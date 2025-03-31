艾德加
武裝配件的冷卻時間縮短：
跑酷徽章：23秒 -> 21秒
核心鍛鍊：19秒 -> 17秒
查莉
超級技能的蓄能速率提升：完成蓄能所需的普通攻擊命中次數從7次變為6次
鷹獵人爆
極限威能的蓄能效率從35%提升至45%
艾謎
極限威能的蓄能效率從30%提升至40%
莫
普通攻擊的裝彈速度從2秒加快為1.5秒
麥克絲
武裝配件的冷卻時間縮短：
超能時空鞋：12秒 -> 10秒
謝德
武裝配件的冷卻時間縮短：
嚇你一跳：11秒 -> 9秒
芬克斯
移動速度提升
普通攻擊的裝彈速度從1.6秒加快為1.3秒
塔拉
超級技能的蓄能速率提升：完成蓄能所需的普通攻擊命中次數從11次變為10次
蘿拉
極限威能的蓄能效率從25%提升至35%
漢克
極限威能狀態下的魚雷追蹤效果減弱50%
駛徒
武裝配件的持續時間縮短：
加速區域：30秒 -> 10秒
MR.P
極限威能召喚出的超級助手：
現在持續時間為10秒
移動速度從1.4降低至1.3
山姆
極限威能的蓄能效率從40%降低至20%
碧兒
武裝配件的冷卻時間延長：
黃蜂哨兵：17秒 -> 20秒
波可
武裝配件的冷卻時間延長：
療癒音叉：16秒 -> 20秒
守護進行曲：11秒 -> 18秒
貝瑞
普通攻擊提供的治療從攻擊傷害的50%降低至40%
奧利
超級技能的蓄能速率降低：完成蓄能所需的普通攻擊命中次數從5次變為6次
武裝配件的冷卻時間延長：
我的地盤：17秒 -> 20秒
美樂蒂
極限威能的蓄能效率從35%降低至25%
茱茱
武裝配件的護盾降低：
元素加護：地面提供的減傷效果從50%降低至30%
珍娜
極限威能的蓄能效率從50%降低至40%
蓋瑞
武裝配件的冷卻時間延長：
神奇手杖：18秒 -> 20秒
阿魯
超級技能的蓄能速率降低：完成蓄能所需的命中次數從8次變為9次
卡爾
武裝配件的冷卻時間延長：
炙熱排氣管：15秒 -> 17秒
里昂
武裝配件的持續時間縮短：
神隱結界：15秒 -> 10秒
斯威克
武裝配件的冷卻時間延長：
伸縮自如：11秒 -> 14秒
謎寶
武裝配件的冷卻時間延長：
謎寶莊園：20秒 -> 22秒
憤怒中離：16秒 -> 18秒
莫提斯
極限威能的蓄能效率從40%降低至30%
羅莎
武裝配件的冷卻時間延長：
植物生長燈：10秒 -> 13秒
吉恩
武裝配件的冷卻時間延長：
惡作劇之靈：16秒 -> 20秒
蓓爾
武裝配件的冷卻時間延長：
緩速陷阱：17秒 -> 20秒
法蘭克
極限威能的蓄能效率從40%降低至30%
查斯特
極限威能的蓄能效率從40%降低至30%
梅格
極限威能的蓄能效率從40%降低至35%
現在，阿信、蘿拉和巴斯特無法在極限威能狀態下繼續為極限威能蓄能了。
修復問題：玩家進行神話RANK以上的排位賽對戰時，無法修改部分已解鎖極限威能的英雄的配置。涉及的英雄包括山姆、梅格、曼蒂、卡爾、葛羅姆、查斯特、Mr. P、碧兒、漢克、鷹獵人爆、蘿拉。