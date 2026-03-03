如果你成功晉級月度決賽……首先我們要恭喜你，這證明你是一位頂尖高手！月度決賽的參賽選手可爭奪高達200萬美元的總獎金池，同時還有機會晉級Brawl Cup、最終席位資格賽和全球總決賽等線下賽事。我們也希望確保選手們在頂尖賽場上的奮戰能在遊戲中獲得認可。因此，所有參加月度決賽的選手每完成一輪比賽，都將獲得1個混沌之星。

我們非常高興宣布，這些獎勵將在BSC 2026賽季上線！全年期間，獎勵可能會根據遊戲內活動等因素進行輪換，但整體價值不會改變！