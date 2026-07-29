在星期五的比赛中，将有八支队伍率先登场，分为两个GSL小组进行Bo5比赛。

小组赛采用GSL赛制，这意味着各支队伍将有机会从小组中突围，晋级下一个阶段。每组四支队伍参赛。两支队伍晋级，两支队伍淘汰。各队伍将先进行开幕赛，随后按战绩分别进入胜者组或败者组，最后通过最终晋级赛决出第二支晋级队伍。

A组

欧洲、中东和非洲赛区 - 2号种子

南美赛区 - 2号种子

欧洲、中东和非洲赛区 - 3号种子

最后一搏资格赛 - 2号种子

B组

东亚赛区 - 2号种子

北美赛区 - 2号种子

欧洲、中东和非洲赛区 - 4号种子

最后一搏资格赛 - 1号种子

每组排名前二的队伍可晋级下一阶段，与四支通过赛区排行榜直接晋级的队伍会师季后赛。

这意味着在星期五的比赛结束时，季后赛八强完整对阵便会正式出炉。

全球总决赛一开场就进入白热化阶段，没有哪支队伍想第一个打道回府！