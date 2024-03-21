【3.21更新活動資訊】 #100StarrDrops「100顆寶物之星」社群活動已達成最終目標！

在發送獎勵前，遊戲團隊需要對遊戲伺服器做一些準備工作，所以為了讓大家有最流暢的體驗，我們預計是在明天，也就是3月22日（赫爾辛基時）發送100個寶物之星！

目前尚未確定獎勵出現在商店的時間，但預計會在明天某個時間就會出現商店中，敬請期待！現在就好好睡一覺或者出去走走吧！

亂鬥英雄們，大家好！

我們聽說大家很喜歡社群活動，所以我們懇求Frank讓我們再辦一次，現在活動來囉！

那就是#100StarrDrops 「100顆寶物之星」社群活動！

這次，我們的目標不再是擊殺次數，而是要將整個社群團結起來，一起收集15億顆稀有寶物之星！

你沒看錯！現在，開出稀有寶物之星就是世界上最讚的事情！因為如果社群完成了這次活動的目標，每位玩家都將獲得100顆隨機寶物之星！哇嗚嗚嗚啊！！

大家要在3月25日前完成活動目標！

里程碑和獎勵

活動開始── 每日登入獎勵 ：稀有寶物之星

收集3億顆稀有寶物之星： 雙倍每日寶物之星

收集6億顆稀有寶物之星： 1顆隨機寶物之星

收集9億顆稀有寶物之星： 3顆隨機寶物之星

收集12億顆稀有寶物之星： 5顆隨機寶物之星

收集15億顆稀有寶物之星：100顆隨機寶物之星

每次達到里程碑後，對應的寶物之星獎勵很快就會出現在商店中，但帳號至少需達到400獎盃才能獲得獎勵！

超級大獎

達到最後一個里程碑後，每位玩家都將獲得100顆隨機寶物之星，除此之外，收集的稀有寶物之星數量排名前100的玩家將獲得超級大獎：100顆傳奇寶物之星！

因此在活動期間，開寶物之星時越不走運，就越有可能成為超級大獎的獲得者唷！

#100StarrDrops 「100顆寶物之星」社群活動現已開始，並將持續至3月25日，快開始收集稀有寶物之星吧！