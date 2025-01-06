比薩星球活動現在開始，大家可以透過活動免費獲得「奔騰光年」造型和全新英雄「謎寶」！

你的任務：收集比薩片，並用它們在比薩星球商店中購買各種特惠盲盒！

「那我該如何收集美味的比薩片呢？」

很簡單！你可以透過以下途徑收集比薩片：

商店每日登入獎勵中的免費比薩片

比薩星球商店中的每日免費比薩片

主題季任務

對決積分排行榜

想要輕鬆獲得更多比薩片嗎？你也可以在商店中用寶石購買比薩片！

「我能用比薩片做什麼？」

透過遊戲主介面左側的按鈕進入比薩星球商店，在這裡使用你收集的比薩片購物吧！比薩星球商店中包含：

每天一個免費特惠包！

全新英雄謎寶

亂鬥星勢力造型

禮物（在我們看來，亂鬥聖誕節還沒結束呢！）

外觀物品（造型、頭像、噴漆、表情和閃光幣）

養成資源（金幣、能量點數和極限威能寶物之星）

奔騰光年造型（需先解鎖奔騰！）

「我該如何獲得奔騰光年造型？」

如果你已經解鎖了奔騰，可以免費獲得_奔騰光年_這款造型！

如果你尚未解鎖奔騰，可以參考以下方式：

活動期間，奔騰會常駐比薩星球商店。作為傳奇英雄，解鎖奔騰需要不少比薩片——但只要努力亂鬥，你就能_免費解鎖_這位傳奇英雄囉！

或者，你也可以使用英雄積分解鎖奔騰。接下來4個月裡，奔騰光年造型會一直免費開放獲取——從今天開始計時！

如果你想省些力氣，也可以選擇在商店中花費寶石購買包含奔騰的特惠包。

「你是不是提到了……對決！？」

沒錯！對決活動回歸，這次的主題是2v2遊戲模式！更棒的是，即使戰敗，你也可以獲得對決積分！

你每天會獲得一定數量的入場券，用於參加對決。沒有使用的入場券會在3天後重置。

對決的2v2模式每3天會更換一次。

大家在對戰中的每個操作，無論是擊殺英雄、造成傷害、治療隊友，還是達成獲勝目標，都能獲得對應積分！

無論對戰勝負，你都可以獲得積分獎勵！對戰獲勝的一方，可獲得總積分加成。

活動期間，對決模式還會包含「亂鬥曲棍球」和「特別快遞」。此外，這兩個模式也會出現在3v3欄位當中！

「我總共能免費獲得多少比薩片？」

免費獲得比薩片的途徑有很多！以下是詳細資訊：

比薩片登入獎勵：每天12塊比薩片（共360塊）

在比薩星球商店中揭曉盲盒內容：每次1塊（共約120塊）如果你購買了比薩星球盲盒，這項數值可能會有所不同

主題季任務：每個任務30塊比薩片（共330塊）

對決積分排行榜：每輪對決最多可獲得150塊比薩片（如果對決保持全勝，共1,650塊；表現為平均水準時，約為990塊）

隨機免費好禮：100塊比薩片，可獲得2次（共200塊）

如果對決全勝，可免費獲得的披薩片最大數量：2,660塊

如果對決中的表現為平均水準，可免費獲得的比薩片數量大約為：2,000塊

「比薩上能不能放鳳梨？」

這個問題還是要問_你自己_……🍍