Matcherino賽事計畫正在進化——目標是為玩家、主辦方與社群帶來更多回饋。從簡化的賽事分級到令人興奮的新獎勵（沒錯，還包括兩款全新表情！），這次改版將帶來更多的競爭機會、更高的能見度，以及更多參與的理由。

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