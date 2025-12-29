2026年BSC荒野亂鬥全球錦標賽搶先看！
恭喜Crazy Raccoon登上冠軍寶座，2025全球總決賽圓滿結束囉！現在，是時候來聊聊2026年的賽事規劃了。
整體的賽程結構會與2025年相似，但賽制會更新調整，此外還有多項與賽事體驗相關的優化。
2026賽程安排
兩個賽段、三場線下賽，精彩賽事全年不斷！
春季賽段：將於1月30日開放，遊戲內的全球錦標賽挑戰會同步上線。
2月月度決賽賽程：
東亞賽區 - 2月14日
歐洲賽區 - 2月15日
南美賽區 - 2月22日
北美賽區 - 2月23日
全球賽事：Brawl Cup將繼續作為年中承上啟下的重點賽事；最終席位資格賽與全球總決賽則將作為年末的終極大戰，為大家獻上頂級電競賽事。此外，2026年我們還將前往三個全新的國家舉辦大賽（更多細節將於1月下旬公布）！
邁向全球總決賽之路
在2026年，整體賽事結構將與過去基本一致。如果你是新觀眾，可以先觀看我們的2025年電競賽事介紹影片，了解相關資訊！
賽制調整
2025年的賽事為我們提供了許多寶貴經驗教訓。在2026年，我們將推出幾項重要調整：
提升戰術與策略的重要性：
在全球總決賽中，我們看到各隊拿出非常多樣、效果極佳的陣容搭配。我們將繼續推動與營造這種百花齊放的競技氛圍，讓更多全面型選手有機會嶄露頭角。
在2026年的賽事中，我們將引入選地圖機制，並優化英雄的禁用規則——包括全場禁用、雙方可見的交替禁用等。未來的賽事中，我們也會持續探索與實踐，在合適時機引入新的賽制。
2026年1月將舉行季前邀請賽，敬請關注！
線下賽事重點調整：目前，我們已經確定了Brawl Cup和全球總決賽將作為2026年的核心大賽。為了配合這個架構，我們調整了各項線下賽事的優先順序。
Brawl Cup - 共12支隊伍參賽，讓大家更早欣賞到全球頂尖戰隊之間的強強對決。獎金池將會變得更加豐厚，可獲得的全球錦標賽積分也會增加。賽程前期表現優異的隊伍可獲得豐厚獎勵，提升他們最終晉級全球總決賽的機率。
最終席位資格賽 - 共8支隊伍參賽，最終將有2支隊伍晉級全球總決賽。賽事激烈程度將更上一層樓！
全球總決賽 - 共12支隊伍參賽，一如既往，是《荒野亂鬥》最重磅的年度賽事。我們的目標是在2026年為大家帶來更精彩的賽事、更緊湊的賽程，並徹底取消副舞台（無直播）賽事。
東南亞／南亞 - 2026年，這兩個子賽區將設立晉級全球總決賽的全新途徑——具體資訊將於後續另行公布。
各賽區的賽事席位整體分配情況如下：
賽事體驗優化
我們目前已經確定了多個需要改進的地方，非常感謝大家的建議和意見！以下是我們將在2026年重點優化的方向：
參賽獎勵：無論是參加哪個階段的賽事，選手都應該獲得回報。我們計畫也為月度資格賽提供參賽獎勵。
觀賽互動獎勵：event.brawlstars.com將再次推出專屬的觀賽寶物之星獎勵。也就是說，大家可以透過觀賽獲得專屬表情、噴漆和頭像等獎勵，這些都無法從其他管道獲得喔！
精簡晉級方式：取消透過升上Pro Rank段位來晉級月度資格賽的機制。所有希望參加荒野亂鬥全球錦標賽的玩家將一律採用相同的報名與晉級機制。
**積分：**夏季賽段的全球錦標賽積分倍率將自2倍下調至1.5倍，讓全年表現穩定的戰隊在積分上獲得更高回報。
以上只是2026年的部分核心內容，我們仍在持續努力！感謝大家在2025年的熱情參與，2026年見！
此致
荒野亂鬥電競賽事