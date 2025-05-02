美樂蒂的身高恢復囉！

安傑洛的持續傷害效果現在可以正常疊加。

修復排位賽中，如果玩家選擇的免費滿級英雄是自己已有的，則無法為該英雄選擇武裝配件的問題。

修復佩妮發射第二發子彈時，會瞄準與第一發子彈相同的位置，而不瞄準敵人的問題。

露米的普通攻擊不會再因「急速開火」隨機事件而卡死了。

修復載勇的語音問題。

修復斯威克、妮塔和異芙在部分低效能Android裝置上的視覺效果問題。