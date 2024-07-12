全新活動「經典亂鬥」閃亮登場、「超級寶箱」重回《荒野亂鬥》！大家有機會從中免費獲得全新極限威能造型「至高者」彈射！

7月12日至7月31日，遊戲內將推出全新遊戲模式，一同推出的還有重新換色的經典造型、彈射的極限威能造型及其異色造型！

如何免費獲得彈射的極限威能造型？

活動期間獲取10個超級寶箱，即可免費領取至高者造型！聽起來可能很容易，但大家需要踴躍參與活動，才能免費拿到造型唷！

如何獲取超級寶箱？

獲取超級寶箱很簡單：贏取12個星徽代幣，就可以獲得一個超級寶箱囉！

每天，大家在可獲取星徽代幣的各個模式中贏得首勝，即可獲得一個星徽代幣。此外，星徽代幣也可透過完成周末特殊任務獲得。活動後期還會推出一項挑戰，大家也可從中贏取星徽代幣！

超級寶箱有什麼特別的呢？

超級寶箱之所以特別，是因為你可以一次開出多種物品！其中包括：

英雄

造型（包括彈射的極限威能造型及其異色造型、新推出的經典造型）

外觀

包括寶石在內的各種資源！

獲得超級寶箱後，你可以選擇立刻開啟它，也可以先把它存起來，最後一次全部開啟，享受開箱的快感！

全新遊戲模式！

經典亂鬥活動期間，將推出兩個帶有經典元素的全新遊戲模式：「鏡像亂鬥」和「全能挑戰賽」！

鏡像亂鬥：在這個模式中，每位玩家都將使用相同的英雄！

每過幾小時，玩家使用的英雄就會輪替，但只包含遊戲最初推出的21位英雄！

全能挑戰賽：這是個非常特別的模式，你在對戰中每擊殺一個對手，你就會切換使用另一個英雄。你需要使用一系列不同的英雄擊殺對手，用最後一個英雄擊殺其他玩家，即可獲得對戰勝利！

鏡像亂鬥和全能挑戰賽每天都會輪替，兩者都具備經典亂鬥的隨機事件元素。也就是說，英雄的戰力等級會被限制在9級、只具有第一個能力之星，並且無法使用極限威能和武裝配件。

全新造型！

隆重推出彈射的極限威能造型及其異色造型！

至高者

寶石至高者

閃耀至高者

除了彈射的極限威能造型外，我們還帶來了多款致敬經典的酷炫造型：

爆破麥克的「暴躁老古板」造型

布洛克的「時髦副警長」造型

雪莉的「閃亮警長」造型

彈射的「西部快槍手」造型

雪莉的「動感星耀」造型

猜猜這些經典造型可以從哪獲得？沒錯，可以從超級寶箱裡開出！

其他常見問題解答

如果我在收集到10個超級寶箱之前就獲得了至高者，那還有獎勵嗎？ 你會獲得這個極限威能造型的一款異色造型，作為替代獎勵！ 經典亂鬥活動結束後，超級寶箱還會留在遊戲中嗎？ 活動結束後，超級寶箱也會下線。不過，未來我們有可能再次透過活動讓它回歸！ 活動結束後，我還能獲得這款極限威能造型和其他經典造型嗎？ 可以！它們不是專屬造型，會在未來的活動中回歸，或是可透過以後的寶箱、寶物之星、商店特惠等方式獲得。此外，經典造型會在活動結束後出現在亂鬥圖鑑中，供大家獲取。

以上就是本文全部內容！經典亂鬥活動現已開始，並將持續到7月31日，快來參加吧！