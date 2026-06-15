荒野亂鬥挑戰者賽總決賽：門票現已開售！
首屆荒野亂鬥挑戰者賽總決賽將於9月5日至6日在土耳其伊斯坦堡舉行，門票現已正式開售！
來自12個挑戰者賽區的12支隊伍將齊聚一堂，爭奪挑戰者賽中的最終大獎——2026 BSC最終席位資格賽的參賽資格，並繼續向2026 BSC全球總決賽邁進！
BIG已透過DACH（德國、奧地利、瑞士）賽區鎖定一個名額，其餘隊伍則將繼續為前往伊斯坦堡參賽而全力以赴。完整參賽名單將在各賽區決賽結束後確認。
票務資訊
門票現已開售，有兩種不同價位的門票可供選擇：
早鳥票：300土耳其里拉（數量有限，先到先得）
普通票：450土耳其里拉
門票按比賽日期分別出售，大家可以購買比賽日第1天（9月5日）、比賽日第2天（9月6日），或者兩天比賽日的門票都各買一張。
賽事資訊
日期：2026年9月5日至6日
場館：ESA Espor Arena, 42Maslak AVM
地址：Ahi Evran Cad.No:6/70, Kat 3, Sarıyer, Istanbul
交通資訊
ESA Espor Arena位於伊斯坦堡薩勒耶爾（Sarıyer）區的42Maslak AVM購物中心內。前往賽場最便捷的交通方式是乘坐M2地鐵線，在Maslak站或Hacıosman站下車，在這兩站均可步行前往比賽場館。
此外，在該區域搭乘計程車及使用叫車APP也十分方便。