2025年8月11日
【第三方賽事】AET2025開放報名
亂鬥英雄們，大家好！
每年由大家熟悉的Mr.Pike與餅乾舉辦的暑假的重頭戲──AET2025再次揭開序幕！有別以往！今年預計改採用Matcherino系統，舉辦2場資格賽與1場決賽。目前首場資格賽現已開放報名，居住在台灣、香港、澳門、馬來西亞、新加坡、日本與韓國等亞太地區（以Matcherino系統設定為準）的玩家都可參加，名額有限，請趕快行動！
賽事重點如下：
每場資格賽報名隊伍上限：256隊
每隊人數限制：需由3名選手組成，並須選定1名隊長
2場資格賽為獨立進行，可分開報名，亦可以換隊友/隊伍/隊名
賽程：分為2場資格賽與1場決賽，
2場資格賽分別於8月16日、23日的13點30分舉辦
每場資格賽包含：256強賽、128強賽、64強賽、32強賽、16強賽、8強賽
每場資格賽最終勝出的4支隊伍將晉級決賽
決賽暫定於8月30日18點30分展開
賽制：
資格賽、決賽均採單敗淘汰制，為Bo3盤Bo3局
賽事獎勵：
決賽獎： 8強隊伍將根據其最終排名，獲得對應獎勵
參賽獎：除前述隊伍外，2場資格賽都將從完整參賽的隊伍中，各抽出最多13支隊伍贈送參賽獎
詳細賽事獎勵請見👉此說明
🌟重要提醒：由於比賽過程可能會有特殊狀況，若遇之，均將公布於AET2025 Discord伺服器 ，因此請所有參賽隊伍務必加入。
想與各地玩家一較高下？想贏得豐富的周邊獎勵？那就到👉比賽說明頁面了解相關資訊！
如有賽事相關問題，請至AET2025 Discord伺服器裡與賽務人員或主辦聯絡！
※本賽事由玩家籌辦，非官方賽事，其主辦單位言論不代表官方立場