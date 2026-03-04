購買**美好星套票**，以全新方式體驗Brawl Cup！購買_美好星套票_即可獲得前所未有的Brawl Cup專屬賽事權益，讓你成為觀眾席上的焦點。套票包含以下內容：

精選觀賽席位：

三天賽事期間，皆可在現場享有頂級觀賽席位。我們將為你保留視野最棒的位置（前排中央），近距離感受每一場精彩對決。

賽事VIP專屬遊戲內表情：

美好星套票持有者可在遊戲內獲得一款特別的觀賽表情，以全新方式秀出自己對荒野亂鬥電競的熱情！

舞台體驗與專屬拍照機會：

親身登上Brawl Cup主舞台，體驗職業選手視角！在此期間，你可以登上賽事主舞台拍照留念。

專屬周邊禮包：

美好星套票包含2件《荒野亂鬥》周邊：鴉拉鍊連帽外套，以及史派克 + 艾德加白色T恤。

官方VIP掛繩：

這是你的賽事榮譽勳章！你將獲得Brawl Cup VIP專屬掛繩，配戴它前往賽事現場，彰顯頂級粉絲的身份！

Brawl Cup主題造型：

解鎖Brawl Cup專屬造型*，在遊戲內盡情炫耀。

選手見面會優先通道：

美好星套票的持有者不用排隊等候！作為VIP觀眾，你可在週末的粉絲見面會中享受優先通道權益，不用排隊等待。

*到場後可憑場館內發放的專屬QR CODE領取遊戲內物品。若未到場觀賽，將無法領取這些尊享福利。