7月1日維護內容

問題修復

修復奔騰能力之星「急凍冰息」的問題

修復某些英雄的衝刺能力穿越牆壁的問題

修復珍娜武裝配件「震撼低音」的問題

修復友誼賽大廳中的聊天按鈕

修復馬戲團長造型勝利動畫

修復某些邀請中缺少接受和拒絕好友請求的按鈕

修復格爾的超級技能發出超過彈藥量的問題

修復點擊好友按鈕時的閃退問題

修復5v5對戰結束時的閃退問題

修復戰隊聊天中RANK提升通知的顯示問題

修復賈姬Cooky造型缺少走路的動畫問題

修復組隊介面的異常問題

玩家個人資料無法正確載入的問題

遊戲重啟時「封鎖小隊邀請/請勿打擾」未保留上次設定的問題

平衡性調整

安傑洛 極限威能「如影隨形」 ：蓄能倍率從25提升至35（蓄能速度更快）

法蘭克 生命值較低時的攻擊速度加成從70降低至60

莉莉 普通攻擊傷害從1200降低至1100 生命值從4200降低至4100



其他調整

我們正積極調查使用「專精外掛程式」的情形。對於發現有這類行為的帳號，我們將採取封禁措施。

更新詳情：經典亂鬥更新

全新英雄：貝瑞（史詩）

類型：輔助型

天賦： 貝瑞治療友軍或對敵人造成傷害時，可為超級技能蓄能。

普通攻擊： 炫彩冰淇淋 貝瑞向目標區域丟出融化的冰淇淋，落地時可對敵人造成傷害、為友軍提供治療，還具有持續傷害或持續治療效果。

超級技能： 甜蜜冰旋風 貝瑞向前衝鋒，一路旋轉並朝周圍丟出融化的冰淇淋，可對敵人造成持續傷害，還可持續治療友軍。

武裝配件： 絢爛友誼 貝瑞揮舞尾巴，擊退敵人並為附近的友軍恢復1080生命值。

武裝配件： 天然添加物 貝瑞下次普通攻擊丟出的冰淇淋落地後，留存時間延長100%。

能力之星： 夢幻領地 如果貝瑞站在他丟出的融化冰淇淋上，則裝彈速度提升50%。

能力之星： 到處搗亂 如果貝瑞普通攻擊丟出的冰淇淋落在之前沒有冰淇淋的位置，則其落地傷害提升20%。



全新英雄：克蘭西（神話）

類型：輸出型

天賦： 克蘭西使用技能命中敵人時會獲得軍牌，收集到一定數量的軍牌後，即可強化至下一階段，進而提升他的攻擊能力。

普通攻擊： 激流強襲 第一階段（0軍牌）：克蘭西射出一發漆彈。 第二階段（15軍牌）：克蘭西每次攻擊射出兩發漆彈。 第三階段（30軍牌）：克蘭西會從尾巴上射出漆彈，每次攻擊會呈對角額外射出兩發漆彈。他的移動速度也會變快！

超級技能： 怒濤攻勢 第一階段：克蘭西向前方發射大量漆彈。 第二階段：漆彈的飛行距離變得更遠。 第三階段：漆彈可造成額外傷害。

武裝配件： 戰功赫赫 5秒內，克蘭西獲得的軍牌數量加倍。

武裝配件： 轉移陣地 克蘭西發起衝刺，並裝填1發子彈。

能力之星： 戰場老兵 克蘭西在對戰開始時就有3個軍牌。

能力之星： 以戰養戰 克蘭西每次擊殺對手都會立刻裝填彈藥。



英雄重製

我們對部分英雄進行了一些調整，優化其平衡性並使他們更適應目前的meta。

法蘭克

法蘭克的攻擊速度會隨著生命值的降低而加快（按百分比計算）。

梅格

機甲形態時的普通攻擊會發射更多子彈。

機甲的子彈傷害降低且射程變短。

查斯特

查斯特的能力之星「鈴鐺絕技」的效果現在整合到普通攻擊中，也就是說查斯特普通攻擊順序現在預設有4個階段。

全新能力之星：獨鈴絕技（替代鈴鐺絕技）——查斯特發射單個鈴鐺的普通攻擊可造成200%的傷害。

全新極限威能

保力：大瓶暢飲

保力丟出三大瓶特調飲料，落地時還可以摧毀草叢。

小辣椒：曼妙舞姿

小辣椒超級技能起跳的速度更快、留下的手榴彈更多！她落地時還能摧毀地形障礙並擊退敵人！

法蘭克：山崩地裂

法蘭克的超級技能攻擊範圍變成他周圍一整圈！

艾謎：生死邊緣

艾謎使用超級技能時，會將敵人推到毒霧的邊緣，隨後噴出一陣定型毒霧。

安傑洛：如影隨形

極限威能期間，安傑洛超級技能製造的毒氣會跟隨他移動！

格爾：暴雪呼嘯

格爾的超級技能範圍略微加寬，且變為製造兩波暴風雪，進而將敵人推得更遠！

彈射：彈射之王

彈射的超級技能子彈會彈射得更遠！

經典亂鬥

7月12日至7月31日：彷彿回到了2019年的《荒野亂鬥》！

超級寶箱回歸！

兩個經典遊戲模式！

全新（舊）造型！

超級寶箱 贏取星徽代幣以解鎖超級寶箱。在特定舊遊戲模式和新推出的遊戲模式中拿到首勝，即可獲得星徽代幣。 活動期間，還可透過任務、挑戰和商店中的超級寶箱獲得星徽代幣。 超級寶箱中包含金幣、能量點數、閃光幣、寶石、雙倍經驗加成、 英雄 、玩家頭像、表情、造型和 彈射的極限威能造型 （以及兩種不同異色造型）！ 玩家可在商店中購買超級寶箱。 開啟足夠數量的超級寶箱後，即可免費解鎖彈射的極限威能造型！



所有經典遊戲模式都會有以下特點：

英雄的戰力等級最高為9級。

無法使用極限威能、武裝配件或強化裝置！

只能使用第一個能力之星。

像2019年一樣暢玩《荒野亂鬥》！

經典遊戲模式：全能挑戰賽 在這個玩家各自為戰的遊戲模式中，所有玩家一開始都會使用相同的英雄。 每擊殺一個對手，你就會切換為佇列中的下一個英雄。 用佇列中的最後一位英雄完成擊殺，就能獲得勝利！

經典遊戲模式：鏡像亂鬥 所有玩家使用相同的經典英雄。 只有經典地圖和模式！ 活動期間，所使用的英雄會不斷更換。 可用英雄： 鷹獵人爆 保力 布洛克 狂牛 柯爾特 鴉 爆破麥克 艾爾普里莫 潔西 莫提斯 妮塔 波可 彈射 雪莉 史派克 小辣椒 帕姆 達里爾 佩妮 法蘭克 里昂



社交功能優化

組隊變得更容易囉！ 重新設計「組隊」按鈕和其他介面元素。 優化與好友組隊遊戲和搜尋其他玩家組隊時的介面。 新增了QR-CODE功能，讓玩家在線下可以更輕鬆加入小隊！ 簡化透過Supercell ID新增好友的流程。 現在可以透過分享和掃描QR-CODE新增好友。

優化快速聊天！ 現在可以在主介面直接開始快速聊天。 最常用的表情會出現在最前面。 重新設計快速聊天選項。

現在組隊遊戲會獲得雙倍經驗。

對戰後可直接新增好友！

全新造型

7月亂鬥主題季：天神大戰怪獸

海神波塞頓（R-T） | 神話

戴歐尼修斯（安傑洛） | 超稀有

美杜莎（艾謎） | 史詩 | 亂鬥通行券 紅寶石美杜莎（艾謎） | 異色造型 | 史詩 藍寶石美杜莎（艾謎） | 異色造型 | 史詩

牛頭怪（狂牛） | 神話

鷹身女妖（美樂蒂） | 史詩 | 排位賽

智慧女神雅典娜（小辣椒） | 神話

8月亂鬥主題季：塗鴉亂鬥

悠然水母（沙迪） | 史詩 | 亂鬥通行券 霓虹水母（沙迪） | 異色造型 | 史詩 螢光水母（沙迪） | 異色造型 | 史詩

章魚大砲（邦妮） | 超稀有

炫彩烏賊（賈姬） | 超稀有

龜龜老人（格爾） | 史詩 | 排位賽

深海機器人（芽芽） | 史詩

迷你主題：經典

至高者（彈射） | 極限威能造型 寶石至高者（彈射） | 異色造型 | 極限威能造型 閃耀至高者（彈射） | 異色造型 | 極限威能造型

時髦副警長（布洛克） | 超稀有

動感星耀（雪莉） | 史詩

西部快槍手（彈射） | 超稀有

暴躁老古板（爆破麥克） | 異色造型 | 超稀有

閃亮警長（雪莉） | 超稀有

迷你主題：海盜

拉夫船長（拉夫） | 史詩

海上掠奪者（保力） | 史詩

軍艦指揮官（道格） | 史詩

模組重製

布洛克 - 模組全面重製！

維京狂牛（狂牛） | 超稀有 冰原狂戰士（狂牛） | 異色造型 | 超稀有

瘋狂原始人（法蘭克） | 超稀有 史前原始人（法蘭克） | 異色造型 | 超稀有



其他

Mr. 火龍果（Mr. P，Supercell Make獲勝造型） | 史詩

泡泡辣妹（安珀，Supercell Make獲勝造型） | 史詩

絕命賭徒（克蘭西） | 稀有

龐克黑馬（貝瑞） | 稀有

閃耀銀和璀璨金造型

賴瑞和羅瑞

美樂蒂

安傑洛

德拉古

莉莉

稱號

「獨角獸」： 貝瑞專精稱號

「蝦兵蟹將」： 克蘭西專精稱號

「不朽者」： 天神大戰怪獸主題季高級亂鬥通行券稱號

「塗鴉狂人」： 塗鴉亂鬥主題季高級亂鬥通行券稱號

平衡性調整

加強

布洛克

極限威能每發火箭的傷害從500提升至750

極限威能火箭的分佈範圍略微擴大

莉莉

彈藥量從1提升至2

珍娜

普通攻擊傷害從980提升至1000

麥希

超級技能命中提供的蓄能從112提升至125

曼蒂

完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從5次減少至4次（如果超級技能命中一次，則還需2次）

漢克

生命值從5400提升至5600

削弱

德拉古

使用超級技能時的減傷效果從25%降低至15%

安傑洛

完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數增加（從2發滿蓄力普攻增加至3發滿蓄力普攻）

普通攻擊傷害從2200降低至2000

查莉

普通攻擊傷害從800降低至760

武裝配件「蜘蛛攻勢」：生命值流失速度加快（在場上的存活時間從10秒縮短至5秒）

沙迪

極限威能蓄能速度降低（現在需要2.5次超級技能）

彈射

武裝配件「連續發球機」：造成的傷害從1024降低至896

凱特

能力之星「元氣滿滿」：每個能量方塊的戰力提升效果從200%降低至150%

美樂蒂

生命值從4100降低至3600

其他調整

任務

使用「再來一場」和組隊進行對戰兩種任務回歸！

地圖、遊戲模式和活動循環調整

全新遊戲模式：塗鴉亂鬥（將與塗鴉亂鬥主題季一起上線）

撿起地圖上的「塗鴉球」，將地圖塗上顏色。對戰雙方需要將地圖上的區域塗成己方隊伍的顏色。率先達成100%覆蓋率的隊伍獲勝！

擊殺敵方英雄，可以在其被擊殺位置灑下大片顏料！

社群活動欄位

我們計劃在這個夏天保留亂鬥擂台和積分爭奪戰，後續版本再開啟新的投票。與其他近期輪替過的模式相比，這兩個模式的表現皆超出預期。此外，遊戲團隊正在探討將亂鬥擂台加入常駐地圖輪替的可行性。

排位賽模式

調整

RANK加成效果改為只有在傳奇I RANK以前會生效

每當玩家升至新的主RANK時（如：從白銀升至黃金），系統會自動在戰隊聊天中傳送訊息恭喜你

如果小隊中的有玩家未達到鑽石RANK，但滿足鑽石RANK配對的要求，現在也可與鑽石以上RANK的玩家組隊遊戲了

大師RANK的排名現在會顯示在個人資料和排行榜上

地圖和場景調整

場景

移除： 愛神沼澤 魔法森林 超級英雄城 哥吉拉

增加： 深海大作戰 糖果樂園 達里爾的海盜船



地圖

我們將增加部分遊戲模式的輪替地圖數量：

搶星大作戰：4 → 6

亂鬥足球：8 → 12

寶石爭奪戰：8 → 12

金庫攻防戰：4 → 6

據點搶奪戰：4 → 6

極限淘汰賽：8 → 12

荒野生死鬥：8 → 12

地圖調整

搶星大作戰 側翼攻擊（New） 虹光干涉（New）

亂鬥足球 網路爬蟲（New） 越位陷阱（New） PK大戰（回歸） 夢幻彈珠（回歸）

寶石爭奪戰 隱密潛行（New） 弧線前列（New） 咻咻作響（回歸） 礦車狂奔（回歸）

金庫攻防戰 鑽石穹頂（New） 雙重鎖定（New）

據點搶奪戰 多向反射（New） 本地事務（New）

極限淘汰賽 巨龍下顎（New） 暮光通道（New） 強硬路線（New） 跳躍島嶼（New）

荒野生死鬥 躍動青蛙（New） 四強鼎立（New） 飛翔幻夢（回歸） 安全中心（回歸）

積分爭奪戰 盛產香料（New） 椰子海灣（New） 巨大裂口（移除） 四重傷害（移除）

亂鬥擂台 無調整！



問題修復

修復英雄在受到足以立刻被擊殺的傷害時，卻無法被正常擊殺的問題。

修復哥吉拉造型極限威能狀態下的攻擊和移動動畫。

修復康迪留斯的武裝配件「沉默毒菇」可沉默仍在重生保護效果下的英雄的問題。此外，其它能影響重生保護下英雄的效果也一併被修復。

美樂蒂被擊殺後再重生，超級技能進度會保留之前的狀態。（如果對戰中使用過超級技能，可能會出現這個問題）

修復「免費」通知有時不會出現在商店的問題

修復「NEW」通知在訪問商店後未消失的問題

其他