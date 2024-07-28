亂鬥英雄們，大家好！

受到不少玩家矚目的AET2024已於 7月28日15點開放報名 ！這場由Mr.Pike與餅乾攜手舉辦的第三方賽事，開放給居住在台灣、香港、澳門、馬來西亞、新加坡、日本與韓國地區的玩家報名參加，想要一展身手，千萬不要錯過！

賽事重點如下：