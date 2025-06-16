Matcherino x 《荒野亂鬥》全新時代：更多獎勵、更多競技方式，還有……兩款表情！？
Matcherino賽事計畫正在進化——目標是為玩家、主辦方與社群帶來更多回饋。從簡化的賽事分級到令人興奮的新獎勵（沒錯，還包括兩款全新表情！），這次改版將帶來更多的競爭機會、更高的能見度，以及更多參與的理由。
以下是你需要知道的所有資訊：
表情調整：更多獲勝方式，更多參賽理由
勝利者表情現在更容易獲得：
黃金賽事：前4名隊伍可獲得勝利者表情
白銀賽事：前2名隊伍可獲得勝利者表情
青銅賽事：獲勝隊伍可獲得勝利者表情
這項調整使更多隊伍能夠獲得足以炫耀的的特權，以及超讚的表情。
最後獲得史派克勝利者表情的機會！
史派克勝利者表情將在接下來兩週內限時登場。7月1日改版上線後，玩家將有最後機會入手這款經典表情，之後將永久退場。
在這兩週後，全新勝利者表情將正式登場，並成為常駐獎勵。請密切關注改版期間的特別表情賽事！
全新贊助者表情——支持賽事的同時收集表情
與改版一起登場：全新贊助者表情，只要2.50美元！每筆銷售收入的一部分將分配給：
賽事主辦方（10%）——給予舉辦賽事推手的獎勵
Matcherino賽事支援（15%）——強化後端服務與社群建設
舊版贊助者表情不會下架，請放心！
賽事與主辦方制度：簡單、可擴展、人人可參與！
我們簡化了賽事制度，分為兩種主辦方等級：
入門等級
人人皆可參與
無表情或獎金池
非常適合新手熟悉流程
合作等級
可擁有表情、群眾募資與獎金池
可舉辦三種等級的賽事：
青銅：群眾募資
白銀：100美元基礎獎金池 + 群眾募資
黃金：500美元基礎獎金池 + 群眾募資
重大變革：現在任何人都能創建賽事——無需申請！
只有合作賽事可提供表情與獎金，但現在人人都能參與舉辦。
主辦方額外福利：所有表情銷售收入的10%將直接回饋給合作主辦方，協助他們擴展賽事規模並回饋他們的社群。
對玩家來說的好處：更多賽事、更多獎勵、更多表現的機會
每個賽區每月將舉辦至少：
1場黃金賽事
2場白銀賽事
……每個月都會舉辦！
這代表更多獎金、更多表情和更多競爭！此外，每場有獎賽事的前4名隊伍都能獲得獎勵——不再只有冠軍獨享！
月度行事曆將列出各賽區的青銅、白銀與黃金賽事。記得常常回來看看——全新賽事隨時都有可能上線：https://matcherino.com/supercell
什麼時候開始？
Matcherino x 《荒野亂鬥》改版將於7月1日正式上線！想了解更多資訊，請追蹤Matcherino：
Brawl Stars x 《荒野亂鬥》網站：https://matcherino.com/supercell
Discord：https://discord.gg/gr83bwWQ8h