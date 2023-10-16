亂鬥英雄們，大家好！

感謝大家熱情參與最終席位資格賽特別活動！🙌

是不是在想得獎名單什麼時候公布呢？

現在來囉！查看得獎名單後，

如果你是得獎者，請務必於10月22日前填寫 寄送資料表單 ！如果是朋友得獎，也別忘了提醒他/她唷！

而除了原有的熱情參與獎和忠實粉絲獎外，根據YouTube頻道的後台數據，也進行了10月7日與8日突破觀賽獎的加抽。各獎項均已抽出，詳情如下！