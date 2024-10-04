如何獲得錢錢

每天：

在具有海綿寶寶隨機事件的遊戲模式中獲勝

在商店中的章魚哥那裡獲取每日酬勞

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使用寶石獲取錢錢

免費解鎖海綿寶寶普里莫

說到錢錢，如果你在戰隊中，就會看到現在有一個「戰隊存錢罐」系統！你和你的戰隊成員籌集的所有錢錢，都將計入戰隊存錢罐的總進度。

為戰隊存錢罐做貢獻可解鎖各種獎勵，最終獎勵是海綿寶寶普里莫造型！趕快加入戰隊，獲取錢錢吧！

全新遊戲模式

抓水母： 歡迎來到水母田，野生的水母在這裡四處遊蕩，等待被捕捉。 抓到最多水母的隊伍獲勝！ 玩家只需從水母上方走過，然後持有水母5秒，即可抓住水母。如果在此期間被擊敗，就會失去水母。 5秒後，水母會被成功收集，並計入玩家的隊伍得分！ 水母被成功收集後，就不會再掉落。 玩家每抓到一隻水母，5秒的計時器就會重置。因此，一定要在捕捉和收集之間做好平衡！

三人荒野生死鬥 和雙人荒野生死鬥類似，差別是隊伍中多一位玩家！ 你可以獨自作戰，也可以與兩位夥伴組隊，並肩戰鬥！堅持到最後的隊伍即可獲勝。 收集能量方塊可提升你的生命值和傷害。毒氣區域會不斷擴大，一定要遠離！ 和雙人荒野生死鬥類似，如果你被擊殺，但仍有其他隊友留在場上，你會在短時間後重生！



全新英雄：莫（神話）

類型：輸出型

莫是隻盲眼老鼠，葛羅姆在美好星樂園的下水道裡發現了牠，然後很快就收養了牠！現在莫是美好星樂園維護團隊的一員，擅長用特殊工程鑽地機在下水道快速穿梭。不過，牠在美好星樂園也搞了不少破壞......真讓阿信頭大。

普通攻擊：揮鏟投石 莫甩出可以彈跳一次的石塊，彈跳時會碎成小石塊。每顆小石塊再命中目標時會碎成小石頭。石塊和石頭都能造成傷害。

超級技能：莫氏鑽地機 莫跳進他可靠的工程鑽地機，鑽到目標位置，將該處的敵人擊飛並造成傷害。在鑽地機內，莫會獲得新的攻擊方式。

能力之星：靈巧飛石 莫普通攻擊甩出的石頭可以多彈跳一次。但整體射程保持不變。

能力之星：超速駕駛 莫的鑽地機在地下時，移動速度會提升。

武裝配件：危險挖掘 莫挖出一些「借」來的寶貝，使牠的超級技能蓄能速度提高50%，持續5秒。

武裝配件：全速前進 莫駕駛鑽地機衝鋒一小段距離，可以摧毀途中的牆壁。

超級技能變形：工程鑽地機

普通攻擊：破天鑽頭 莫將身前鑽頭開到最大功率，提升移動速度，並可對前方敵人造成傷害。

超級技能：緊急脫離 莫離開鑽地機，回到普通型態，自己上場。



全新英雄：賢治（傳奇）

類型：刺客型

賢治是位技藝高超的壽司師傅。他在美好星樂園經營壽司店，過著幸福美滿的生活。不過，他似乎在努力隱藏自己的過去......但也沒人在乎，因為他做的壽司超好吃的啦！

天賦：該英雄每次攻擊敵人造成傷害時，都可恢復一定生命值。

普通攻擊：二段刃 賢治的普通攻擊會在衝鋒斬擊和揮砍斬擊之間切換。衝鋒斬擊會對一條直線上的所有敵人造成傷害，而揮砍斬擊則是對賢治前方大片範圍內的所有敵人造成傷害。

超級技能：十文字斬 賢治向目標區域連續揮出精準斬擊，造成大量傷害。在釋放超級技能時，賢治免疫所有傷害。

能力之星：精湛刀工 十文字斬的斬擊距離延長30%。

能力之星：握壽司之護 如果賢治5秒內都未被攻擊命中，即可減免下次所受敵方傷害的90%。

武裝配件：元氣高湯 接下來3秒內，賢治的普通攻擊均為衝鋒斬擊。

武裝配件：回生細卷 賢治立刻恢復前3秒內所受傷害的75%生命值。



全新極限威能

波可 ：餘音繞樑 治癒安可曲造成的過量治療會轉化為一個不斷衰減的護盾。護盾最久可持續5秒。

莫提斯 ：迴旋蝙蝠 噬血侵襲召喚的蝙蝠會飛回莫提斯的位置，可再次擊中敵人並提供治療。

斯威克 ：彈性黏球 斯威克超級技能發射的黏黏炸彈可彈跳，並且會額外分裂一次。

塔拉 ：天命難違 命運之輪的範圍擴大20%。

納妮 ：巨大皮皮 皮皮的體型會隨著移動距離增加而變大！

奔騰 ：超能升階 解鎖第5階段 - 奔騰的攻擊無論是否命中都會分裂，且射程更遠。



全新造型

10月亂鬥主題季：駭人傳說

骸骨領主（奔騰） | 史詩 | 亂鬥通行券 邪焰骸骨領主（奔騰） | 異色造型 聖焰骸骨領主（奔騰） | 異色造型

恐懼騎士（德拉古） | 傳奇

憎恨女皇（曼蒂） | 史詩

門之鑰（凱特） | 史詩

夢魘騎士（納妮） | 史詩

黑暗堡壘（珀爾） | 超稀有

惡魔吉他手（波可） | 神話

迷你主題：喪屍

衰變者（爆破麥克） | 超稀有

駭人行屍（格斯） | 超稀有

腐臭喪屍（帕姆） | 史詩

迷你主題：歡慶中秋

耀月火鴉（鴉） | 神話

耀月神龍（查斯特） | 史詩

耀月玉兔（漢克） | 超稀有

其他

電玩小子（范） | 史詩

蒼龍騎兵（蓓爾，Supercell MAKE造型） | 史詩 | （NanaBS設計）

勁爆新髮型（布洛克）

香濃起司（莫） | 稀有

水果武士（賢治） | 稀有

血色夾克（彈射） | 稀有

嗜血摔角手（艾爾普里莫） | 稀有

怖穀鳥（葛蕾特） | 稀有

閃耀銀/璀璨金造型

璀璨金布洛克

閃耀銀布洛克

璀璨金貝瑞

閃耀銀貝瑞

璀璨金克蘭西

閃耀銀克蘭西

平衡性調整

加強

布洛克

極限威能：每發火箭的傷害從750提升至1000

葛羅姆

普通攻擊：傷害從1060提升至1140

超級技能蓄能速率從65提升至75（蓄能所需普通攻擊命中次數從6次減少至5次）

滴答

極限威能：蓄能倍率從25%提升至40%

芽芽

普通攻擊：傷害從980提升至1040

駛徒

生命值從2900提升至3200

葳洛

鬼迷心竅狀態下的減傷效果從25%提升至50%

碧兒

蓄能普通攻擊的傷害加成從250%提升至275%

史派克

生命值從2400提升至2600

格斯

普通攻擊：傷害從1000提升至1120

曼蒂

能力之星「堅硬糖衣」：提供的減傷效果從30%提升至40%

阿信

武裝配件「腐爛香蕉」：需要消耗的生命值從25%降低至10%

佩妮

艦炮生命值從2800提升至3400

塔拉

塔拉2個能力之星召喚的幻影：基礎生命值提升（從3000提升至3400；從2400提升至3000）

蘿拉

普通攻擊：傷害從260提升至280

削弱

克蘭西

超級技能蓄能速率從100降低至65

普通攻擊提供的超級技能蓄能降低（蓄能所需普通攻擊命中次數從5次增加至6次）

超級技能：第三階段的傷害從900降低至760

法蘭克

生命值從7000降低至6700

能力之星「強健體魄」：增加的生命值從1400降低至1340

武裝配件「魅力無法擋」：傷害倍率從100%降低至50%

梅格

機甲形態：普通攻擊：傷害從170降低至150

巴斯特

生命值從5200降低至5000

貝瑞

天賦：超級技能治療命中提供的蓄能從75降低至50

安珀

武裝配件「躍動火舞」：傷害從2100降低至1890

凱特

武裝配件「吃漢堡囉」：提供的治療效果從40%降低至30%

莫

在莫上線之前，我們決定對牠也進行一些調整：

鼠形態：普通攻擊：基礎傷害從500提升至600

超級技能：傷害從1000降低至800

鑽地機形態：普通攻擊：基礎傷害從340降低至280

調整及重製

達里爾

達里爾現在可以儲存兩次超級技能

格爾

超級技能：傷害從610提升至820

排位賽隨機事件

全新

武裝配件狂歡：武裝配件的使用次數變為無限，但有15秒的冷卻時間

衝勁十足：命中敵人後英雄移動速度短暫提升

專精系統調整

現在要在對戰中獲得專精點數，需要對戰表現達到特定的最低要求才行。

這項改動應該不會影響到正常對戰的玩家，而是針對「刷專精」的惡意行為，防止這種行為破壞專精系統、影響對戰中其他玩家的樂趣。

其他調整和問題修復