2025年終總結
我們認為，嘗試新事物是一件有趣的事。那麼對於遊戲開發團隊來說，2025年是怎樣的一年呢？你們各位，也就是我們的玩家社群，會不會想聽我們聊聊這個話題呢？那只有聊過了才能知道！
在2024年12月，我們推出了59.0版本更新。在這個版本中，我們與迪士尼™的《玩具總動員》展開合作聯動，帶來了《荒野亂鬥》的首位限時英雄：巴斯光年！這次更新讓2025年就有好的開始，為新一年的奠定良好的基礎。……應該說，我們當時是這麼想的。
能與迪士尼™合作，對我們來說是夢想成真。能與世界頂尖IP的幕後團隊合作，我們非常珍惜這個機會。我們與迪士尼™和皮克斯™的聯動從一開始就非常順利，在這個過程中，雙方都獲得了許多啟發。
當時，巴斯光年是我們開發難度最高的英雄，而要推動這個規劃，我們必須投入大量資源。為了達到我們期望的品質，我們最終所投入的工作量相當於製作3位英雄，包括實作探索一部分專為他客製的UI/UX。
除了巴斯光年，我們還圍繞《玩具總動員》IP打造了一系列造型，並在2025年1月推出了以「比薩星球電玩競賽」為主題的限時活動，包含輕鬆有趣的2v2模式改版，以及一些全新的遊戲模式，例如（頗具爭議的）亂鬥曲棍球模式。只要在1月主題季多多遊玩，你就有機會解鎖全新造型、全新英雄謎寶，最後還能免費獲得一款奔騰的巴斯光年造型！與此同時，我們也發布了一系列由巴斯光年與多位《荒野亂鬥》角色一同入鏡的影片內容——光是動畫就累計超過4,000萬次播放。可以說，當時我們對這些內容成果的品質，無論是遊戲內還是遊戲外的內容，都感到相當自豪（到現在也是）。
從表面上看，這一切都很不錯。那麼，實際情況如何呢？
很遺憾，我必須承認：不太理想。雖然巴斯光年出現在《荒野亂鬥》這件事帶來了很高的關注度，但他作為限時英雄登場也在許多方面對遊戲產生負面影響：強度太高，一度幾乎無處不在，打亂配對環境和正常的遊戲節奏。很明顯，巴斯光年當時給我們的玩家社群帶來了不少困擾，但與此同時，也有大量玩家頻繁使用他，而且玩得很開心——這一點在我們移除他時表現得特別明顯：玩家活躍度幾乎立刻出現下滑。
但整件事並沒有就此結束。我們沒有像以往那樣在12月底推出新英雄（謎寶），而是把他作為「比薩星球電玩競賽」活動的一部分，讓所有玩家都能免費獲得。我們當時認為，這會是個不錯的設計。結果證明這是個錯誤，還帶來一些我們始料未及的連鎖反應。對於那些在主題季結束前就已經解鎖所有英雄的玩家來說，透過亂鬥通行券獎勵累積的英雄積分只能轉換成聲望，這樣的體驗並不好。
雪上加霜的是，活動商店中可解鎖的造型並非《玩具總動員》主題，給玩家的觀感不夠統一，甚至有點突兀。更糟的是，遊戲還出現了一個與活動貨幣相關的漏洞，導致局面一度相當混亂。整體來看，2025年1月的活動幾乎在各個方面都未達預期——這一點也直接體現在數據上：從2024年12月到2025年2月，營收和每月活躍玩家數都下降約20%。
季節性波動確實存在。每當假期結束、大家回到校園或職場時，玩家行為和參與度發生變化是很常見的。但在2025年1月和2月，我們流失的每日活躍玩家數明顯高於預期。這是一次斷崖式下滑。我們在1月就開始注意到這個趨勢，但當時的我們並沒有做好準備，無法在接下來的版本更新中迅速調整方向。
60.0版本更新於2025年2月底發布。這次更新比較偏向資深玩家，核心是對排位賽系統進行一次全面更新。我們還推出兩名全新英雄——芬克斯和露米，受到大家的歡迎；此外，還有一次與卡牌遊戲UNO™的小型聯動。
排位系統的更新主要圍繞以下幾點展開：提高參加排位賽的英雄戰力等級要求、引入定期輪換的免費滿級英雄池、整合配對佇列，同時推出全新的PRO通行券和可升級造型，讓遊戲與荒野亂鬥全球錦標賽更緊密連結、形成電競體系。我們的整體目標是，為遊戲最活躍的玩家群體推出一些實質改進，同時提升參與排位賽的玩家數量，並提高大家對電競賽事的整體關注。
排位賽3.0推出後的第一個月展現出潛力：中等獎盃數的玩家，其遊戲時間相比2024年3月的歷史峰值增加了27%，與上個主題季相比更是翻了三倍以上。然而，高獎盃數的玩家（25,000獎盃以上）的參與度卻比先前峰值降低50%，不過相較於上個主題季，仍增加了約180%。遺憾的是，在接下來的幾個月裡，參與度和遊戲時間很快回落，恢復到與先前主題季相近的狀態。
這次重製確實讓系統對新玩家更加友好：獎盃數低於5,000的玩家，其參與度較先前峰值增加了90%，與上個主題季相比更是增加了近300%。和其他群體類似，這些玩家的數據後來也逐漸回到常態，但整體遊戲時間穩定在明顯高於以往的水準。
整體而言，我們對目前排位賽的現狀並不滿意（當時不滿意，現在也一樣）。這次重製佔用大量開發資源，卻未能實現我們原本設定的目標。更糟糕的是，排位賽本來就是更偏向核心玩家、乃至硬核玩家的玩法——這代表兩件事：這次更新幾乎沒能改善「主流玩家」的體驗（因此，也沒能減緩整體下滑的趨勢），同時也沒有真正提升我們最活躍玩家在排位賽中的體驗。唉……
61.0版本於4月底上線，核心是「刃之國大戰」活動。這條劇情線其實早在一年前推出賢治時就已開啟。這次活動融合大量成熟玩法與新創意，包括獨立的活動中心介面、芥末神力、壽司卷、全新PvE團隊首領戰、大量精美造型、遊戲內漫畫、長達兩分鐘的劇情動畫，以及重頭戲——我們的首位超凡英雄──小風。
這次活動極為成功。新玩家和回歸玩家在2025年5月達到高峰；在日本等地，我們的每日活躍用戶數甚至創下歷史新高。這次活動期間，meta比以往更加多元，活動主題本身也很受歡迎。從我們的角度來看，這是我們2025年表現最出色的活動之一。更值得一提的是，原本我們計劃與另一個IP聯動，而「刃之國大戰」其實我們臨時調整方向之後的成果。
這個月，我們也首次在美國舉辦荒野亂鬥全球錦標賽的實體賽事。2025賽季中期賽事「Brawl Cup」在DreamHack Dallas登場，來自世界各地的8支頂尖戰隊齊聚一堂。來自歐洲賽區的2024年全球總冠軍HMBLE成功奪冠，為其所屬賽區再添一個全球總決賽名額；選手Symantec則拿下本次賽事的MVP。Toxic Lotus同樣在本次賽事中贏得大家喜愛，他們也創下中國大陸賽區隊伍在荒野亂鬥官方賽事中的最佳戰績。
但事情並非一帆風順。在4月底載勇登場、迴響平平之後，原本圍繞小風及其玩法的正面回饋，很快就被一個數字掩蓋了——50美元的定價。從定價來看，這個價格其實符合我們的一貫策略——但最終，這讓我們清楚了解大家對「可接受價格」的底線：單一英雄來到這個價位是不可接受的——至少對我們大多數玩家來說，都很難接受。問題本身其實不在於價格。問題的關鍵在於：當時玩家想取得小風，唯一的方式就是「付出這個價格」。
這次更新的最後一部分是「亂鬥競技場」。這是一次嘗試，我們希望測試對戰時間更長的遊戲模式，引入局內成長機制以及MOBA玩法。這個模式在短期內確實提升了整體遊戲時間，但很快就回到常態，未能持續吸引玩家。在各種獎盃數的玩家中，它的熱度最終都降到與金庫攻防戰和據點搶奪戰等模式相近的水準。
隨後，62.0版本更新登場。我們推出了籌備許久的榮耀之路重製，並將英雄專精調整為「紀錄」功能。榮耀之路重製顯著提升新玩家推進遊戲進度時的體驗，尤其在前期留存數據上，帶來了非常正面的影響。「紀錄」則是另一番景象。簡言之，在提升玩家參與度方面，它並未達到預期。如果你想了解更多細節，我推薦觀看我們最新一期的《 Time to Explain》 ，Quinn、Dani、Adrian和Gonzalo在節目中專門討論了這項功能。
有一點我們在節目裡沒有多談，那就是「紀錄」功能的開發過程有多麼艱難。在長期營運的遊戲中，我們並不常使用「開發地獄」這個詞，但開發這個功能的過程幾乎無限接近這種狀態。相關決策者不斷更換、設計理念彼此衝突、時間壓力、開發範圍被迫縮減、妥協過多，還有剛加入團隊的成員被直接拉進這場混亂之中。在紀錄功能這件事上，我們不僅辜負玩家們的期待，也辜負了整個《荒野亂鬥》遊戲團隊的努力。從中得到的經驗教訓，或許是我們在2025年最重要的收穫。
換個更正面的角度來看，兩名全新英雄（特朗克和愛莉）都收穫了屬於自己的忠實玩家。愛莉深受眾多同人創作者喜愛，而特朗克的背景故事則讓大家為之動容，甚至讓不少成年人潸然淚下。
63.0版本於9月初上線，同時我們展開了與《地鐵跑酷》的聯動。在這次更新中，我們也做了一系列新的嘗試：
全新的活動貨幣，以及對應的獨立獎勵軌道
配有獨立搖桿、可手動操控的強化道具
每日對戰獎勵系統優化，從原本需要8勝改為3勝就能領取獎勵
與此同時，SYBO Games的夥伴們也在《地鐵跑酷》中加入《荒野亂鬥》元素，並首次向全球玩家展示他們代表性玩法的3人同玩版本。
這次聯動讓我們收穫頗豐，也為後續一系列更新提供了重要參考。整體而言，各類活動成為我們深入了解玩家的重要契機。
不過，這次更新的內容並不只這些。對我個人來說，亮點是什麼？10月亂鬥萬聖節活動中的全新團隊首領戰，以及全新的英雄登場活動！雖然直到今天，我們仍在不斷優化這類配合新英雄登場的活動形式，但這是一次重要的嘗試，讓更多玩家能在新內容上線後不久就體驗到這些內容。首批以這種形式推出的英雄是蜜娜（或許有點OP了）和茲奇（稍微偏弱一點）。在蜜娜的設計上，我們也學到了一個額外的教訓：我們過於強調她在巴西文化方面的靈感來源，卻忽略了她在美好星樂園世界觀中的定位。推出蜜娜是我們強化巴西市場策略的一環，此外還包括《荒野亂鬥》電競賽事在聖保羅舉辦最終席位資格賽，以及與滑板選手Rayssa Leal的合作。在這方面，我們本來可以、也應該把握得更好。畢竟我們先前也多次進行過類似的角色發布（例如賢治、小風、美樂蒂等）。而這一次，我們也再次為未來的英雄發布累積了寶貴經驗。
在聖保羅舉辦的荒野亂鬥最終席位資格賽，是我們首次在南美賽區舉辦的荒野亂鬥電競賽事。觀眾的熱情超出我們的預期，來自全球各地的16支隊伍也受到現場觀眾的熱烈歡迎！現場比賽非常激烈，本土人氣隊伍Casa Brawl E-Sports的遺憾出局，也令觀眾十分惋惜。當天比賽結束後，四支隊伍脫穎而出，晉級數月後舉辦的荒野亂鬥全球總決賽，分別是：Revenant XSpark、Totem Esports、Crazy Raccoon和Papara SuperMassive。這對我以及《荒野亂鬥》團隊的一小部分成員來說，也是一次難得的機會，我們得以與當地部分內容創作者見面，共同探討這個地區的遊戲生態及其面臨的挑戰。由衷感謝所有參與本次賽事並抽出時間和我們交流的內容創作者，特別是在分組討論環節給予我們支持的朋友們。Muito obrigado!（葡語：非常感謝！）O carinho e a paixão de vocês é contagiante!（葡語：你們的關愛與熱情很有感染力！）
還有一個教訓：玩家並不需要，我們卻做出的重製。我們決定重製獎盃圖示的初衷，其實只是想做點遊戲性優化。顯然，這次改動並沒有獲得多數玩家認同。大家可能也注意到了，我們在這次更新中還做了另一項調整，希望能改善大家的體驗。
不過，63.0版本更新還替我們做到另一件事，雖然很多人沒有察覺：它穩住了玩家留存數據，讓每日活躍用戶數停止下滑。
11月中旬，我們發布了64.0版本更新，並同步展開與《怪奇物語》的聯動，正好趕上該劇最終季在Netflix正式上線。同時，我們也推出了一些影響較大的遊戲性調整，例如每日勝場和超級任務的重製。
雖然造型引起了一些爭議（該劇的粉絲評價很高，也有些玩家興趣缺缺），但這次更新的玩法卻獲得玩家社群一致好評，上下顛倒的世界決鬥與英雄牌組的持續熱度也證明了這一點。一個新模式，確確實實提升了《荒野亂鬥》的整體遊戲時間——對我們來說，這種情況並不常見。
我們目前仍在思考，未來該如何讓這個模式再次上線！
除了《怪奇物語》聯動，我們也推出了全新英雄琪琪（沒錯，又是一位刺客）。而比《怪奇物語》聯動造型更具爭議的是什麼？是我們決定將機甲作為亂鬥聖誕節主題的核心元素。雖然機甲主題一直備受喜愛，且該主題季的亂鬥通行券也是自夏季以來表現最出色的一季，但聖誕季再次讓我們深思：機甲真的是聖誕季最合適的主題嗎？
11月28日，荒野亂鬥全球總決賽在DreamHack Winter 上揭開戰幕，《荒野亂鬥》玩家社群和眾多內容創作者齊聚斯德哥爾摩比賽現場，見證各支強隊為瓜分百萬美元獎金池、為爭奪無上的冠軍榮耀而展開頂尖對決。
比賽現場演出了荒野亂鬥原創曲目《My Only Trophy》，隨後上屆全球總冠軍隊伍HMBLE（歐洲賽區）迎戰Crazy Raccoon（東亞賽區）。2024年全球總決賽同樣是這兩支隊伍爭奪最終冠軍；而這一次，Crazy Raccoon成功復仇，以3比0橫掃HMBLE，不僅贏得40萬美元的獎金與冠軍榮耀，電競老將Milkreo更榮膺總決賽MVP稱號。前往YouTube觀看我們的紀錄片《追逐榮光》（共4集），重溫去年的賽事精彩瞬間！
大家可能不知道，為了這次全球總決賽，《荒野亂鬥》遊戲團隊幾乎全員前往斯德哥爾摩！我們還邀請了20位全球頂尖的內容創作者前往比賽現場，這個難得的機會讓我們齊聚一堂，不僅深入探討了遊戲現狀，還向他們透露了我們2026年的發展規劃。
65.0版本更新是這一年的最後一次更新，《荒野亂鬥》迎來了一系列重大調整：
增益吊飾！
亂鬥通行券3.0
混沌之星
這次更新引起了熱烈討論，尤其是在Reddit和X上。在最近一期的Time to Explain中，遊戲團隊回應了大部分與這些話題相關的問題，還聊了聊打算如何針對增益吊飾進行優化。
從表現來看，65.0版本是這一年裡最成功的一次更新。繼前兩次更新平穩過渡後，這次更新上線的第1天，我們的參與度數據就開始顯著成長，這為2026年的開局奠定了很好的基礎。劇透一下：1月（以及截至目前的2月）延續了這種正向的趨勢，我們今年有了很好的開始。
最後來聊聊皮爾斯的登場活動。作為遊戲內首位傳奇射手，他受到大家的熱烈歡迎——不得不說，遊戲內活動與YouTube短影片的組合攻勢真的非常有效。毫無疑問，這次活動非常成功。
但代價是什麼？顯然，部分玩家因這種低俗的幽默而卻步，而且這個主題其實更適合在夏天推出。我們本該選擇更合適的時機來舉辦這次活動，這對我們來說又是一次深刻的教訓。從技術層面來說，我們打造了新的敘事能力，為未來的活動準備了一些新工具。亂鬥情人節活動期間，我們重新使用了其中的部分工具，我非常期待看到遊戲團隊運用這些新技術繼續創作精彩內容。
2025年還發生了什麼？
自2025年1月以來，我們的團隊規模與去年同期相比增加了20多人，目前已壯大至近100人。回想2019年12月遊戲剛上線時，我們全部算起來也才19人。
最大的變化莫過於在《荒野亂鬥》內部成立了全新的技術團隊。依照Supercell的傳統，所有遊戲團隊都由中心技術團隊提供支援。然而，隨著公司多年以來的發展以及多個遊戲專案（包括新遊戲）的並行開發，要獲得優先支援變得越來越困難。因此，我們決定在團隊內部建立技術能量。我很高興宣布，我們的技術團隊已經成形，並已在用戶端效能（載入速度）以及美術工具方面發揮作用。在可預見的未來，技術團隊會將重點放在以下方面：
用戶端效能（如記憶體佔用）
優化開發人員使用的工具
即時操作性（如實現即時平衡性調整）
解鎖全新玩法機制
此外，伺服器基礎設施的優化也在穩步推進中，這是我們正在著手解決的問題。同時，藉此機會提醒大家，我們一直在尋找更多優秀人才。有興趣的話，可以前往supercell.com查看我們的職位空缺。
想了解Supercell的整體表現，可以去看看我們執行長Ilkka發布的年度部落格文章。對於《荒野亂鬥》而言，2025年是學習和成長的一年，上半年的情況相當嚴峻，尤其是與2024年取得的突破性成就相比。不過到了2025年9月，情況開始好轉，從那時起，遊戲數據每個月都在穩步增長。最終，無論是月活躍用戶數還是營收，2025年都是《荒野亂鬥》歷史上表現第二好的一年（而排名第三的年份是2020年）。
最後，我要向我們的玩家社群、職業選手、內容創作者、主播賽評以及所有合作夥伴表達最誠摯的謝意——無論是順境還是逆境，即便在我們沒能交出滿意答卷的時候，你們始終與我們並肩前行，感謝你們的支持與陪伴！沒有你們，就沒有《荒野亂鬥》的今天！
我們非常期待充滿精彩的2026年。關於未來的計畫，我們將在即將發布的「NOT A ROADMAP VIDEO」影片中聊到更多，預計將於2026年3月上線。
感謝大家的閱讀！
Frank
《荒野亂鬥》總負責人