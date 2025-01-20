亂鬥英雄們，大家好！
歷經4週的週賽，4支頂尖隊伍在重重難關中脫穎而出，晉級總決賽，他們將於1月22日(三)晚上18:00以自己最佳的實力，展開最終對決！請鎖定CGA頻道觀看絕無冷場的精彩直播！
賽制介紹
所有比賽場次採BO5賽制，並以星光戰賽制進行。每場為5盤3勝（BO5），而每盤又為5局3勝（BO5 ）。在每盤比賽開始前，每名選手可禁用一位英雄。
每盤比賽中的5局對戰採用同一種遊戲模式。由於每場比賽最多將有5盤，因此最多會有包含寶石爭奪戰、亂鬥足球、據點搶奪戰、搶星大作戰、極限淘汰賽共5種遊戲模式。
參賽隊伍
4週的週冠軍於總決賽中，將先進行4強賽，勝出一方再進行冠亞軍戰。
第1週週冠軍：DSE
DSE在第1週比賽中，先以2場2比0拿下對手，再於關鍵一戰擊退強敵BD特別難，憑藉著穩定的操作勝出。隊伍由On9?（BMan）、一定是因為緹太可愛（緹(⸝⸝- -⸝⸝)🐰）、4kMegu（Megu in blue）、帽仔🎩組成，其中BMan即為大家熟知的選手──Geki，他曾與Megu一同參加去年的荒野亂鬥全球錦標賽最終席位資格賽，究竟他們在總決賽會有什麼樣的表現？
第2週週冠軍：OGC X Bear
OGC X Bear由FatNana魔、FatBear个、Exothermic（ExoSugar熱）、拳｜やuddingGL💫（AsuTaku亞）組成。雖然4位選手並未如第1週週冠軍隊伍未有過大賽經驗，但在週冠軍賽中除了敗給BD特別難1盤外，均以2比0勝出，相信實力仍不容小覷。
第3週週冠軍：期貨怪唉
期貨怪唉在第3週比賽首場即遇上實力堅強的BD?，以2比1險勝後，手感愈發火熱，接連以2比0收下2場勝利榮登該週冠軍。此隊伍由G1|回憶發酵烘焙獨特味道🍞（G1|我竟然還忐忑❤🩹）、Caron（whatever）、sexy james、캉가 ▽·ω·▽🤍（Kanga in pink）組成，其中Kanga在去年BSC亞太賽區的多場月度決賽中表現亮眼，擁有強勁實力的他，能否帶領隊伍迎向勝利？而與前隊友Megu等人是否有望交戰？相信將是關注焦點。
第4週週冠軍：不知道隊名要取什麼
不知道隊名要取什麼在週冠軍賽中，除被BD?拿下1盤外，與前3週的週冠軍隊伍相同，其餘2場均以2比0拿下勝利，表現可圈可點。該隊伍由GOO|Harrison、bulC thgiF taC、XuanFeng121、PeariPeariii_🍐組成，其中Harrison曾與PowerTech、Stardragon等高手打進去年BSC亞太賽區的6月月度決賽，本次參賽與不同隊友的組合會帶來哪些驚喜？
主播賽評
由Paul與阿罵分別擔任主播與賽評，將轉播4強賽與眾所矚目的冠亞軍戰。
賽事獎金
總決賽的4支隊伍，除先前週賽冠軍獎金外，於總決賽按照名次將能獲得對應的獎金。
1月22日(三)晚上18:00敬請鎖定CGA頻道，見證稱霸校園亂鬥盃的隊伍誕生！