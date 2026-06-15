首屆荒野亂鬥挑戰者賽總決賽將於9月5日至6日在土耳其伊斯坦堡舉行，門票現已正式開售！

來自12個挑戰者賽區的12支隊伍將齊聚一堂，爭奪挑戰者賽中的最終大獎——2026 BSC最終席位資格賽的參賽資格，並繼續向2026 BSC全球總決賽邁進！

BIG已透過DACH（德國、奧地利、瑞士）賽區鎖定一個名額，其餘隊伍則將繼續為前往伊斯坦堡參賽而全力以赴。完整參賽名單將在各賽區決賽結束後確認。