讓我們透過這次#ThumbsUpForBrawl「荒野按讚」社群活動，讓大家不再互相嘲諷！

活動目標很簡單：發送按讚表情，越多越好！

每次有人使用這個表情，系統就會記錄下來，大家可因此獲得獎勵。

如果玩家社群能總共發送100億次按讚表情，每個人都能獲得5個傳奇寶物之星！

里程碑和獎勵

前三個里程碑的獎勵是解鎖遊戲內活動。總計發送5億次按讚表情後，大家就會開始解鎖傳奇寶物之星。系統會先把大家解鎖的傳奇寶物之星存起來，在6月20日活動結束時再一起發放。

活動開始： 雙倍寶物之星活動

1億次按讚： 雙倍經驗活動

2億次： 專精狂歡活動

5億次： 傳奇寶物之星

10億次： 傳奇寶物之星

20億次： 傳奇寶物之星

50億次： 傳奇寶物之星

100億次：傳奇寶物之星

請注意：你需要達到400盃才能領取這些獎勵！

抽獎活動

我們會送出100萬寶石！

參加這個寶石抽獎活動的方法是分享一個你在遊戲中的正能量時刻，把它發到社群媒體上，並且加上#ThumbsUpForBrawl和#BrawlStars這兩個主題標記 （hashtags）！

活動結束後，我們會隨機抽選10位幸運玩家，並在社群媒體上與他們聯絡！

如果你是個真正的大好人，也可以在中獎後選擇與一位好友分享這份獎勵！

#ThumbsUpForBrawl「荒野按讚」活動現在開始，並會在10天後，也就是6月20日結束！