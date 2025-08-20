10月10日至12日，荒野亂鬥全球錦標賽的最終席位資格賽將火爆開戰，是時候燃起來了！

《荒野亂鬥》將參加巴西聖保羅遊戲展覽會（Brazil Game Show）！這將是BSC賽事首次在南美舉辦，千萬不要錯過！

來自7個賽區的16支隊伍將在本次賽事中全力以赴，爭奪荒野亂鬥全球總決賽的4個參賽席位。這是在《荒野亂鬥》世界級大賽上爭奪榮耀、在2025賽季的電競之旅做最後衝刺的機會，許多隊伍都翹首以盼！

最終席位資格賽將在10月10日至10月12日舉辦！