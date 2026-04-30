亂鬥英雄們，大家好！



今年第3場AET比賽來啦！這次賽制與參加地區皆有所調整，8強後的對戰將增加全局禁用（Global Match Bans）英雄的規則，地區則由原本的亞太縮小至台灣、香港等地，不過與2月時的比賽一樣，比賽前4名隊伍均可獲得獎金，第5至16名的隊伍還能參加亂鬥通行券的抽獎。目前賽事已開放報名， 預計將於5月3日(週日)開賽！詳細規則與其他資訊請見👉比賽說明頁面。