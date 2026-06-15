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2026年6月15日

荒野亂鬥挑戰者賽總決賽：門票現已開售！

首屆荒野亂鬥挑戰者賽總決賽將於9月5日至6日在土耳其伊斯坦堡舉行，門票現已正式開售！

來自12個挑戰者賽區的12支隊伍將齊聚一堂，爭奪挑戰者賽中的最終大獎——2026 BSC最終席位資格賽的參賽資格，並繼續向2026 BSC全球總決賽邁進！

BIG已透過DACH（德國、奧地利、瑞士）賽區鎖定一個名額，其餘隊伍則將繼續為前往伊斯坦堡參賽而全力以赴。完整參賽名單將在各賽區決賽結束後確認。

票務資訊

門票現已開售，有兩種不同價位的門票可供選擇：

  • 早鳥票：300土耳其里拉（數量有限，先到先得）

  • 普通票：450土耳其里拉

門票按比賽日期分別出售，大家可以購買比賽日第1天（9月5日）、比賽日第2天（9月6日），或者兩天比賽日的門票都各買一張。

點擊此處購買門票！

賽事資訊

日期：2026年9月5日至6日

場館：ESA Espor Arena, 42Maslak AVM

地址：Ahi Evran Cad.No:6/70, Kat 3, Sarıyer, Istanbul

交通資訊

ESA Espor Arena位於伊斯坦堡薩勒耶爾（Sarıyer）區的42Maslak AVM購物中心內。前往賽場最便捷的交通方式是乘坐M2地鐵線，在Maslak站或Hacıosman站下車，在這兩站均可步行前往比賽場館。

此外，在該區域搭乘計程車及使用叫車APP也十分方便。

須知事項

  • 門票按比賽日期分別出售，如計劃兩天均到場觀賽，需要分別購買對應日期的門票。

  • 歡迎所有年齡段的觀眾到場觀賽（13歲以下觀眾須由監護人陪同入場）。

  • 所有持票觀眾均可獲得專屬的遊戲內獎勵。

敬請追蹤《荒野亂鬥》電競賽事官方社群頻道，第一時間掌握所有挑戰者賽的最新資訊：

我們伊斯坦堡見！