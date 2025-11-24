Skip to content
2025年11月23日
Blog – Brawl Stars

全球總決賽預測正式開啟！

等一下，先別急！

閱讀本文，了解本次在DreamHack斯德哥爾摩站舉辦的2025 BSC全球總決賽，以及比賽預測的相關資訊！

  • 地點：DreamHack斯德哥爾摩站，位於Stockholmsmässan（斯德哥爾摩國際博覽會）

  • 日期：11月28日至30日

  • 直播開始時間：第1天和第3天台北/香港時間19:45、第2天台北/香港時間18:45

  • 賽事預告：世界頂尖的16支荒野亂鬥隊伍將為全球總冠軍頭銜展開角逐，賽事獎金池高達百萬美元！這個週末精彩賽事將輪番上演，記好時間，不要錯過！

贏取獎勵

  • 參與預測：現在即可參與比賽日第1天的預測！此外，比賽日第2、3天前也別忘記提交預測，贏取PRO通行券經驗值！為了再多添點彩頭……如果你能預測正確全部比賽結果，則可贏取1萬寶石

在社群媒體上分享你的預測（或者是抄一下別人的作業），記得加上Hashtag #BSWF25

  • 我該投給哪支隊伍呢？查看隊伍資料，幫你更準確的做出預測！

  • 線下觀眾獎勵：對於線下觀賽的粉絲，我們將送上專屬表情！你可以線下啟用並兌換這份獎勵。

  • 線上觀賽：觀看精彩賽事直播，每天都有機會獲取好禮，包括寶物之星、鬆餅和PRO通行券經驗值，甚至還有機會獲取琪琪寶箱和直播專屬表情！

全球總決賽專屬活動

粉絲面對面：和喜愛的社群經理、內容創作者或是電競選手線下相聚，一起享受激情又歡樂的賽事！

現場活動：看完比賽，手癢也想來兩局？前往賽事現場的荒野生死鬥活動區、與好友一較高下，拿出你的最佳表現！如果想休息一下，也有舒適的休息區在等著你。每個人在現場都能找到最適合你的地方！

精美周邊：我們準備了多種酷炫的《荒野亂鬥》周邊，僅限全球總決賽現場發放！而且，這只是個開始。未來，我們將在所有線下賽事舉辦周邊放送活動！

