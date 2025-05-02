2025年5月2日
Blog – Brawl Stars
四月平衡性調整！
平衡性調整和其他優化！
加強：
鴉
‣ 減療效果從40%提升至60%
邦妮
‣ 使用超級技能落地後，可立刻再次使用超級技能，回到最佳拍檔裡！
米可
‣ 普通攻擊的裝彈速度從2600調整為2400
潔西
‣ 生命值從3000提升至3100
葳洛
‣ 生命值從2800提升至3100
帕姆
‣ 普通攻擊傷害從260提升至300
梅格
‣ 梅格親自上陣時的移動速度從770提升至820
削弱：
露米
‣ 生命值從3000降低至2800
‣ 武裝配件「無情冰霜」的冷卻時間從18秒延長至22秒
碧兒
‣ 武裝配件「黃蜂哨兵」的冷卻時間從20秒延長至24秒
奧利
‣ 生命值從5600降低至5300
卡爾
‣ 武裝配件「炙熱排氣管」的傷害從370降低至300
巴斯特
‣ 基礎生命值從5000降低至4800
查斯特
‣ 極限威能的蓄能倍率從30降低至25
謎寶
‣ 普通攻擊傷害從1300降低至1200
安傑洛
‣ 武裝配件「銳利飛刺」的冷卻時間從14秒延長至18秒
蓋瑞
‣ 武裝配件「神奇手杖」的冷卻時間從20秒延長至23秒
曼蒂
‣ 極限威能的蓄能倍率從40降低至35
駛徒
‣ 極限威能的蓄能倍率從3降低至2
拜倫
‣ 武裝配件「附加劑量」的冷卻時間從14秒延長至18秒
其他修復：
美樂蒂的身高恢復囉！
安傑洛的持續傷害效果現在可以正常疊加。
修復排位賽中，如果玩家選擇的免費滿級英雄是自己已有的，則無法為該英雄選擇武裝配件的問題。
修復佩妮發射第二發子彈時，會瞄準與第一發子彈相同的位置，而不瞄準敵人的問題。
露米的普通攻擊不會再因「急速開火」隨機事件而卡死了。
修復載勇的語音問題。
修復斯威克、妮塔和異芙在部分低效能Android裝置上的視覺效果問題。
其他細微的視效調整。