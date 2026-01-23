準備好了嗎？我們將以一場精彩且粉絲友好的季前邀請賽，揭開2026年的序幕。

這是一場為期2天的線上邀請賽，每個賽區邀請4支隊伍參賽，並採單敗淘汰制。所有對戰皆為Bo5賽制（五戰三勝），來自4個賽區的16支隊伍將爭奪所屬賽區的冠軍榮耀，並瓜分5,000美元的獎金池！