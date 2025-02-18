大家可以閱讀本文，或觀看賽事規劃影片來了解賽事詳情：

6個月度賽季 - 3場線下賽事

沒錯！今年，我們將舉辦更多更精彩的荒野亂鬥電競賽事！BSC會在三個不同的大陸舉辦線下賽事！

Brawl Cup是今年的一項全新線下賽事，參賽選手可為自己所屬的賽區贏取一個額外的最終席位資格賽席位，或是全球總決賽參賽席位！這項賽事計劃於2025年第二季度舉辦，今年的後續賽事都有可能受它影響！

南亞和東南亞

根據大家的回饋和建議，我們調整了亞太賽區的參賽方式。除了包括日本和韓國的東亞之外，東南亞和南亞的玩家將可參加一系列由Let’s Play Live主辦的聯賽，爭奪最終席位資格賽的參賽席位！大家可在lplgg.co/3EnMS4w了解詳細資訊，還可追蹤他們的社群平台，第一時間了解最新動態。

《救贖之路》紀錄片

我們的2025賽事紀錄片將聚焦去年全球總決賽上的三支隊伍，精彩影片即將上線！大家將可透過記錄片深入了解這些隊伍的故事，以及他們為2024荒野亂鬥電競賽事季後賽所做的準備。我們在接下來幾週就會發布影片，快準備好爆米花，來youtube.com/BrawlStarsEsports觀看首映吧！