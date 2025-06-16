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2025年6月16日
Blog – Brawl Stars

Matcherino x 《荒野亂鬥》全新時代：更多獎勵、更多競技方式，還有……兩款表情！？

Matcherino賽事計畫正在進化——目標是為玩家、主辦方與社群帶來更多回饋。從簡化的賽事分級到令人興奮的新獎勵（沒錯，還包括兩款全新表情！），這次改版將帶來更多的競爭機會、更高的能見度，以及更多參與的理由。

以下是你需要知道的所有資訊：

表情調整：更多獲勝方式，更多參賽理由

勝利者表情現在更容易獲得：

  • 黃金賽事：前4名隊伍可獲得勝利者表情

  • 白銀賽事：前2名隊伍可獲得勝利者表情

  • 青銅賽事獲勝隊伍可獲得勝利者表情

這項調整使更多隊伍能夠獲得足以炫耀的的特權，以及超讚的表情。

最後獲得史派克勝利者表情的機會！

史派克勝利者表情將在接下來兩週內限時登場。7月1日改版上線後，玩家將有最後機會入手這款經典表情，之後將永久退場。

這兩週後全新勝利者表情將正式登場，並成為常駐獎勵。請密切關注改版期間的特別表情賽事！

全新贊助者表情——支持賽事的同時收集表情

與改版一起登場：全新贊助者表情，只要2.50美元！每筆銷售收入的一部分將分配給：

  • 賽事主辦方（10%）——給予舉辦賽事推手的獎勵

  • Matcherino賽事支援（15%）——強化後端服務與社群建設

舊版贊助者表情不會下架，請放心！

賽事與主辦方制度：簡單、可擴展、人人可參與！

我們簡化了賽事制度，分為兩種主辦方等級：

入門等級

  • 人人皆可參與

  • 無表情或獎金池

  • 非常適合新手熟悉流程

合作等級

  • 可擁有表情、群眾募資與獎金池

  • 可舉辦三種等級的賽事：

    • 青銅：群眾募資

    • 白銀：100美元基礎獎金池 + 群眾募資

    • 黃金：500美元基礎獎金池 + 群眾募資

重大變革：現在任何人都能創建賽事——無需申請！
只有合作賽事可提供表情與獎金，但現在人人都能參與舉辦。

主辦方額外福利：所有表情銷售收入的10%將直接回饋給合作主辦方，協助他們擴展賽事規模並回饋他們的社群。

對玩家來說的好處：更多賽事、更多獎勵、更多表現的機會

每個賽區每月將舉辦至少

  • 1場黃金賽事

  • 2場白銀賽事

……每個月都會舉辦

這代表更多獎金更多表情更多競爭！此外，每場有獎賽事的前4名隊伍都能獲得獎勵——不再只有冠軍獨享！

月度行事曆將列出各賽區的青銅、白銀與黃金賽事。記得常常回來看看——全新賽事隨時都有可能上線：https://matcherino.com/supercell

什麼時候開始？

Matcherino x 《荒野亂鬥》改版將於7月1日正式上線！想了解更多資訊，請追蹤Matcherino：