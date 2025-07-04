很明顯，上次更新沒有達到我們預期的效果。在遊戲營運上，我們最近也犯了一些錯誤。在本文中，我們會聊聊造成現在這個情況的經過、未來規劃會如何調整、如何改善目前狀況，以及介紹我們正在製作的有趣新內容。

之所以推出超凡稀有度，原因之一確實是想要拓展英雄方面的收入。除此之外，也是因為這些玩法有趣、機制特別的英雄設計，放到傳奇稀有度可能會有點「屈才」。我們之前認為，「新稀有度」和「更具深度的英雄設計」代表我們可以將其定價設定得更高。事實證明我們錯了。這個事件讓我們開始全面反思推出英雄的方式。我們將移除「英雄搶先玩」必須透過遊戲內購買獲取的設計，重新構思更好的方式。後面我們還會再詳細談到這一點。

我們之前還想要提前結束專精暴漲活動，最終還是放棄了這個想法，讓活動如期結束。提前結束活動的決定太過草率，我們很慶幸沒有真這麼做。以後，除非是影響大家正常遊戲的緊急問題，我們對遊戲進行即時性改動前都會更加深思熟慮。

我們對本次更新的預期

優化新手教學，推出具有更好獎勵、更佳視覺效果的新版榮耀之路

新增成就系統（紀錄），讓老玩家藉此炫耀自己的技術和累積

天使與惡魔活動返場並有所改動，為所有玩家提供更多樂趣

移除專精並重新分配其中的獎勵，讓玩家更容易獲得這些獎勵，需要投入的時間也更少。

雖然英雄、遊戲模式、極限威能和造型的設計方向會更偏向遊戲的核心受眾，但在遊戲玩法開發上，我們希望為所有類型的玩家，無論年齡和遊戲時間，提供更好的遊戲體驗。這也是我們長期發展《荒野亂鬥》的方式。

然而，這一次我們的步伐邁得太大，帶來了反效果。在設計紀錄系統時，我們做了很多不同版本，最終決定實裝最簡單的版本。我們為了趕進度而砍掉了許多紀錄內容，也沒為功能優化改版留出足夠的空間。整個遊戲團隊都會深刻記住這一次的教訓。在未來，我們會更縝密地規劃每次更新要製作的內容量。

為什麼移除專精

從遊戲設計角度的來說，專精並不算是一個設計出色的系統。它包含豐富的獎勵，但大部分新玩家乃至部分活躍玩家，都完全搞不懂它的機制（尤其是獎盃和專精點數之間的關係），更別提深入體驗專精系統了。此外，專精在設計上就鼓勵大家「硬肝」獎勵，這種促進玩家踴躍參與遊戲的手段並不算有趣。部分紀錄也有同樣的問題，我們會在後文對應部分介紹如何改進。在移除專精系統時，我們忽略了幾個重要的方面。以下是我們的補救計劃：

1 - 之前推出新英雄時會有新的專精獎勵，而這些獎勵也被一同移除了。從下次更新起，我們會將這些獎勵加入到亂鬥主題季的獎勵之路上。價值相當於傳奇英雄，以非隨機的固定獎勵形式供大家獲取。比起透過專精系統，獲取這些獎勵所需的時間和精力會大幅降低，和優化榮耀之路的設計思路一樣。

3000金幣

450能量點數

300英雄積分

2 - 我們不提倡囤積英雄積分的做法，因為對大部分玩家來說，「不要領獎勵」是很反直覺的遊戲玩法。問題的核心在於，大家希望在英雄搶先玩結束後第一時間解鎖新英雄，不想讓英雄積分被轉化為聲望。7月不會再推出新英雄，但8月推出的「特朗克」將是最後一個具有付費搶先玩特惠包的英雄。在下次更新中，我們會徹底重製英雄搶先玩的機制。整體設計仍在開發階段，但能夠確定的是，我們會移除遊戲內購買的搶先玩特惠包（特朗克會是最後一個），讓所有玩家都能在搶先玩期間體驗新英雄，並有機會提前免費獲得新英雄——只需要玩遊戲即可。除了亂鬥主題季獎勵增加外，新英雄推出活動也會提供更豐富的獎勵。

紀錄系統優化

我們認真、仔細地查看了大家對紀錄系統的回饋。我們有許多想要優化的內容，既有短期的，也有長期的。

1 - 現在實裝的紀錄並不完整，有很多刪減的地方，所以很多應有的獎勵也尚未進入遊戲。後續我們會透過幾次更新分批實裝更多紀錄內容及其對應的獎勵。

2 - 紀錄提供的獎勵比起專精少很多，我們也知道，在這兩者的任務機制、外觀獎勵都很相似的情況下，大家一定會放在一起進行比較。但專精的獎勵並非只轉移到了紀錄系統當中。還包括優化後的榮耀之路（可領取的里程碑獎勵）、專精暴漲活動、已發布的紀錄獎勵，以及未來會增加的紀錄獎勵。新玩家獲得獎勵的速度將比過去快很多。老玩家則在專精暴漲活動期間，以遠低於過去的投入獲得了大量獎勵。盡管如此，這些給大家的感覺還是不夠好。

除了在下次更新中增加更多紀錄、為亂鬥主題季設定更多獎勵外，我們還會大幅度提升活動的數量，從本週四開始：

莫提斯主題的迷你社群活動

無限次重試機會的挑戰，可免費贏取造型

超級豬豬

極限威能激戰（又一次）

更多任務

隨著活動數量的大幅增加，大家能贏取的獎勵自然也會提升。除了活動增加外，我們還會減少贏取獎勵所需花費的時間。例如，極限威能激戰所需的勝場次數會明顯降低。7月17日開始的天使活動將只持續2週而非一個月，但獎勵的豐富程度沒有減少。

3 - 目前有些紀錄的設計不太合理。勝場類紀錄和舊版專精有同樣的問題——全靠肝。還有些特別的紀錄會讓人感覺不可能完成，也缺少樂趣。

我們會再檢查這些紀錄的數值設計，重新平衡一些目前看起來幾乎不可能完成的紀錄。

一項仍在討論中的改動：我們考慮將勝場類紀錄從「獲勝X場」改為「贏得X次MVP」，這也可以同時解決MVP感覺沒什麼意義、部分玩家用外掛刷勝場的問題。

你們想在遊戲裡看到哪些紀錄？歡迎大家給我們提供建議，在本文下方評論吧！

4 - 長期規劃上，有些仍在討論中的系統優化，尚未做出最終決定或終版設計：

頭像、邊框等外觀內容的整體設計

前端表現優化，如每場對戰後的進度追蹤

未來要新增的獎勵類型，或是將寶物之星徹底改成其他獎勵

隨機獎勵與固定獎勵

我們知到，專精（和閃光幣）是我們獲得最多好評的更新。看到各大社群充滿正面回饋，真的讓我們感到非常開心！但遺憾的是，這些更新都無法扭轉寶箱移除後，2023年初玩家數量下滑的趨勢。所以我們之後推出了寶物之星，這次更新也有不小爭議（同樣涉及資源獲取途徑的再分配）。它不僅止住了下滑，還促成了遊戲史上都很罕見的玩家二次增長。顛峰期後，我們現在處在一個比較穩定的情況，但數據依舊不錯，較2023年同期增長3倍多。我們對接下來的幾次更新充滿期待，包括新的聯動活動、亂鬥聖誕節和其他內容。

當然，我們從不認為遊戲成功就得犧牲社群的滿意度；我們有許多成功的例子，證明玩家的滿足感與營運成果是可以並存的，而這始終是我們努力的目標。我們之所以舉這個例子，是想說明：如果之前的計劃效果不佳，我們有時需要嘗試些不同的手段，即使會有一定的負面反應。與寶物之星的更新類似，我們預期，如果將資源轉移到花費更少精力就能拿到的管道（例如榮耀之路），整體上就會有更多玩家對遊戲抱有更高熱情。

隨機獎勵在《荒野亂鬥》中是有其獨特價值的。我們也相信，隨機獲得驚喜獎勵是件有趣的事，也是提升大家參與度的好方法，無論形式是榮耀寶箱還是壽司卷。但把 寶物之星到處亂塞，並不是達成目標的正確方式。固定的獎勵也很棒，能為大家提供一個清晰的努力目標。我們需要在這兩者間取得平衡。因此，我們會新增更多固定獎勵，首先就是——直接提升亂鬥主題季的獎勵。對於隨機獎勵，我們未來會以更令大家感興趣的方式新增。

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