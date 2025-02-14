排位賽現在更具競技性！

我們設計排位賽的初衷是希望讓休閒玩家更容易接受它——這點我們做到了！與之前的版本（星光聯賽）相比，排位賽改版後參與的玩家數量大概是之前的10倍。

但是，對那些尋求挑戰的玩家來說，排位賽有點太過休閒了。

所以，在這次全新重製中：

1.我們為最頂尖的高手們新增了一個全新的RANK

大師之後的新RANK：Pro

達到Pro RANK，還會解鎖一個電競按鈕。這是為了想要參加荒野亂鬥電競賽事的玩家設置的特殊按鈕。

大師現在分為三個RANK：大師I、大師II、大師III。每個階段晉級需要1000 RANK積分。

傳奇各RANK晉級所需RANK積分變為750分。

2.我們正在從多個方面嘗試解決「分數膨脹」的問題

神話以上RANK的下降保護將被移除。也就是說，如果在神話RANK輸多贏少，就有可能會降回鑽石RANK。

獲勝時獲得的RANK積分增加，但傳奇以上RANK戰敗時積分損失也變多。

大幅降低「RANK加成」的效果（仍然只對神話以下RANK生效）。

隨著RANK提升，三人和雙人組隊的RANK限制會更嚴格（無法與RANK相差過大的其他玩家組隊）。

3.配對機制優化

RANK較低時，配對速度應該會變得更快。

RANK較高時，配對系統會更加嚴格地限制在玩家目前的RANK。

配對搜尋時，不再會隨著時間將配對範圍拓寬到RANK限制之外。

每月的RANK重置不再將所有人都重置回青銅I。如果玩家RANK達到鑽石I以上，新的RANK重置機制為：從結算時的RANK往下降6個小RANK。如果是黃金III，則會重置回白銀I，以下以此類推。

在神話以上RANK，玩家需要擁有至少12位戰力等級11級的英雄才能參加。

4.隨機事件移除

我們認為，隨機事件對於休閒玩家太複雜了，而且會使能上場的英雄變得太過受限。因此，我們決定取消此機制，從其他方面著手，讓排位賽變得更有新意！

5.武裝配件的重大調整

武裝配件將改為無使用次數上限，但有一定的冷卻時間。

根據每個武裝配件的具體強度，其冷卻時間會有所不同，範圍為7至30秒。

強化裝置「配件擴充」（武裝配件使用次數+1）將改為縮短冷卻時間的全新強化裝置。

（此調整不僅限於排位賽，但相信競技型玩家應該會對此更感興趣。）

排位賽中的新遊戲模式

為了保持新鮮感，我們會嘗試每個月在排位賽中換上一種全新遊戲模式。

新模式會先在天梯中進行測試。

如果競技性足夠，我們會將這個模式加入到排位賽當中。

如果競技性不足，我們會先進行調整或重製，再將其加入。

第一個推出的遊戲模式是「清潔行動」（抓水母模式改版）。

下一個可能加入的遊戲模式是亂鬥曲棍球，但我們還在討論，可能會做出一些調整。

每個賽季都能嘗試滿級英雄！

還沒解鎖所有英雄嗎？為了參加排位賽而升級英雄遇到困難嗎？有個好消息要告訴你！

我們每個賽季會選出三個滿級英雄供所有玩家使用，但僅限排位賽。

這些試用英雄每個賽季都會輪換。

藉此機制，大家可以嘗試新英雄、體驗滿級英雄的力量，並在有需要時填補隊伍空缺！

這三個滿級英雄會計入到參加排位賽所需的英雄數要求當中。

排位賽寶物之星調整

因為現在大家一定可以透過PRO通行券獲取PRO造型，因此我們將對排位賽寶物之星做出調整。詳情：

過去的排位賽造型仍可透過排位賽寶物之星開出。

新增更多只能透過排位賽寶物之星開出的外觀，如玩家頭像、表情和噴漆。

新增造型升級物品（但在PRO造型推出8個月後，才能在排位賽寶物之星中開出）。

可開出的獎勵中新增PRO通行券經驗值，幫大家更快推進進度、獲取滿級後的額外獎勵（傳奇寶物之星）

2025排位賽外觀設計煥新

我們正在重新設計排位賽相關的所有視覺設計！