「adidas星樂園盃」是我們推出的第一個足球主題社群活動，玩家將聯手建立自己的亂鬥足球隊伍參加比賽，爭奪終極大獎：adidas冠軍稱號！除了稱號之外，你還能獲得免費英雄、免費造型、混沌之星等超讚獎勵！

活動現已開啟，並將於7月1日結束（最終獎勵將於7月2日發放完畢）。活動中有NPC英雄隊伍、兩支真實社群隊伍，以及一場決定一切的總決賽再戰！衝啊！🔥