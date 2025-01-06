問題修復詳情：
現在所有玩家應該都能正常參加電玩對決活動了，包括卡在電玩對決獎勵介面的玩家。
維護後，所有玩家的比薩片數量都會重置為0。
在維護前以0塊比薩片開始參加活動的玩家，會獲得補償。
補償為300塊比薩片。由於需要發放補償的玩家數量較多，可能需要幾天時間才能送達大家的帳號當中。補償的比薩片會直接發放到你的帳號（透過遊戲介面右上角的收件匣領取，發放後你將會收到提醒）。
花費寶石購買比薩片的玩家，將可在商店中重新領取這些比薩片。
其他說明：
在本次活動一開始就有比薩片，並且在比薩星球商店中花費了超過300塊比薩片的玩家，無法獲得上述補償（因為這些玩家在活動中的進度已經大幅領先）。
出現本次問題的原因是：比薩片是取代錢錢（之前活動的貨幣）的全新貨幣，但在比薩星球活動開始前，玩家在先前活動中未使用的活動幣未被正確重置為0。
下週前，我們可能會再次進行系統維護，以修復關於本次活動的一些小問題。
我們對本次問題造成大家不便深感抱歉。今天維護後，大家應該可以正常進行活動了！
比薩星球活動現在開始，大家可以透過活動免費獲得「奔騰光年」造型和全新英雄「謎寶」！
「那我該如何收集美味的比薩片呢？」
很簡單！你可以透過以下途徑收集比薩片：
商店每日登入獎勵中的免費比薩片
比薩星球商店中的每日免費比薩片
主題季任務
對決積分排行榜
想要輕鬆獲得更多比薩片嗎？你也可以在商店中用寶石購買比薩片！
「我能用比薩片做什麼？」
透過遊戲主介面左側的按鈕進入比薩星球商店，在這裡使用你收集的比薩片購物吧！比薩星球商店中包含：
每天一個免費特惠包！
全新英雄謎寶
亂鬥星勢力造型
禮物（在我們看來，亂鬥聖誕節還沒結束呢！）
外觀物品（造型、頭像、噴漆、表情和閃光幣）
養成資源（金幣、能量點數和極限威能寶物之星）
奔騰光年造型（需先解鎖奔騰！）
「我該如何獲得奔騰光年造型？」
如果你已經解鎖了奔騰，可以免費獲得_奔騰光年_這款造型！
如果你尚未解鎖奔騰，可以參考以下方式：
活動期間，奔騰會常駐比薩星球商店。作為傳奇英雄，解鎖奔騰需要不少比薩片——但只要努力亂鬥，你就能_免費解鎖_這位傳奇英雄囉！
或者，你也可以使用英雄積分解鎖奔騰。接下來4個月裡，奔騰光年造型會一直免費開放獲取——從今天開始計時！
如果你想省些力氣，也可以選擇在商店中花費寶石購買包含奔騰的特惠包。
「你是不是提到了……對決！？」
沒錯！對決活動回歸，這次的主題是2v2遊戲模式！更棒的是，即使戰敗，你也可以獲得對決積分！
你每天會獲得一定數量的入場券，用於參加對決。沒有使用的入場券會在3天後重置。
對決的2v2模式每3天會更換一次。
大家在對戰中的每個操作，無論是擊殺英雄、造成傷害、治療隊友，還是達成獲勝目標，都能獲得對應積分！
無論對戰勝負，你都可以獲得積分獎勵！對戰獲勝的一方，可獲得總積分加成。
活動期間，對決模式還會包含「亂鬥曲棍球」和「特別快遞」。此外，這兩個模式也會出現在3v3欄位當中！
「我總共能免費獲得多少比薩片？」
免費獲得比薩片的途徑有很多！以下是詳細資訊：
比薩片登入獎勵：每天12塊比薩片（共360塊）
在比薩星球商店中揭曉盲盒內容：每次1塊（共約120塊）如果你購買了比薩星球盲盒，這項數值可能會有所不同
主題季任務：每個任務30塊比薩片（共330塊）
對決積分排行榜：每輪對決最多可獲得150塊比薩片（如果對決保持全勝，共1,650塊；表現為平均水準時，約為990塊）
隨機免費好禮：100塊比薩片，可獲得2次（共200塊）
如果對決全勝，可免費獲得的披薩片最大數量：2,660塊
如果對決中的表現為平均水準，可免費獲得的比薩片數量大約為：2,000塊
「比薩上能不能放鳳梨？」
這個問題還是要問_你自己_……🍍