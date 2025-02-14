重要說明：
目前讚爆兄弟主題季對應的排位賽賽季時間會縮短。新的排位賽賽季將在下次更新推出時（2月25日）開始。
本文介紹的改動應該會是最終版，但不排除新排位賽正式實裝時有其他變動。
總之，本次更新有不少大改動，一起來看看吧！
本次排位賽重製的主要目標是：
為高手玩家提供更富有競技性的排位賽體驗。
鼓勵更多玩家參加排位賽，激發大家精進亂鬥技術的興趣。
為大家所投入的時間和精力提供更多回報。
保持大家對排位賽賽季的新鮮感和期待值。
為遊戲尋找更好的遊戲營利模式，為荒野亂鬥電競賽事提供穩定的資金支援。
PRO通行券 - 全新排位賽進度系統
我們為排位賽設計了一項類似亂鬥主題季的進度系統：**PRO通行券。**PRO通行券同樣具有免費獎勵之路和付費獎勵之路，但與主題季不同的是，PRO通行券的時間為4個月！
我們之所以這樣設計，是因為PRO通行券將與每年的重大電競賽事互相綁定。首先是五月的Brawl Cup、然後是9月的最終席位資格賽，以及11月的全球總決賽。 目前的計劃是，每年會推出3次PRO通行券。
收集PRO通行券經驗值，即可推進PRO通行券的進度。獲得PRO通行券經驗值的途徑包括：
贏得排位賽勝利（與主題季經驗值類似，但PRO通行券經驗值為每週重置一次，且必須獲勝才能獲得）。
提升RANK。
在event.brawlstars.com觀看電競賽事直播並參與互動（全年適用）。
即使不觀看賽事，也能將通行券升至滿級，但觀賽可以幫助你加速推進進度（尤其是如果你無法達到較高RANK時），並能幫助你獲得更多滿級後的額外獎勵。
購買PRO通行券，可立即推進一定進度，並且會獲得雙倍PRO通行券經驗值加成（每週經驗值上限也會對應加倍）。
和舊版的排位賽獎勵機制相比，PRO通行券的免費獎勵之路中包含更豐富的獎勵，滿級後還有傳奇寶物之星作為額外獎勵！
詳情可查看下方圖表：
需要注意的是，對於大師RANK的玩家，免費獎勵之路的獎勵提升幅度可能相對較小（但仍然有所提升）。考慮到參與排位賽的玩家中，大約只有1%能達到大師RANK、5%能達到傳奇RANK，對於剩下約95%的現有排位賽玩家來說，本次獎勵提升會更加明顯。我們也希望本次調整能吸引更多其他未參與排位賽的玩家。
付費通行券的定價為24.99美元*，時間4個月（每月6.25美元），包含以下內容：
* 該價格可能會因玩家所在地區而有所不同。
全新造型稀有度 - PRO
沒錯，我們帶來了一種全新稀有度的造型：PRO造型！
PRO造型最多可以升級11次，升級需要使用「造型升級」物品，該物品可透過PRO通行券獲取。此外，PRO造型推出8個月後，「造型升級」物品會出現在排位賽寶物之星當中。
每次升級都提升造型的視覺效果，包括全新的重生動畫和其他外觀，還有全新的動態英雄亂鬥名片！
每個賽季，大家都可透過PRO通行券的免費獎勵之路獲得一款傳奇稀有度的造型！
各次升級的詳情如下：
第1次升級 - 免費獎勵之路：基礎造型
第2次升級 - 免費獎勵之路：表情、玩家頭像、噴漆各1款
第3次升級 - 免費獎勵之路：特殊攻擊特效
第4次升級 - 免費獎勵之路：升級造型模組
第5次升級 - 免費獎勵之路：8款表情
第6次升級 - 免費獎勵之路：特殊擊殺特效
第7次升級 - 付費獎勵之路：動態英雄亂鬥名片（全新外觀！）
第8次升級 - 付費獎勵之路：特殊登場/重生特效（全新外觀！）
第9次升級 - 付費獎勵之路：極限威能形態
第10次升級 - 付費獎勵之路：異色造型1
第11次升級 - 付費獎勵之路：異色造型2
率先獲得PRO造型的英雄是柯爾特……原因當然是他的造型不夠多。
記得查看更新預告，了解起始造型和設計的相關資訊！
排位賽現在更具競技性！
我們設計排位賽的初衷是希望讓休閒玩家更容易接受它——這點我們做到了！與之前的版本（星光聯賽）相比，排位賽改版後參與的玩家數量大概是之前的10倍。
但是，對那些尋求挑戰的玩家來說，排位賽有點太過休閒了。
所以，在這次全新重製中：
1.我們為最頂尖的高手們新增了一個全新的RANK
大師之後的新RANK：Pro
達到Pro RANK，還會解鎖一個電競按鈕。這是為了想要參加荒野亂鬥電競賽事的玩家設置的特殊按鈕。
大師現在分為三個RANK：大師I、大師II、大師III。每個階段晉級需要1000 RANK積分。
傳奇各RANK晉級所需RANK積分變為750分。
2.我們正在從多個方面嘗試解決「分數膨脹」的問題
神話以上RANK的下降保護將被移除。也就是說，如果在神話RANK輸多贏少，就有可能會降回鑽石RANK。
獲勝時獲得的RANK積分增加，但傳奇以上RANK戰敗時積分損失也變多。
大幅降低「RANK加成」的效果（仍然只對神話以下RANK生效）。
隨著RANK提升，三人和雙人組隊的RANK限制會更嚴格（無法與RANK相差過大的其他玩家組隊）。
3.配對機制優化
RANK較低時，配對速度應該會變得更快。
RANK較高時，配對系統會更加嚴格地限制在玩家目前的RANK。
配對搜尋時，不再會隨著時間將配對範圍拓寬到RANK限制之外。
每月的RANK重置不再將所有人都重置回青銅I。如果玩家RANK達到鑽石I以上，新的RANK重置機制為：從結算時的RANK往下降6個小RANK。如果是黃金III，則會重置回白銀I，以下以此類推。
在神話以上RANK，玩家需要擁有至少12位戰力等級11級的英雄才能參加。
4.隨機事件移除
我們認為，隨機事件對於休閒玩家太複雜了，而且會使能上場的英雄變得太過受限。因此，我們決定取消此機制，從其他方面著手，讓排位賽變得更有新意！
5.武裝配件的重大調整
武裝配件將改為無使用次數上限，但有一定的冷卻時間。
根據每個武裝配件的具體強度，其冷卻時間會有所不同，範圍為7至30秒。
強化裝置「配件擴充」（武裝配件使用次數+1）將改為縮短冷卻時間的全新強化裝置。
（此調整不僅限於排位賽，但相信競技型玩家應該會對此更感興趣。）
排位賽中的新遊戲模式
為了保持新鮮感，我們會嘗試每個月在排位賽中換上一種全新遊戲模式。
新模式會先在天梯中進行測試。
如果競技性足夠，我們會將這個模式加入到排位賽當中。
如果競技性不足，我們會先進行調整或重製，再將其加入。
第一個推出的遊戲模式是「清潔行動」（抓水母模式改版）。
下一個可能加入的遊戲模式是亂鬥曲棍球，但我們還在討論，可能會做出一些調整。
每個賽季都能嘗試滿級英雄！
還沒解鎖所有英雄嗎？為了參加排位賽而升級英雄遇到困難嗎？有個好消息要告訴你！
我們每個賽季會選出三個滿級英雄供所有玩家使用，但僅限排位賽。
這些試用英雄每個賽季都會輪換。
藉此機制，大家可以嘗試新英雄、體驗滿級英雄的力量，並在有需要時填補隊伍空缺！
這三個滿級英雄會計入到參加排位賽所需的英雄數要求當中。
排位賽寶物之星調整
因為現在大家一定可以透過PRO通行券獲取PRO造型，因此我們將對排位賽寶物之星做出調整。詳情：
過去的排位賽造型仍可透過排位賽寶物之星開出。
新增更多只能透過排位賽寶物之星開出的外觀，如玩家頭像、表情和噴漆。
新增造型升級物品（但在PRO造型推出8個月後，才能在排位賽寶物之星中開出）。
可開出的獎勵中新增PRO通行券經驗值，幫大家更快推進進度、獲取滿級後的額外獎勵（傳奇寶物之星）
2025排位賽外觀設計煥新
我們正在重新設計排位賽相關的所有視覺設計！
亂鬥名片不再會過期了，一旦收集永久可用。
所有RANK均新增新的RANK視覺效果。
新增各種亂鬥名片個性外觀供大家收集。
現在可在玩家資訊介面設定要顯示哪種亂鬥名片。
其他排位賽相關優化
排位賽2.0的賽季時間調整：開始時間改為每個月的第三個星期四；改版後的首次賽季開始時間為2月25日，更新後立即開始；結束時間為4月16日。排位賽2.0的第二個賽季將在4月17日（4月的第三個星期四）開始。
排位賽中將始終顯示RANK徽章而不是英雄專精。
現在可以點擊愛心圖示，將英雄設定為自己的最愛！
最愛英雄會在排位賽選擇英雄時顯示在最前列。
紅藍方重生時的視覺距離調整為一致。
總而言之，排位賽應該會變得更富有競技性、獎勵更豐厚，而且PRO通行券會為大家帶來更順暢的進度推進體驗！各項內容後續仍有可能調整，但我們希望在接下來的更新中，實裝以上全部內容。