修復導致排位賽RANK加成、排位賽亂鬥名片和之前的排位賽賽季排行榜消失的問題。
遊戲團隊還在調查排位賽寶物之星中無法開出曼蒂「憎恨女皇」造型的原因，如有更多資訊，我們會立即同步給大家！
最後，我們進行了全球總決賽前的最後一次平衡性調整！
平衡性調整
莫
超級技能蓄能速率降低20%
普通攻擊的傷害從600降低至540
斯威克
普通攻擊傷害從1080提升至1160
梅格
生命值從4000降低至3500
格爾
超級技能傷害從820降低至600
極限威能的蓄能速率從30%降低至25%
佩妮
普通攻擊射程提升8%，從24提升至26
查斯特
基礎生命值從3700降低至3500
能力之星「獨鈴絕技」的額外傷害從200%降低至150%
麥希
普通攻擊傷害從1280提升至1400
達里爾
普通攻擊命中提供的超級技能蓄能速率降低至27%，從117降低至85
曼蒂
普通攻擊的子彈飛行速度提升20%，從3500提升至4200
超級技能的飛行速度提升19%，從4200提升至5000
修復曼蒂的能力之星「堅硬糖衣」的問題，該能力之星不再會影響超級技能的飛行速度
賢治
武裝配件「回生細卷」恢復的生命值從所受傷害的75%降低至50%
莫提斯
極限威能的蓄能速率從50%降低至40%
可選更新修復
修復遊戲的Android系統版本介面無回應的問題
修復在對戰開始返回主頁面導致英雄外觀紋理消失的問題
修復深海巨齒鯊造型特惠表情數量顯示錯誤（正確為1款）的問題
修復部分玩家在揭曉蟹堡王特惠時網路連線中斷的問題
要實裝以上全部問題修復與調整，請前往App Store/Google Play安裝最新版本的《荒野亂鬥》！
蟹堡王現在推出了免費的每日能量大餐！
領取首份能量大餐之後，每天都會有新的免費特惠上架，請記得及時登入遊戲，領取它們！
如果你已經拿到所有的強化道具，則會獲得免費的雙倍經驗加成作為替代獎勵。
重要說明：如果你已獲得3種以上的滿級強化道具，則會獲得替代獎勵（雙倍經驗加成），而不是能量大餐。這是商店特惠系統機制導致的，但每48小時，你應該都必定能獲得能量大餐。
因為沒有預料到這項機制會影響到活動體驗，我們將贈送1000錢錢，供大家隨意使用！
問題修復
海綿寶寶隨機事件和強化道具現在也會出現在雙人荒野生死鬥中
修復玩家開啟遊戲時載入進度卡在92%的問題
修復抓水母模式的對戰結束時，顯示錯誤結算資料的問題
修復在訓練場和三人荒野生死鬥對戰中出現遊戲閃退的問題
修復導致排位賽配對時間過久的問題
修復擊殺柯爾特可能導致遊戲閃退的問題
修復奔騰的極限威能「超能升階」在第4階段升第5階段時出現錯誤的問題
莫現在從鑽地機形態轉變時，會保留當前的彈藥量，而不是全滿的彈藥量
問題修復
移除三人荒野生死鬥中在毒氣區域內的免疫護盾。
修復一些會導致遊戲閃退的問題。
優化一些文字內容。
關於裝置無回應和英雄變成黑色的問題，遊戲團隊還需更多時間來找到解決方案。但在此期間，你可以嘗試清除快取或重新安裝遊戲，因為部分玩家已透過這些方法解決問題！
問題修復
修復芽芽超級技能蓄能速率有誤的問題。
葳洛對英雄造成的持續傷害效果，不再因為該英雄使用衝鋒類能力而消失。
修復波可在5v5極限淘汰賽中，使用極限威能可能會導致遊戲閃退的問題（削弱波可）。
嗶嗶造型「大劍少女」玩家頭像現在會對應正確的造型。
某些裝置效能問題（畫面問題、遊戲閃退和觸控問題），我們仍在進一步調查。
《荒野亂鬥》將與經典動畫《海綿寶寶》聯動，推出全新海綿寶寶主題季！
一陣神秘海潮將比奇堡的居民們捲到了《荒野亂鬥》裡！
海綿寶寶主題季和活動將從9月5日開始，並於10月2日結束！
海綿寶寶造型
亂鬥通行券
章魚哥莫提斯|史詩
高級亂鬥通行券
粉紅章魚哥莫提斯 | 異色造型
藍色章魚哥莫提斯 | 異色造型
免費造型
海綿寶寶普里莫 | 神話
你可以和戰隊成員一起收集活動幣「錢錢」，來免費獲取這款造型！
活動造型
以下造型都可在蟹堡王中獲取，這家美好星樂園裡的新店剛剛開張！
皮老闆達里爾 | 史詩
珊迪潔西 | 超稀有
蟹老闆滴答 | 超稀有
派大星霸子 | 史詩
每個英雄類型（刺客型、控場型等）都有一種強化道具，可以為他們帶來不同的特殊能力。
強化道具有三個等級，更高等級的強化道具能讓你的英雄更強！
坦克型
1級：美味蟹堡
獲得1個像護盾一樣環繞自己的美味蟹堡。被摧毀後，短時間內使英雄受到的傷害降低。
2級：水母蟹堡
獲得2個像護盾一樣環繞自己的美味蟹堡。被摧毀後，短時間內使英雄受到的傷害降低，移動速度加快。
3級：美麗蟹堡
獲得3個像護盾一樣環繞自己的美味蟹堡。被摧毀後，短時間內使英雄受到的傷害降低、移動速度加快，並為超級技能蓄能。
輔助型
1級：海草汽水
在自己身邊產生一片持續生效的治療區域。
2級：海草果汁
在自己身邊產生一片持續生效的治療區域。治療友軍可為自己的超級技能蓄能。
3級：海草汁
在自己身邊產生一片持續生效的治療區域。治療友軍可為自己的超級技能蓄能。使用超級技能時，還會生成一個能量方塊。
輸出型
1級：海之霸丸
命中敵人可獲得一顆海之霸丸，使子彈自動追蹤敵人，持續一小段時間。
2級：海霸桶
命中敵人可獲得一顆海之霸丸，使子彈自動追蹤敵人，還會提升移動速度，持續一小段時間。
3級：開胃菜
命中敵人可獲得一顆海之霸丸，使子彈自動追蹤敵人、暫時提升移動速度，還會使你恢復生命值。
射手型
1級：發條豎笛
每過一段時間，下一次攻擊就會具備章魚哥的「音樂」魔力，可以穿透障礙物。
2級：經典豎笛
每過一段時間，下一次攻擊就會具備章魚哥的「音樂」魔力，可以穿透障礙物並造成更高傷害。
3級：豪華豎笛
你就是章魚哥的知音！具備音樂魔力的攻擊頻率更高、可以穿透障礙物，還能造成更高傷害！
控場型
1級：泡泡
普通攻擊會在地面留下一串泡泡，可對踏入其中的敵人造成傷害。
2級：毛毛蟲泡泡
普通攻擊會在地面留下一大串泡泡，可對踏入其中的敵人造成傷害。
3級：長頸鹿泡泡
普通攻擊會在地面留下一串泡泡，可對敵人造成傷害，而且在末端還會爆出更多泡泡。
刺客型
1級：鍋鏟
鍋鏟每隔一會就會冒出來。持有鍋鏟時，你的攻擊可以立刻擊殺生命值較低的敵方目標！
2級：黃金鍋鏟
鍋鏟每隔一會就會冒出來。持有鍋鏟時，你的攻擊可以立刻擊殺生命值較低的敵方目標！擊殺英雄還會提升自己的移動速度！
3級：超炫鍋鏟
鍋鏟每隔一會就會冒出來。持有鍋鏟時，你的攻擊可以立刻擊殺生命值較低的敵方目標！擊殺英雄還會提升自己的移動速度並進入隱身狀態！
壓制型
1級：塗鴉鳳梨屋
每過一小段時間，普通攻擊就能召喚一顆鳳梨從天而降造成傷害。
2級：夜間鳳梨屋
每過一小段時間，普通攻擊就能召喚一顆鳳梨從天而降造成傷害，並在地面留下一片能造成傷害的區域。
3級：鳳梨屋
每過一小段時間，普通攻擊就能召喚一顆鳳梨從天而降造成傷害、在地面留下傷害區域，然後會炸裂成能造成傷害的鳳梨塊。
在具有海綿寶寶隨機事件的遊戲模式中，可以使用強化道具的英雄會自動裝備強化道具。
請注意：強化道具只能在具有海綿寶寶隨機事件的遊戲模式中使用。
三人荒野生死鬥和抓水母這兩個全新遊戲模式，會一直伴隨強化道具隨機事件。此外，每天還會有兩個隨機的天梯模式具有強化道具隨機事件。
蟹老闆的最新速食產品「能量大餐」可開出強化道具。每份能量大餐中必定能開出一個強化道具！
可以從蟹老闆在美好星樂園裡開的新餐廳買到能量大餐唷...
蟹堡王
蟹老闆發現了美好星樂園的商機，這裡的潛在顧客們還沒試過他的美味食品！
蟹老闆將出售海綿寶寶特別造型、能量大餐、英雄造型等超棒的商品！他每天會提供5個不同的特惠，這些特惠只能用活動幣錢錢購買！
如何獲得錢錢
每天：
在具有海綿寶寶隨機事件的遊戲模式中獲勝
在商店中的章魚哥那裡獲取每日酬勞
前往蟹堡王並查看新特惠
使用寶石獲取錢錢
免費解鎖海綿寶寶普里莫
說到錢錢，如果你在戰隊中，就會看到現在有一個「戰隊存錢罐」系統！你和你的戰隊成員籌集的所有錢錢，都將計入戰隊存錢罐的總進度。
為戰隊存錢罐做貢獻可解鎖各種獎勵，最終獎勵是海綿寶寶普里莫造型！趕快加入戰隊，獲取錢錢吧！
抓水母：歡迎來到水母田，野生的水母在這裡四處遊蕩，等待被捕捉。
抓到最多水母的隊伍獲勝！
玩家只需從水母上方走過，然後持有水母5秒，即可抓住水母。如果在此期間被擊敗，就會失去水母。
5秒後，水母會被成功收集，並計入玩家的隊伍得分！
水母被成功收集後，就不會再掉落。
玩家每抓到一隻水母，5秒的計時器就會重置。因此，一定要在捕捉和收集之間做好平衡！
三人荒野生死鬥
和雙人荒野生死鬥類似，差別是隊伍中多一位玩家！
你可以獨自作戰，也可以與兩位夥伴組隊，並肩戰鬥！堅持到最後的隊伍即可獲勝。
收集能量方塊可提升你的生命值和傷害。毒氣區域會不斷擴大，一定要遠離！
和雙人荒野生死鬥類似，如果你被擊殺，但仍有其他隊友留在場上，你會在短時間後重生！
類型：輸出型
莫是隻盲眼老鼠，葛羅姆在美好星樂園的下水道裡發現了牠，然後很快就收養了牠！現在莫是美好星樂園維護團隊的一員，擅長用特殊工程鑽地機在下水道快速穿梭。不過，牠在美好星樂園也搞了不少破壞......真讓阿信頭大。
普通攻擊：揮鏟投石
莫甩出可以彈跳一次的石塊，彈跳時會碎成小石塊。每顆小石塊再命中目標時會碎成小石頭。石塊和石頭都能造成傷害。
超級技能：莫氏鑽地機
莫跳進他可靠的工程鑽地機，鑽到目標位置，將該處的敵人擊飛並造成傷害。在鑽地機內，莫會獲得新的攻擊方式。
能力之星：靈巧飛石
莫普通攻擊甩出的石頭可以多彈跳一次。但整體射程保持不變。
能力之星：超速駕駛
莫的鑽地機在地下時，移動速度會提升。
武裝配件：危險挖掘
莫挖出一些「借」來的寶貝，使牠的超級技能蓄能速度提高50%，持續5秒。
武裝配件：全速前進
莫駕駛鑽地機衝鋒一小段距離，可以摧毀途中的牆壁。
超級技能變形：工程鑽地機
普通攻擊：破天鑽頭
莫將身前鑽頭開到最大功率，提升移動速度，並可對前方敵人造成傷害。
超級技能：緊急脫離
莫離開鑽地機，回到普通型態，自己上場。
類型：刺客型
賢治是位技藝高超的壽司師傅。他在美好星樂園經營壽司店，過著幸福美滿的生活。不過，他似乎在努力隱藏自己的過去......但也沒人在乎，因為他做的壽司超好吃的啦！
天賦：該英雄每次攻擊敵人造成傷害時，都可恢復一定生命值。
普通攻擊：二段刃
賢治的普通攻擊會在衝鋒斬擊和揮砍斬擊之間切換。衝鋒斬擊會對一條直線上的所有敵人造成傷害，而揮砍斬擊則是對賢治前方大片範圍內的所有敵人造成傷害。
超級技能：十文字斬
賢治向目標區域連續揮出精準斬擊，造成大量傷害。在釋放超級技能時，賢治免疫所有傷害。
能力之星：精湛刀工
十文字斬的斬擊距離延長30%。
能力之星：握壽司之護
如果賢治5秒內都未被攻擊命中，即可減免下次所受敵方傷害的90%。
武裝配件：元氣高湯
接下來3秒內，賢治的普通攻擊均為衝鋒斬擊。
武裝配件：回生細卷
賢治立刻恢復前3秒內所受傷害的75%生命值。
波可：餘音繞樑
治癒安可曲造成的過量治療會轉化為一個不斷衰減的護盾。護盾最久可持續5秒。
莫提斯：迴旋蝙蝠
噬血侵襲召喚的蝙蝠會飛回莫提斯的位置，可再次擊中敵人並提供治療。
斯威克：彈性黏球
斯威克超級技能發射的黏黏炸彈可彈跳，並且會額外分裂一次。
塔拉：天命難違
命運之輪的範圍擴大20%。
納妮：巨大皮皮
皮皮的體型會隨著移動距離增加而變大！
奔騰：超能升階
解鎖第5階段 - 奔騰的攻擊無論是否命中都會分裂，且射程更遠。
10月亂鬥主題季：駭人傳說
骸骨領主（奔騰） | 史詩 | 亂鬥通行券
邪焰骸骨領主（奔騰） | 異色造型
聖焰骸骨領主（奔騰） | 異色造型
恐懼騎士（德拉古） | 傳奇
憎恨女皇（曼蒂） | 史詩
門之鑰（凱特） | 史詩
夢魘騎士（納妮） | 史詩
黑暗堡壘（珀爾） | 超稀有
惡魔吉他手（波可） | 神話
迷你主題：喪屍
衰變者（爆破麥克） | 超稀有
駭人行屍（格斯） | 超稀有
腐臭喪屍（帕姆） | 史詩
迷你主題：歡慶中秋
耀月火鴉（鴉） | 神話
耀月神龍（查斯特） | 史詩
耀月玉兔（漢克） | 超稀有
其他
電玩小子（范） | 史詩
蒼龍騎兵（蓓爾，Supercell MAKE造型） | 史詩 | （NanaBS設計）
勁爆新髮型（布洛克）
香濃起司（莫） | 稀有
水果武士（賢治） | 稀有
血色夾克（彈射） | 稀有
嗜血摔角手（艾爾普里莫） | 稀有
怖穀鳥（葛蕾特） | 稀有
閃耀銀/璀璨金造型
璀璨金布洛克
閃耀銀布洛克
璀璨金貝瑞
閃耀銀貝瑞
璀璨金克蘭西
閃耀銀克蘭西
加強
布洛克
極限威能：每發火箭的傷害從750提升至1000
葛羅姆
普通攻擊：傷害從1060提升至1140
超級技能蓄能速率從65提升至75（蓄能所需普通攻擊命中次數從6次減少至5次）
滴答
極限威能：蓄能倍率從25%提升至40%
芽芽
普通攻擊：傷害從980提升至1040
駛徒
生命值從2900提升至3200
葳洛
鬼迷心竅狀態下的減傷效果從25%提升至50%
碧兒
蓄能普通攻擊的傷害加成從250%提升至275%
史派克
生命值從2400提升至2600
格斯
普通攻擊：傷害從1000提升至1120
曼蒂
能力之星「堅硬糖衣」：提供的減傷效果從30%提升至40%
阿信
武裝配件「腐爛香蕉」：需要消耗的生命值從25%降低至10%
佩妮
艦炮生命值從2800提升至3400
塔拉
塔拉2個能力之星召喚的幻影：基礎生命值提升（從3000提升至3400；從2400提升至3000）
蘿拉
普通攻擊：傷害從260提升至280
削弱
克蘭西
超級技能蓄能速率從100降低至65
普通攻擊提供的超級技能蓄能降低（蓄能所需普通攻擊命中次數從5次增加至6次）
超級技能：第三階段的傷害從900降低至760
法蘭克
生命值從7000降低至6700
能力之星「強健體魄」：增加的生命值從1400降低至1340
武裝配件「魅力無法擋」：傷害倍率從100%降低至50%
梅格
機甲形態：普通攻擊：傷害從170降低至150
巴斯特
生命值從5200降低至5000
貝瑞
天賦：超級技能治療命中提供的蓄能從75降低至50
安珀
武裝配件「躍動火舞」：傷害從2100降低至1890
凱特
武裝配件「吃漢堡囉」：提供的治療效果從40%降低至30%
莫
在莫上線之前，我們決定對牠也進行一些調整：
鼠形態：普通攻擊：基礎傷害從500提升至600
超級技能：傷害從1000降低至800
鑽地機形態：普通攻擊：基礎傷害從340降低至280
調整及重製
達里爾
達里爾現在可以儲存兩次超級技能
格爾
超級技能：傷害從610提升至820
全新
武裝配件狂歡：武裝配件的使用次數變為無限，但有15秒的冷卻時間
衝勁十足：命中敵人後英雄移動速度短暫提升
現在要在對戰中獲得專精點數，需要對戰表現達到特定的最低要求才行。
這項改動應該不會影響到正常對戰的玩家，而是針對「刷專精」的惡意行為，防止這種行為破壞專精系統、影響對戰中其他玩家的樂趣。
在超級豬豬活動中做出貢獻的玩家，在活動結束前不能被踢出戰隊，導致其在無任何獎勵的情況下被迫離開。
在英雄選擇介面，排序按鈕現在改為下拉式選單，使大家可以更方便地找到想要的排序方式，不再需要逐一切換。
修復法蘭克使用超級技能後，普通攻擊不能正常生效的問題。
修復查斯特的超級技能「甘草人物」蓄能速度過快的問題。
修復嗶嗶的超級技能沒有朝著瞄準的方向飛出的問題。
修復導致格爾超級技能偶爾可以造成兩次傷害的問題。
修復莉莉使用武裝配件「落地生根」後，她在該場對戰中的超級技能會受影響的問題。
修復美樂蒂在使用「鷹身女妖」造型時，能力之星「動感節拍」無法正常生效的問題。
修復美樂蒂的自動瞄準普攻可能會觸發其超級技能的問題。
修復R-T使用武裝配件觸發標記時，無法正常對空中對手造成傷害的問題。
現在修改Supercell ID選單中的好友請求隱藏設定，不會影響遊戲內的對應設定。
修復導致部分造型的名稱無法正常顯示的問題。