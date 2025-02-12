關於2025《荒野亂鬥》電競賽事合作夥伴計劃，我們有一些令人興奮的好消息！我們迎來了多支全新隊伍加入合作夥伴計劃，同時將永久下架現有的隊伍噴漆。沒錯，以後就無法獲取囉——所以抓住最後機會獲取它們吧！更多資訊請查看下文：

首先，我們非常高興地宣布，ZETA、NAVI、SK Gaming、Tribe Gaming、Reply Totem、Spacestation Gaming和FUT Esports都將在今年繼續征戰荒野亂鬥全球錦標賽，同時還有三支全新隊伍：來自巴西的LOUD Esports、來自韓國的Gen.G Esports以及來自西班牙的Team Heretics - 讓我們熱烈歡迎他們的加入！全新隊伍外觀將隨下次更新一起實裝！

合作夥伴計劃是Supercell與精選合作夥伴隊伍之間的合作，旨在將他們的競技影響力帶到_荒野亂鬥全球錦標賽_。購買你喜愛隊伍的表情、玩家頭像、噴漆或造型，不僅能表達你的支持，還能幫助荒野亂鬥電競賽事的發展！