我們對怪奇物語聯動模式進行了一系列平衡性調整。不過首先，讓我們先來說明一下卡包的情況，以及怪奇物語主題造型的有關問題！⚠️

「更怪奇卡包」異常問題：

• 有玩家發現可以透過某種方式提前得知「更怪奇卡包」中的獎勵內容。

• 遺憾的是，修復這個問題需要再次更新遊戲用戶端，因此我們將保持現狀，直到活動結束。

藉此機會，我們想對大家關於更怪奇卡包機制的討論做出澄清說明：

• 更怪奇卡包中的獎勵，會在你開啟遊戲時就決定（而非開啟更怪奇卡包時才決定）。也就是說，如果你完全沒開啟過遊戲，就完全不會進行隨機抽選。

• 開啟遊戲後，更怪奇卡包中的內容就會進行隨機抽選。如需了解具體的開箱機率，可前往我們的幫助與支援頁面查看。

• 卡包會每小時刷新。因此，如果刷新時玩家在線上，系統就會自動按機率重新抽選更怪奇卡包中的內容。

• 在我們預期的、玩家無法「提前得知」卡包內容的情況下，進行隨機抽選的具體時間點並不重要——無論是開啟卡包時抽選，還是提前抽選，最終開啟卡包的結果是相同的。

• 在這裡，我們可以用現實生活中商店裡出售的「扭蛋/盲盒」來類比。所有這種盲盒的內容都是提前「隨機抽選」的，你需要付費來開啟它們。此外，集換式卡牌遊戲的卡包以及其他類似的內容，其抽選原理都是近似的。

• 因為這個異常問題，導致大家可能會覺得自己需要在「幸運時間」登入遊戲才能開出好東西。但實際上只有在你開啟遊戲時，遊戲才會進行機率隨機。如果你沒有登入遊戲，隨機抽選的卡包內容是不會每小時都刷新的。

• 更怪奇卡包採用這種機制有多方面的原因，包括伺服器負載、遊戲優化等考慮，同時也可避免其他形式的濫用遊戲機制行為，如在開啟更怪奇卡包的瞬間關閉遊戲程式，以便在重新開啟遊戲時刷新開啟結果等。在設計上，當然也有其他方式來避免這類行為的出現。不過，如果沒有活動後續發現的問題，這個機制足以達成設計目的。

• 整套機制的執行方式與給出的說明是相符的。每位玩家在任何時候登入遊戲，開啟卡包中獎的機率都是相同的。

⚖️怪奇物語聯動模式平衡性調整⚖️

🔺 環繞英雄的火球：

• 傷害：從500提升至1000

🔺 造成的傷害轉化為護盾：

• 比例從35%/30%提升至40%/35%

• 持續時間從2秒提升至5秒

• 上限從2000提升至4000

🔺 護盾：

• 從10%提升至15%

• 從5%提升至10%

🔺 治療量：

• 從80%/50%/30%提升至100%/60%/40%

• 從50%/30%/20%提升至90%/50%/30%

🔺 造成的傷害轉化為治療：

• 從30%提升至35%

🔺 武裝配件的冷卻時間縮短（某些牌組）：

• 從50%/30%/10%提升至60%/30%/10%

🔺 開始恢復生命值的時間提前：

• 從50%提升至80%

🔺 子彈的彈射距離（彈射）：

• 彈射加成：50%/100%/200% → 80%/150%/250%

• 最大彈射次數：從5次提升至6次

🔺 小辣椒：

• 武裝配件冷卻時間縮短50%調整為傷害+35%

• 武裝配件冷卻時間縮短（超稀有卡牌）替換為子彈飛行速度提升（超稀有卡牌）

• 武裝配件冷卻時間縮短（史詩卡牌）替換為子彈飛行速度提升（史詩卡牌）

🔺 柯爾特：

• 攻擊距離+2調整為傷害+35%

🔺 曼蒂

• 武裝配件冷卻時間縮短替換為移動速度提升

🔺 查克、霸子和范

• 造成傷害提供臨時護盾調整為不會隨時間衰減的護盾，只會因受到攻擊而消失

• 查克：造成傷害的35%轉化為臨時護盾，調整為30%轉化為永久護盾

• 范和霸子：造成傷害的30%轉化為臨時護盾，調整為25%轉化為永久護盾

🔻 子彈自動追蹤：

• 幅度降低20%