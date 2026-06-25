亂鬥英雄們，大家好！



今年第4場AET比賽來啦！賽制除更改禁用角色外，其餘皆與第3場相同，除參加地區擴大至亞太。目前賽事已開放報名， 預計將於6月27日(週六)開賽！詳細規則與其他資訊請見👉比賽說明頁面。