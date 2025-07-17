活動期間每天積極對戰，可贏取100個天使之星+「神眷者」巴斯特造型，以及100個惡魔之星+「煉獄武者」范造型！

先別急——本次活動沒有那麼肝！

這一次，整個活動會分為兩個階段。天使階段將從現在開始，8月21日則會開啟惡魔階段！兩個階段的玩法大致相同，具體如下：

活動詳解

活動持續時間：12天

天使活動現在開始

惡魔活動將在8月21日開始

能獲得多少個天使和惡魔之星，獲取途徑是什麼？

每日勝場：72個（每天可贏取6個）

排位賽任務：4個（每個任務1個）

團隊首領戰任務：10個（每個任務5個）

對決：60個（如果4輪對決均拿到第一名，每輪可獲得15個）

透過商店免費領取：1個（現在就去商店領取吧！）

總計：147個（能贏取的最大數量！）

相對更實際的獲取量：約100個（如果你努力嘗試了每個途徑，包括對決）

每天都玩遊戲的話，這個數量應該會比較好拿到。但如果有事無法亂鬥，也可以留一些寶石，用來在活動快結束時獲取這些寶物之星。

天使之星和惡魔之星中可以開出什麼？

你可從天使之星和惡魔之星*中開出：

金幣（比普通寶物之星多一倍）

能量點數（比普通寶物之星多一倍）

閃光幣

武裝配件

能力之星

極限威能

雙倍經驗加成

寶石

英雄積分（作為替代獎勵出現，僅適用於已解鎖某一稀有度中所有英雄的玩家）

英雄

與主題相關的造型

天使和惡魔外觀（表情、噴漆、頭像等）

天使和惡魔造型（包括惡魔莫提斯、天使艾德加，以及新推出的天使/惡魔造型）**

*請注意，天使之星中只能開出天使主題的外觀，惡魔之星中也只能開出惡魔主題的外觀。

**「神眷者」巴斯特和「煉獄武者」范這兩款造型只能透過收集100個天使之星/100個惡魔之星來獲得。如果沒有對應的英雄，則這兩款造型會發送至你亂鬥圖鑑的造型庫存中。

天使和惡魔技能

這次活動一開始，大家就能隨意使用所有技能！透過收集天使/惡魔之星解鎖的，則是對應的技能欄位。你可以幫每位英雄裝3個天使或惡魔技能，然後如果能把這些技能搭配出連動效果，會變得更猛喔！

如果技能之間有連動效果，畫面上會看到三個技能被線條連起來，還會多出一個強化能力！嘗試搭配不同的技能，看看哪些技能之間可以產生連動效果！

只有在具有「天使與惡魔」隨機事件的遊戲模式中，這些技能才會生效。

遊戲模式

奪魂之戰和靈魂戰場返場！

常見問題：

我可以透過其他途徑獲得「神眷者」巴斯特和「煉獄武者」范的造型嗎？

目前，獲取這兩款造型的唯一方式就是參加活動、收集100個天使之星/100個惡魔之星。這些造型後續可能會在商店中推出，但近期應該不會。

我可以購買新的天使和惡魔造型嗎？

可以，這些造型對應的活動結束後，它們就會在遊戲商店中上架。

之前的天使和惡魔造型呢？

他們已經加入到亂鬥圖鑑中了！你的消息還真是不靈通啊……

我後悔出賣自己的靈魂了。能申請退款嗎？

不能。