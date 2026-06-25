【第三方賽事】AET2026#4開放報名！
亂鬥英雄們，大家好！
今年第4場AET比賽來啦！賽制除更改禁用角色外，其餘皆與第3場相同，除參加地區擴大至亞太。目前賽事已開放報名， 預計將於6月27日(週六)開賽！詳細規則與其他資訊請見👉比賽說明頁面。
賽事其他事重點如下：
僅限居住於台灣、香港、澳門、馬來西亞的玩家參與比賽
伺服器位置設定於香港
每隊人數限制：需由3名選手組成（受限於Matcherino系統，無法增加第4位選手）
報名時間：即日起至6月27日10點30分為止
賽程：
所有比賽均於6月27日(週六)舉辦
第1輪比賽至16強賽：13點30分開始（需提前報到）
8強賽至冠亞賽：19點開始（具體時間以AET Discord發布為準）
賽制：
所有比賽採單敗淘汰制
第1輪比賽至16強賽為Bo3盤Bo3局
8強賽至冠亞賽為Bo5盤Bo3局，並新增全局禁用（Global Match Bans）英雄的制度
本場比賽禁止使用英雄博爾特、蘿拉
直播：
本場賽事（8強賽至冠亞賽）特邀戌神於其頻道直播！
想了解Matcherino賽事資訊、報名流程、以及限定表情獲取方式？請至👉比賽說明頁面查看！
如有賽事相關問題，請至AET2026 Discord伺服器裡與賽務人員或主辦聯絡！
※本賽事由玩家籌辦，非官方賽事，其主辦單位言論不代表官方立場