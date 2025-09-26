東亞賽區：操作巫師

ZETA DIVISION以3-0橫掃REJECT_，獲得了全球總決賽的參賽資格。_整個賽季中兩隊互有勝負，ZETA的老將和REJECT的新秀都渴望加冕全球總冠軍。他們能否奪得這份榮耀？

歐洲、中東和非洲賽區：戰術大師

這個賽區的頂尖隊伍已經拿到了參賽席位，只等上場一展身手。亂鬥英雄杯冠軍HMBLE重返賽場，志在重現他們2024年的輝煌，而人氣戰隊SK Gaming也同樣來勢洶洶。同時，2023年世界冠軍FUT Esports也穩紮穩打，在重返巔峰的路上不斷前進。也別忘了我們的兩支黑馬隊伍：Team Heretics和NOVO Esports，他們也摩拳擦掌，準備掀起新的風暴！歐洲、中東和非洲賽區將延續全球總決賽的光輝戰績，還是會有新王登基？

南美賽區：未知猛獸

隨著SKCalalas SA從國際老牌戰隊LOUD手中奪得賽區榜首，南美賽區的火熱狀態展露無遺。這項次，他們已經準備好讓全世界看到自己最棒的競技狀態了！

北美賽區：少年英雄

Tribe Gaming在整個2025賽季都展現出自己十足的統治力，贏下了4次月度決賽。今年可能是#FEARTHETRIBE的一年！

此外還有2023年的亞軍隊伍Spacestation Gaming，他們今年的收官之戰表現出色，但北美賽區還存在一個可以隨時突襲全場隊伍的變數：STMN。