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2026年6月25日

【第三方賽事】AET2026#4開放報名！

亂鬥英雄們，大家好！

今年第4場AET比賽來啦！賽制除更改禁用角色外，其餘皆與第3場相同，除參加地區擴大至亞太。目前賽事已開放報名， 預計將於6月27日(週六)開賽！詳細規則與其他資訊請見👉比賽說明頁面

賽事其他事重點如下：

  • 僅限居住於台灣、香港、澳門、馬來西亞的玩家參與比賽

  • 伺服器位置設定於香港

  • 每隊人數限制：需由3名選手組成（受限於Matcherino系統，無法增加第4位選手）

  • 報名時間：即日起至6月27日10點30分為止

  • 賽程：

    • 所有比賽均於6月27日(週六)舉辦

    • 第1輪比賽至16強賽：13點30分開始（需提前報到）

    • 8強賽至冠亞賽：19點開始（具體時間以AET Discord發布為準）

  • 賽制：

    • 所有比賽採單敗淘汰制

    • 第1輪比賽至16強賽為Bo3盤Bo3局

    • 8強賽至冠亞賽為Bo5盤Bo3局，並新增全局禁用（Global Match Bans）英雄的制度

    • 本場比賽禁止使用英雄博爾特、蘿拉

  • 直播：

    • 本場賽事（8強賽至冠亞賽）特邀戌神於其頻道直播！

想了解Matcherino賽事資訊、報名流程、以及限定表情獲取方式？請至👉比賽說明頁面查看！

如有賽事相關問題，請至AET2026 Discord伺服器裡與賽務人員或主辦聯絡！

※本賽事由玩家籌辦，非官方賽事，其主辦單位言論不代表官方立場