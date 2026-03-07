除了巴斯光年，我們還圍繞《玩具總動員》IP打造了一系列造型，並在2025年1月推出了以「比薩星球電玩競賽」為主題的限時活動，包含輕鬆有趣的2v2模式改版，以及一些全新的遊戲模式，例如（頗具爭議的）亂鬥曲棍球模式。只要在1月主題季多多遊玩，你就有機會解鎖全新造型、全新英雄謎寶，最後還能免費獲得一款奔騰的巴斯光年造型！與此同時，我們也發布了一系列由巴斯光年與多位《荒野亂鬥》角色一同入鏡的影片內容——光是動畫就累計超過4,000萬次播放。可以說，當時我們對這些內容成果的品質，無論是遊戲內還是遊戲外的內容，都感到相當自豪（到現在也是）。

從表面上看，這一切都很不錯。那麼，實際情況如何呢？

很遺憾，我必須承認：不太理想。雖然巴斯光年出現在《荒野亂鬥》這件事帶來了很高的關注度，但他作為限時英雄登場也在許多方面對遊戲產生負面影響：強度太高，一度幾乎無處不在，打亂配對環境和正常的遊戲節奏。很明顯，巴斯光年當時給我們的玩家社群帶來了不少困擾，但與此同時，也有大量玩家頻繁使用他，而且玩得很開心——這一點在我們移除他時表現得特別明顯：玩家活躍度幾乎立刻出現下滑。

但整件事並沒有就此結束。我們沒有像以往那樣在12月底推出新英雄（謎寶），而是把他作為「比薩星球電玩競賽」活動的一部分，讓所有玩家都能免費獲得。我們當時認為，這會是個不錯的設計。結果證明這是個錯誤，還帶來一些我們始料未及的連鎖反應。對於那些在主題季結束前就已經解鎖所有英雄的玩家來說，透過亂鬥通行券獎勵累積的英雄積分只能轉換成聲望，這樣的體驗並不好。

雪上加霜的是，活動商店中可解鎖的造型並非《玩具總動員》主題，給玩家的觀感不夠統一，甚至有點突兀。更糟的是，遊戲還出現了一個與活動貨幣相關的漏洞，導致局面一度相當混亂。整體來看，2025年1月的活動幾乎在各個方面都未達預期——這一點也直接體現在數據上：從2024年12月到2025年2月，營收和每月活躍玩家數都下降約20%。

季節性波動確實存在。每當假期結束、大家回到校園或職場時，玩家行為和參與度發生變化是很常見的。但在2025年1月和2月，我們流失的每日活躍玩家數明顯高於預期。這是一次斷崖式下滑。我們在1月就開始注意到這個趨勢，但當時的我們並沒有做好準備，無法在接下來的版本更新中迅速調整方向。

60.0版本更新於2025年2月底發布。這次更新比較偏向資深玩家，核心是對排位賽系統進行一次全面更新。我們還推出兩名全新英雄——芬克斯和露米，受到大家的歡迎；此外，還有一次與卡牌遊戲UNO™的小型聯動。