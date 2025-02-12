關於2025《荒野亂鬥》電競賽事合作夥伴計劃，我們有一些令人興奮的好消息！我們迎來了多支全新隊伍加入合作夥伴計劃，同時將永久下架現有的隊伍噴漆。沒錯，以後就無法獲取囉——所以抓住最後機會獲取它們吧！更多資訊請查看下文：
首先，我們非常高興地宣布，ZETA、NAVI、SK Gaming、Tribe Gaming、Reply Totem、Spacestation Gaming和FUT Esports都將在今年繼續征戰荒野亂鬥全球錦標賽，同時還有三支全新隊伍：來自巴西的LOUD Esports、來自韓國的Gen.G Esports以及來自西班牙的Team Heretics - 讓我們熱烈歡迎他們的加入！全新隊伍外觀將隨下次更新一起實裝！
合作夥伴計劃是Supercell與精選合作夥伴隊伍之間的合作，旨在將他們的競技影響力帶到_荒野亂鬥全球錦標賽_。購買你喜愛隊伍的表情、玩家頭像、噴漆或造型，不僅能表達你的支持，還能幫助荒野亂鬥電競賽事的發展！
Bem-vindo（歡迎） – LOUD Esports
LOUD Esports已經快速成長為巴西電競界的一支豪門勁旅。他們不僅擁有熱情洋溢的粉絲文化，還在《Free Fire》和《特戰英豪》等遊戲中表現出色，更在2022年奪得了《特戰英豪》全球總冠軍！
#goLOUD
안녕하세요（你們好） – Gen.G Esports
Gen.G Esports憑藉在《英雄聯盟》電競賽事中的卓越表現贏得了全球讚譽。他們還透過推動多元化和教育計畫，為東西方遊戲文化搭建了溝通的橋樑。
#GENGWIN
Bienvenidos（歡迎） – Team Heretics
Team Heretics以其出眾的競技精神，以及在《英雄聯盟》《特戰英豪》和《虹彩六號：圍攻行動》等多款遊戲電競賽事中的卓越表現而著稱。他們透過創作者和多項合作展現出一個充滿活力的電競品牌，顯示出他們對電競和遊戲雄心勃勃的願景！
#VamosHERETICS
我們即將推出一組_全新_的合作夥伴隊伍噴漆，這代表現有的噴漆款式將成為專屬的典藏物品！這將是你擁有它們的最後機會，因為隨著下一次遊戲更新推出，它們將永久下架。快去獲取吧！
記得留意合作夥伴隊伍以及荒野亂鬥電競賽事的官方社群平台，我們很快將揭曉全新噴漆的更多詳情！
如果遊戲內商店首頁沒有在售的合作夥伴噴漆、表情和玩家頭像，你可以隨時透過商店 -> 亂鬥圖鑑 -> 主題，然後點擊這裡顯示的圖示找到它們：
今年的首次月度決賽直播將在2月15日進行，你可前往event.brawlstars.com預測比賽結果、觀看精彩對戰、參與互動，贏取免費獎勵！
下方列出了2月各賽區的直播日期，以免大家錯過精彩賽事：
東亞 - 2月15日15:00 日本標準時間（JST）
歐洲 - 2月16日14:00 歐洲中部時間（CET）
南美 - 2月22日15:00 巴西標準時間（BRT）
北美 - 2月23日15:00 美國東部時間（EST）
你可以在此查看BSC賽事規劃影片，本賽季的後續賽程安排和其他詳細資訊請查看2025賽事規則。
一起亂鬥吧！