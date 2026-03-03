荒野亂鬥全球錦標賽獎勵後續更新安排
在這裡我們非常高興地宣布，荒野亂鬥全球錦標賽（簡稱BSC）的全新獎勵體系即將登場！我們對BSC的幾個階段進行了調整。一路上，玩家將能更有獲得感、體驗更加連貫。
全球錦標賽挑戰
從3月27日至29日開始，在全球錦標賽挑戰中每獲勝3場即可贏取1個混沌之星。挑戰規則保持不變，依然是大家熟悉的玩法，只是達成這些里程碑時能獲得的獎勵變得更豐厚囉！你能一路過關斬將嗎？
月度資格賽
從3月7日至8日開始，玩家參加月度資格賽將也能贏取獎勵：
比賽日第1天：每完成一輪比賽，玩家將贏得1個混沌之星。
比賽日第2天：完成第一輪比賽後，玩家將贏得1個傳奇寶物之星，之後每額外打完一輪，都將贏得1個混沌之星。
BSC排行榜上排名前16的隊伍將直接晉級比賽日第2天，同時自動獲得比賽日第1天的獎勵。
月度決賽
如果你成功晉級月度決賽……首先我們要恭喜你，這證明你是一位頂尖高手！月度決賽的參賽選手可爭奪高達200萬美元的總獎金池，同時還有機會晉級Brawl Cup、最終席位資格賽和全球總決賽等線下賽事。我們也希望確保選手們在頂尖賽場上的奮戰能在遊戲中獲得認可。因此，所有參加月度決賽的選手每完成一輪比賽，都將獲得1個混沌之星。
我們非常高興宣布，這些獎勵將在BSC 2026賽季上線！全年期間，獎勵可能會根據遊戲內活動等因素進行輪換，但整體價值不會改變！
線下賽事
晉級線下賽事並參賽的選手，將繼續獲得每個賽事獨有的現場獎勵，同時我們也將為全球總冠軍發放一款專屬冠軍表情！
這些還不是全部！
隨著BSC 2026賽季繼續推進，我們正在尋找更好的方式來彰顯各位玩家這一年的比賽成就。
首先，在BSC 2026賽季榮獲全球總冠軍的隊伍還將贏得專屬玩家稱號獎勵，該稱號將授予冠軍隊伍名單上的選手和工作人員。
我們還準備了一份賽季結算獎勵，發放給整個BSC 2026賽季都努力參與的活躍玩家。我們預計開放投票，讓大家從兩份獎勵中選出最終獎勵（玩家頭像或玩家表情），讓大家自己來決定獲得哪一項獎勵。
以上內容一部分仍在製作中，但我們希望盡快和大家分享這些訊息。這才只是開始！我們非常歡迎大家提供意見和建議，並會在未來製作競技相關獎勵的過程中不斷優化。
