亂鬥英雄們，大家好！
海綿寶寶活動進行得如火如荼！我們將與Twitch合作於9月14日15點舉辦Twitch海綿寶寶狂歡節，邀請西瓜、仔魚、靜兒等實況主展開個人賽。同日，19點30分還將進行荒野亂鬥比奇堡戰役！由8位知名實況主各自組隊參戰！
Twitch海綿寶寶狂歡節將由參賽的實況主於其頻道進行直播。荒野亂鬥比奇堡戰役則除了各實況主頻道直播外，Twitch台灣主頻道也將進行轉播，另外，在主頻道觀看直播還能參加抽獎活動！有隨機小公仔、徽章等小禮物正等著大家唷！
特別活動內容：
Twitch海綿寶寶狂歡節
直播開始時間：9月14日15點
參加實況主：西瓜、靜兒、仔魚、立穎、農夫小蹦仔、一隻鞋、瑞娜、紋紋、梓芊、丫布丁丁、糜咔咔等20多位實況主。
賽事說明：各實況主趣味比拼抓水母與三人荒野生死鬥兩種模式，上半場為抓水母，下半場為三人荒野生死鬥，統計兩種模式的勝負結算積分，依照積分進行名次排序。
觀看直播：各實況主頻道
荒野亂鬥比奇堡戰役
直播開始時間：9月14日19點30分
參加實況主：依渟、龜狗、懶貓、NL、UZ、羅傑、蝦愛橘子、世誠共8位實況主。
賽事說明：各實況主攜手好友粉絲組成一隊，共8支隊伍隨機分2組，每組4隊，各組將進行抓水母與三人荒野生死鬥兩階段賽程，每組各取兩階段總積分前2名隊伍於決賽一較高下決定冠軍。
觀看直播：Twitch台灣主頻道
準備好看直播了嗎，亂鬥英雄們？
9月14日15點與19點30分一起享受趣味滿滿的特別活動直播吧！