香港皇室堡《亂鬥英雄爭霸戰》現場活動與比賽資訊
亂鬥英雄們，大家好！
WINDSOR X BRAWL STARS《亂鬥英雄爭霸戰》活動來啦！艾爾普里莫與小辣椒首次現身香港皇室堡，將帶大家走進寶石礦場與沙漠場景。現場同步推出三項活動──《奪星大挑戰》、《奪星連勝龍虎榜》與《奪星打卡趣》，於活動時段參加試玩挑戰、打卡等將能獲得寶物之星！
除了上述提到的三大活動外，獎勵豐富的賽事《皇者亂鬥爭霸賽》也於今日開放報名，比賽限定居住在香港的玩家參加，並且決賽將以線下形式進行，有興趣參賽的話，快到比賽說明頁面了解詳情！
以下為大家簡單整理現場活動與比賽相關資訊！
《奪星大挑戰》
活動時間：2025年11月21日至2026年1月2日（12月20日除外）
挑戰時段：
平日：14:00至18:00
假日：12:00至18:00
其餘時段開放玩家自由進場試玩練習。
活動說明：
挑戰時段，使用現場提供的電競手機與試玩帳號連贏3場的玩家，即可獲得3顆隨機寶物之星。
特別提醒：
在挑戰時段內每人每次排隊可挑戰一次，活動期間不限挑戰次數，但獎勵在規定時間內僅可領取一次。
《奪星連勝龍虎榜》
活動時間：2025年11月21日至2026年1月2日（12月20日除外）
活動說明：
活動期間，參加《奪星大挑戰》，在單次挑戰中，連勝場數最高的玩家，將能獲得100顆寶物之星！
活動報名截止時間為12月31日18:00
活動時間結束後進行結算
特別提醒：
參加活動的玩家需要提供現場工作人員相關聯絡方式，以利後續兌獎。
《奪星打卡趣》
活動時間：2025年11月21日至2026年1月2日
活動說明：
於場內試玩後，在現場即時打卡並於個人Instagram上傳活動限時動態並標註@hkwindsorhouse，即可於現場活動時段內，向工作人員領取1顆寶物之星。
特別提醒：
打卡兌換寶物之星的活動時段，以現場公布資訊為主。
《皇者亂鬥爭霸賽》
報名時間：2025年11月21日至12月10日17:59
賽程說明：
淘汰賽
日期：2025年12月13日至12月4日
形式：線上賽
128強至16強賽事為BO3賽制
決賽：
日期：2025年12月20日
形式：線下賽
半準決賽為BO3賽制，準決賽、季軍戰及決賽為BO5賽制
地點：皇室堡地下中庭
參賽名額：
限定128支隊伍參賽。若報名超出128支隊伍，將按照完成報名的時間順序，選取符合資格的前128支隊伍。
賽事獎勵
冠軍
ASUS ROG Phone 9 Pro手機x3、4,500港幣、《荒野亂鬥》Pro通行券x3、30,000 GLOW Rewards 積分
亞軍
3,000港幣、《荒野亂鬥》高級亂鬥通行券x3、24,000 GLOW Rewards 積分
季軍
1,500港幣、《荒野亂鬥》高級亂鬥通行券x3、15,000 GLOW Rewards 積分
第4至8名
每支隊伍《荒野亂鬥》亂鬥通行券x3
如有活動與賽事相關問題，請聯絡香港皇室堡！
※《奪星大挑戰》、《奪星連勝龍虎榜》與《奪星打卡趣》參加規則與獎勵發放方式以主辦單位現場說明為準，但其言論不代表官方立場
※《皇者亂鬥爭霸賽》由皇室堡籌辦，非官方賽事，其主辦單位言論不代表官方立場