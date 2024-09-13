Twitch海綿寶寶狂歡節將由參賽的實況主於其頻道進行直播。荒野亂鬥比奇堡戰役則除了各實況主頻道直播外， Twitch台灣主頻道 也將進行轉播，另外，在主頻道觀看直播還能參加抽獎活動！有隨機小公仔、徽章等小禮物正等著大家唷！

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