大家可以閱讀本文，或觀看賽事規劃影片來了解賽事詳情：
6個月度賽季 - 3場線下賽事
沒錯！今年，我們將舉辦更多更精彩的荒野亂鬥電競賽事！BSC會在三個不同的大陸舉辦線下賽事！
Brawl Cup是今年的一項全新線下賽事，參賽選手可為自己所屬的賽區贏取一個額外的最終席位資格賽席位，或是全球總決賽參賽席位！這項賽事計劃於2025年第二季度舉辦，今年的後續賽事都有可能受它影響！
南亞和東南亞
根據大家的回饋和建議，我們調整了亞太賽區的參賽方式。除了包括日本和韓國的東亞之外，東南亞和南亞的玩家將可參加一系列由Let’s Play Live主辦的聯賽，爭奪最終席位資格賽的參賽席位！大家可在lplgg.co/3EnMS4w了解詳細資訊，還可追蹤他們的社群平台，第一時間了解最新動態。
《救贖之路》紀錄片
我們的2025賽事紀錄片將聚焦去年全球總決賽上的三支隊伍，精彩影片即將上線！大家將可透過記錄片深入了解這些隊伍的故事，以及他們為2024荒野亂鬥電競賽事季後賽所做的準備。我們在接下來幾週就會發布影片，快準備好爆米花，來youtube.com/BrawlStarsEsports觀看首映吧！
2025年共有6個月度賽季，隨後則是最終席位資格賽，最後將迎來全球總決賽的顛峰對決！每個賽季都分為3部分：全球錦標賽挑戰、月度資格賽和月度決賽！
全球錦標賽挑戰
今年的首次全球錦標賽挑戰將在1月31日開始！它沿用了2024年的賽制。獲勝15場，即可晉級月度資格賽；但戰敗4場，就宣告出局。組隊參加挑戰，能有效提升你殺出重圍的機率！要是有雷爆兄弟在你的電競傳奇之旅搗亂，那就不妙囉……
月度資格賽
2月8日至9日將舉辦首次月度資格賽。各支隊伍將在所屬賽區展開激烈爭奪，為月度決賽的參賽席位而戰！全新的對戰順位機制，讓頂尖隊伍不再受隨機分配對戰順位的對戰表阻礙，可以盡情角逐更高名次！BSC合作伙伴賽事組織也將自動進入比賽日第2天的對戰當中。如需了解更多詳細資訊，請查看2025賽事規則：supr.cl/bscrules
月度決賽
今年，我們將會錯開各賽區月度決賽的時間，讓大家能欣賞到每一場精彩比賽！前往event.brawlstars.com，觀看賽事、贏取獎勵！
2月的月度決賽具體日程安排如下：
東亞 - 2月15日15:00 日本標準時間（JST）
歐洲 - 2月16日14:00 歐洲中部時間（CET）
南美 - 2月22日15:00 巴西標準時間（BRT）
北美 - 2月23日15:00 美國東部時間（EST）
想了解全年的賽程安排嗎？請參閱賽事規則！
我們認為，《荒野亂鬥》的排位賽與電競賽事同樣重要！今年，我們會探索如何將排位賽整合到電競賽事的觀賽和競技體驗當中。後續我們會分享更多相關資訊，記得追蹤我們，了解最新消息！
我們對2025賽季充滿期待，非常希望能在今年與大家分享更多激動人心的時刻！做好準備，火爆賽事即將展開！
此致
荒野亂鬥電競賽事