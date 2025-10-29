活動中共有20扇門，每扇門後藏著1份獎勵！

但你只能選擇開啟其中的10扇門！

玩家社群每天都可以獲得一把開門鑰匙，前提是在當天結束前完成8000萬個任務。為幫助大家完成目標，遊戲內會定期新增額外任務和特殊的超級任務！

大家需要在遊戲內的新聞分頁中投票，以決定要開啟哪扇門！既然你能看到這段說明，那就一定知道怎麼去投票了！

每天16:00（台北/香港時間），《荒野亂鬥》的社群帳號會發布預先錄好的影片，展示開門過程及獎勵內容。

一天只能開啟一扇門，不過最後一天例外。最後一天，玩家社群可以同時開啟三扇門！

獎勵：

1個極限威能寶物之星

10個壽司卷

10個隨機寶物之星

1個隨機寶物之星

3個南瓜寶箱

漫畫賢治 | 極限威能造型

2個超級寶箱

1個究極榮耀寶箱

20寶石

1寶石

露米（替代獎勵=1000英雄積分）

1000能量點數

500能量點數

200能量點數

1000金幣

200金幣

1金幣

500英雄積分

亂鬥萬聖節噴漆

將莫提斯從遊戲中移除兩天！

特別抽獎活動

10名幸運玩家可以獲得100萬寶石！

參加方式很簡單：在社群媒體上分享你投票選擇那扇門的截圖，並帶上#ScaryDoors和#BrawlStars的hashtag，就有機會成為幸運兒唷！你分享投票的天數越多，你被選中的機率就越高！

常見問題解答：

我什麼時候能拿到當天的獎勵？

活動期間的每一天，只要鑰匙已解鎖，無論進度條什麼時候被填滿，獎勵都將在UTC時間上午8:00發放。

我們能多次獲得相同的獎勵嗎？

不能。因為某扇門開啟後，就會從投票池裡移除。

我完成了手中的所有任務，能不能再多為活動做出貢獻？

讓你的朋友們也來完成任務！

我沒有賢治，要怎樣才能拿到漫畫賢治極限威能造型？

如果你還沒有賢治，也沒關係，漫畫賢治極限威能造型會新增到你的造型庫存中！