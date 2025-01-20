所有比賽場次採BO5賽制，並以星光戰賽制進行。每場為5盤3勝（BO5），而每盤又為5局3勝（BO5 ）。在每盤比賽開始前，每名選手可禁用一位英雄。

每盤比賽中的5局對戰採用同一種遊戲模式。由於每場比賽最多將有5盤，因此最多會有包含寶石爭奪戰、亂鬥足球、據點搶奪戰、搶星大作戰、極限淘汰賽共5種遊戲模式。