2026年1月27日
Blog – Brawl Stars
【第三方賽事】AET2026首戰報名開放！
亂鬥英雄們，大家好！
取得舉辦亞太地區Matcherino青銅等級賽事資格的AET賽事組織，今起公布今年第一場AET比賽（AET2026 #1）的資訊！與去年AET2025的10月賽事相同，本次比賽前3名隊伍仍可獲得獎金，冠軍隊伍更能贏得限定的Matcherino冠軍表情，而後續名次則有通行券等獎勵！目前賽事已開放報名， 預計將於2月1日(本週日)開賽！詳細規則與其他資訊請見👉比賽說明頁面。
賽其他事重點如下：
所有亞太地區玩家皆可報名參加
伺服器位置設定於香港
每隊人數限制：需由3名選手組成（受限於Matcherino系統，無法增加第4位選手）
報名時間：即日起至2月1日10點30分為止
賽程：
所有比賽均於2月1日(週日)舉辦
第1輪比賽至16強賽：13點30分開始（需提前報到）
8強賽至冠亞賽：19點開始（具體時間以AET Discord發布為準）
賽制：
所有比賽採單敗淘汰制
第1輪比賽至16強賽為Bo3盤Bo3局
8強賽至冠亞賽為Bo5盤Bo3局
直播：
本場賽事（8強賽至冠亞賽）特邀PowerTech淮特於其頻道直播！
想了解更多Matcherino賽事資訊，以及限定表情獲取方式？請至👉比賽說明頁面查看！
如有賽事相關問題，請至AET2026 Discord伺服器裡與賽務人員或主辦聯絡！
※本賽事由玩家籌辦，非官方賽事，其主辦單位言論不代表官方立場