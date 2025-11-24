2025年11月23日
全球總決賽預測正式開啟！
等一下，先別急！
閱讀本文，了解本次在DreamHack斯德哥爾摩站舉辦的2025 BSC全球總決賽，以及比賽預測的相關資訊！
地點：DreamHack斯德哥爾摩站，位於Stockholmsmässan（斯德哥爾摩國際博覽會）
日期：11月28日至30日
直播開始時間：第1天和第3天台北/香港時間19:45、第2天台北/香港時間18:45
賽事預告：世界頂尖的16支荒野亂鬥隊伍將為全球總冠軍頭銜展開角逐，賽事獎金池高達百萬美元！這個週末精彩賽事將輪番上演，記好時間，不要錯過！
贏取獎勵
全球總決賽專屬活動
粉絲面對面：和喜愛的社群經理、內容創作者或是電競選手線下相聚，一起享受激情又歡樂的賽事！
現場活動：看完比賽，手癢也想來兩局？前往賽事現場的荒野生死鬥活動區、與好友一較高下，拿出你的最佳表現！如果想休息一下，也有舒適的休息區在等著你。每個人在現場都能找到最適合你的地方！
精美周邊：我們準備了多種酷炫的《荒野亂鬥》周邊，僅限全球總決賽現場發放！而且，這只是個開始。未來，我們將在所有線下賽事舉辦周邊放送活動！
關注我們
