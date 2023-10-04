【活動時間】

2023/10/7(六)、2023/10/8(日)最終席位資格賽直播期間

【活動說明】

觀看最終席位資格賽兩天的直播，並於指定時間依照留言格式於繁體中文直播聊天室答題，就有機會獲得獎勵，個人回答題目達指定次數，還可參加忠實粉絲獎抽獎。

另外，兩天內同時觀看人數達指定數值還會分別加抽獎勵！

【活動規則】

1、準時觀看最終席位資格賽直播

2、不定時會出現題目，每次留言時間開放2分鐘

3、依照留言格式於直播聊天室留言即可參加活動抽獎！

【留言格式】

答案＋自己的玩家標籤

【活動獎勵】

熱情參與獎：（從回答任一題的玩家中抽出）

荒野亂鬥禮物盒x1（共1名）

史派克娃娃x1（共2名）

寶石絨毛吊飾x1（共2名）

隨機小公仔（3入組）x1（共2名）

骷髏頭絨毛吊飾x1（共2名）

徽章盒裝x1（共2名）

四款貼紙組x1（共2名）

荒野亂鬥T恤x1（共5名）

雙款貼紙組x1（共20名）

忠實粉絲獎：（兩天總計至少回答6題以上）

Supercell 禮物盒x1（共1名）

史派克布徽章x1（共5名）

隨機小公仔x1（共5名）

突破觀賽獎：（每日分別計算獎項）

單日同時觀看人數達600加抽

小辣椒扇子x1（共2名）

3D漸變貼紙（3入組）x1（共2名）

單日同時觀看人數達800加抽

荒野亂鬥T恤x1（共2名）

史派克布徽章x1（共2名）

單日同時觀看人數達1000加抽

隨機大頭鑰匙圈x1（共1名）

隨機機甲系列公仔x1（共1名）

荒野亂鬥T恤x1（共1名）

普里莫人形包掛x1（共1名）

🌟若當日同時觀看人數突破1000，則可能於直播加碼新目標數值！

注意事項：

1、實體獎勵僅寄送台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞。

2、得獎者需於遊戲內公布得獎名單後指定日期內完整填寫指定的寄送表單，若未如期填寫將取消得獎資格。

3、每個帳號最多僅能獲得1次獎勵。

4、若因資料填寫錯誤導致寄送失敗將不另行補寄。

5、因應各國海關規定不同，簽收實體獎勵有可能有需繳納關稅。

6、本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停。