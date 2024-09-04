想要獲取海綿寶寶普里莫？沒問題，一起來免費解鎖他吧！收集錢錢，獲取海綿寶寶普里莫造型、強化道具，還有各種超讚物品！

免費獲取海綿寶寶普里莫！

你還沒有加入戰隊？趕快加入吧！

戰隊同心協力收集400,000錢錢

每位戰隊成員的貢獻都會計入戰隊的進度中

如何獲得錢錢？

每位玩家總共可獲得約18,000錢錢。以下是獲取錢錢的方式：

每天在有海綿寶寶事件的遊戲模式中拿到首勝（每天可獲得400錢錢）

商店中的每日連環特惠（總計4,600錢錢）

在蟹堡王中揭曉每日特惠（每個特惠10錢錢）

9月20日參加無限次重試機會的挑戰（總計1,500錢錢）

你還可以用寶石換取錢錢！你可以透過商店直接購買錢錢，或是用寶石補足缺少的錢錢。

獲取全部的海綿寶寶造型！

派大星霸子、珊迪潔西、蟹老闆滴答、皮老闆達里爾 可透過 蟹堡王 獲取！大家可以用錢錢購買這些造型！

章魚哥莫提斯 是本主題季的亂鬥通行券和高級亂鬥通行券造型

海綿寶寶普里莫 可透過本季的戰隊存錢罐活動獲得

海綿寶寶系列造型和強化道具將在本次主題季期間（9月5日至10月2日）在蟹堡王上架

蟹堡王和強化道具！

每天你都 有機會 免費獲取 一個或多個特惠！

前往蟹堡王，用錢錢購買海綿寶寶造型和強化道具特惠！

強化道具可以讓特定類型的英雄變得更強！獲得強化道具之後，它會自動對所有對應類型的英雄生效

如果你重複獲得相同的強化道具，該強化道具就會升級。強化道具最高為三級，共可升級兩次

強化道具只能在有海綿寶寶隨機事件的遊戲模式中生效

常見問題解答：

這個主題季結束後，我還能獲得海綿寶寶造型嗎？

可以！在本主題季結束後，包括海綿寶寶普里莫、章魚哥莫提斯及其異色造型在內，所有海綿寶寶系列造型和外觀將可透過遊戲內購買的方式在商店中獲取（無法使用寶石獲取）。

這些造型和外觀的聯動授權為一年。2025年9月後，它們將無法在商店中購買（已獲取的造型/外觀仍可繼續使用）。在此之後，我們暫時沒有將其返場的規劃。

這個主題季結束後，我還能獲得海綿寶寶強化道具嗎？

不能。

要免費獲得海綿寶寶普里莫造型，我的戰隊裡需要有多少活躍成員？

需要大約23名活躍成員。

使用寶石購買的錢錢是否會計入戰隊存錢罐的進度？

會！無論是直接購買的錢錢，還是購買特惠時用寶石補足的錢錢，都會計算在內。

是誰亂鬥在深海的大鳳梨裡？

海綿寶寶普里莫！