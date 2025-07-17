天使大戰惡魔活動回歸！
活動期間每天積極對戰，可贏取100個天使之星+「神眷者」巴斯特造型，以及100個惡魔之星+「煉獄武者」范造型！
先別急——本次活動沒有那麼肝！
這一次，整個活動會分為兩個階段。天使階段將從現在開始，8月21日則會開啟惡魔階段！兩個階段的玩法大致相同，具體如下：
活動詳解
活動持續時間：12天
天使活動現在開始
惡魔活動將在8月21日開始
能獲得多少個天使和惡魔之星，獲取途徑是什麼？
每日勝場：72個（每天可贏取6個）
排位賽任務：4個（每個任務1個）
團隊首領戰任務：10個（每個任務5個）
對決：60個（如果4輪對決均拿到第一名，每輪可獲得15個）
透過商店免費領取：1個（現在就去商店領取吧！）
總計：147個（能贏取的最大數量！）
相對更實際的獲取量：約100個（如果你努力嘗試了每個途徑，包括對決）
每天都玩遊戲的話，這個數量應該會比較好拿到。但如果有事無法亂鬥，也可以留一些寶石，用來在活動快結束時獲取這些寶物之星。
天使之星和惡魔之星中可以開出什麼？
你可從天使之星和惡魔之星*中開出：
金幣（比普通寶物之星多一倍）
能量點數（比普通寶物之星多一倍）
閃光幣
武裝配件
能力之星
極限威能
雙倍經驗加成
寶石
英雄積分（作為替代獎勵出現，僅適用於已解鎖某一稀有度中所有英雄的玩家）
英雄
與主題相關的造型
天使和惡魔外觀（表情、噴漆、頭像等）
天使和惡魔造型（包括惡魔莫提斯、天使艾德加，以及新推出的天使/惡魔造型）**
*請注意，天使之星中只能開出天使主題的外觀，惡魔之星中也只能開出惡魔主題的外觀。
**「神眷者」巴斯特和「煉獄武者」范這兩款造型只能透過收集100個天使之星/100個惡魔之星來獲得。如果沒有對應的英雄，則這兩款造型會發送至你亂鬥圖鑑的造型庫存中。
天使和惡魔技能
這次活動一開始，大家就能隨意使用所有技能！透過收集天使/惡魔之星解鎖的，則是對應的技能欄位。你可以幫每位英雄裝3個天使或惡魔技能，然後如果能把這些技能搭配出連動效果，會變得更猛喔！
如果技能之間有連動效果，畫面上會看到三個技能被線條連起來，還會多出一個強化能力！嘗試搭配不同的技能，看看哪些技能之間可以產生連動效果！
只有在具有「天使與惡魔」隨機事件的遊戲模式中，這些技能才會生效。
遊戲模式
奪魂之戰和靈魂戰場返場！
常見問題：
我可以透過其他途徑獲得「神眷者」巴斯特和「煉獄武者」范的造型嗎？
目前，獲取這兩款造型的唯一方式就是參加活動、收集100個天使之星/100個惡魔之星。這些造型後續可能會在商店中推出，但近期應該不會。
我可以購買新的天使和惡魔造型嗎？
可以，這些造型對應的活動結束後，它們就會在遊戲商店中上架。
之前的天使和惡魔造型呢？
他們已經加入到亂鬥圖鑑中了！你的消息還真是不靈通啊……
我後悔出賣自己的靈魂了。能申請退款嗎？
不能。