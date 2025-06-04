前面我們提到，專精系統原本的目的是讓玩家完成日常任務後，有動力繼續亂鬥。可惜對大部分玩家來說，它都沒發揮出預期的作用……可能是因為獎勵太少、參與方式太肝，或者只是因為這個系統藏得太深。無論是什麼原因，我們都認為，舊專精系統的趣味性和包含的資源獎勵是完全不對等的。

所以，我們決定將這些資源移至更容易玩到的系統中：

這些資源大部分將直接移至新版榮耀之路。

大部分將保留純資源的形式。

其餘將轉化為傳奇/隨機寶物之星。

部分英雄積分將轉化為英雄的形式，移至新版榮耀之路（其中的英雄數量會變多）。

新版榮耀之路上還會新增閃光幣獎勵。

專精獎勵中的外觀（表情、頭像、稱號）將轉移至新推出的「紀錄」系統。

部分資源獎勵也會移至紀錄系統中。

一起算一算吧（什麼東西比《荒野亂鬥》還有趣？那就是數學！）

金幣 能量點數 英雄積分 專精獎勵總計 230500 34500 24225 移至新版榮耀之路（純資源） 100400 10800 0 移至新版榮耀之路 （以寶物之星和英雄的形式） 58514 697 13115 移至紀錄系統 （以寶物之星的形式） 80364 2587 16606 剩餘資源 -8778（金幣總量提升） 20416（能量點數大幅下調） -6642（英雄積分小幅提升）

總計92個英雄的專精獎勵包含：

230500金幣

34500能量點數

24225英雄積分

以上列出的獎勵獎勵中，直接以純資源形式轉移的有：

100400金幣

10800能量點數

0英雄積分（先別急，繼續看！）

剩下的資源我們會變為這些形式：更多的傳奇寶物之星、新版榮耀之路上的稀有/超稀有英雄，以及英雄任務*

58514金幣

697能量點數

13115英雄積分（7535來自寶物之星，5580來自新版榮耀之路上的稀有/超稀有英雄）

*英雄任務僅針對更新後在全新榮耀之路上新解鎖的稀有和超稀有英雄。此外，英雄任務只提供少量獎勵。大部分獎勵都來自新增的18個傳奇寶物之星。

我們會將這些資源移至紀錄系統，形式為隨機寶物之星和傳奇寶物之星（具體數值可能會有所變化）：

80364金幣

2587能量點數

16606英雄積分

所以，這個調整對這些資源的影響是：

-8778金幣：

也就是說，這次系統調整實際上為免費玩家增加了更多獲取金幣的途徑。

20416能量點數

我們砍掉了遊戲經濟系統中一大塊能量點數，因為對於老玩家，這種資源已經過度溢出了。不過在玩家真正有需要時，新版榮耀之路會提供更多的能量點數，之後才會逐步減緩供應。在專精系統被移除前，你仍可透過專精系統獲取能量點數。

-6642英雄積分

這代表我們實際上提升了經濟系統中的英雄積分總量。

+4800閃光幣，如果算上寶物之星，總價值相當於32051閃光幣

這些閃光幣將被加入遊戲經濟系統，而非進行任何形式的轉移。

需要特別說明的是，這些數值是根據寶物之星的經濟價值計算得出的。以下是其平均價值：

隨機寶物之星 - 平均價值

金幣 - 66.11

能量點數 - 13.76

英雄積分 - 12.16

閃光幣 - 87.51

傳奇寶物之星 - 平均價值

金幣 - 1358.7

能量點數 - 0

英雄積分 - 286.4

閃光幣 - 1095.1

榮耀之路重製

獎盃是《荒野亂鬥》的核心要素之一，而榮耀之路本是引導玩家深入遊戲的重要系統。但目前的版本設計尚未完全激發玩家的熱情。為了讓所有玩家的這段旅程更加有趣、更加有成就感，我們為它設定了更多遊戲進度，介面外觀也全新改版，更具亂鬥風味！

新版榮耀之路將帶來更豐富的獎勵，無論你處於哪一階段，提升獎盃數量即可領取這些獎勵。

我們還將在新版榮耀之路上加入更多閃光幣獎勵，10萬盃後也會增設更多里程碑！

舊榮耀之路和新榮耀之路的對比：