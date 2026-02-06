我們正在設計一套全新的獎盃機制，並將在2月21日的《亂鬥搶先看》中帶來詳細介紹！

為了幫助大家更順利地銜接新機制，我們希望在此提前分享一些重要資訊。下列內容將於2月24日更新的系統維護後全部完成實裝：

獎盃賽季和榮耀寶箱系統將會同步下架。

所有玩家都能根據自己在更新前贏得的賽季獎盃數量，獲得最後一個榮耀寶箱。

排行榜上的巔峰威望將會下架，並以歷史成績顯示在你的玩家個人資料介面。

本次更新的系統維護結束後，所有玩家都能獲得一個究極榮耀寶箱。也就是說，如果你在2月24日之前賽季獎盃數量達到了3000盃，更新後可獲得兩個究極榮耀寶箱！

各等級的榮耀寶箱（包括究極榮耀寶箱）後續還會不定期出現在各種社群活動中。

所有獎盃數超過1000盃的英雄，其獎盃數都將重置為1000盃。

那麼……下次更新將會有什麼內容？

全新的獎盃機制： 鼓勵所有玩家努力邁向更高水準。 推出不同顏色的全新英雄稱號，作為高技術、高強度玩家的獎勵，為他們提供展示自己成就的新方式（下週還會分享更多相關資訊！） 配對機制優化（採用MMR配對分級機制）

推出「資源衝刺」活動，每次獲勝可獲得更多貨幣獎勵。

增益吊飾的取得方式優化： 每個主題季的超級任務會提供增益吊飾獎勵（仍在開發中）。 每個新娃娃機都有一次免費抽取增益吊飾的機會。 花費79寶石可獲得1個隨機增益吊飾禮包。 參加上面提到的「資源衝刺」活動，也有機會獲得增益吊飾獎勵。



我們將在下一期《亂鬥搶先看》中詳細介紹全部內容！此外，下週我們還會發布新的介紹文章，並借此機會收集大家對稱號的創意！

我們不見不散！