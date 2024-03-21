在發送獎勵前，遊戲團隊需要對遊戲伺服器做一些準備工作，所以為了讓大家有最流暢的體驗，我們預計是在明天，也就是3月22日（赫爾辛基時）發送100個寶物之星！
目前尚未確定獎勵出現在商店的時間，但預計會在明天某個時間就會出現商店中，敬請期待！現在就好好睡一覺或者出去走走吧！
亂鬥英雄們，大家好！
我們聽說大家很喜歡社群活動，所以我們懇求Frank讓我們再辦一次，現在活動來囉！
那就是#100StarrDrops 「100顆寶物之星」社群活動！
這次，我們的目標不再是擊殺次數，而是要將整個社群團結起來，一起收集15億顆稀有寶物之星！
你沒看錯！現在，開出稀有寶物之星就是世界上最讚的事情！因為如果社群完成了這次活動的目標，每位玩家都將獲得100顆隨機寶物之星！哇嗚嗚嗚啊！！
大家要在3月25日前完成活動目標！
活動開始──每日登入獎勵：稀有寶物之星
收集3億顆稀有寶物之星：雙倍每日寶物之星
收集6億顆稀有寶物之星：1顆隨機寶物之星
收集9億顆稀有寶物之星：3顆隨機寶物之星
收集12億顆稀有寶物之星：5顆隨機寶物之星
收集15億顆稀有寶物之星：100顆隨機寶物之星
每次達到里程碑後，對應的寶物之星獎勵很快就會出現在商店中，但帳號至少需達到400獎盃才能獲得獎勵！
達到最後一個里程碑後，每位玩家都將獲得100顆隨機寶物之星，除此之外，收集的稀有寶物之星數量排名前100的玩家將獲得超級大獎：100顆傳奇寶物之星！
因此在活動期間，開寶物之星時越不走運，就越有可能成為超級大獎的獲得者唷！
#100StarrDrops 「100顆寶物之星」社群活動現已開始，並將持續至3月25日，快開始收集稀有寶物之星吧！