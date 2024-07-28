亂鬥英雄們，大家好！
受到不少玩家矚目的AET2024已於7月28日15點開放報名！這場由Mr.Pike與餅乾攜手舉辦的第三方賽事，開放給居住在台灣、香港、澳門、馬來西亞、新加坡、日本與韓國地區的玩家報名參加，想要一展身手，千萬不要錯過！
賽事重點如下：
參賽年齡：年滿13歲以上
報名隊伍上限：256隊
每隊人數限制：需由3或4名選手組成，並須選定1名隊長
賽程：分為資格賽與決賽，另設獨立的趣味賽
資格賽包含勝者組6輪對戰與敗者組10輪對戰，於8月10日、11日舉辦
決賽為8強賽、遺材賽、4 強賽、季殿賽與冠亞賽。資格賽，於8月18日18點30分展開
趣味賽需選定特定英雄或隨機事件，於8月17日晚上進行
賽制：
資格賽採雙敗淘汰制，為Bo3盤Bo3局
決賽則採單敗淘汰制，為Bo5盤Bo3局
趣味賽則為Bo1盤Bo3局
賽事獎勵：
決賽獎： 8強隊伍將根據其最終排名，獲得對應獎勵
趣味賽優勝獎：趣味賽前4名隊伍，獲得對應獎勵
參賽獎：除前述隊伍外，將從其餘有完整參與資格賽的隊伍中，抽出最多16支隊伍贈送參賽獎
想在暑假與高手們切磋技巧？想展現自己深藏已久的高端操作？那請務必了解賽事規則後，組隊報名！
前往>>>報名表單！
若對賽事有疑問、比賽溝通，請加入AET Discord伺服器！想了解賽事規則等更多資訊，請至AET2024網站查詢！
※本賽事由玩家籌辦，非官方賽事，其主辦單位言論不代表官方立場