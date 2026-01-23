BSC季前邀請賽
BSC：季前邀請賽
準備好了嗎？我們將以一場精彩且粉絲友好的季前邀請賽，揭開2026年的序幕。
這是一場為期2天的線上邀請賽，每個賽區邀請4支隊伍參賽，並採單敗淘汰制。所有對戰皆為Bo5賽制（五戰三勝），來自4個賽區的16支隊伍將爭奪所屬賽區的冠軍榮耀，並瓜分5,000美元的獎金池！
時間、地點與原因
什麼時候直播？
1月24日
東亞賽區 // 直播時間：18:00（台北/香港時間）
歐洲賽區 // 直播時間：22:00（台北/香港時間）
1月26日
北美賽區 // 直播時間：3:00（台北/香港時間）
南美賽區 // 直播時間：7:00（台北/香港時間）
在哪裡觀看？
本次季前邀請賽的繁體中文直播以轉播東亞賽區賽事為主，由盛主播於其YouTube頻道為大家帶來精彩解說。
英文直播則會包含四大賽區的賽事，於Reddy的Twitch與YouTube頻道進行轉播，讓大家掌握即時戰況。另外還有葡萄牙語直播於brunoclash的Twitch、西班牙語直播於Spiuk的Twitch進行。
目的：測試未來賽制調整
本次邀請賽不僅是競技對戰，同時也是我們測試未來電競賽制調整的重要機會。
遊戲模式：選手將在以下遊戲模式中進行對戰：
亂鬥曲棍球
亂鬥籃球
禮物保衛戰
尋寶競賽
據點爭奪戰
賽制調整:
地圖選擇：邀請賽將使用全新的地圖選擇系統（詳細運作方式請見下方說明）
全場禁用：每支隊伍除了原本每盤對戰的選角禁用外，還將額外以盲選形式全場禁用2名英雄。
隊伍與賽制
參賽隊伍
東亞賽區：
ACCEPT
LEGEND KEN-G
NAI GHOS
歐洲賽區：
南美賽區：
北美賽區：
F/A BOBBY
遊戲模式
我們也將展示多種不同的遊戲模式，為賽事注入不同的變化與看點。亂鬥曲棍球、亂鬥籃球、禮物保衛戰與尋寶競賽，將是所有隊伍一展身手的舞台！
地圖選擇
流程說明
地圖選擇>全場禁用>英雄選擇與禁用>進入對戰
隊伍將從預先公布的地圖池中，為每一盤對戰進行地圖選擇。
規則條件：
同一種遊戲模式的地圖不可重複選擇
對戰順位較低的隊伍擁有優先選擇權
每種遊戲模式的決勝場地圖為事先指定
地圖選擇順序如下：
低對戰順位隊伍 (B) 選擇第1張地圖
高對戰順位隊伍 (A) 選擇第2張地圖
低對戰順位隊伍 (B) 選擇第3張地圖
高對戰順位隊伍 (A) 選擇第4張地圖
第5張地圖為為未被選擇的遊戲模式的決勝場地圖
季前邀請賽地圖池：
|模式
|亂鬥曲棍球
|亂鬥籃球
|禮物保衛戰
|據點搶奪戰（經典模式）
|尋寶競賽
|第1張可選地圖
|超級中心
|大三元
|鬱悶週一
|開門大吉
|古老寶庫
|第2張可選地圖
|滑溜擊球
|首席球迷
|妄下結論
|灼熱火圈
|一葉障目
|第3場可選地圖+決勝地圖
|星妙花園
|口袋運球
|脆弱牆壁
|平行遊戲
|完美撤離
全場禁用
在每場對戰開始前，雙方隊伍將各自提交2名全場禁用的英雄：
若某名英雄被隊伍禁用，則該英雄無法在該場5盤對戰中被任何一方使用。
全場禁用為盲選制（隊伍選擇禁用的英雄時無法看到對方選擇禁用的英雄）
別錯過這場精彩的季前邀請賽，我們到時候見！