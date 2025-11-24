粉絲面對面：和喜愛的社群經理、內容創作者或是電競選手線下相聚，一起享受激情又歡樂的賽事！

現場活動：看完比賽，手癢也想來兩局？前往賽事現場的荒野生死鬥活動區、與好友一較高下，拿出你的最佳表現！如果想休息一下，也有舒適的休息區在等著你。每個人在現場都能找到最適合你的地方！

精美周邊：我們準備了多種酷炫的《荒野亂鬥》周邊，僅限全球總決賽現場發放！而且，這只是個開始。未來，我們將在所有線下賽事舉辦周邊放送活動！