2026年4月30日
Blog – Brawl Stars
【第三方賽事】AET2026#3開放報名！
亂鬥英雄們，大家好！
今年第3場AET比賽來啦！這次賽制與參加地區皆有所調整，8強後的對戰將增加全局禁用（Global Match Bans）英雄的規則，地區則由原本的亞太縮小至台灣、香港等地，不過與2月時的比賽一樣，比賽前4名隊伍均可獲得獎金，第5至16名的隊伍還能參加亂鬥通行券的抽獎。目前賽事已開放報名， 預計將於5月3日(週日)開賽！詳細規則與其他資訊請見👉比賽說明頁面。
賽其他事重點如下：
僅限居住於台灣、香港、澳門、馬來西亞的玩家參與比賽
伺服器位置設定於香港
每隊人數限制：需由3名選手組成（受限於Matcherino系統，無法增加第4位選手）
報名時間：即日起至5月3日10點30分為止
賽程：
所有比賽均於5月3日(週日)舉辦
第1輪比賽至16強賽：13點30分開始（需提前報到）
8強賽至冠亞賽：19點開始（具體時間以AET Discord發布為準）
賽制：
所有比賽採單敗淘汰制
第1輪比賽至16強賽為Bo3盤Bo3局
8強賽至冠亞賽為Bo5盤Bo3局，並新增全局禁用（Global Match Bans）英雄的制度
本場比賽禁止使用新英雄達米安
直播：
本場賽事（8強賽至冠亞賽）特邀戌神於其頻道直播！
想了解Matcherino賽事資訊、報名流程、以及限定表情獲取方式？請至👉比賽說明頁面查看！
如有賽事相關問題，請至AET2026 Discord伺服器裡與賽務人員或主辦聯絡！
※本賽事由玩家籌辦，非官方賽事，其主辦單位言論不代表官方立場