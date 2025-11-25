2025年10月更新詳情
維護時間：11月25日
我們對怪奇物語聯動模式進行了一系列平衡性調整。不過首先，讓我們先來說明一下卡包的情況，以及怪奇物語主題造型的有關問題！⚠️
「更怪奇卡包」異常問題：
• 有玩家發現可以透過某種方式提前得知「更怪奇卡包」中的獎勵內容。
• 遺憾的是，修復這個問題需要再次更新遊戲用戶端，因此我們將保持現狀，直到活動結束。
藉此機會，我們想對大家關於更怪奇卡包機制的討論做出澄清說明：
• 更怪奇卡包中的獎勵，會在你開啟遊戲時就決定（而非開啟更怪奇卡包時才決定）。也就是說，如果你完全沒開啟過遊戲，就完全不會進行隨機抽選。
• 開啟遊戲後，更怪奇卡包中的內容就會進行隨機抽選。如需了解具體的開箱機率，可前往我們的幫助與支援頁面查看。
• 卡包會每小時刷新。因此，如果刷新時玩家在線上，系統就會自動按機率重新抽選更怪奇卡包中的內容。
• 在我們預期的、玩家無法「提前得知」卡包內容的情況下，進行隨機抽選的具體時間點並不重要——無論是開啟卡包時抽選，還是提前抽選，最終開啟卡包的結果是相同的。
• 在這裡，我們可以用現實生活中商店裡出售的「扭蛋/盲盒」來類比。所有這種盲盒的內容都是提前「隨機抽選」的，你需要付費來開啟它們。此外，集換式卡牌遊戲的卡包以及其他類似的內容，其抽選原理都是近似的。
• 因為這個異常問題，導致大家可能會覺得自己需要在「幸運時間」登入遊戲才能開出好東西。但實際上只有在你開啟遊戲時，遊戲才會進行機率隨機。如果你沒有登入遊戲，隨機抽選的卡包內容是不會每小時都刷新的。
• 更怪奇卡包採用這種機制有多方面的原因，包括伺服器負載、遊戲優化等考慮，同時也可避免其他形式的濫用遊戲機制行為，如在開啟更怪奇卡包的瞬間關閉遊戲程式，以便在重新開啟遊戲時刷新開啟結果等。在設計上，當然也有其他方式來避免這類行為的出現。不過，如果沒有活動後續發現的問題，這個機制足以達成設計目的。
• 整套機制的執行方式與給出的說明是相符的。每位玩家在任何時候登入遊戲，開啟卡包中獎的機率都是相同的。
⚖️怪奇物語聯動模式平衡性調整⚖️
🔺 環繞英雄的火球：
• 傷害：從500提升至1000
🔺 造成的傷害轉化為護盾：
• 比例從35%/30%提升至40%/35%
• 持續時間從2秒提升至5秒
• 上限從2000提升至4000
🔺 護盾：
• 從10%提升至15%
• 從5%提升至10%
🔺 治療量：
• 從80%/50%/30%提升至100%/60%/40%
• 從50%/30%/20%提升至90%/50%/30%
🔺 造成的傷害轉化為治療：
• 從30%提升至35%
🔺 武裝配件的冷卻時間縮短（某些牌組）：
• 從50%/30%/10%提升至60%/30%/10%
🔺 開始恢復生命值的時間提前：
• 從50%提升至80%
🔺 子彈的彈射距離（彈射）：
• 彈射加成：50%/100%/200% → 80%/150%/250%
• 最大彈射次數：從5次提升至6次
🔺 小辣椒：
• 武裝配件冷卻時間縮短50%調整為傷害+35%
• 武裝配件冷卻時間縮短（超稀有卡牌）替換為子彈飛行速度提升（超稀有卡牌）
• 武裝配件冷卻時間縮短（史詩卡牌）替換為子彈飛行速度提升（史詩卡牌）
🔺 柯爾特：
• 攻擊距離+2調整為傷害+35%
🔺 曼蒂
• 武裝配件冷卻時間縮短替換為移動速度提升
🔺 查克、霸子和范
• 造成傷害提供臨時護盾調整為不會隨時間衰減的護盾，只會因受到攻擊而消失
• 查克：造成傷害的35%轉化為臨時護盾，調整為30%轉化為永久護盾
• 范和霸子：造成傷害的30%轉化為臨時護盾，調整為25%轉化為永久護盾
🔻 子彈自動追蹤：
• 幅度降低20%
維護時間：11月12日
平衡性調整⚖️
奧利
• 傷害從2000降低至1800
• 武裝配件「萬眾焦點」的冷卻時間從15秒延長至18秒
蜜娜
• 生命值從8200降低至7400
• 連擊第二招的傷害從2800降低至2000
康迪留斯
• 超級技能期間的移動速度加成從20%降低至10%
• 裝彈速度加成從30%降低至20%
拜倫
• 極限威能發射的毒鏢數量從12降低至6
• 子彈速度略微降低
小風
• 武裝配件的隱身持續時間從2秒縮短至1.5秒（基礎值）
• 忍者形態的超級技能「美好星之拳」初始傷害從3000降低至2720；衝鋒速度降低20%
謎寶
• 極限威能狀態下的超級技能持續時間從12秒縮短至10秒
莫
• 極限威能狀態下使用超級技能時，會立刻開始消耗彈藥
亂鬥競技場平衡性調整⚖️
加強🔺
異芙
• 每級生命值加成從450提升至600
• 每級裝彈速度加成從1.5%提升至2%
露米
• 每級生命值加成從300提升至400
載勇
• 每級生命值加成從450提升至550
葳洛
• 每級傷害加成從2%提升至3%
削弱🔻
謎寶
• 每級生命值加成從650降低至600
• 每級傷害加成從6%降低至5%
納妮
• 每級生命值加成從600降低至500
特朗克
• 每級傷害加成從4%降低至3%
上下顛倒的世界決鬥平衡性調整⚖️
削弱🔻
漢克
• 泡泡體積加成從35/25/15%降低至25/15/10%
• 移動速度加成從15/20/25%降低至10/15/20%
• 超級技能的蓄能速度加成從30/60/100%降低至25/50/75%
雪莉
• 護盾減傷從15/25%降低至5/10%
• 超級技能的蓄能速度加成從30/60%降低至25/50%
• 生命值加成（傳奇）從2000降低至1500
• 移除「子彈散布更集中」的加成
莉莉
• 武裝配件冷卻縮減（傳奇）的效果從50%降低至40%
蓓爾/茲奇/格爾
• 減速卡牌的效果降低20%
加強🔺
寵物卡牌通用加強
• 寵物生命值加成從20/40/60%提升至40/60/80%
• 寵物移動速度加成從20/35%提升至30/50%
• 超級技能被動蓄能速度提升20%
牌組問題修復
• 梅格：將極限威能卡牌（提供蓄能）卡牌換成速度卡牌
• 莫：將極限威能卡牌（提供蓄能）換成護盾卡牌
• 小風：將極限威能卡牌（提供蓄能）卡牌換成草叢視野卡牌
• Mr. P：子彈體積變大的卡牌也會讓子彈的傷害範圍變大
攻擊範圍卡牌調整為超級技能蓄能卡牌
• 葛蕾特：將重複的史詩射程卡牌替換為「對生命值高於50%的敵人造成的傷害+25%」
• 柯爾特：將傳奇射程卡牌數值從+1調整為+2
修復以下問題
🐛 處於霍金斯鎮激戰不同階段的玩家組隊時，獲勝會被判定為戰敗
🐛 亂鬥足球模式中有玩家同時摧毀牆體，足球會撞上隱形牆體
🐛 小隊邀請封鎖失效後引發載入異常（玩家的載入進度卡在87%）
🐛 修復玩家使用未滿級的英雄參加友誼賽時，該英雄的強化裝置會失效
🐛 極限威能狀態下的帕姆在被擊殺前瞬間部署治療台時，會出現44號伺服器錯誤
🐛 亂鬥競技場中的機器人被卡住
🐛 極限威能狀態下的莫在超級技能期間無法使用普通攻擊
🐛 亂鬥足球模式中，敵方在視野外控球時紅色指示記號消失
🐛 部分英雄的第二形態仍沿用舊版極限威能強化數值
**我們推出了針對Android裝置和iOS裝置的非強制性更新，修復以下問題：**完成對應英雄的超級任務後，英雄上方的超級任務圖示仍然不消失
在地圖編輯器中建立搶星大作戰地圖會導致遊戲閃退
訓練洞窟中仍會顯示地鐵跑酷按鈕
在商店中領取物品時遊戲會閃退
如果玩家有未領取的額外獎勵，亂鬥通行券按鈕不會顯示未領取獎勵的數量
另外，傳奇寶物之星將不再開出超稀有造型，只會開出史詩造型！
事情變得有點怪奇……
《怪奇物語》聯名活動、會跳芭蕾的英雄琪琪、極限威能調整、全新機甲造型等大量全新內容！
主題季造型
伊萊雯露米 | 亂鬥通行券 | 史詩
復古伊萊雯露米 | 亂鬥通行券 | 異色造型1
狂喜伊萊雯露米 | 亂鬥通行券 | 異色造型2
艾迪德拉古 | 神話
哈普狂牛 | 史詩
威爾格斯 | 史詩
水手冰淇淋貝瑞 | 史詩
達斯汀妮塔 | 極限威能
80年代達斯汀妮塔 | 異色造型1
未來達斯汀妮塔 | 異色造型2
上下顛倒的世界決鬥大冒險
全新Rogue-lite遊戲模式！收集搭配獨特的能力牌組，在循環中取勝！
選擇一位英雄開啟循環。
上下顛倒的世界決鬥包含多個階段，每個階段有10名玩家分頭作戰。
每個階段都可從三種獨特的能力中選擇一種，裝備後將在整個循環期間生效。
每套英雄牌組都有史詩、神話和傳奇三種不同稀有度的能力卡。稀有度越高，能力越強。
排名前四的玩家可進入循環的下一階段。
在前四名中排名越高，下一階段可以選擇的卡牌稀有度越高。第2名必定有一張神話以上稀有度的卡牌可以選，第1名則必定有一張傳奇卡可以選。
每通過一個階段都能獲得鬆餅獎勵，但玩家在每個階段可獲得的鬆餅有數量上限。
循環開始後必須完成（不論輸贏）。
在一個階段失敗則會結束目前循環，結束後可開啟新的循環。
上下顛倒的世界階段開啟後將持續3天。階段開啟期間可參與循環。階段關閉時，所有進行中的循環將直接結束。
在5個階段中取勝，帶著獎勵逃出上下顛倒的世界！每個循環結束時都可獲得獎盃和鬆餅。
英雄牌組和鬆餅
獲取的鬆餅可用來開啟活動商店中的卡包。
你可以透過上下顛倒的世界決鬥、霍金斯鎮激戰（團隊首領戰）、超級任務、每日勝場和免費禮物獲取鬆餅。
活動期間，每日都可免費領取鬆餅！
活動商店中每天都會出售新卡包。
每個卡包都包含某個英雄的整套能力牌組，還有機會獲得養成資源與酷炫外觀。
更怪奇卡包中僅包含1套英雄牌組，無其他獎勵。
超怪奇卡包中包含1套英雄牌組，此外還可開出貨幣和外觀。
解鎖一個英雄的牌組後，可使用該英雄進入上下顛倒的世界決鬥模式。
霍金斯鎮激戰（團隊首領戰）
3名玩家將聯手對抗NPC首領，一共有5個難度遞增的階段。
每通過一個階段都會獎勵鬆餅，直至達到上限。
首領：威可那和魔神……還有闇魂騎士法蘭克。
活動中心
玩家可以看到所有牌組，以及自己目前已解鎖的牌組。這裡還會顯示在目前循環選用的英雄。
此外，玩家還能看到使用每個英雄成功完成循環的次數。
玩家獲取至少60個卡包後，可獲得達斯汀妮塔造型獎勵。
活動造型合輯
集齊所有活動造型可獲得獨特活動噴漆獎勵。
全新英雄！
琪琪：神話刺客
琪琪是一個被詛咒的傀儡，散發著令人不安的氣息。她和她的魔術師手套總是形影不離。你可以在奇物商店找到她，看她在書架間翩翩起舞。
**天賦（新）：**該英雄四周特定範圍內有敵方彈道類攻擊或近戰攻擊時，其超級技能可獲得蓄能。
普通攻擊：腳尖旋轉
琪琪旋轉起來，對周圍的所有敵人造成傷害，並在旋轉時獲得移動速度加成。
超級技能：暗影魔偶
琪琪蓄力後閃現到目標區域。隨後琪琪可再次蓄力回到起始位置，並在離開時造成範圍傷害。
武裝配件：弄弦起舞
可觸發超級技能蓄能效果的範圍變大。
武裝配件：幕間休息
琪琪在地面創造一個臨時區域，可以使自己和友軍進入後隱形。
能力之星： 戰場芭蕾
如果一定時間內未受到傷害，琪琪的超級技能蓄能速度會加快。
能力之星：援助之手
使用超級技能傳送時會恢復生命值。
稱號：你也想跳舞嗎
極限威能
所有英雄極限威能屬性的統一調整：
攻擊：+5%
護盾：+5%
移動速度：+20%
說明：之前極限威能提供的加成數值有點過高，玩家在面對啟用了極限威能的英雄時往往感到很挫敗。於是我們降低了極限威能的總體強化效果，希望為大家創造更多反制機會。
全球總決賽即將到來！我們的數據顯示目前的對戰環境整體健康——當然仍有少數例外。我們在本次極限威能重大改動中對這些問題進行了調整，目的是讓更多英雄的勝率維持在45%至55%區間，同時讓更多能力之星和武裝配件能夠發揮作用，而不是出現「極限威能=必勝」的局面。
帕姆：媽媽的愛
帕姆的治療台部署時會立即提供治療。英雄生命值全滿時，溢出的治療量會轉化為一個不斷衰減的護盾。
愛莉：沼澤盛宴
極限威能期間，愛莉造成傷害的20%會轉化為治療，而且她的普通攻擊會根據目標的最大生命值計算傷害，而不是目前生命值。
蜜娜：風暴肆虐
超級技能會呈扇形釋放3道龍捲風，並且可以反彈！（注：重置超級技能的武裝配件在極限威能狀態下不生效）
茲奇：終極渦流
極限威能狀態的超級技能在達到最遠距離或持續時間後，會返回茲奇目前所在位置，而非返回原位。
更多造型
主題季：機甲聖誕節
原初機甲曼蒂 | 亂鬥通行券 | 史詩
黃蜂機甲曼蒂 | 亂鬥通行券 | 史詩 | 異色造型1
暗影機甲曼蒂 | 亂鬥通行券 | 史詩 | 異色造型2
原型機甲小辣椒
蓮花機甲小辣椒 | 極限威能
花瓣機甲小辣椒 | 極限威能 | 異色造型1
玫瑰機甲小辣椒 | 極限威能 | 異色造型2
原型機甲潔西 | 傳奇
泡泡機甲潔西 | 異色造型1
閃亮機甲潔西 | 異色造型2
其他造型
舉鐵狂魔(Mr. P) | 超稀有
精神氮泵（美樂蒂） | 史詩
體操女神（查莉） | 史詩
弓箭女皇佩妮 | Supercell ID獎勵 | 史詩
PRO通行券造型
老虎里昂 | 第1階段
暗影虎（里昂） | 第2階段（極限威能）
白靈虎（里昂） | 極限威能 | 異色造型1
潛行虎（里昂） | 極限威能 | 異色造型2
199寶石造型
恐怖稻草人（琪琪） | 神話
秋日稻草人（琪琪） | 神話 | 異色造型1
冬日稻草人（琪琪） | 神話 | 異色造型2
地圖、遊戲模式和活動循環調整
其他新模式
三人積分爭奪戰
積分爭奪戰由4支隊伍相互對戰，看哪支隊伍擊殺的人數最多。
4支3人隊伍（藍隊、紅隊、橙隊、黃隊）
率先擊殺10人的隊伍獲勝
得分領先的隊伍成員頭頂會顯示皇冠
三人寶石爭奪戰
寶石爭奪戰全新玩法，由4支隊伍相互對戰。
4支3人隊伍（藍隊、紅隊、橙隊、黃隊）
遊戲開始時，寶石會散布在地圖中
每張地圖的寶石礦井數量可能不同
勝利倒數計時開始時，領先隊伍中持有最多寶石的英雄會被標記，所有敵方玩家都可以看到該標記。
場景
移除：
沙灘球場
刃之國
魔法森林
地鐵跑酷
新增：
奇物商店（琪琪）
怪誕馬戲團（亂鬥萬聖節）
愛神沼澤（亂鬥萬聖節）
更替：
熱帶島嶼 --> 冰雪島嶼（亂鬥競技場、5v5模式）
地圖
積分爭奪戰（4×3）
血色海灣
霸者前哨
寒風峽谷
冰封沼澤
寶石爭奪戰（4×3）
極地賞金
盡歸我有
寶藏危局
冰冷鈔票
上下顛倒的世界決鬥
可樂餅乾
蓮花之境
封閉社區
超級首領
法蘭克
威可那
社群活動欄位
荒野生死鬥
可樂餅乾
蓮花之境
封閉社區
簡易支架
寶石爭奪戰
鐵路劫案
據點搶奪戰
區域分裂
絕命通行證
極限淘汰賽
騎士精神
排位賽
第1賽季
精選遊戲模式：亂鬥足球
盤旋而出
草繩結
免費英雄輪換：
納妮
霸子
德拉古
第2賽季
精選遊戲模式：據點搶奪戰
免費英雄輪換：
貝瑞
露米
里昂
長期改動及遊戲性優化
每日勝場
每天都有一套不同的獎勵等你獲取！
在新的系統中，每天前6場勝利都可獲得獎勵。
每日勝場獎勵每天都會隨機變化，可能包含的獎勵如下：
寶物之星（最普通的獎勵）
極限威能寶物之星
天使寶物之星
惡魔寶物之星
壽司卷
超級寶箱
主題季限定禮物
機甲寶箱（非常稀有的獎勵）
每天都有機會觸發「幸運日」抽獎，獲得更豐厚的每日勝場獎勵，例如更多超級寶箱，甚至極限威能寶物之星！
組隊
組隊調整
組隊按鈕位置優化（更靠近英雄）
組隊列表會顯示最近與你組隊獲勝的玩家，可向其發送組隊邀請
新增可以控制和隱藏邀請的設定
「搜尋隊伍」更名為「快速加入」
對戰結束後，「再來一場」按鈕會比現在提前一點顯示，以便玩家更快再次組隊！
超級任務
全新連鎖任務，給你帶來超級獎勵！
超級任務包含2種獎勵：一種是會變化的獎勵，另一種則固定為大量主題季經驗值。
兩種任務類型：超級任務和終極任務
終極任務提供的獎勵會加倍！
每個亂鬥主題季都會有一個超級任務鏈，其中包含7個超級任務。最後一個超級任務為亂鬥通行券專屬任務。亂鬥主題季結束後，未完成的超級任務將失效。
超級任務的內容各不相同，可能要求你參加特定遊戲模式、使用特定英雄，或是通用類的要求（例如獲取獎盃、造成傷害、擊殺英雄等）。
如果不喜歡目前的超級任務，可以選擇刷新。
刷新後將失去目前超級任務的進度。
經驗值調整
我們移除了對戰經驗值，但會透過新的超級任務系統發放更多經驗值。
此外，我們也讓雙倍經驗加成變得更好用：原先它們只能使對戰經驗值加倍，現在還能夠應用於任務經驗值，而任務經驗值是主要的經驗值來源！
機甲寶箱
機甲寶箱將於12月加入遊戲！機甲寶箱獎勵豐厚，有機會開出機甲造型，還有能力之星、極限威能寶物之星和武裝配件等內容！
可前往Supercell玩家支援中心了解詳情。
配對機制調整
我們在2024年10月對配對機制進行了簡化，將參考因素從帳號通用獎盃改為英雄獎盃，這大大提高了配對速度。但我們也注意到，部分獎盃區間內的對戰品質有所下降。在先前的更新中，我們不斷嘗試各種配對佇列，取得了不錯的效果。因此，我們在第63次更新結束時將這些改動應用到了所有一般遊戲模式中。
現在的配對機制會參考兩個因素：
玩家英雄技巧——基於玩家所選英雄的獎盃數
玩家整體技巧——基於玩家帳號內高盃英雄的平均獎盃數
具體規則：
所選英雄獎盃數較高時，系統偏向基於玩家英雄技巧進行配對。
所選英雄獎盃數較低時，系統偏向基於玩家整體技巧進行配對。
原因：
讓玩家能夠配對到更加旗鼓相當的隊友和對手。
能夠更好的保障新手玩家的遊戲體驗（不會一來就撞上職業玩家）。
確保資深玩家在使用新推出的英雄時，不會在前期對戰中碾壓其他玩家；同時也能保護新手玩家不會太早遇到超強的對手。
能夠促進英雄選擇的多樣性，同時保障遊戲對局的公平性。
平衡性調整
增強
茲奇
普通攻擊傷害：從1760提升為1900
事實證明，茲奇並沒有自己想象中那般強大。不過，我們不妨先看看這次加強的效果如何！我們可能仍需調整他的普通攻擊，使其更容易命中。
珀爾
天賦：傷害隨時間提升的速度加快8%
雖然珀爾在部分模式的高盃對戰中還有一定出場率，但整體來看，她強度明顯不足，尤其是在低盃對戰中。在這次調整中，我們希望透過提高熱能回復速度、提升輸出、增加超級技能使用頻率和在戰場上的影響力來提升她的靈活性，同時也讓她的兩個能力之星能重新發揮價值。
麥希
生命值：從7200提升為7400
有趣的是，在目前版本中，狙擊手反而更容易被針對，但麥希可不是普通的狙擊手。由於她的射擊有延遲，命中難度更大，所以我們嘗試給她更多生存空間，讓她能順利地接近敵人。加3%的生命值能起作用嗎？或許吧！但更關鍵的是：停止使用自動瞄準。
奔騰
武裝配件「能量奔湧」的冷卻時間：從15秒縮短為13秒
奔騰在低盃對戰中一直有穩定的出場率，但在高盃對戰中存在感很低。他強勢的地方在於不斷強化並保持住（也就是儘量不被擊殺），但這可不容易。所以縮短獲取額外彈藥的冷卻時間，應該會幫到他！
帕姆
治療台生命值：從5600提升為6080
對帕姆來說，這將是一次重磅更新！她不僅獲得極限威能，她的治療台也得到明顯的加強。我們希望這些調整能讓她的輔助能力更上一層樓，尤其是在需要佔據中心區域的寶石爭奪戰地圖中能發揮更強的作用。
麥克絲
極限威能蓄能速度：從35調整為45（所需命中次數從40次調整為30次）
武裝配件「超能時空鞋」的冷卻時間：從10秒縮短為8秒
載勇上線後，我們注意到麥克絲在各競技模式中的出場率有所下滑。調整後，她的武裝配件「超能時空鞋」應該更具吸引力，因為現在它是遊戲中冷卻時間最短的武裝配件之一！快跑起來吧！
波可
生命值：從7400提升為7600
單曲循環能力之星：治療量從962提升為988
非常簡單：波可的定位是輔助型隊友，但要做到這點，首先他需要在場上多堅持一下下。
佩妮
艦炮攻擊速度提升6%
佩妮近期內並未經歷大幅改動，我們這次想給她的佩式艦炮加點速，來增強她在場上的壓迫感，進一步強化她的控場型定位！
美樂蒂
生命值提升3%
這樣一來，她便能從眾多刺客中脫穎而出，生存能力也有所提升。
葛蕾特
生命值提升3%
希望這次加強能為她爭取到足夠的時間進行額外攻擊，從而在與坦克的單挑中存活下來
山姆
普通攻擊傷害（無碎骨指虎）：提升25%
超級技能蓄能速度：提升25%（所需命中次數從10次調整為8次）
沒錯，我們理解山姆玩家（說的就是你們）的心情，在他的極限威能上線後，我們希望他能更快完成超級技能的蓄能。我們想讓他在沒有碎骨指虎時更具威脅，這樣你在扔出碎骨指虎後就不必急著馬上將其召回。
艾德加
能力之星「越戰越勇」：造成傷害恢復的生命值提升比例從25%調整為30%
能力之星「強行著陸」：傷害提升10%（從1350調整為1490）
這對各位艾德加玩家來說可是大好消息，因為我們加強他的兩個能力之星。我們知道這位英雄深受許多玩家喜愛，但如果操作不當，也可能拖累自己的隊伍。希望這些調整能讓艾德加玩家們更多成為讚爆兄弟，而非雷爆兄弟。
羅莎
能力之星「綠茵療癒」：在草叢中每秒恢復的生命值從300提升為400
配合她的武裝配件，羅莎現在更能與自然融為一體，無論是自己製造的草叢還是地圖上的，只要置身綠茵之中，她都能獲得額外增益！
阿信
生命值提升4%
武裝配件「鎮定劑」：恢復的生命值從3240提升為3360
這次增強後，阿信的生命值將在所有英雄中名列前茅。過去的他相當依賴極限威能，而如今額外的生命值加成，能讓你根據自身打法靈活選擇武裝配件。
納妮：
傷害提升8%
能力之星「自動對焦」：傷害提升8%
用納妮命中對手並不容易，納妮玩家們肯定能立刻感受到這次加強的效果。我們也希望這項改動能吸引更多玩家使用納妮。
特朗克
傷害提升7%
在近期的最終席位資格賽中，我們看到了不少特朗克的精彩操作。但對於普通玩家來說，我們覺得他需要更高的傷害輸出，才能真正發揮作用。
駛徒
極限威能的蓄能速度提升16%（所需命中次數從38次調整為32次）
調整極限威能後，駛徒還是非常依賴額外的機動性，但他可以更頻繁地使用極限威能，這有助於進一步增強他的機動性。
格爾
超級技能的蓄能速度提升20%（所需命中次數從18次調整為15次）
格爾的平衡性一直都難以掌握，因為他的範圍射擊無法讓所有雪球同時命中。本次調整將使他更容易完成超級技能蓄能，一舉推開敵人！
削弱
蜜娜
武裝配件冷卻時間：從18秒延長為20秒
第3次攻擊傷害：從4400降低為4000
超級技能蓄能速度：從5調整為7
蜜娜之前真的太強了
露米
攻擊速度降低約9%（但召回速度依然很快，
以確保其近距離強度）露米整體表現不錯，但在高手的手中太過強勢。這次削弱對休閒玩家影響不大，同時也讓她在高盃對戰中成為更小眾的選擇。
康迪留斯
能力之星「蘑性大發」的傷害：從30%降低為20%
第二朵蘑菇傷害：從2080降低為1920
我們最近加強了他的普通攻擊，但配合他的能力之星使用顯得有點太強。此次削弱能力之星後，只要你能預判其攻擊時機或及時使用群體控制技能，仍可以形成有效反制。
邦妮
超級技能蓄能速度：從4次調整為6次（使用史詩強化裝備後，從3次調整為5次）
極限威能的蓄能速度：從10次調整為12次（使用強化裝備後為11次）
尤其是在使用武裝配件後，她的超級技能蓄能實在太快了。不過這應該不會影響她版本熱門的地位，所以邦妮玩家們不用擔心。
Mr. P
超級技能蓄能速度：從6次調整為8次（普通攻擊）
覺得有點針對？確實有點。真的嗎？當然沒有！Mr. P在搶星大作戰/極限淘汰賽模式中是射手們的惡夢，所以現在你得先「餵飽」他一點，才能享受企鵝的壓制力。
德拉古
超級技能每秒傷害：從2560降低為2240（每秒）
移動速度加成：從20%降低為15%
按下紫色按鈕就能獲勝已成為歷史！這位美好星樂園的霸主依然強大，但不再無法反制，至少我們希望是這樣！
凱特
極限威能的蓄能速度：從40調整為30
武裝配件「紙箱躲貓貓」的冷卻時間：從20秒調整為23秒
超級技能蓄能速度：從4次調整為5次
嚴格來說，凱特應該是一名輔助英雄，但他的進攻性太強了。尤其是他的武裝配件能讓他能不斷隱形。我們希望讓這隻小貓回歸初心，更專注於輔助隊友。
芬克斯
極限威能的蓄能速度：從35調整為30
能力之星「漫長等待」對敵人裝彈速度的減速比例：從30%降低為25%
芬克斯需要一點時間，嘿嘿，聽懂了嗎？他的極限威能速度太快了！除此之外，他的能力之星對那些非常依賴彈藥的英雄來說懲罰性有點重。
拜倫
極限威能的蓄能速度：從40調整為30
小風
極限威能的蓄能速度：從45調整為30
拜倫和小風在目前版本的地位幾乎相同，對競技玩家來說都是不錯的選擇，但在每場對戰中他們的極限威能可以使用的次數有點太多了，同時他們在休閒玩家中又不太受歡迎。削弱他們極限威能的蓄能速度應該能讓他們在競技環境中更加平衡，同時又不至於過分影響到休閒玩家。
重製
艾爾普里莫
加強* 完成超級技能蓄能所需的普通攻擊次數：從12次調整為11次
削弱* 小幅削弱了超級技能命中提供的超級技能蓄能速度我們上一次給坦克型英雄新增天賦後，艾爾普里莫一度成為版本熱門英雄。我們想再次讓他回到版本熱門的地位，但在對他的加強和削弱上變得更加謹慎。希望他能飛身一躍（多棒的雙關）再次回到競技對戰中。
塔拉
削弱* 削弱了普通攻擊提供的超級技能蓄能：需要命中的卡牌數量從10張調整為12張
加強* 加強了超級技能命中後提供的超級技能蓄能：從17%調整為25%塔拉非常依賴她的超級技能「命運之輪」。這在對戰中是非常關鍵的時刻，因此我們想為那些能精準使用這項超級技能的玩家提供更多回報。相應的，使用超級技能失誤的代價也會更高……但考慮到她的超級技能有多強，這樣也就合理了。
奧利
削弱* 極限威能的蓄能速度：從30調整為25* 能力之星「嘻哈嗆聲」不斷衰減的護盾：從4000降低為3000* 極限威能啟用期間，奧利無法再高高跳起，而是像使用超級技能一樣向前衝刺。奧利本身就已經很強了，他的極限威能也很強的話，顯然不利於遊戲平衡。現在，你仍然能像躲避他的超級技能一樣防止他嘲諷你。不過，極限威能啟用期間的奧利依然讓人畏懼。
賢治
移除極限威能的位移效果
我們移除賢治的秒殺按鈕。
載勇
削弱* 武裝配件「狂歡週末」傷害：從2300降低為2100* 稍微降低攻擊射速* 武裝配件「慢歌金曲」：減速比例從20%調整為30%，持續時間從0.75秒調衡為1.25秒載勇可能是上個版本中最強的輔助，但現在不再是了！我們沒有徹底削弱他，而是透過加強他不那麼熱門的武裝配件「慢歌金曲」，來為玩家提供更多選擇。帕姆依然會為他感到自豪。
問題修復及優化
修復蘿拉的強化裝置「快手裝填」無法對其魅影分身生效的問題
修復極限威能激戰模式中，極限威能道具無法為駛徒充滿極限威能的問題
修復米可的超級技能在越過障礙物或水面時瞄準不流暢的問題
修復柯爾特的能力之星「速度之靴」未能提升移動速度的問題
修復蜜娜使用武裝配件「舞無止境」後，如果在施放超級技能前被擊殺，重生後超級技能蓄能能進度重置的問題
修復了虛弱效果不對鴉和特朗克的超級技能生效的問題
修復牆體被摧毀後，投擲物立即命中同一位置時仍會判定為碰到牆體的問題
修復被葳洛超級技能「鬼迷心竅」影響的英雄可以免疫部分英雄的技能傷害的問題
針對效能較低裝置優化戰隊聊天功能