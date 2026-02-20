亂鬥英雄們，大家好！

取得舉辦亞太地區Matcherino青銅等級賽事資格的AET賽事組織，今起公布今年第一場AET比賽（AET2026 #2）的資訊！與上月月賽事類似，不同的是比賽前4名隊伍可獲得獎金，冠軍隊伍更能贏得限定的Matcherino冠軍表情，而後續名次則有通行券等獎勵！目前賽事已開放報名， 預計將於2月21日(本週六)開賽！詳細規則與其他資訊請見👉 比賽說明頁面 。