我們目前已經確定了多個需要改進的地方，非常感謝大家的建議和意見！以下是我們將在2026年重點優化的方向：

參賽獎勵 ：無論是參加哪個階段的賽事，選手都應該獲得回報。我們計畫也為月度資格賽提供參賽獎勵。

觀賽互動獎勵 ：event.brawlstars.com將再次推出專屬的觀賽寶物之星獎勵。也就是說，大家可以透過觀賽獲得專屬表情、噴漆和頭像等獎勵，這些都無法從其他管道獲得喔！

精簡晉級方式 ：取消透過升上Pro Rank段位來晉級月度資格賽的機制。所有希望參加荒野亂鬥全球錦標賽的玩家將一律採用相同的報名與晉級機制。

**積分：**夏季賽段的全球錦標賽積分倍率將自2倍下調至1.5倍，讓全年表現穩定的戰隊在積分上獲得更高回報。

以上只是2026年的部分核心內容，我們仍在持續努力！感謝大家在2025年的熱情參與，2026年見！

此致

荒野亂鬥電競賽事