閃光幣、商店和外觀改動
閃光幣、亂鬥圖鑑和商店即將迎來調整！
如果你看過最近發布的「這不是開發計畫」影片，應該還有印象——我們希望解決目前外觀和閃光幣系統存在的一些問題。如果你還沒看……嗯，你知道該怎麼做！
目前，外觀的觀感、取得方式和販售方式都有一些需要優化的地方。我們不期望一次就能解決所有問題，但會逐一盤點我們認為有必要修改的每個地方，再說說我們打算如何解決。
我們會在下次更新中試行新版外觀系統，首先要調整的是閃光幣、亂鬥圖鑑和商店。
閃光幣的設計初衷，是讓每位玩家都有機會取得外觀。我們當時的目標是，發布造型等外觀時，能讓所有玩家都感到開心和期待，而不只是少數願意付費購買的玩家。我們原本希望適度降低外觀的營利性質，同時帶動玩家更積極地參與遊戲。但實際效果並沒有達到預期，反而可能在某種程度上削弱了遊戲內外觀的整體價值。
目前我們面臨的問題之一是：閃光幣有時並不是玩家希望拿到的獎勵，而且玩家擁有的造型越來越多，大家對新造型的期待感也不如從前了。
此外，亂鬥圖鑑中的造型長期開放購買，玩家基本上可以隨時用閃光幣購買其中任意一款可用造型或是其他外觀。不過，閃光幣這種貨幣還是一直在「通貨膨脹」（許多玩家只存不花，越存越多），因為目前還缺少足夠強的消耗動機。這並不是因為可購買的內容不夠多，或許是因為如今造型數量實在太多了，想從中挑出自己真正想買的內容，反而需要花更多心力。
當然，這只是我們對於目前玩家行為模式的解讀。在這個背景下，我們將做出的改動有：
我們將移除在亂鬥圖鑑中使用閃光幣的功能。改動後，玩家可以在商店的全新專區中花費閃光幣。目前亂鬥圖鑑中可購買的造型，以後仍會繼續輪替上架——我們只是移除了「隨時都能購買它們」的設計。
我們的設想是：如果每天只需要查看少數幾個選項，選擇起來會輕鬆很多；同時，逛商店特惠本身也會變成更有參與感的一件事。
在這個全新的商店專區中，還會推出可用閃光幣購買的特惠包。這些組合包會包含外觀內容（如造型、表情、玩家頭像和噴漆）以及寶箱/寶物之星。
這也代表，閃光幣現在也能用來幫你推進養成進度了！
這些閃光幣組合包採用點擊揭曉的形式，你每次點擊都能獲取一些閃光幣！
這些組合特惠包的折扣幅度會有很大差異，從原價到完全免費都有可能！
閃光幣組合包中也可能包含神話和傳奇造型。
部分閃光幣組合包會讓你在特定稀有度的造型中選擇一款，而且可選的造型非常多。這樣就保留了從亂鬥圖鑑中挑選造型的體驗，只是不再隨時都開放了。
此外，我們也對商店整體進行了一些調整，詳情會在最新一期《亂鬥搶先看》中介紹！
更新會帶來的其他優化調整
我們還對可免費獲取的資源做了一些調整：
每個主題季新增一個閃光幣超級任務（是額外增加，不會替代現有的超級任務）。
在主題季免費獎勵之路中加入更多閃光幣獎勵。
降低從寶物之星、混沌之星和英雄寶箱中開出造型的機率。
這些改動結合起來的效果是：免費玩家獲得的平均造型數量仍會保持不變，但他們可以更自由的選擇要獲取哪些造型，也能透過閃光幣組合包主動獲取更多喜歡的造型。我們希望這些改動能讓你收藏中的造型更有意義，因為其中會有更多是你自己挑選的。
你現在可能會問：
我該現在就把閃光幣花掉嗎？還是等更新之後再說？
整體來說，在新版本中，你花費閃光幣所獲得的價值會更高。這是因為新系統推出後，你可以使用閃光幣購買價值更高的組合包——這些組合包自帶優惠、可推進養成進度，偶爾還包含更高稀有度的造型。
不過，如果亂鬥圖鑑裡現在就有你真的非常想要的造型，那或許該在更新前先將它買下來。這樣，就不用等它出現在新版的輪替商店中了。
現在怎麼獲得閃光幣？
參加排位賽（並獲取PRO通行券獎勵）。
每天贏得6場對戰勝利。
資源鑰匙選擇閃光幣……如果你還沒用掉的話！
透過本週開啟的一項小活動取得（3月30日起的這一週）。
和之前一樣，這些都是我們針對下次更新的計畫，後續很可能還會根據實際上線後的表現繼續調整（也可能不調整）。
關於外觀，我們還有一連串想做的改動，但上面提到的這些，會是我們在下次更新中最先處理的部分。
以上就是目前的全部內容！本月後續我們還會在《亂鬥搶先看》中分享更多資訊！
再見！