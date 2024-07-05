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2024年7月5日
Blog – Brawl Stars

更新詳情：經典亂鬥更新

7月1日維護內容

問題修復

  • 修復奔騰能力之星「急凍冰息」的問題

  • 修復某些英雄的衝刺能力穿越牆壁的問題

  • 修復珍娜武裝配件「震撼低音」的問題

  • 修復友誼賽大廳中的聊天按鈕

  • 修復馬戲團長造型勝利動畫

  • 修復某些邀請中缺少接受和拒絕好友請求的按鈕

  • 修復格爾的超級技能發出超過彈藥量的問題

  • 修復點擊好友按鈕時的閃退問題

  • 修復5v5對戰結束時的閃退問題

  • 修復戰隊聊天中RANK提升通知的顯示問題

  • 修復賈姬Cooky造型缺少走路的動畫問題

  • 修復組隊介面的異常問題

  • 玩家個人資料無法正確載入的問題

  • 遊戲重啟時「封鎖小隊邀請/請勿打擾」未保留上次設定的問題

平衡性調整

  • 安傑洛

    • 極限威能「如影隨形」 ：蓄能倍率從25提升至35（蓄能速度更快）

  • 法蘭克

    • 生命值較低時的攻擊速度加成從70降低至60

  • 莉莉

    • 普通攻擊傷害從1200降低至1100

    • 生命值從4200降低至4100

其他調整
我們正積極調查使用「專精外掛程式」的情形。對於發現有這類行為的帳號，我們將採取封禁措施。

更新詳情：經典亂鬥更新

全新英雄：貝瑞（史詩）

類型：輔助型

  • 天賦：貝瑞治療友軍或對敵人造成傷害時，可為超級技能蓄能。

  • 普通攻擊：炫彩冰淇淋

    • 貝瑞向目標區域丟出融化的冰淇淋，落地時可對敵人造成傷害、為友軍提供治療，還具有持續傷害或持續治療效果。

  • 超級技能：甜蜜冰旋風

    • 貝瑞向前衝鋒，一路旋轉並朝周圍丟出融化的冰淇淋，可對敵人造成持續傷害，還可持續治療友軍。

  • 武裝配件：絢爛友誼

    • 貝瑞揮舞尾巴，擊退敵人並為附近的友軍恢復1080生命值。

  • 武裝配件：天然添加物

    • 貝瑞下次普通攻擊丟出的冰淇淋落地後，留存時間延長100%。

  • 能力之星：夢幻領地

    • 如果貝瑞站在他丟出的融化冰淇淋上，則裝彈速度提升50%。

  • 能力之星：到處搗亂

    • 如果貝瑞普通攻擊丟出的冰淇淋落在之前沒有冰淇淋的位置，則其落地傷害提升20%。

全新英雄：克蘭西（神話）

類型：輸出型

  • 天賦：克蘭西使用技能命中敵人時會獲得軍牌，收集到一定數量的軍牌後，即可強化至下一階段，進而提升他的攻擊能力。

  • 普通攻擊：激流強襲

    • 第一階段（0軍牌）：克蘭西射出一發漆彈。

    • 第二階段（15軍牌）：克蘭西每次攻擊射出兩發漆彈。

    • 第三階段（30軍牌）：克蘭西會從尾巴上射出漆彈，每次攻擊會呈對角額外射出兩發漆彈。他的移動速度也會變快！

  • 超級技能：怒濤攻勢

    • 第一階段：克蘭西向前方發射大量漆彈。

    • 第二階段：漆彈的飛行距離變得更遠。

    • 第三階段：漆彈可造成額外傷害。

  • 武裝配件：戰功赫赫

    • 5秒內，克蘭西獲得的軍牌數量加倍。

  • 武裝配件：轉移陣地

    • 克蘭西發起衝刺，並裝填1發子彈。

  • 能力之星：戰場老兵

    • 克蘭西在對戰開始時就有3個軍牌。

  • 能力之星：以戰養戰

    • 克蘭西每次擊殺對手都會立刻裝填彈藥。

英雄重製

我們對部分英雄進行了一些調整，優化其平衡性並使他們更適應目前的meta。

法蘭克

  • 法蘭克的攻擊速度會隨著生命值的降低而加快（按百分比計算）。

梅格

  • 機甲形態時的普通攻擊會發射更多子彈。

  • 機甲的子彈傷害降低且射程變短。

查斯特

  • 查斯特的能力之星「鈴鐺絕技」的效果現在整合到普通攻擊中，也就是說查斯特普通攻擊順序現在預設有4個階段。

  • 全新能力之星：獨鈴絕技（替代鈴鐺絕技）——查斯特發射單個鈴鐺的普通攻擊可造成200%的傷害。

全新極限威能

保力：大瓶暢飲

  • 保力丟出三大瓶特調飲料，落地時還可以摧毀草叢。

小辣椒：曼妙舞姿

  • 小辣椒超級技能起跳的速度更快、留下的手榴彈更多！她落地時還能摧毀地形障礙並擊退敵人！

法蘭克：山崩地裂

  • 法蘭克的超級技能攻擊範圍變成他周圍一整圈！

艾謎：生死邊緣

  • 艾謎使用超級技能時，會將敵人推到毒霧的邊緣，隨後噴出一陣定型毒霧。

安傑洛：如影隨形

  • 極限威能期間，安傑洛超級技能製造的毒氣會跟隨他移動！

格爾：暴雪呼嘯

  • 格爾的超級技能範圍略微加寬，且變為製造兩波暴風雪，進而將敵人推得更遠！

彈射：彈射之王

  • 彈射的超級技能子彈會彈射得更遠！

經典亂鬥

7月12日至7月31日：彷彿回到了2019年的《荒野亂鬥》！

超級寶箱回歸！

兩個經典遊戲模式！

全新（舊）造型！

  • 超級寶箱

    • 贏取星徽代幣以解鎖超級寶箱。在特定舊遊戲模式和新推出的遊戲模式中拿到首勝，即可獲得星徽代幣。

    • 活動期間，還可透過任務、挑戰和商店中的超級寶箱獲得星徽代幣。

    • 超級寶箱中包含金幣、能量點數、閃光幣、寶石、雙倍經驗加成、英雄、玩家頭像、表情、造型和彈射的極限威能造型（以及兩種不同異色造型）！

    • 玩家可在商店中購買超級寶箱。

    • 開啟足夠數量的超級寶箱後，即可免費解鎖彈射的極限威能造型！

所有經典遊戲模式都會有以下特點：

  • 英雄的戰力等級最高為9級。

  • 無法使用極限威能、武裝配件或強化裝置！

  • 只能使用第一個能力之星。

像2019年一樣暢玩《荒野亂鬥》！

  • 經典遊戲模式：全能挑戰賽

    • 在這個玩家各自為戰的遊戲模式中，所有玩家一開始都會使用相同的英雄。

    • 每擊殺一個對手，你就會切換為佇列中的下一個英雄。

    • 用佇列中的最後一位英雄完成擊殺，就能獲得勝利！

  • 經典遊戲模式：鏡像亂鬥

    • 所有玩家使用相同的經典英雄。

    • 只有經典地圖和模式！

    • 活動期間，所使用的英雄會不斷更換。

    • 可用英雄：

      • 鷹獵人爆

      • 保力

      • 布洛克

      • 狂牛

      • 柯爾特

      • 爆破麥克

      • 艾爾普里莫

      • 潔西

      • 莫提斯

      • 妮塔

      • 波可

      • 彈射

      • 雪莉

      • 史派克

      • 小辣椒

      • 帕姆

      • 達里爾

      • 佩妮

      • 法蘭克

      • 里昂

社交功能優化

  • 組隊變得更容易囉！

    • 重新設計「組隊」按鈕和其他介面元素。

    • 優化與好友組隊遊戲和搜尋其他玩家組隊時的介面。

    • 新增了QR-CODE功能，讓玩家在線下可以更輕鬆加入小隊！

    • 簡化透過Supercell ID新增好友的流程。

    • 現在可以透過分享和掃描QR-CODE新增好友。

  • 優化快速聊天！

    • 現在可以在主介面直接開始快速聊天。

    • 最常用的表情會出現在最前面。

    • 重新設計快速聊天選項。

  • 現在組隊遊戲會獲得雙倍經驗。

  • 對戰後可直接新增好友！

全新造型

7月亂鬥主題季：天神大戰怪獸

  • 海神波塞頓（R-T） | 神話

  • 戴歐尼修斯（安傑洛） | 超稀有

  • 美杜莎（艾謎） | 史詩 | 亂鬥通行券

    • 紅寶石美杜莎（艾謎） | 異色造型 | 史詩

    • 藍寶石美杜莎（艾謎） | 異色造型 | 史詩

  • 牛頭怪（狂牛） | 神話

  • 鷹身女妖（美樂蒂） | 史詩 | 排位賽

  • 智慧女神雅典娜（小辣椒） | 神話

8月亂鬥主題季：塗鴉亂鬥

  • 悠然水母（沙迪） | 史詩 | 亂鬥通行券

    • 霓虹水母（沙迪） | 異色造型 | 史詩

    • 螢光水母（沙迪） | 異色造型 | 史詩

  • 章魚大砲（邦妮） | 超稀有

  • 炫彩烏賊（賈姬） | 超稀有

  • 龜龜老人（格爾） | 史詩 | 排位賽

  • 深海機器人（芽芽） | 史詩

迷你主題：經典

  • 至高者（彈射） | 極限威能造型

    • 寶石至高者（彈射） | 異色造型 | 極限威能造型

    • 閃耀至高者（彈射） | 異色造型 | 極限威能造型

  • 時髦副警長（布洛克） | 超稀有

  • 動感星耀（雪莉） | 史詩

  • 西部快槍手（彈射） | 超稀有

  • 暴躁老古板（爆破麥克） | 異色造型 | 超稀有

  • 閃亮警長（雪莉） | 超稀有

迷你主題：海盜

  • 拉夫船長（拉夫） | 史詩

  • 海上掠奪者（保力） | 史詩

  • 軍艦指揮官（道格） | 史詩

模組重製

  • 布洛克 - 模組全面重製！

  • 維京狂牛（狂牛） | 超稀有

    • 冰原狂戰士（狂牛） | 異色造型 | 超稀有

  • 瘋狂原始人（法蘭克） | 超稀有

    • 史前原始人（法蘭克） | 異色造型 | 超稀有

其他

  • Mr. 火龍果（Mr. P，Supercell Make獲勝造型） | 史詩

  • 泡泡辣妹（安珀，Supercell Make獲勝造型） | 史詩

  • 絕命賭徒（克蘭西） | 稀有

  • 龐克黑馬（貝瑞） | 稀有

閃耀銀和璀璨金造型

  • 賴瑞和羅瑞

  • 美樂蒂

  • 安傑洛

  • 德拉古

  • 莉莉

稱號

  • 「獨角獸」： 貝瑞專精稱號

  • 「蝦兵蟹將」： 克蘭西專精稱號

  • 「不朽者」： 天神大戰怪獸主題季高級亂鬥通行券稱號

  • 「塗鴉狂人」： 塗鴉亂鬥主題季高級亂鬥通行券稱號

平衡性調整

加強

布洛克

  • 極限威能每發火箭的傷害從500提升至750

  • 極限威能火箭的分佈範圍略微擴大

莉莉

  • 彈藥量從1提升至2

珍娜

  • 普通攻擊傷害從980提升至1000

麥希

  • 超級技能命中提供的蓄能從112提升至125

曼蒂

  • 完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從5次減少至4次（如果超級技能命中一次，則還需2次）

漢克

  • 生命值從5400提升至5600

削弱

德拉古

  • 使用超級技能時的減傷效果從25%降低至15%

安傑洛

  • 完成超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數增加（從2發滿蓄力普攻增加至3發滿蓄力普攻）

  • 普通攻擊傷害從2200降低至2000

查莉

  • 普通攻擊傷害從800降低至760

  • 武裝配件「蜘蛛攻勢」：生命值流失速度加快（在場上的存活時間從10秒縮短至5秒）

沙迪

  • 極限威能蓄能速度降低（現在需要2.5次超級技能）

彈射

  • 武裝配件「連續發球機」：造成的傷害從1024降低至896

凱特

  • 能力之星「元氣滿滿」：每個能量方塊的戰力提升效果從200%降低至150%

美樂蒂

  • 生命值從4100降低至3600

其他調整

任務

  • 使用「再來一場」和組隊進行對戰兩種任務回歸！

地圖、遊戲模式和活動循環調整

全新遊戲模式：塗鴉亂鬥（將與塗鴉亂鬥主題季一起上線）

  • 撿起地圖上的「塗鴉球」，將地圖塗上顏色。對戰雙方需要將地圖上的區域塗成己方隊伍的顏色。率先達成100%覆蓋率的隊伍獲勝！

  • 擊殺敵方英雄，可以在其被擊殺位置灑下大片顏料！

社群活動欄位

我們計劃在這個夏天保留亂鬥擂台和積分爭奪戰，後續版本再開啟新的投票。與其他近期輪替過的模式相比，這兩個模式的表現皆超出預期。此外，遊戲團隊正在探討將亂鬥擂台加入常駐地圖輪替的可行性。

排位賽模式

調整

  • RANK加成效果改為只有在傳奇I RANK以前會生效

  • 每當玩家升至新的主RANK時（如：從白銀升至黃金），系統會自動在戰隊聊天中傳送訊息恭喜你

  • 如果小隊中的有玩家未達到鑽石RANK，但滿足鑽石RANK配對的要求，現在也可與鑽石以上RANK的玩家組隊遊戲了

  • 大師RANK的排名現在會顯示在個人資料和排行榜上

地圖和場景調整

場景

  • 移除：

    • 愛神沼澤

    • 魔法森林

    • 超級英雄城

    • 哥吉拉

  • 增加：

    • 深海大作戰

    • 糖果樂園

    • 達里爾的海盜船

地圖

我們將增加部分遊戲模式的輪替地圖數量：

  • 搶星大作戰：4 → 6

  • 亂鬥足球：8 → 12

  • 寶石爭奪戰：8 → 12

  • 金庫攻防戰：4 → 6

  • 據點搶奪戰：4 → 6

  • 極限淘汰賽：8 → 12

  • 荒野生死鬥：8 → 12

地圖調整

  • 搶星大作戰

    • 側翼攻擊（New）

    • 虹光干涉（New）

  • 亂鬥足球

    • 網路爬蟲（New）

    • 越位陷阱（New）

    • PK大戰（回歸）

    • 夢幻彈珠（回歸）

  • 寶石爭奪戰

    • 隱密潛行（New）

    • 弧線前列（New）

    • 咻咻作響（回歸）

    • 礦車狂奔（回歸）

  • 金庫攻防戰

    • 鑽石穹頂（New）

    • 雙重鎖定（New）

  • 據點搶奪戰

    • 多向反射（New）

    • 本地事務（New）

  • 極限淘汰賽

    • 巨龍下顎（New）

    • 暮光通道（New）

    • 強硬路線（New）

    • 跳躍島嶼（New）

  • 荒野生死鬥

    • 躍動青蛙（New）

    • 四強鼎立（New）

    • 飛翔幻夢（回歸）

    • 安全中心（回歸）

  • 積分爭奪戰

    • 盛產香料（New）

    • 椰子海灣（New）

    • 巨大裂口（移除）

    • 四重傷害（移除）

  • 亂鬥擂台

    • 無調整！

問題修復

  • 修復英雄在受到足以立刻被擊殺的傷害時，卻無法被正常擊殺的問題。

  • 修復哥吉拉造型極限威能狀態下的攻擊和移動動畫。

  • 修復康迪留斯的武裝配件「沉默毒菇」可沉默仍在重生保護效果下的英雄的問題。此外，其它能影響重生保護下英雄的效果也一併被修復。

  • 美樂蒂被擊殺後再重生，超級技能進度會保留之前的狀態。（如果對戰中使用過超級技能，可能會出現這個問題）

  • 修復「免費」通知有時不會出現在商店的問題

  • 修復「NEW」通知在訪問商店後未消失的問題

其他

  • 優化遊戲整體效能表現

  • 移除閃光幣數量上限

  • 漢克的英文專精稱號改為「Prawn Ready!」

  • 特定模式的配對（如超級豬豬、全能挑戰賽和鏡像亂鬥），會根據玩家盃數最高的10個英雄的平均獎盃數進行

  • 玩家數據統計新增帳號創建年份

  • 為長時間未購買亂鬥通行券的玩家增加亂鬥通行券促銷優惠

  • 新增異星聲望等級及對應的外觀內容

  • 可以設定獨特的Supercell ID名稱！