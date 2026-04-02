閃光幣、亂鬥圖鑑和商店即將迎來調整！

如果你看過最近發布的「這不是開發計畫」影片，應該還有印象——我們希望解決目前外觀和閃光幣系統存在的一些問題。如果你還沒看……嗯，你知道該怎麼做！

目前，外觀的觀感、取得方式和販售方式都有一些需要優化的地方。我們不期望一次就能解決所有問題，但會逐一盤點我們認為有必要修改的每個地方，再說說我們打算如何解決。

我們會在下次更新中試行新版外觀系統，首先要調整的是閃光幣、亂鬥圖鑑和商店。

閃光幣的設計初衷，是讓每位玩家都有機會取得外觀。我們當時的目標是，發布造型等外觀時，能讓所有玩家都感到開心和期待，而不只是少數願意付費購買的玩家。我們原本希望適度降低外觀的營利性質，同時帶動玩家更積極地參與遊戲。但實際效果並沒有達到預期，反而可能在某種程度上削弱了遊戲內外觀的整體價值。

目前我們面臨的問題之一是：閃光幣有時並不是玩家希望拿到的獎勵，而且玩家擁有的造型越來越多，大家對新造型的期待感也不如從前了。

此外，亂鬥圖鑑中的造型長期開放購買，玩家基本上可以隨時用閃光幣購買其中任意一款可用造型或是其他外觀。不過，閃光幣這種貨幣還是一直在「通貨膨脹」（許多玩家只存不花，越存越多），因為目前還缺少足夠強的消耗動機。這並不是因為可購買的內容不夠多，或許是因為如今造型數量實在太多了，想從中挑出自己真正想買的內容，反而需要花更多心力。