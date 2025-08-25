《荒野亂鬥》即將修改Logo！
沒錯，就和標題裡說的一樣！《荒野亂鬥》的遊戲Logo將在下次更新後改為新版Logo！
至於為什麼要修改，簡單來說是因為：
在與設計更現代化的其他品牌Logo競爭時，它顯得過時、太複雜
「Brawl」是品牌的核心，但Logo沒能很好地體現出這一點
我們希望讓遊戲的Logo和App圖示聯絡更緊密
經過研究和使用者測試，我們最終決定用更富有現代感的《荒野亂鬥》Logo。在大部分情況下，新版Logo應該會更清晰、更新鮮，同時透過熟悉的顏色和形狀保留原本的感覺。
詳細介紹！
在這裡，我們也想更詳細地聊一聊這次Logo更改的過程和原因，讓大家能更清楚地了解情況。
舊版 Logo 帶來的挑戰
缺少凸顯「Brawl」的元素：「Brawl」是品牌的核心，也是遊戲名稱中最具代表性的部分。幾乎所有玩家都用「Brawl」作為遊戲的簡稱，但在原版Logo上，由於主色調和字型大小，大家往往先注意到「Stars」
過於複雜：舊Logo將大量元素結合在一起，在不同的情景和大小下，會出現難以看清的問題
適應性較弱：由於上述因素，在我們的遊戲或自有頻道外使用這個Logo時——如廣告、周邊、聯名活動等，結果大都不太理想
設計逐漸過時：想在眾多Logo中脫穎而出並不簡單。舊版Logo的設計已經稍顯落伍，不如其他經過更新的品牌
此外，遊戲Logo與App圖示的區別太大。在舊版Logo的設計中，骷髏頭只是很小的一部分，而遊戲圖示則完全相反
更改Logo的主要原因就是應對和解決這些挑戰。我們希望能透過煥然一新的外觀來解決這些問題，並進一步提升品牌認知和認可度。
雖然有著上述的種種問題，但我們並不想徹底拋棄舊Logo和它所代表的過去。我們並不是要徹底重塑品牌，而是一種進化和更新。
在這個理念下，我們測試了幾種Logo方案，有對舊設計的小更新，也有在現代理念基礎上大刀闊斧的改版。最終結果出來後，我們更加相信改版後能達到預期的效果。這個新版Logo是表現最佳、使用者測試回饋最好的版本。甚至有些人以為新Logo就是現行官方Logo，因為它和App圖示非常契合。
我們在確定最終方案之前，對其進行了一些小的調整，確保Logo的核心辨識元素保持不變。骷髏頭、顏色和字體風格都盡量保留，以維持「荒野亂鬥」品牌身份的一致性。
要再次強調的是：這不是一次品牌重塑。我們更新Logo是為了讓它能跟上時代、更好的代表「荒野亂鬥」、更適應不同的Logo使用情境。
問題解答
• 新版Logo什麼時候會替代舊版？
下次更新上線時，預計會在2025年9月的第一週發布。
• 這是否代表「荒野亂鬥」這個品牌正在發生變化？
本次改動只是Logo的更新，並非品牌重塑。我們依然是你熟悉又「討厭」的那個「荒野亂鬥」！
• Logo修改了，那我能拿到補償嗎？
¯\_(ツ)_/¯
• 在地化後的相關Logo會修改嗎？
會。所有《荒野亂鬥》Logo都會在本次更新中修改。其他與《荒野亂鬥》相關的Logo，如荒野亂鬥全球錦標賽和亂鬥搶先看的Logo，之後也將遵循新設計的理念進行更新。