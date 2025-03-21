荒野亂鬥全球錦標賽第一次在北美舉辦：Brawl Cup將在DreamHack達拉斯站登場！精彩對決一觸即發，你準備好了嗎？5月23日至25日，親臨現場觀賽或前往event.brawlstars.com觀看2025年度首場國際賽事！

除了可分得50,000美元總獎金的一部分外，各頂尖隊伍還能為所在賽區贏得全球總決賽或最終席位資格賽的參賽資格，並直接影響後續賽事格局！

本次Brawl Cup將匯聚來自6大賽區的頂尖隊伍：