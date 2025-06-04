告別專精
專精系統即將移除！
懶得看全文？那下面這段你一定要認真看：
- 參加「專精暴漲」#1000Masteries 活動，這是你獲取專精獎勵的最後機會。之後它們將移至全新的榮耀之路，在那裡你還可以再次領取部分專精獎勵！
如果你想了解我們為什麼要移除專精系統、重製榮耀之路和新增紀錄系統，那就繼續往下看吧。
關於《荒野亂鬥》即將推出的改動的說明：
我們將從遊戲中移除專精系統
「專精暴漲」#1000Masteries 活動現已開啟，大家還有機會解鎖喜歡的英雄專精獎勵！
專精獎勵中的資源將被重新分配到新版榮耀之路及新的「紀錄」系統中。
紀錄系統：一個類似成就的新系統，這裡包含所有原可透過專精系統獲取的外觀獎勵（表情、頭像和專精稱號）。
由於新版榮耀之路承接了舊專精系統的大量資源獎勵，如果你參加「專精暴漲」活動，就有機會領取兩次專精獎勵（一次來自活動，一次來自你尚未解鎖的榮耀之路里程碑）！
我們將榮耀之路延長至10萬盃，新增的里程碑獎勵（7萬至10萬盃）對所有玩家開放，即使你目前的獎盃數超過7萬也不受影響。
未領取的專精和榮耀之路獎勵，將在更新推出時自動領取。
為什麼？
目前來看，專精系統的表現遠不如預期。我們原本的目標是，鼓勵大部分玩家多玩自己喜歡的英雄，但實際上只有少數活躍玩家以「刷專精」的方式參與其中。
自2023年2月專精系統推出以來，只有11.8%的玩家成功解鎖了某個專精稱號。
我們決定將這些資源轉移到大家更容易接觸到、更常見的系統中，例如改版後的榮耀之路。這樣，大部分玩家都能獲得更豐富的獎勵，而這應該也有助於優化遊戲的玩家留存與發展。
此外，紀錄系統可以看作是對專精這個概念的一次新嘗試。這一次，我們將加入各種遊戲內挑戰，包括連勝、收集外觀，以及使用你最喜愛的英雄打出精彩操作等等！
在詳細介紹改動前，先來看看社群活動「專精暴漲」的資訊吧！
專精暴漲 #1000Masteries - 專精狂歡加成最高可達1000%！
這是大家透過專精獎勵獲取資源的最後機會！
目標：透過贏得對戰或成為MVP來收集專精點數
如果整個玩家社群合力收集了7000億專精點數（這個數字是蠻大的），就能解鎖1000%的專精狂歡加成！
對了，如果你還不知道這個設定……專精點數是有每日獲取上限的。這個上限也將隨著專精狂歡加成倍率的提升而同步提高。
只有天梯對戰、排位賽和超級豬豬模式才能贏取專精點數。
本次活動的主要獎勵是超高的專精狂歡加成——所以，要享受活動帶來的好處，就踴躍參加對戰吧！
「專精暴漲」#1000Masteries 活動現已開始，將持續至6月24日遊戲更新（結束時間可能會略有變動）。
以下是這次活動的里程碑和對應獎勵：
需獲得的專精點數 - 獎勵
100億 - 100%專精狂歡加成
200億 - 10個隨機寶物之星
400億 - 200%專精狂歡加成
700億 - 專精墓碑表情（遊戲下次更新後發放）
1000億 - 300%專精狂歡加成
1500億 - 超級榮耀寶箱
2000億 - 400%專精狂歡加成
2500億 - 專精墓碑頭像（遊戲下次更新後發放）
3000億 - 500%專精狂歡加成
3500億 - 傳奇寶物之星
4500億 - 枯玫瑰噴漆（遊戲下次更新後發放）
5000億 - 1000%專精狂歡加成
6000億 - 新稱號（遊戲下次更新後發放）
7000億 - 極限威能寶物之星（遊戲下次更新後發放）
10000億 - 2000%專精狂歡加成（「隱藏」里程碑）
請注意：所有可透過專精系統贏取的外觀獎勵，今後將全部轉移至「紀錄」系統中。因此，建議大家盡量將英雄專精等級提升至白銀III，以獲取對應英雄的資源獎勵。
同時，神話和傳奇英雄的專精獎勵會包含更多資源。因此在時間有限的情況下，可以優先提升高稀有度英雄的專精等級！
專精系統移除及資源去向
前面我們提到，專精系統原本的目的是讓玩家完成日常任務後，有動力繼續亂鬥。可惜對大部分玩家來說，它都沒發揮出預期的作用……可能是因為獎勵太少、參與方式太肝，或者只是因為這個系統藏得太深。無論是什麼原因，我們都認為，舊專精系統的趣味性和包含的資源獎勵是完全不對等的。
所以，我們決定將這些資源移至更容易玩到的系統中：
這些資源大部分將直接移至新版榮耀之路。
大部分將保留純資源的形式。
其餘將轉化為傳奇/隨機寶物之星。
部分英雄積分將轉化為英雄的形式，移至新版榮耀之路（其中的英雄數量會變多）。
新版榮耀之路上還會新增閃光幣獎勵。
專精獎勵中的外觀（表情、頭像、稱號）將轉移至新推出的「紀錄」系統。
部分資源獎勵也會移至紀錄系統中。
一起算一算吧（什麼東西比《荒野亂鬥》還有趣？那就是數學！）
|金幣
|能量點數
|英雄積分
|專精獎勵總計
|230500
|34500
|24225
|移至新版榮耀之路（純資源）
|100400
|10800
|0
|移至新版榮耀之路 （以寶物之星和英雄的形式）
|58514
|697
|13115
|移至紀錄系統 （以寶物之星的形式）
|80364
|2587
|16606
|剩餘資源
|-8778（金幣總量提升）
|20416（能量點數大幅下調）
|-6642（英雄積分小幅提升）
總計92個英雄的專精獎勵包含：
230500金幣
34500能量點數
24225英雄積分
以上列出的獎勵獎勵中，直接以純資源形式轉移的有：
100400金幣
10800能量點數
0英雄積分（先別急，繼續看！）
剩下的資源我們會變為這些形式：更多的傳奇寶物之星、新版榮耀之路上的稀有/超稀有英雄，以及英雄任務*
58514金幣
697能量點數
13115英雄積分（7535來自寶物之星，5580來自新版榮耀之路上的稀有/超稀有英雄）
*英雄任務僅針對更新後在全新榮耀之路上新解鎖的稀有和超稀有英雄。此外，英雄任務只提供少量獎勵。大部分獎勵都來自新增的18個傳奇寶物之星。
我們會將這些資源移至紀錄系統，形式為隨機寶物之星和傳奇寶物之星（具體數值可能會有所變化）：
80364金幣
2587能量點數
16606英雄積分
所以，這個調整對這些資源的影響是：
-8778金幣：
也就是說，這次系統調整實際上為免費玩家增加了更多獲取金幣的途徑。
20416能量點數
我們砍掉了遊戲經濟系統中一大塊能量點數，因為對於老玩家，這種資源已經過度溢出了。不過在玩家真正有需要時，新版榮耀之路會提供更多的能量點數，之後才會逐步減緩供應。在專精系統被移除前，你仍可透過專精系統獲取能量點數。
-6642英雄積分
這代表我們實際上提升了經濟系統中的英雄積分總量。
+4800閃光幣，如果算上寶物之星，總價值相當於32051閃光幣
這些閃光幣將被加入遊戲經濟系統，而非進行任何形式的轉移。
需要特別說明的是，這些數值是根據寶物之星的經濟價值計算得出的。以下是其平均價值：
隨機寶物之星 - 平均價值
金幣 - 66.11
能量點數 - 13.76
英雄積分 - 12.16
閃光幣 - 87.51
傳奇寶物之星 - 平均價值
金幣 - 1358.7
能量點數 - 0
英雄積分 - 286.4
閃光幣 - 1095.1
榮耀之路重製
獎盃是《荒野亂鬥》的核心要素之一，而榮耀之路本是引導玩家深入遊戲的重要系統。但目前的版本設計尚未完全激發玩家的熱情。為了讓所有玩家的這段旅程更加有趣、更加有成就感，我們為它設定了更多遊戲進度，介面外觀也全新改版，更具亂鬥風味！
新版榮耀之路將帶來更豐富的獎勵，無論你處於哪一階段，提升獎盃數量即可領取這些獎勵。
我們還將在新版榮耀之路上加入更多閃光幣獎勵，10萬盃後也會增設更多里程碑！
舊榮耀之路和新榮耀之路的對比：
新版榮耀之路的效果展示！
紀錄
「紀錄」是一個全新的成就類系統，大家可以盡情亂鬥（類似舊專精系統），或是使用英雄打出各種超酷操作，以此贏取獎勵！在極限淘汰賽中完成1對3翻盤、用莫提斯一鏟命中3名敵方英雄……這些都是這個系統中包含的挑戰目標！
體驗它的主要目標不是贏取資源，但你確實能透過紀錄系統贏取許多隨機和傳奇寶物之星！
完成更多挑戰可提升你的紀錄點數，以解鎖特殊的亂鬥名片邊框，秀出你的亂鬥資歷！
正如前面提到的，專精外觀（玩家頭像、表情和稱號）都會移至紀錄。
資訊量太大了？不妨去看看你最愛的內容創作者的介紹吧！
就是這樣！把握時間推進你的專精歷程吧！