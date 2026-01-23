Skip to content
2026年1月23日
BSC季前邀請賽

BSC：季前邀請賽

準備好了嗎？我們將以一場精彩且粉絲友好的季前邀請賽，揭開2026年的序幕。

這是一場為期2天的線上邀請賽，每個賽區邀請4支隊伍參賽，並採單敗淘汰制。所有對戰皆為Bo5賽制（五戰三勝），來自4個賽區的16支隊伍將爭奪所屬賽區的冠軍榮耀，並瓜分5,000美元的獎金池！

時間、地點與原因

什麼時候直播？

  • 1月24日

    • 東亞賽區 // 直播時間：18:00（台北/香港時間） 

    • 歐洲賽區 // 直播時間：22:00（台北/香港時間） 

  • 1月26日

    • 北美賽區 // 直播時間：3:00（台北/香港時間） 

    • 南美賽區 // 直播時間：7:00（台北/香港時間） 

在哪裡觀看？

本次季前邀請賽的繁體中文直播以轉播東亞賽區賽事為主，由盛主播於其YouTube頻道為大家帶來精彩解說。

英文直播則會包含四大賽區的賽事，於Reddy的TwitchYouTube頻道進行轉播，讓大家掌握即時戰況。另外還有葡萄牙語直播於brunoclash的Twitch、西班牙語直播於Spiuk的Twitch進行。

目的：測試未來賽制調整

本次邀請賽不僅是競技對戰，同時也是我們測試未來電競賽制調整的重要機會。

  • 遊戲模式：選手將在以下遊戲模式中進行對戰： 

    • 亂鬥曲棍球

    • 亂鬥籃球

    • 禮物保衛戰

    • 尋寶競賽

    • 據點爭奪戰

  • 賽制調整: 

    • 地圖選擇：邀請賽將使用全新的地圖選擇系統（詳細運作方式請見下方說明）

    • 全場禁用：每支隊伍除了原本每盤對戰的選角禁用外，還將額外以盲選形式全場禁用2名英雄。

隊伍與賽制

參賽隊伍

東亞賽區：

歐洲賽區：

南美賽區：

北美賽區：

遊戲模式

我們也將展示多種不同的遊戲模式，為賽事注入不同的變化與看點。亂鬥曲棍球、亂鬥籃球、禮物保衛戰與尋寶競賽，將是所有隊伍一展身手的舞台！

地圖選擇

流程說明

地圖選擇>全場禁用>英雄選擇與禁用>進入對戰

隊伍將從預先公布的地圖池中，為每一盤對戰進行地圖選擇。

規則條件：

  • 同一種遊戲模式的地圖不可重複選擇

  • 對戰順位較低的隊伍擁有優先選擇權

  • 每種遊戲模式的決勝場地圖為事先指定

地圖選擇順序如下：

  • 低對戰順位隊伍 (B) 選擇第1張地圖

  • 高對戰順位隊伍 (A) 選擇第2張地圖

  • 低對戰順位隊伍 (B) 選擇第3張地圖

  • 高對戰順位隊伍 (A) 選擇第4張地圖

  • 第5張地圖為為未被選擇的遊戲模式的決勝場地圖

季前邀請賽地圖池：

模式亂鬥曲棍球亂鬥籃球禮物保衛戰據點搶奪戰（經典模式）尋寶競賽
第1張可選地圖超級中心大三元鬱悶週一開門大吉古老寶庫
第2張可選地圖滑溜擊球首席球迷妄下結論灼熱火圈一葉障目
第3場可選地圖+決勝地圖星妙花園口袋運球脆弱牆壁平行遊戲完美撤離

全場禁用

在每場對戰開始前，雙方隊伍將各自提交2名全場禁用的英雄：

  • 若某名英雄被隊伍禁用，則該英雄無法在該場5盤對戰中被任何一方使用。

  • 全場禁用為盲選制（隊伍選擇禁用的英雄時無法看到對方選擇禁用的英雄）

別錯過這場精彩的季前邀請賽，我們到時候見！