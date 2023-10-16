Supercell logo
Back to Brawl Stars News
2023年10月16日
Blog – Brawl Stars

最終席位資格賽特別活動得獎名單！

亂鬥英雄們，大家好！

感謝大家熱情參與最終席位資格賽特別活動！🙌
是不是在想得獎名單什麼時候公布呢？
現在來囉！查看得獎名單後，
如果你是得獎者，請務必於10月22日前填寫寄送資料表單！如果是朋友得獎，也別忘了提醒他/她唷！

而除了原有的熱情參與獎和忠實粉絲獎外，根據YouTube頻道的後台數據，也進行了10月7日與8日突破觀賽獎的加抽。各獎項均已抽出，詳情如下！

熱情參與獎

  • 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）

    • 米米​

  • 史派克娃娃x1（共2名）

    • dd​

    • 在哭的小孩​

  • 寶石絨毛吊飾x1（共2名）

    • 維.​

    • 94娛樂​

  • 隨機小公仔（3入組）x1（共2名）

    • 古雷:0​

    • 宥銘 廖​

  • 骷髏頭絨毛吊飾x1（共2名）

    • BabyBoss​

    • 劍神Sorwdson​

  • 徽章盒裝x1（共2名）

    • 靖凱蘇​

    • 吸蝸牛奶​

  • 四款貼紙組x1（共2名）

    • 小夫高​

    • 哥有錢​

  • 荒野亂鬥T恤x1（共5名）

    • 雪莉王​

    • 李品毅​

    • 黑科技高手Black Sci-Tech Master[BS-TM]Xing Yuan​

    • Justin Huang​

    • ruay1769​

  • 雙款貼紙組x1（共20名）

    • 無無聊麵包​

    • 阿除​

    • 小巨餓​

    • 建盛快去爬血鬼​

    • 藍天​

    • Jordan​

    • H X​

    • 鯊茶醬​

    • de re​

    • 魚恩​

    • ramenchen​

    • Khris​

    • 国均​

    • 曾裕鈞​

    • Jones Rich​

    • chris ho​

    • 陳柏任​

    • 蔡宗廷​

    • JUNYI MA​

    • 西瓜Melon​

忠實粉絲獎

  • Supercell 禮物盒x1（共1名）

    • 陳雅鈴​

  • 史派克布徽章x1（共5名）

    • 黃金鼠​

    • Andy su​

    • Tada Kun​

    • 萳曦​

    • Zansei​

  • 隨機小公仔x1（共5名）

    • 天真野小孩​

    • no_one​

    • 穎​

    • 林雅惠​

    • Gigacat​

突破觀賽獎

10月7日同時觀看人數達600加抽

  • 小辣椒扇子x1（共2名）

    • hsieh chenyu​

    • 在家裡玩貓戰的沙迪王~uwu~​

  • 3D漸變貼紙（3入組）x1（共2名）

    • yang​

    • Ash Q🖤 ‼️​

10月7日同時觀看人數達800加抽

  • 荒野亂鬥T恤x1（共2名）

    • weeeee​

    • Wenze Fan​

  • 史派克布徽章x1（共2名）

    • 野豬騎士​

    • BinBin TV​

10月8日同時觀看人數達600加抽

  • 小辣椒扇子x1（共2名）

    • Iyoue208​

    • Alex​

  • 3D漸變貼紙（3入組）x1（共2名）

    • 穎德 林​

    • 星塵​

看完名單了~再提醒一次！🌟請一定要於10月22日前填寫寄送資料表單🖋！不然得獎了，獎勵也無法寄到你家哦！

再次感謝大家觀看最終席位資格賽直播，並參與活動！

11月24日至26日將有超燃的荒野亂鬥全球總決賽直播，請持續鎖定中文官方頻道唷！究竟世界最強隊伍會是誰？讓我們一同見證全球總冠軍誕生！