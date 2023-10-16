亂鬥英雄們，大家好！
感謝大家熱情參與最終席位資格賽特別活動！🙌
是不是在想得獎名單什麼時候公布呢？
現在來囉！查看得獎名單後，
如果你是得獎者，請務必於10月22日前填寫寄送資料表單！如果是朋友得獎，也別忘了提醒他/她唷！
而除了原有的熱情參與獎和忠實粉絲獎外，根據YouTube頻道的後台數據，也進行了10月7日與8日突破觀賽獎的加抽。各獎項均已抽出，詳情如下！
熱情參與獎
荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）
米米
史派克娃娃x1（共2名）
dd
在哭的小孩
寶石絨毛吊飾x1（共2名）
維.
94娛樂
隨機小公仔（3入組）x1（共2名）
古雷:0
宥銘 廖
骷髏頭絨毛吊飾x1（共2名）
BabyBoss
劍神Sorwdson
徽章盒裝x1（共2名）
靖凱蘇
吸蝸牛奶
四款貼紙組x1（共2名）
小夫高
哥有錢
荒野亂鬥T恤x1（共5名）
雪莉王
李品毅
黑科技高手Black Sci-Tech Master[BS-TM]Xing Yuan
Justin Huang
ruay1769
雙款貼紙組x1（共20名）
無無聊麵包
阿除
小巨餓
建盛快去爬血鬼
藍天
Jordan
H X
鯊茶醬
de re
魚恩
ramenchen
Khris
国均
曾裕鈞
Jones Rich
chris ho
陳柏任
蔡宗廷
JUNYI MA
西瓜Melon
忠實粉絲獎
Supercell 禮物盒x1（共1名）
陳雅鈴
史派克布徽章x1（共5名）
黃金鼠
Andy su
Tada Kun
萳曦
Zansei
隨機小公仔x1（共5名）
天真野小孩
no_one
穎
林雅惠
Gigacat
突破觀賽獎
10月7日同時觀看人數達600加抽
小辣椒扇子x1（共2名）
hsieh chenyu
在家裡玩貓戰的沙迪王~uwu~
3D漸變貼紙（3入組）x1（共2名）
yang
Ash Q🖤 ‼️
10月7日同時觀看人數達800加抽
荒野亂鬥T恤x1（共2名）
weeeee
Wenze Fan
史派克布徽章x1（共2名）
野豬騎士
BinBin TV
10月8日同時觀看人數達600加抽
小辣椒扇子x1（共2名）
Iyoue208
Alex
3D漸變貼紙（3入組）x1（共2名）
穎德 林
星塵