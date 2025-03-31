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2025年3月31日
Blog – Brawl Stars

全新平衡性調整！

加強

艾德加

  • 武裝配件的冷卻時間縮短：

    • 跑酷徽章：23秒 -> 21秒

    • 核心鍛鍊：19秒 -> 17秒

查莉

  • 超級技能的蓄能速率提升：完成蓄能所需的普通攻擊命中次數從7次變為6次

鷹獵人爆

  • 極限威能的蓄能效率從35%提升至45%

艾謎

  • 極限威能的蓄能效率從30%提升至40%

  • 普通攻擊的裝彈速度從2秒加快為1.5秒

麥克絲

  • 武裝配件的冷卻時間縮短：

    • 超能時空鞋：12秒 -> 10秒

謝德

  • 武裝配件的冷卻時間縮短：

    • 嚇你一跳：11秒 -> 9秒

芬克斯

  • 移動速度提升

  • 普通攻擊的裝彈速度從1.6秒加快為1.3秒

塔拉

  • 超級技能的蓄能速率提升：完成蓄能所需的普通攻擊命中次數從11次變為10次

蘿拉

  • 極限威能的蓄能效率從25%提升至35%

削弱

漢克

  • 極限威能狀態下的魚雷追蹤效果減弱50%

駛徒

  • 武裝配件的持續時間縮短：

    • 加速區域：30秒 -> 10秒

MR.P

  • 極限威能召喚出的超級助手：

    • 現在持續時間為10秒

    • 移動速度從1.4降低至1.3

山姆

  • 極限威能的蓄能效率從40%降低至20%

碧兒

  • 武裝配件的冷卻時間延長：

    • 黃蜂哨兵：17秒 -> 20秒

波可

  • 武裝配件的冷卻時間延長：

    • 療癒音叉：16秒 -> 20秒

    • 守護進行曲：11秒 -> 18秒

貝瑞

  • 普通攻擊提供的治療從攻擊傷害的50%降低至40%

奧利

  • 超級技能的蓄能速率降低：完成蓄能所需的普通攻擊命中次數從5次變為6次

  • 武裝配件的冷卻時間延長：

    • 我的地盤：17秒 -> 20秒

美樂蒂

  • 極限威能的蓄能效率從35%降低至25%

茱茱

  • 武裝配件的護盾降低：

    • 元素加護：地面提供的減傷效果從50%降低至30%

珍娜

  • 極限威能的蓄能效率從50%降低至40%

蓋瑞

  • 武裝配件的冷卻時間延長：

    • 神奇手杖：18秒 -> 20秒

阿魯

  • 超級技能的蓄能速率降低：完成蓄能所需的命中次數從8次變為9次

卡爾

  • 武裝配件的冷卻時間延長：

    • 炙熱排氣管：15秒 -> 17秒

里昂

  • 武裝配件的持續時間縮短：

    • 神隱結界：15秒 -> 10秒

斯威克

  • 武裝配件的冷卻時間延長：

    • 伸縮自如：11秒 -> 14秒

謎寶

  • 武裝配件的冷卻時間延長：

    • 謎寶莊園：20秒 -> 22秒

    • 憤怒中離：16秒 -> 18秒

莫提斯

  • 極限威能的蓄能效率從40%降低至30%

羅莎

  • 武裝配件的冷卻時間延長：

    • 植物生長燈：10秒 -> 13秒

吉恩

  • 武裝配件的冷卻時間延長：

    • 惡作劇之靈：16秒 -> 20秒

蓓爾

  • 武裝配件的冷卻時間延長：

    • 緩速陷阱：17秒 -> 20秒

法蘭克

  • 極限威能的蓄能效率從40%降低至30%

查斯特

  • 極限威能的蓄能效率從40%降低至30%

梅格

  • 極限威能的蓄能效率從40%降低至35%

問題修復

  • 現在，阿信、蘿拉和巴斯特無法在極限威能狀態下繼續為極限威能蓄能了。

  • 修復問題：玩家進行神話RANK以上的排位賽對戰時，無法修改部分已解鎖極限威能的英雄的配置。涉及的英雄包括山姆、梅格、曼蒂、卡爾、葛羅姆、查斯特、Mr. P、碧兒、漢克、鷹獵人爆、蘿拉。