《荒野亂鬥》2026 全球總決賽賽制
这一刻终于到来了。
今年《荒野乱斗》最重大的电竞赛事即将打响，全球顶尖队伍已整装待发，准备争夺荒野乱斗全球总冠军的荣耀！
历经整个赛季的月度决赛、最后一搏资格赛，以及各赛区无数关键时刻的考验，只有最强的队伍能脱颖而出。
11月20日-22日，12支队伍将齐聚东京体育馆，向百万美元奖金池和全球总冠军发起冲击，力争捧起Thomas Lyte精心打造的冠军奖杯！
赛事概览
全球总决赛大战打响前，以下是你需要了解的全部信息：
赛事：荒野乱斗全球总决赛
日期：2026年11月20日-22日
地点：日本东京
场馆：东京体育馆
参赛队伍：12支
奖金池：100万美元
参赛队伍
全球总决赛的最终参赛阵容将由今年BSC赛季各赛区的队伍组成，包括：
欧洲、中东和非洲赛区：第1-4名
北美赛区：第1-2名
南美赛区：第1-2名
东亚赛区：第1-2名
最后一搏资格赛：两支队伍
赛制
全球总决赛为期三天，共进行24场比赛。
比赛将于11月20日星期五拉开战幕，首先进行小组赛阶段，随后在星期六和星期日进行为期两天的季后赛。
星期五 | 小组赛
在星期五的比赛中，将有八支队伍率先登场，分为两个GSL小组进行Bo5比赛。
小组赛采用GSL赛制，这意味着各支队伍将有机会从小组中突围，晋级下一个阶段。每组四支队伍参赛。两支队伍晋级，两支队伍淘汰。各队伍将先进行开幕赛，随后按战绩分别进入胜者组或败者组，最后通过最终晋级赛决出第二支晋级队伍。
A组
欧洲、中东和非洲赛区 - 2号种子
南美赛区 - 2号种子
欧洲、中东和非洲赛区 - 3号种子
最后一搏资格赛 - 2号种子
B组
东亚赛区 - 2号种子
北美赛区 - 2号种子
欧洲、中东和非洲赛区 - 4号种子
最后一搏资格赛 - 1号种子
每组排名前二的队伍可晋级下一阶段，与四支通过赛区排行榜直接晋级的队伍会师季后赛。
这意味着在星期五的比赛结束时，季后赛八强完整对阵便会正式出炉。
全球总决赛一开场就进入白热化阶段，没有哪支队伍想第一个打道回府！
星期六 | 季后赛
星期六，季后赛对阵将正式开始。
季后赛共有八支队伍参加，采用双败淘汰制。这意味着各队伍需要保持全胜战绩，才能以最快速度晋级最后的总决赛。
四支通过赛区排行榜直接晋级的队伍，将与四支从星期五小组赛中成功突围的队伍共同参加季后赛。
季后赛参赛队伍
欧洲、中东和非洲赛区 - 1号种子
南美赛区 - 1号种子
东亚赛区 - 1号种子
北美赛区 - 1号种子
A组 - 1号种子
A组 - 2号种子
B组 - 1号种子
B组 - 2号种子
进入季后赛，真正的较量就此开始。夺冠热门可能折戟，不被看好的队伍也可能逆袭成为黑马。一场关键对决就足以改变整个赛事的结果。冠军奖杯越来越近，压力也越来越大。
星期日 | 冠军争夺
星期日是全球总决赛的最后一个比赛日。
剩余队伍将继续参加双败淘汰赛，只有顶尖强队才能坚持到本赛季最后的几场对决。
星期日将进行五场Bo5比赛，最后一场则是本年度最重磅的对决——总决赛。
总决赛采用Bo7赛制，胜者组队伍将带着1-0的领先优势开局。
所有比赛结束后，将有一支队伍加冕全球总冠军，捧起由Thomas Lyte打造的华丽奖杯，并豪取百万美元奖金池中的最大份额！
更多赛事详情将在后续公布，敬请关注我们的官方社媒账号和游戏内新闻！