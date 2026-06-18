adidas星樂園盃現正開打！
「adidas星樂園盃」是我們推出的第一個足球主題社群活動，玩家將聯手建立自己的亂鬥足球隊伍參加比賽，爭奪終極大獎：adidas冠軍稱號！除了稱號之外，你還能獲得免費英雄、免費造型、混沌之星等超讚獎勵！
活動現已開啟，並將於7月1日結束（最終獎勵將於7月2日發放完畢）。活動中有NPC英雄隊伍、兩支真實社群隊伍，以及一場決定一切的總決賽再戰！衝啊！🔥
活動規則
荒野亂鬥玩家社群將分為兩支隊伍，在比賽開始前，社群成員們將共同決定各自隊伍的設定（如logo、隊名等）。
在活動前兩天裡，兩支隊伍將透過投票從零開始建立自己的隊伍：
第1天 | 選擇隊名：
從兩個詞庫（形容詞+名詞）中搭配組合，投票決定隊伍的名稱。
第2天 | 設計隊徽：
選擇隊徽的形狀、顏色和圖示，它將在整個賽事期間代表你們所在的隊伍。
賽事階段
隊伍建立完成後，adidas星樂園盃賽事將正式開啟。這是一場為期12天、分為2個階段的競賽。
第1階段 | 小組賽（6月20日至6月25日）
賽事包含3場小組賽，其中部分比賽將對戰NPC英雄隊伍，登場的英雄包括荒野牧場三人組、糖果店三人組等。但千萬別大意，競爭可是很激烈的！
比賽機制
每場比賽持續2天。在這期間，你的隊伍需要比對手更快填滿社群進度條，方式是在全新遊戲模式「超級球星」中獲勝。NPC隊伍有自己的進度條，會隨時間自動填充，所以一定要確保你的隊伍始終領先！
第3場小組賽（6月24日至25日）
這將是第一次正面對決：玩家社群隊伍1將和玩家社群隊伍2展開大戰，而這也是你們第一次一決高下的機會！
第2階段 | 淘汰賽（6月26日至7月1日）
小組賽結束後：
8強賽
（6月26日至27日）
準決賽
（6月28日至29日）
總決賽
（6月30日至7月1日）
玩家社群隊伍1 vs玩家社群隊伍2 再戰一場！
在總決賽中，雙方隊伍將比拼誰能率先填滿進度條。不再等待時間結束，誰先填滿進度條，誰就能贏得adidas星樂園盃！
adidas中場挑戰
為了讓比賽更刺激，每場比賽的第二天都會推出adidas中場挑戰，完成挑戰後，你可以在原有獎勵的基礎上獲得額外獎勵！每隔兩天，在台北/香港時間16:00，我們都會發布一段包含更多資訊的短影片，所以記得關注活動介面和我們的官方社群帳號！
獎勵
以下是你在整個活動期間可獲得的獎勵列表，以及玩家社群完成adidas中場挑戰後可升級的獎勵：
1,000雙倍經驗加成或免費英雄載勇（若已擁有，替代獎勵為1,000英雄積分）
3,000閃光幣或獨臂四分衛造型
超級榮耀寶箱或究極榮耀寶箱
5個混沌之星或10個混沌之星
1,000金幣或2,000金幣
1,000能量點數或2,000能量點數
特別抽獎活動
我們將向10名玩家送出100萬金幣+100萬能量點數的驚喜大禮！
如何參加
在各大社群平台（Instagram、X、Reddit或TikTok）上分享每日影片，秀出你最精彩的超級球星進球畫面！
記得加上hashtags：#adidas和#BrawlStars唷！
我們將在活動結束後聯絡中獎玩家，流程可能需要幾天時間，還請耐心等待。
祝大家好運！