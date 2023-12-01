Supercell logo
Back to Brawl Stars News
2023年12月1日
Blog – Brawl Stars

全球總決賽特別活動得獎名單！

亂鬥英雄們，大家好！

全球總決賽畫下圓滿句點！感謝大家一起觀看熱血沸騰的直播，並參加特別活動！在公布得獎名單前，要先提醒每一位得獎者務必於12月6日前填寫寄送資料表單

而不少人在直播時關注的同心協力獎，根據YouTube頻道的後台數據已突破3000人，故進行了加抽！現在來看看超級長~~的得獎名單吧！

享受賽事獎：（從三天回答任一題的玩家中抽出）

  • 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）

    • 愛吃杯麵的人

  • 史派克娃娃x1（共2名）

    • 白金波蜜

    • 遊戲人生​

  • 寶石絨毛吊飾x1（共2名）

    • 潤潤

    • 滴滴

  • 隨機小公仔（3入組）x1（共3名）

    • 流星💫梅花

    • Shixian Huang

    • MinYi Tsai

  • 骷髏頭絨毛吊飾x1（共2名）

    • 蔡宗廷

    • 41 6

  • 徽章盒裝x1（共2名）

    • Spirit陽

    • 宥銘 廖

  • 四款貼紙組x1（共2名）

    • fewesf9

    • 陳宗佑

  • 荒野亂鬥T恤x1（共9名）

    • 古雷:0

    • Barry

    • 傑希洛

    • 善祥 蔡

    • 趙梦

    • 不務正業海上大叔

    • TUNG WEN KENT

    • Nick Cat

    • 王聖元

  • 雙款貼紙組x1（共30名）

    • tomm ank

    • Qwq

    • 李柏逸

    • 游阿奇

    • Hinhin6193

    • JUNYI MA

    • Andy Cheng

    • 蒸氏豹欠

    • 林冠彣

    • 劉阿宗

    • DY Wu

    • 牛牛

    • Zansei

    • 葉獻斌

    • Jeff Wen

    • YuUu

    • 很刺欸

    • 林小燕

    • Nezie​

    • 尹建樺

    • BiG MuM GAYMING

    • 小可愛:P

    • Normal Player

    • 王芊逸

    • Arthur Huang

    • 黃金鼠

    • DarrenYing

每日拼戰獎：（從回答指定日期所有題目的玩家中抽出）

11月24日

  • 骷髏頭絨毛吊飾x1+Q版貼紙組x1（共2名）

    • Johnny Lin

    • Liu Rick

  • 隨機小公仔x1（共5名）

    • 彭郁齊​

    • 陳志軒

    • barbarla​

    • 方詣智

    • 一表人才的逼莫

11月25日

  • 寶石絨毛吊飾x1+徽章盒裝x1（共2名）

    • 西瓜Melon

    • Plokon kuo

  • 隨機小公仔x1（共5名）

    • AaA AaA

    • 古孟平

    • JobToaster

    • 陳雅鈴​

    • H X

11月26日

  • 史派克娃娃x1（共2名）

    • taotutaotu

    • 許_全緯

  • 隨機小公仔x1（共5名）

    • 吳品璇

    • 境界の彼方

    • 波斯大

    • Hao Zong

    • SoggyHao

幸運觀賽獎：（從三天回答加碼題目的玩家中抽出）

  • 隨機小公仔x1（15題加碼題，共15位）

    • Rebecca Re​

    • Jeremy UwU

    • 江怡萱

    • 食燉蛋啦你同我

    • Wayson Hou

    • 阿布醬

    • Giggs Tsai

    • 林俊佑Elvis

    • 我不想耶

    • ウテレスジェームズ0529

    • William Cheng

    • 洪琳翔

    • 白月 whitemoon

    • JunYou Lin

    • Ethan Cheng

見證冠軍獎：（從三天總計至少回答10題以上的玩家中抽出）

  • Supercell 禮物盒x1（共1名）

    • Alex

  • 隨機英雄抱枕x1（共1名）

    • 阿廚

  • 隨機毛毯x1（共1名）

    • 萳曦

同心協力獎：

  • 同時觀看人數達1000加抽

    • 隨機大頭鑰匙圈x1（共1名）

      • 米米​

    • 史派克布徽章x1（共2名）

      • Bosh Yang

      • bikai Yi

    • 小辣椒扇子x1（共3名）

      • 林承緯​

      • Yvonne

      • 王柏涵

    • 3D漸變貼紙（3入組）x1（共3名）

      • めぐみん​

      • 劉姵君​

      • 幻M

  • 同時觀看人數達1200加抽

    • 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）

      • Casper Lin​

    • 史派克布徽章x1（共2名）

      • weiluo

      • 長濱文化

    • 荒野亂鬥提袋x1（共3名）

      • 林子恩​

      • 超蝦​

      • 林祖胤

    • 小辣椒扇子x1（共3名）

      • Mr. WoodPull

      • K. C.

      • 高崇凱

  • 同時觀看人數達1400加抽

    • 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）

      • Amber​

    • 隨機手機支架x1（共2名）

      • 94娛樂

      • 青草茶

    • 荒野亂鬥T恤x1（共3名）

      • AU子​

      • Yui無聊去淋雨

      • Yanmin Lin

    • 史派克布徽章x1（共3名）

      • Fisher Abdul

      • ㄆ軒

      • 絕亡車神๓​

  • 同時觀看人數達1600加抽

    • 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）

      • MrPike​

    • 寶石絨毛吊飾x1+徽章盒裝x1（共1名）

      • 好耶​

    • 骷髏頭絨毛吊飾x1+Q版貼紙組x1（共1名）

      • 嗨,老朋友! Hi, friends!​

    • 荒野亂鬥T恤x1（共3名）

      • 卡阿獸​

      • Ying Shen

      • JK Gaming - Clash mini

    • 史派克布徽章x1（共4名）

      • Sun Nick

      • jung

      • 白月的小号 叫我白月就好

      • james tan​

  • 同時觀看人數達1800加抽

    • 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）

      • 漢偉henwy​

    • 史派克娃娃x1（共1名）

      • 山下亜矢子

    • 隨機英雄全身玩偶x1（共2名）

      • fish123

      • 𝕆𝕜𝕒𝕞𝕚歐卡迷🐺

    • 隨機大頭鑰匙圈x1（共2名）

      • -cola Sinon

      • 小夫高​

    • 普里莫人形包掛x1（共4名）

      • Peter​

      • 黑蛇 black snake

      • K K​

      • Lily YI

  • 同時觀看人數達2000加抽

    • 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）

      • Iyoue208​

    • 潔西娃娃x1（共2名）

      • Vera

      • 石勇士

    • 寶石絨毛吊飾x1+徽章盒裝x1（共1名）

      • 洪飯桶​

    • 骷髏頭絨毛吊飾x1+Q版貼紙組x1（共1名）

      • 此外惡次 alsobadtime​

    • 隨機機甲系列公仔x1（共3名）

      • 李品毅​

      • 馬克杯

      • Angusw​

    • 史派克布徽章x1（共3名）

      • Paul W

      • 黃子龍

      • know Kwok

  • 同時觀看人數達2200加抽

    • 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）

      • no​

    • 隨機英雄抱枕x1（共1名）

      • 許育維​

    • 隨機機甲系列公仔x1（共2名）

      • BabyBoss

      • 蘇小強

    • 隨機小公仔x1（共3名）

      • 星落

      • 健嘉 李

      • 哈哈！​

    • 荒野亂鬥T恤x1（共4名）

      • Anderson Wang​

      • jun peng

      • weeeee

      • 林子玄​

  • 同時觀看人數達2400加抽

    • 荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）

      • kuan ray

    • 隨機英雄抱枕x1（共1名）

      • 傅鈺瓚​

    • 隨機英雄全身玩偶x1（共2名）

      • 多多綠不綠

      • 在哭的小孩

    • 里昂人形包掛x1（共1名）

      • Marco​

    • 隨機手機支架x1（共2名）

      • 残月​

      • 210-09-林勝傑​

    • 隨機小公仔x1（共4名）

      • brian yu

      • de re

      • Ryan Yang​

      • 士勛​

  • 同時觀看人數達2600加抽

    • 荒野亂鬥禮物盒x1（共2名）

      • ㄧㄨㄨ​

      • OuO​

    • 波可娃娃x1（共1名）

      • Yang​

    • 熊帽x1（共1名）

      • Nikki Lin​

    • 隨機圖案抱枕x1（共2名）

      • 白羽悠桐

      • 末末吾名

    • 隨機小公仔x1（共5名）

      • 烜睿 劉

      • 星塵​

      • 王耀霆

      • Pei Tsai

      • ramenchen​

  • 同時觀看人數達2800加抽

    • 荒野亂鬥禮物盒x1（共2名）

      • KAI-CHUN WENG​

      • Waihung Lam

    • 史派克黏土人x1（共1名）

      • 波波莉娜貝貝魯多​

    • 史派克娃娃x1（共1名）

      • 郭容安

    • 隨機鑰匙圈x1（共2名）

      • Ash Q🖤 ‼️​

      • T_T​

    • 隨機小公仔x1（共5名）

      • 5566不能亡​

      • poa​

      • Shin Rung Lin​

      • 香腸

      • 小巨餓

  • 同時觀看人數達3000加抽

    • Supercell 禮物盒x1（共1名）

      • 林雅惠

    • 荒野亂鬥禮物盒x1（共2名）

      • 白星

      • WEI​

    • 史派克黏土人x1（共1名）

      • 盧仔c0ward​

    • 熊帽x1（共1名）

      • 林佳葦​

    • 隨機英雄抱枕x1（共2名）

      • 少女時代Into The New World

      • 洪旭東

    • 隨機機甲系列公仔x1（共2名）

      • Gigacat

      • 石頁

    • 隨機大頭鑰匙圈x1（共3名）

      • Basic Webpage

      • 王鏡淮

      • 凜赫絢都

從名單上看到自己的名稱了？！🌟那快快於12月6日前填寫寄送資料表單🖋！不然獎勵就會被留在倉庫了喔！

謝謝大家在活動中一起熱鬧看直播、討論和互動！希望大家未來也能持續支持荒野亂鬥以及相關賽事唷！