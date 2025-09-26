全球總決賽揭曉！
每年的這個時候，代表著……《荒野亂鬥》最重要的賽事即將開打！荒野亂鬥全球總決賽將在DreamHack斯德哥爾摩站上演，不要錯過這場盛大的線下賽事活動！
時間、地點和參加方式
記好日期，收拾好行李，準備迎接最適合亂鬥的週末！
日期：2025年11月28日至30日
門票與日程：點此購買3日比賽門票
如何觀賽：如果你無法親臨現場，也可以在這裡觀看比賽直播！
👉小提醒：在賽事官網觀看比賽，還能獲得PRO通行券經驗值！
有什麼新鮮事？
超多驚喜新內容等你探索！不管是在家觀看還是親臨現場，你都有機會獲得我們準備的超讚獎勵！全新排位賽賽季即將開啟，新的PRO通行券也將同步上線！獲得全新極限威能造型的會是哪位英雄呢？
新造型登場 - 全新PRO通行券、全新極限威能造型！？
限量周邊 - 全球總決賽限定周邊，絕對夠你秀的！
PRO通行券經驗值獎勵 - 預測比賽結果、為喜愛的隊伍加油，贏取PRO通行券經驗值……不知道怎麼做？我們幫你做好攻略了！
與你最愛的隊伍面對面 - 和《荒野亂鬥》的電競傳奇們聊聊天吧！
參賽隊伍介紹
東亞賽區：操作巫師
ZETA DIVISION以3-0橫掃REJECT_，獲得了全球總決賽的參賽資格。_整個賽季中兩隊互有勝負，ZETA的老將和REJECT的新秀都渴望加冕全球總冠軍。他們能否奪得這份榮耀？
歐洲、中東和非洲賽區：戰術大師
這個賽區的頂尖隊伍已經拿到了參賽席位，只等上場一展身手。亂鬥英雄杯冠軍HMBLE重返賽場，志在重現他們2024年的輝煌，而人氣戰隊SK Gaming也同樣來勢洶洶。同時，2023年世界冠軍FUT Esports也穩紮穩打，在重返巔峰的路上不斷前進。也別忘了我們的兩支黑馬隊伍：Team Heretics和NOVO Esports，他們也摩拳擦掌，準備掀起新的風暴！歐洲、中東和非洲賽區將延續全球總決賽的光輝戰績，還是會有新王登基？
南美賽區：未知猛獸
隨著SKCalalas SA從國際老牌戰隊LOUD手中奪得賽區榜首，南美賽區的火熱狀態展露無遺。這項次，他們已經準備好讓全世界看到自己最棒的競技狀態了！
北美賽區：少年英雄
Tribe Gaming在整個2025賽季都展現出自己十足的統治力，贏下了4次月度決賽。今年可能是#FEARTHETRIBE的一年！
此外還有2023年的亞軍隊伍Spacestation Gaming，他們今年的收官之戰表現出色，但北美賽區還存在一個可以隨時突襲全場隊伍的變數：STMN。