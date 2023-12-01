亂鬥英雄們，大家好！



全球總決賽畫下圓滿句點！感謝大家一起觀看熱血沸騰的直播，並參加特別活動！在公布得獎名單前，要先提醒每一位得獎者務必於12月6日前填寫 寄送資料表單 ！

而不少人在直播時關注的同心協力獎，根據YouTube頻道的後台數據已突破3000人，故進行了加抽！現在來看看超級長~~的得獎名單吧！