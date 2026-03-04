Brawl Cup購票指南
2026年_荒野亂鬥全球錦標賽_首場線下賽事——Brawl Cup，即將在德國柏林登場！12支頂尖戰隊將齊聚柏林為榮耀而戰，並為各自所屬的賽區爭取最終席位資格賽、荒野亂鬥全球總決賽的額外席位。本次_賽區間的精彩對決_將在Uber Eats Music Hall舉辦，上演規模空前的史詩對決！
以下為Brawl Cup的詳細資訊。
Brawl Cup，柏林 - 關鍵資訊
2026年Brawl Cup將於5月15日至17日在德國柏林的Uber Eats Music Hall舉行，並將透過event.brawlstars.com全程直播，並包含全新觀賽獎勵。
票務資訊：
入場券將於歐洲中部時間（CET）3月4日上午10:00正式開賣，購票連結：此處。票價如下：*
三日普通票（含三天賽事入場觀賽資格） - €90
週五單日普通票 - €30
週六單日普通票 - €50
週日單日普通票 - €50
三日**美好星套票** - 早鳥價€160，之後恢復為€180
三日家庭票 - €130（1位成人 + 1位兒童），€155（1位成人 + 2位兒童）- 兒童票適用年齡為12至16歲。
*本文所列價格不包含其他費用。
場館將於當地時間（歐洲中部夏令時間，CEST）每日中午12:00開放入場。賽事預計於12:45開始，實際時間可能會依現場安排調整。
觀賽須知：
除了_賽區間的精彩對決_外，Brawl Cup期間還將有豐富的現場活動等你來參與。
專屬明信片與遊戲內表情：
所有購票觀眾都將獲贈一張_Brawl Cup專屬明信片_作為紀念。該明信片還附帶專屬QR CODE，持票觀眾可憑此兌換亂鬥英雄盃專屬遊戲內表情。請在Uber Eats Music Hall場館內領取明信片。每位持票觀眾限領一張明信片。
美好星樂園主題體驗區：
5月15日至17日Brawl Cup期間，位於Uber Eats Music Hall旁的Uberplatz將同步開放《荒野亂鬥》粉絲互動體驗區，靈感來自美好星樂園。不論是否持有賽事門票，都可免費前來遊玩體驗！
荒野亂鬥官方周邊：
美好星樂園粉絲互動體驗區將有《荒野亂鬥》官方周邊供大家選購。可購買的周邊內容將於後續另行公布，敬請期待！
粉絲見面會：
賽事期間將舉辦多場粉絲見面會，可與頂級職業選手近距離互動，僅限持票觀眾參與。活動臨近時，我們將直接向持票觀眾提供更多相關資訊。
美好星套票：
購買**美好星套票**，以全新方式體驗Brawl Cup！購買_美好星套票_即可獲得前所未有的Brawl Cup專屬賽事權益，讓你成為觀眾席上的焦點。套票包含以下內容：
精選觀賽席位：
三天賽事期間，皆可在現場享有頂級觀賽席位。我們將為你保留視野最棒的位置（前排中央），近距離感受每一場精彩對決。
賽事VIP專屬遊戲內表情：
美好星套票持有者可在遊戲內獲得一款特別的觀賽表情，以全新方式秀出自己對荒野亂鬥電競的熱情！
舞台體驗與專屬拍照機會：
親身登上Brawl Cup主舞台，體驗職業選手視角！在此期間，你可以登上賽事主舞台拍照留念。
專屬周邊禮包：
美好星套票包含2件《荒野亂鬥》周邊：鴉拉鍊連帽外套，以及史派克 + 艾德加白色T恤。
官方VIP掛繩：
這是你的賽事榮譽勳章！你將獲得Brawl Cup VIP專屬掛繩，配戴它前往賽事現場，彰顯頂級粉絲的身份！
Brawl Cup主題造型：
解鎖Brawl Cup專屬造型*，在遊戲內盡情炫耀。
選手見面會優先通道：
美好星套票的持有者不用排隊等候！作為VIP觀眾，你可在週末的粉絲見面會中享受優先通道權益，不用排隊等待。
*到場後可憑場館內發放的專屬QR CODE領取遊戲內物品。若未到場觀賽，將無法領取這些尊享福利。
媒體參與方式：
我們歡迎各家媒體現場報導Brawl Cup，如有意申請賽事媒體認證，請透過此連結填寫申請表：[https://blast.tv/press](https://blast.tv/press)
我們柏林見！