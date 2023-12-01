亂鬥英雄們，大家好！
全球總決賽畫下圓滿句點！感謝大家一起觀看熱血沸騰的直播，並參加特別活動！在公布得獎名單前，要先提醒每一位得獎者務必於12月6日前填寫寄送資料表單！
而不少人在直播時關注的同心協力獎，根據YouTube頻道的後台數據已突破3000人，故進行了加抽！現在來看看超級長~~的得獎名單吧！
享受賽事獎：（從三天回答任一題的玩家中抽出）
荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）
愛吃杯麵的人
史派克娃娃x1（共2名）
白金波蜜
遊戲人生
寶石絨毛吊飾x1（共2名）
潤潤
滴滴
隨機小公仔（3入組）x1（共3名）
流星💫梅花
Shixian Huang
MinYi Tsai
骷髏頭絨毛吊飾x1（共2名）
蔡宗廷
41 6
徽章盒裝x1（共2名）
Spirit陽
宥銘 廖
四款貼紙組x1（共2名）
fewesf9
陳宗佑
荒野亂鬥T恤x1（共9名）
古雷:0
Barry
傑希洛
善祥 蔡
趙梦
不務正業海上大叔
TUNG WEN KENT
Nick Cat
王聖元
雙款貼紙組x1（共30名）
tomm ank
Qwq
李柏逸
游阿奇
蛤
Hinhin6193
JUNYI MA
Andy Cheng
蒸氏豹欠
林冠彣
劉阿宗
熊
DY Wu
牛牛
Zansei
葉獻斌
Jeff Wen
YuUu
很刺欸
林小燕
Nezie
尹建樺
BiG MuM GAYMING
人
小可愛:P
Normal Player
王芊逸
Arthur Huang
黃金鼠
DarrenYing
每日拼戰獎：（從回答指定日期所有題目的玩家中抽出）
11月24日
骷髏頭絨毛吊飾x1+Q版貼紙組x1（共2名）
Johnny Lin
Liu Rick
隨機小公仔x1（共5名）
彭郁齊
陳志軒
barbarla
方詣智
一表人才的逼莫
11月25日
寶石絨毛吊飾x1+徽章盒裝x1（共2名）
西瓜Melon
Plokon kuo
隨機小公仔x1（共5名）
AaA AaA
古孟平
JobToaster
陳雅鈴
H X
11月26日
史派克娃娃x1（共2名）
taotutaotu
許_全緯
隨機小公仔x1（共5名）
吳品璇
境界の彼方
波斯大
Hao Zong
SoggyHao
幸運觀賽獎：（從三天回答加碼題目的玩家中抽出）
隨機小公仔x1（15題加碼題，共15位）
Rebecca Re
Jeremy UwU
江怡萱
食燉蛋啦你同我
Wayson Hou
阿布醬
Giggs Tsai
林俊佑Elvis
我不想耶
ウテレスジェームズ0529
William Cheng
洪琳翔
白月 whitemoon
JunYou Lin
Ethan Cheng
見證冠軍獎：（從三天總計至少回答10題以上的玩家中抽出）
Supercell 禮物盒x1（共1名）
Alex
隨機英雄抱枕x1（共1名）
阿廚
隨機毛毯x1（共1名）
萳曦
同心協力獎：
同時觀看人數達1000加抽
隨機大頭鑰匙圈x1（共1名）
米米
史派克布徽章x1（共2名）
Bosh Yang
bikai Yi
小辣椒扇子x1（共3名）
林承緯
Yvonne
王柏涵
3D漸變貼紙（3入組）x1（共3名）
めぐみん
劉姵君
幻M
同時觀看人數達1200加抽
荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）
Casper Lin
史派克布徽章x1（共2名）
weiluo
長濱文化
荒野亂鬥提袋x1（共3名）
林子恩
超蝦
林祖胤
小辣椒扇子x1（共3名）
Mr. WoodPull
K. C.
高崇凱
同時觀看人數達1400加抽
荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）
Amber
隨機手機支架x1（共2名）
94娛樂
青草茶
荒野亂鬥T恤x1（共3名）
AU子
Yui無聊去淋雨
Yanmin Lin
史派克布徽章x1（共3名）
Fisher Abdul
ㄆ軒
絕亡車神๓
同時觀看人數達1600加抽
荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）
MrPike
寶石絨毛吊飾x1+徽章盒裝x1（共1名）
好耶
骷髏頭絨毛吊飾x1+Q版貼紙組x1（共1名）
嗨,老朋友! Hi, friends!
荒野亂鬥T恤x1（共3名）
卡阿獸
Ying Shen
JK Gaming - Clash mini
史派克布徽章x1（共4名）
Sun Nick
jung
白月的小号 叫我白月就好
james tan
同時觀看人數達1800加抽
荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）
漢偉henwy
史派克娃娃x1（共1名）
山下亜矢子
隨機英雄全身玩偶x1（共2名）
fish123
𝕆𝕜𝕒𝕞𝕚歐卡迷🐺
隨機大頭鑰匙圈x1（共2名）
-cola Sinon
小夫高
普里莫人形包掛x1（共4名）
Peter
黑蛇 black snake
K K
Lily YI
同時觀看人數達2000加抽
荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）
Iyoue208
潔西娃娃x1（共2名）
Vera
石勇士
寶石絨毛吊飾x1+徽章盒裝x1（共1名）
洪飯桶
骷髏頭絨毛吊飾x1+Q版貼紙組x1（共1名）
此外惡次 alsobadtime
隨機機甲系列公仔x1（共3名）
李品毅
馬克杯
Angusw
史派克布徽章x1（共3名）
Paul W
黃子龍
know Kwok
同時觀看人數達2200加抽
荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）
no
隨機英雄抱枕x1（共1名）
許育維
隨機機甲系列公仔x1（共2名）
BabyBoss
蘇小強
隨機小公仔x1（共3名）
星落
健嘉 李
哈哈！
荒野亂鬥T恤x1（共4名）
Anderson Wang
jun peng
weeeee
林子玄
同時觀看人數達2400加抽
荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）
kuan ray
隨機英雄抱枕x1（共1名）
傅鈺瓚
隨機英雄全身玩偶x1（共2名）
多多綠不綠
在哭的小孩
里昂人形包掛x1（共1名）
Marco
隨機手機支架x1（共2名）
残月
210-09-林勝傑
隨機小公仔x1（共4名）
brian yu
de re
Ryan Yang
士勛
同時觀看人數達2600加抽
荒野亂鬥禮物盒x1（共2名）
ㄧㄨㄨ
OuO
波可娃娃x1（共1名）
Yang
熊帽x1（共1名）
Nikki Lin
隨機圖案抱枕x1（共2名）
白羽悠桐
末末吾名
隨機小公仔x1（共5名）
烜睿 劉
星塵
王耀霆
Pei Tsai
ramenchen
同時觀看人數達2800加抽
荒野亂鬥禮物盒x1（共2名）
KAI-CHUN WENG
Waihung Lam
史派克黏土人x1（共1名）
波波莉娜貝貝魯多
史派克娃娃x1（共1名）
郭容安
隨機鑰匙圈x1（共2名）
Ash Q🖤 ‼️
T_T
隨機小公仔x1（共5名）
5566不能亡
poa
Shin Rung Lin
香腸
小巨餓
同時觀看人數達3000加抽
Supercell 禮物盒x1（共1名）
林雅惠
荒野亂鬥禮物盒x1（共2名）
白星
WEI
史派克黏土人x1（共1名）
盧仔c0ward
熊帽x1（共1名）
林佳葦
隨機英雄抱枕x1（共2名）
少女時代Into The New World
洪旭東
隨機機甲系列公仔x1（共2名）
Gigacat
石頁
隨機大頭鑰匙圈x1（共3名）
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王鏡淮
凜赫絢都
從名單上看到自己的名稱了？！🌟那快快於12月6日前填寫寄送資料表單🖋！不然獎勵就會被留在倉庫了喔！
謝謝大家在活動中一起熱鬧看直播、討論和互動！希望大家未來也能持續支持荒野亂鬥以及相關賽事唷！