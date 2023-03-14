亂鬥英雄們，大家好！

我們決定將多種語言的社群平台的討論集中到所有訊息發布的主要社群平台上，因此近幾個月已陸續關閉西班牙語、法語等語言的社群平台，現在，繁體中文的YouTube頻道除賽事內容（包含直播）將持續維持外，Facebook與Instgram、YouTube社群與影片均將停止發布內容，但請不要擔心往後會無法以繁體中文獲知遊戲資訊。

遊戲內新聞、電競賽事、官方部落格仍會持續發布繁體中文的內容，同時，與我們合作的內容創作者所製作的影片也是大家獲取消息的絕佳管道。另外，在英文官方YouTube頻道的影片中，許多內容也提供了繁體中文字幕供選擇。

我們不會切斷與各語言社群的關係，仍將會在當地社群管理者與內容創作者的幫助下繼續收集大家的建議與評論。

如果不善於使用英文，目前主流的社群平台大多具備簡易的翻譯功能，像是Facebook的翻譯年糕功能，相信將能夠讓不同語言的大家在同一個地方進行互動，並直接獲得最新的遊戲資訊！

以下官方社群平台連結提供給大家！讓我們在更廣闊的地方與全球玩家一同討論吧！

當然也別忘了訂閱內容創作者們唷！

（排名不分先後，僅以頻道名稱按英文、中文筆劃排列）

感謝大家支持！