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2024年7月28日
Blog – Brawl Stars

【第三方賽事】AET2024開放報名

亂鬥英雄們，大家好！

受到不少玩家矚目的AET2024已於7月28日15點開放報名！這場由Mr.Pike與餅乾攜手舉辦的第三方賽事，開放給居住在台灣、香港、澳門、馬來西亞、新加坡、日本與韓國地區的玩家報名參加，想要一展身手，千萬不要錯過！

賽事重點如下：

  • 參賽年齡：年滿13歲以上

  • 報名隊伍上限：256隊

  • 每隊人數限制：需由3或4名選手組成，並須選定1名隊長

  • 賽程：分為資格賽與決賽，另設獨立的趣味賽

    • 資格賽包含勝者組6輪對戰與敗者組10輪對戰，於8月10日、11日舉辦

    • 決賽為8強賽、遺材賽、4 強賽、季殿賽與冠亞賽。資格賽，於8月18日18點30分展開

    • 趣味賽需選定特定英雄或隨機事件，於8月17日晚上進行

  • 賽制：

    • 資格賽採雙敗淘汰制，為Bo3盤Bo3局

    • 決賽則採單敗淘汰制，為Bo5盤Bo3局

    • 趣味賽則為Bo1盤Bo3局

  • 賽事獎勵：

    • 決賽獎： 8強隊伍將根據其最終排名，獲得對應獎勵

    • 趣味賽優勝獎：趣味賽前4名隊伍，獲得對應獎勵

    • 參賽獎：除前述隊伍外，將從其餘有完整參與資格賽的隊伍中，抽出最多16支隊伍贈送參賽獎

想在暑假與高手們切磋技巧？想展現自己深藏已久的高端操作？那請務必了解賽事規則後，組隊報名！

前往>>>報名表單

若對賽事有疑問、比賽溝通，請加入AET Discord伺服器！想了解賽事規則等更多資訊，請至AET2024網站查詢！

※本賽事由玩家籌辦，非官方賽事，其主辦單位言論不代表官方立場