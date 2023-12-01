亂鬥英雄們，大家好！

再別星虹

12月更新實裝後，「星虹」稀有度和星虹英雄積分將從遊戲中移除。除此之外，遊戲還將迎來很多其他調整和改動，包括再別星虹的特別活動——#ChromaNoMore！

但我們先來介紹一下，移除星虹英雄積分會有哪些變動。

星虹英雄將獲得不同的稀有度

。下次更新中，所有星虹英雄都會重新獲得不同的稀有度，而且他們（除了查莉）都可以透過星光之路獲取。查莉將在怪誕馬戲團主題季結束後加入星光之路。

以下是每位星虹英雄的新稀有度：

史詩：珀爾、曼蒂、麥希、山姆、蘿拉、阿信、蓓爾、格爾、葛蕾特

神話 ：阿魯、拉夫、霸子、范、珍娜、歐提斯、R-T、查莉、異芙、巴斯特

傳奇 ：康迪留斯、奔騰

所有星虹英雄積分都會轉化為英雄積分

目前星虹英雄積分分佈在亂鬥主題季獎勵、專精獎勵、商店、榮耀之路和你的帳號中（如果你還有尚未使用的星虹英雄積分）。以下是這些地方的變動：

亂鬥主題季和榮耀之路

目前亂鬥主題季和榮耀之路中尚未領取的星虹英雄積分將轉化為英雄積分（轉化比例為1:1.85）

之前亂鬥主題季尚未領取的星虹英雄積分，會自動領取並給到你目前正在解鎖的英雄。如果你已解鎖所有英雄，則會轉化為聲望。

專精

專精獎勵取決於英雄的稀有度，稀有度越高，獎勵越豐厚的。

由於星虹英雄將獲得不同的稀有度，他們的專精歷程也會根據其最新的稀有度進行調整。

也就是說，稀有度變為史詩或神話的星虹英雄，其專精獎勵也會對應減少，所以建議你盡快領取目前已解鎖的星虹專精獎勵！

帳號中尚未使用的星虹英雄積分

這些星虹英雄積分將以1:1.85的比例轉化為英雄積分。轉化後的英雄積分將發送到你的遊戲內收件匣。

你可以隨時領取這些積分，但請留意，隨著你收件匣的訊息越來越多，當收件匣超出上限還未領取，則會遺失，因此還是建議盡快領取。。

商店

商店的每日獎勵和驚喜小禮物中不會再出現星虹英雄積分。

之前亂鬥主題季獎勵變動

更新實裝後，之前亂鬥主題季未領取的獎勵將自動領取。也就是說，所有未領取的資源都會自動領取並發放到你的帳號。

如果是星虹英雄積分，則會自動轉化為英雄積分，並用於你目前正在解鎖的英雄上；如果你已解鎖所有英雄，則會轉化為聲望。

如果你希望這些星虹英雄積分轉化後能直接發放到你的收件匣，而不是加到星光之路上或變成聲望，你必須在更新實裝前領取它們。

從現在開始，之前主題季未領取的獎勵會在新主題季開始時自動領取。

之前，主題季獎勵可以留到下一季再領，有些玩家會利用這個機制來儲存大量英雄積分，在這次調整後，就無法進行這種操作了。其他資源均不受影響，因為它們都沒有儲存上限。自動領取的閃光幣現在可超出儲存上限。

如果你因此受到影響，我們深表歉意。全新亂鬥主題季將於1月開始，屆時該情況將得到改善，因為我們將進行以下調整：

我們的目標是透過全新月度亂鬥通行券每月推出一位英雄（這只是目前的計劃，我們仍在試驗階段，因此未來可能會有所改變）。

這代表上一個主題季所有未領取的英雄積分都將給到解鎖中的英雄、新推出的英雄或轉換為聲望（如果你已獲得所有英雄）。

請注意，本次更新推出後，星虹稀有度將不復存在。如果你只剩星虹英雄未解鎖，自動領取的英雄積分屆時將用到星光之路上。

搶先玩階段結束後，大家就有機會透過寶物之星開出當月推出的全新英雄。

1月的新主題季開始後，大家就可以透過寶物之星和星光之路解鎖查莉。

除以上調整外，我們還將在2024年對聲望進行優化。

聲望優化

我們已經了解到目前的聲望機制令人不太滿意。因此我們將在2024年首次更新中對其進行一些調整。聲望依然只會影響外觀，但現在大家每達到新的聲望稀有度將會獲得一種不同的外觀獎勵。

不同的聲望等級可獲得的獎勵如下：

聲望等級1：玩家頭像

聲望等級2：表情

聲望等級3：邊框（亂鬥名片的全新外觀物品）

這是我們目前對聲望的規劃，但在實際的更新中情況可能有所變化，因為相關設計仍在進行中。

#ChromaNoMore 活動

最後來聊聊這個有趣的部分！12月1日至12日，我們將推出全新玩家社群活動，以此和星虹英雄積分及星虹稀有度正式告別。我們本次的目標依然是40億次擊殺，但引入了全新玩法！

大家每達到一個里程碑，就會解鎖一個新活動（星虹紛呈、雙倍代幣、堆金如山等等）。每個已解鎖的活動會互相疊加。也就是說多個活動將可同時生效！

你可以在遊戲內新聞的進度條查看目前進度。進度每30分鐘更新一次。

以下是各里程碑及對應解鎖的活動：

0擊殺=雙倍寶物之星（活動開始時解鎖）

5億次擊殺=專精狂歡50%

10億次擊殺=堆金如山

15億次擊殺=星虹紛呈

20億次擊殺=雙倍代幣

30億次擊殺=專精狂歡100%

40億次擊殺=傳奇寶物之星

這也代表一旦大家解鎖了雙倍代幣活動，所有其他活動的獎勵也會加倍！本次活動最酷的地方在於，每贏得一場對戰，你都將獲得大量資源！

#ChromaNoMore 抽獎活動

活動期間，我們還將舉辦由內容創作者發起的抽獎活動。他們將送出全新的高級亂鬥通行券（1月上線）！

這次，我們將有5個星虹代碼。如果你幸運地獲得了其中一個代碼，這代表你將獲得全新的高級亂鬥通行券（1月）和全部星虹英雄！

如果想參加活動，可在社群媒體上搜尋#ChromaNoMore和#Brawlstars這2個標籤！

參加活動的3個小技巧

參加一般對戰已經可以獲得大量資源，但以下3種方法能大幅提升你的資源利用率！

1、星虹英雄將獲得不同稀有度，建議你將星虹英雄積分花在稀有度將變為神話或傳奇的英雄身上，因為獲得新稀有度會讓他們的解鎖成本變高，而現在用星虹英雄積分解鎖的成本更低。

2、星虹英雄的專精歷程將根據他們的新稀有度進行調整。所以可以利用專精狂歡活動來推進星虹英雄的專精進度，並在調整實裝前收集更好的獎勵。

3、玩家社群達成目標的速度越快，每個人獲得的資源就越多！一定要把你的好朋友（對手也可以）叫回來！

祝大家在活動和 #ChromaNoMORE 中玩得開心！