2025年10月16日
Blog – Brawl Stars
【第三方賽事】AET2025 October 報名與直播資訊
亂鬥英雄們，大家好！
大家熟悉的AET賽事主辦單位將於10月18日（本週六）舉辦亞太地區Matcherino青銅等級賽事！前3名隊伍均可獲得獎金，冠軍隊伍還能拿到限定的Matcherino冠軍表情。
賽事現已開放報名，詳細規則與其他資訊請見👉比賽說明頁面。
賽事重點如下：
所有亞太地區玩家皆可報名參加
伺服器位置設定於香港
每隊人數限制：需由3名選手組成（受限於Matcherino系統，無法增加第4位選手）
賽程：
所有比賽均於10月18日舉辦
第1輪比賽至16強賽：13點30分開始（需提前報到）
8強賽至冠亞賽：19點開始（具體時間以AET Discord發布為準）
賽制：
所有比賽採單敗淘汰制
第1輪比賽至16強賽為Bo3盤Bo3局
8強賽至冠亞賽為Bo5盤Bo3局
直播：
本場賽事（8強賽至冠亞賽）特邀PowerTech淮特於其頻道直播！
想知道如何有關賽事以及獲取Matcherino表情等詳情？請至👉比賽說明頁面了解相關資訊！
如有賽事相關問題，請至AET2025 Discord伺服器裡與賽務人員或主辦聯絡！
※本賽事由玩家籌辦，非官方賽事，其主辦單位言論不代表官方立場