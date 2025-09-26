Skip to content
Supercell logo
2025年9月25日
Blog – Brawl Stars

全球總決賽揭曉！

每年的這個時候，代表著……《荒野亂鬥》最重要的賽事即將開打！荒野亂鬥全球總決賽將在DreamHack斯德哥爾摩站上演，不要錯過這場盛大的線下賽事活動！

時間、地點和參加方式

記好日期，收拾好行李，準備迎接最適合亂鬥的週末！

👉小提醒：在賽事官網觀看比賽，還能獲得PRO通行券經驗值！

有什麼新鮮事？

超多驚喜新內容等你探索！不管是在家觀看還是親臨現場，你都有機會獲得我們準備的超讚獎勵！全新排位賽賽季即將開啟，新的PRO通行券也將同步上線！獲得全新極限威能造型的會是哪位英雄呢？

  • 新造型登場 - 全新PRO通行券、全新極限威能造型！？

  • 限量周邊 - 全球總決賽限定周邊，絕對夠你秀的！

  • PRO通行券經驗值獎勵 - 預測比賽結果、為喜愛的隊伍加油，贏取PRO通行券經驗值……不知道怎麼做？我們幫你做好攻略了！

  • 與你最愛的隊伍面對面 - 和《荒野亂鬥》的電競傳奇們聊聊天吧！

參賽隊伍介紹

本次全球總決賽將有16支隊伍參賽。目前已有12支隊伍鎖定了參賽席位，而最後4個席位將在最終席位資格賽中揭曉（點此查看詳情）。

亂鬥英雄盃冠軍HMBLE會再創輝煌，還是遺憾敗北？讓我們拭目以待。

  • 東亞賽區：操作巫師

ZETA DIVISION3-0橫掃REJECT_，獲得了全球總決賽的參賽資格。_整個賽季中兩隊互有勝負，ZETA的老將和REJECT的新秀都渴望加冕全球總冠軍。他們能否奪得這份榮耀？

  • 歐洲、中東和非洲賽區：戰術大師

這個賽區的頂尖隊伍已經拿到了參賽席位，只等上場一展身手。亂鬥英雄杯冠軍HMBLE重返賽場，志在重現他們2024年的輝煌，而人氣戰隊SK Gaming也同樣來勢洶洶。同時，2023年世界冠軍FUT Esports也穩紮穩打，在重返巔峰的路上不斷前進。也別忘了我們的兩支黑馬隊伍：Team HereticsNOVO Esports，他們也摩拳擦掌，準備掀起新的風暴！歐洲、中東和非洲賽區將延續全球總決賽的光輝戰績，還是會有新王登基？

  • 南美賽區：未知猛獸

隨著SKCalalas SA從國際老牌戰隊LOUD手中奪得賽區榜首，南美賽區的火熱狀態展露無遺。這項次，他們已經準備好讓全世界看到自己最棒的競技狀態了！

  • 北美賽區：少年英雄

Tribe Gaming在整個2025賽季都展現出自己十足的統治力，贏下了4次月度決賽。今年可能是#FEARTHETRIBE的一年！

此外還有2023年的亞軍隊伍Spacestation Gaming，他們今年的收官之戰表現出色，但北美賽區還存在一個可以隨時突襲全場隊伍的變數：STMN

贏取全球總決賽現場觀賽機會！

想要贏取與好友一同前往全球總決賽現場觀賽的機會嗎？

該影片下方評論區留言，告訴我們你支援的隊伍，並帶上標籤#BSWF25和#DHStockholm，即可參與活動！

在全球總決賽揭曉影片下方評論留言，分享你認為哪支隊伍能成為2025荒野亂鬥全球總冠軍，並帶上主題標籤#BSWF25和#DHStockholm，就可以參與活動！

精簡版

本文訊息量很大，但總結起來也很簡單：

  1. 11月28日至11月30日比賽，記得在日曆上標出日期哦！

  2. 點擊這裡訂票線下觀賽

  3. 在#BSWF25一起嗨

荒野亂鬥電競賽事