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2024年5月22日
Blog – Brawl Stars

更新詳情：哥吉拉襲擊《荒野亂鬥》！

5月22日維護內容

問題修復

  • 修復亂鬥擂台友誼賽中，邀請好友加入會與自身選擇第2位英雄畫面重疊的問題

  • 修復機械哥吉拉和哥吉拉、紅蓮哥吉拉與暗黑哥吉拉的音效問題

  • 修復寶石大王和黑潮船長的超級技能視覺效果

  • 排位賽重新換色造型、哥吉拉系列噴漆、表情和玩家頭像現已加入亂鬥圖鑑

5月3日維護內容

問題修復

  • 修復未達聲望，卻能解鎖對應聲望個人頭像的問題

  • 芽芽的超級技能將不再能阻止怪獸（哥吉拉/機械哥吉拉）的移動

  • 蓋瑞的武裝配件「神奇手杖」將不能再用來拉扯怪獸

  • 新活動開始時，變異圖示未正常顯示的問題

  • 歐提斯不能再使用其武裝配件變身哥吉拉

  • 怪獸（哥吉拉/機械哥吉拉）將不再卡在建築上

  • 修復友誼賽在達成勝利條件前，提前結束的問題

  • 怪獸（哥吉拉/機械哥吉拉）額外增加移動速度和生命值

  • 哥吉拉城市大暴走的建築物額外增加生命值

變異調整

  • 駛徒變異時，其能力之星「燃料補給」恢復生命值減少50%

  • 彈射和拉夫降低子彈反彈

排位賽修復與調整

  • 修復排位賽多次達到同RANK，但個人資料中名片背景異常的問題

  • 排位賽隨機事件「春回大地」出現機率調整為1%

4月26日Android可選更新

  • 可選更新現已上線，修復Android裝置上一些閃退問題

4月25日維護內容

  • 修復莉莉導致的遊戲閃退問題

  • 修復城市大暴走中一張無法完成的地圖

  • 修復凱特武裝配件的描述

  • 修復個人資料無法儲存資訊的問題

  • 修復P古拉伯爵攻擊的子彈紋理問題

  • 修復友誼賽亂鬥擂台中可使用英雄變異效果的問題

  • 修復排位賽RANK加成在離重回前一賽季最高RANK還差一個RANK時就提前失效的問題

  • 排位賽RANK加成調整：青銅（無加成）、白銀（10%）、黃金（20%）、鑽石（30%）、神話（50%）、傳奇（75%）、大師（100%）

Android裝置閃退和其他問題修復，預計將在下週初推出！

全新英雄：莉莉（神話）

類型：刺客型

  • 天賦：靠近敵方時超級技能自動蓄能，移動時沒有腳印。

  • 普通攻擊：棘刺突襲

  • 莉莉向前刺擊。普通攻擊彈藥量為1發。

  • 超級技能：移花接木

  • 丟出一粒直線飛行的種子，若命中敵人可造成少量傷害，並將莉莉傳送到目標身後。

  • 武裝配件：藏木於林

  • 莉莉進入暗影世界3秒。

  • 武裝配件：落地生根

  • 莉莉下次超級技能丟出的種子會沿拋物線飛行，無論是否命中目標，都會將莉莉傳送到種子的落點。

  • 能力之星：芒刺在背

  • 如果成功傳送到敵人身後，莉莉的下次普通攻擊可造成50%的額外傷害

  • 能力之星：一葉知秋

  • 如果莉莉的超級技能自動蓄能範圍內有敵人，她的移動速度會提升15%。

全新英雄：德拉古（傳奇）

類型：坦克型

  • 天賦：受到傷害時會為超級技能蓄能

  • 普通攻擊：驚龍刺

  • 德拉古舉起長槍向前猛刺，槍尖可對目標造成額外傷害。

  • 超級技能：馭龍獨奏

  • 德拉古為他的充氣火龍打滿氣，提升移動速度並獲得傷害減免效果。超級技能持續期間，他的普通攻擊變為向前方扇形範圍噴吐火焰。

  • 武裝配件：升龍擊

  • 下一次驚龍刺會短暫擊飛敵人。

  • 武裝配件：最後一搏

  • 德拉古的生命值不會掉到1點以下，效果持續2秒（在亂鬥足球模式啟用該武裝配件時，德拉古無法帶球）

  • 能力之星：龍破斬

  • 每過5秒，德拉古的下一次驚龍刺都會暴露命中的敵人。被暴露的敵人受到的傷害會提升35%，持續5秒。

  • 能力之星：華麗速彈

  • 馭龍獨奏啟用期間，德拉古會恢復生命值。

全新極限威能

  • 布洛克：密集轟炸

  • 布洛克對目標區域同時發射4波火箭彈幕，使敵人沐浴在火箭雨當中。

  • 沙迪：疾速風沙

  • 沙迪和友軍處在沙塵迷蹤範圍內時，移動速度提升20%。沙塵迷蹤出現時，還會使敵人沉默0.5秒。

  • 妮塔：極限熊靈

  • 妮塔使熊靈布魯斯也進入極限威能狀態，使牠的體型變大、移動速度提升15%、生命值提升20%。

  • 麥克絲：無限能量

  • 麥克絲向每位隊友丟出能量飲料，提升隊友的移動速度，並為他們提供25%的超級技能蓄能。

  • 吉恩：極限魔手

  • 吉恩的超級技能會分裂出三隻魔手。每隻魔手都能抓住一個敵人。

  • 滴答：熱血過頭

  • 滴答迅速投擲出自己的頭，使其更快衝向敵人，爆炸後還會留下6顆感應地雷。

極限威能造型

我們帶來了全新的極限威能造型，使用這種造型的英雄啟用極限威能時，其外觀會有明顯變化！

第一款極限威能造型是霸子的「哥吉拉」，大家可在即將上線的荒野亂鬥X哥吉拉聯名活動中免費解鎖！

全新造型

荒野亂鬥X哥吉拉聯名活動

  • 哥吉拉（霸子） | 活動獎勵和變異蛋

  • 異色造型：紅蓮哥吉拉 & 暗黑哥吉拉 | 變異蛋

  • 紅衣戰士（布洛克） | 149寶石（變異蛋）

  • 藍衣戰士（布洛克） | 149寶石（變異蛋）

  • 黃衣戰士（布洛克） | 149寶石（變異蛋）

  • 粉紅戰士（布洛克） | 149寶石（變異蛋）

  • 黑衣戰士（布洛克） | 149寶石（變異蛋）

5月亂鬥主題季：哥吉拉

  • 機械基多拉（滴答） | 亂鬥通行券

  • 異色造型：暗之機械基多拉 & 光之機械基多拉 | 高級亂鬥通行券

  • 魔斯拉（異芙） | 149寶石（排位賽）

  • 機械哥吉拉（妮塔） | 199寶石

6月亂鬥主題季：賽博亂鬥

  • 電馭駭客（布洛克） | 亂鬥通行券

  • 異色造型：天才駭客 & RGB駭客 | 高級亂鬥通行券

  • 機體異常（賴瑞和羅瑞） | 149寶石（排位賽）

  • 數位頑童（碧兒） | 79寶石

  • 網路怪客（范） | 199寶石

  • 超級病毒（查莉） | 299寶石

造型重製

  • 未來忍者（塔拉） | 149寶石

  • 電競玩家（嗶嗶） | 199寶石

重新換色

  • 血色聖騎（奔騰） | 149寶石

  • 白袍法師（拜倫） | 149寶石（排位賽）

  • 祥瑞之獸（妮塔） | 149寶石（排位賽）

  • 水上特技（賈姬） | 149寶石（排位賽）

  • 製片人（霸子） | 149寶石（排位賽）

  • 癲狂之徒（佩妮） | 149寶石（排位賽）

  • 酒館鋼琴（比特8號） | 149寶石（排位賽）

造型微調

  • 搖滾巨星（柯爾特） | 29寶石

  • 街貓教父（狂牛） | 149寶石

上述經過調整的造型，將在更新上線時推出。

其他

  • 沙灘型男（拜倫） | 29寶石

  • 神偷怪盜（莫提斯） | 29寶石

  • 陽光巨漢（法蘭克） | 29寶石

  • 破壞突擊隊雪莉（雪莉） | 199寶石

  • 暗黑武士（吉恩） | 149寶石（Supercell MAKE）

  • 永恆夢魘（沙迪） | 149寶石（Supercell MAKE）

  • 異變草莓（莉莉） | 29寶石

  • 闇騎士（德拉古） | 29寶石

閃耀銀和璀璨金造型

  • 查克

  • 查莉

  • 葳洛

  • 凱特

  • 米可

以上閃耀銀和璀璨金造型將在更新上線時推出。

造型更新

  • 原型機甲爆（鷹獵人爆）：全新配音 + 全套表情組合

  • 冰霜女皇安珀（安珀）：造型稀有度升級為傳奇，具有所有傳奇造型元素（包括特殊語音）

稱號

  • 「怪獸之王」：哥吉拉主題季高級亂鬥通行券稱號

  • 「我是電腦」：賽博亂鬥主題季高級亂鬥通行券稱號

  • 「背刺狂魔」：莉莉專精稱號

  • 「地下城主」：德拉古專精稱號

平衡性調整

加強

  • 格斯

  • 現在護盾可對敵人造成擊退效果

  • Mr. P

  • 機器助手的移動速度提升25%

  • 機器助手基地的基礎生命值從2200提升至2500（提升13%）

  • 莫提斯

  • 普通攻擊：傷害從940提升至1000

  • 武裝配件「連擊轉輪」：傷害從940提升至1000

  • 葳洛

  • 能力之星「痴心絕對」：移動速度提升效果從25%增加至33%

  • 能力之星「盲目狂戀」：裝彈速度減慢效果從25%增加至30%

  • 保力

  • 普通攻擊：傷害從760提升至800

  • 超級技能：傷害從760提升至800

  • 羅莎

  • 極限威能：蓄能倍率從40%提升至50%

  • 珍娜

  • 超級技能：傷害從600提升至800

削弱

  • 安傑洛

  • 處在毒氣區域內射出的飛刺，其持續傷害降低50%

  • 查莉

  • 超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從6次增加至7次

  • 普通攻擊 - 射程從27降低至25

  • 小辣椒

  • 普通攻擊：最短距離傷害從23%降低至20%

  • 納妮

  • 普通攻擊：傷害從800降低至740

  • 康迪留斯

  • 普通攻擊：傷害從730降低至700

  • 普攻攻擊命中提供的超級技能蓄能從105降低至90（降低14%）

  • 史派克

  • 普通攻擊：傷害從560降低至540

  • 武裝配件「尖刺針包」：傷害從1120降低至1080

  • 蓓爾

  • 極限威能：蓄能倍率從50%降低至40%

  • 美樂蒂

  • 武裝配件「舒緩間奏」：每個音符提供的減傷效果從15%降低至10%

  • 能力之星「動感節拍」：每個音符提供的移速加成從8%降低至6%

其他調整

  • 鴉在極限威能狀態下射出的飛刀，碰到牆壁時會正常飛回

  • 凱特

  • 武裝配件「紙箱躲貓貓」：潛行持續時間從5秒降低至3秒

  • 普通攻擊 - 傷害從800提升至1000

  • 超級技能 - 傷害從800提升至1000

  • R-T

  • 武裝配件「線性傳輸」：調整為「緊急訊號」，使用後超級技能會立即完成蓄能

  • 漢克

  • 漢克使用超級技能時，還會恢復自身已損失生命值的50%

  • 生命值從5800降低至5400

  • 查克

  • 調整後，查克在已有路標的範圍內，也能放置新路標了。點擊按鈕可衝鋒，長按瞄準可丟出新路標。

地圖、遊戲模式和活動循環調整

場景

  • 移除

  • 電玩街

  • 電玩街：荒野生死鬥

  • 美好星卡通工作室

  • 市集

  • 島嶼市集：荒野生死鬥

  • 新增

  • 瘋狂莊園（New）

  • 哥吉拉（New）

  • 魔法森林

  • 水上樂園

地圖

  • 搶星大作戰

  • 好奇心靈（New）

  • 運河水道

  • 草叢迷蹤

  • 神秘流星

  • 亂鬥足球

  • 後院球場

  • 守門員之夢（修改）

  • 視網膜

  • 陽光球場

  • 超級海灘

  • 沙灘足球

  • 中心舞台

  • 綠蔭球場

  • 寶石爭奪戰

  • 堅石礦井

  • 鋒利銳角

  • 戈壁陷阱

  • 鄉趣遊樂場

  • 寶石要塞

  • 開闊地帶

  • 地下礦坑

  • 終點站

  • 金庫攻防戰

  • 燙手山芋

  • 轟隆峽谷

  • 安全區域

  • 荒涼工坊

  • 據點搶奪戰

  • 灼熱火圈

  • 甲蟲決鬥

  • 開門大吉

  • 平行遊戲

  • 極限淘汰賽

  • 搖滾蓓爾

  • 深水區

  • 烈焰鳳凰

  • 金臂峽谷

  • 新地平線

  • 空曠荒野

  • 川流不息（New）

  • 四重關卡（New）

  • 積分爭奪戰

  • 死亡輪迴

  • 四重傷害

  • 獵殺天堂

  • 巨大裂口

  • 荒野生死鬥

  • 洞穴迷宮

  • 幽暗通道

  • 雙重麻煩

  • 饑荒盛宴

  • 石牆亂鬥

  • 幽暗溪流

  • 風暴平原

  • 五十五號（New）

排位賽（和荒野亂鬥全球錦標賽）

  • 搶星大作戰

  • 運河水道

  • 草叢迷蹤

  • 神秘流星

  • 亂鬥足球

  • 沙灘足球

  • 中心舞台

  • 綠蔭球場

  • 寶石爭奪戰

  • 寶石要塞

  • 堅石礦井

  • 終點站

  • 金庫攻防戰

  • 燙手山芋

  • 轟隆峽谷

  • 安全區域

  • 據點搶奪戰

  • 甲蟲決鬥

  • 開門大吉

  • 平行遊戲

  • 極限淘汰賽

  • 烈焰鳳凰

  • 金臂峽谷

  • 新地平線

社群遊戲模式

  • 在最近一次社群遊戲模式投票中，亂鬥擂台大獲全勝，它將代替亂鬥籃球，出現在社群遊戲模式欄位當中！

  • 地圖池：

  • 仙鶴草坪

  • 猿猴迷陣

  • 毫無藉口

  • 耀眼火焰（New）

全新排位賽隨機事件

  • 5月：春回大地（New）

  • 6月：雜草叢生（重製）

全新！荒野亂鬥x哥吉拉聯名活動！

我們與哥吉拉合作，將在遊戲內舉辦一場超讚活動，活動時間為4月29日至5月20日！

本次活動的主要目標是：盡量收集變異蛋，以獲取豐富的獎勵，還有機會免費解鎖全新極限威能造型：哥吉拉（霸子）！

更棒的是，在本次活動中，你可以變身強大的哥吉拉和機械哥吉拉，摧毀眼前的一切！

變異蛋

  • 變異蛋可以開出英雄的變異效果、金幣、能量點數、英雄積分、閃光幣、主題造型和全新極限威能造型！

  • 變異蛋可透過每日對戰勝利、城市大暴走對戰勝利和商店特惠獲取！

  • 商店也會上架限量的變異蛋供玩家購買。

  • 變異蛋僅限活動期間獲取，活動結束後將消失。

戰隊超級巨蛋！

  • 和戰隊其他成員一起努力，盡量打破更多的變異蛋，一起填滿這個神秘的超級巨蛋吧！

  • 巨蛋有多個里程碑，完成可獲得寶石獎勵。

  • 如果戰隊總共收集了1250顆變異蛋，即可填滿超級巨蛋，戰隊中的每個成員都能免費獲得終極大獎：霸子的極限威能造型「哥吉拉」！

  • 加入活躍度高的滿員戰隊，可大幅提高贏取「哥吉拉」霸子造型的機率。

  • 為了預防惡意行為，活動開始後，戰隊成員為填滿超級巨蛋做出一定貢獻後，就會被鎖定在該戰隊中。

  • 如果尚未做出貢獻，該成員則可以自行離開戰隊，或被踢出戰隊。

  • 如果你還沒有霸子，也不用擔心！霸子可在商店裡免費獲取！

全新模式：哥吉拉城市大暴走

  • 與對手一較高下，對城市造成的破壞程度更高的一方獲勝。

  • 雙方隊伍各有一名玩家可變身強大的哥吉拉或機械哥吉拉，提升破壞力！

  • 參加城市大暴走對戰，可填充變異蛋盒。每一盒裡最多可容納6樣獎勵，每4天會有新的盒子出現。

  • 獲勝可獲得一顆變異蛋，戰敗則可獲得一個稀有寶物之星。

全新變異英雄（臨時）

  • 在哥吉拉活動期間，大家可透過變異蛋解鎖40個英雄的臨時變異效果。

  • 變異的效果出人意料，能為英雄帶來更強、更不可思議的能力，大幅改變這些英雄的玩法！

  • 哥吉拉城市大暴走對戰中，將持續啟用變異事件。此外，活動期間，還會隨機為其他獎盃模式啟用變異事件。

  • 玩家可在活動介面查看具有變異事件的遊戲模式。

  • 變異效果僅在活動期間可用。

變異效果一覽

  • 雪莉：散彈槍會射擊2次

  • 妮塔：超級技能會召喚出2個熊靈

  • 柯爾特：普通攻擊射程更遠，且可摧毀障礙物

  • 布洛克：普通攻擊會發射2枚火箭

  • 艾爾普里莫：超級技能的飛行速度變得更快，且超級技能蓄能速度和生命值提升

  • 波可：受到攻擊後，為自己和身邊的友軍提供持續治療效果

  • 羅莎：使用超級技能時，會在身邊生成草叢。

  • 滴答：超級技能會額外丟出2顆爆炸頭

  • 彈射：彈射發射的所有子彈都可以彈射更多次

  • 佩妮：使用超級技能時，會額外擺出一門艦炮

  • 卡爾：普通攻擊飛行速度提升，使用超級技能期間提升移動速度

  • 鷹獵人爆：可以在場上放置不限數量的狩獵陷阱

  • 駛徒：超級技能一直處於可使用狀態

  • 小辣椒：小辣椒的狙擊陽傘會射擊2次

  • 帕姆：彈藥量變為無限

  • 法蘭克：速度更快、生命值更高，普攻還可摧毀牆壁

  • 碧兒：普通攻擊也會發射一隻超級技能的憤怒蜜蜂

  • 葛羅姆：使用超級技能時，會呈X字形額外再分裂4枚炸彈

  • 邦妮：最佳拍檔形態下，普攻會額外發射兩顆牙齒；超級技能落地時可擊暈目標

  • 格爾：普攻範圍變得更寬

  • 蓓爾：普通攻擊命中時會分裂成5道

  • 阿信：使用小小幫鼠後，會召喚更多機器老鼠。

  • 蘿拉：使用超級技能時，會額外生成一個魅影分身

  • 曼蒂：超級技能的糖果射線額外增加2道

  • 漢克：每次受到攻擊都會觸發超級技能

  • 安傑洛：普通攻擊會額外發射2發飛刺

  • 麥克絲：彈藥量變為無限

  • 芽芽：普通攻擊會額外丟出一枚種子炸彈

  • 斯威克：使用團團爆炸時還會生成黏黏炸彈，且超級技能蓄能速度提升

  • 拉夫：普通攻擊可以彈射更多次

  • 霸子：超級技能的距離更遠

  • 異芙：每次受到攻擊都會孵化2隻幼體

  • 珍娜：使用超級技能時，丟出炸彈的數量提升

  • 蓋瑞：蓋瑞在場上最多可同時放置3組次元之門

  • 美樂蒂：身邊可環繞的音符數量上限增加2個，且持續時間變長

  • 史派克：普通攻擊會分裂出更多尖刺

  • ：超級技能的淬毒飛刀會飛回來

  • 里昂：使用忍法煙玉後會製造2個幻影

  • 梅格：普通攻擊會額外發射2枚子彈

  • 奔騰：只需使用一次超級技能即可升至最高強化階段

排位賽優化

  • 調整後，配對系統將優先為組隊玩家配對其他組隊玩家。因此，單排玩家配對到組隊玩家的機率應該會顯著下降。

  • 針對單排玩家，其排位賽RANK積分的加減會考慮隊伍的平均RANK積分，以及對手的RANK積分。

  • 傳奇II到大師的RANK積分獲取數量有所調整，達到大師RANK會變得更具挑戰性。

  • 調整後，排位加成效果將根據之前排位賽賽季達到的RANK，提供更高的加成。

  • 針對青銅至黃金的對戰，提高出現隨機事件的機率。

  • 同時，大師對戰出現隨機事件的機率會下降。

排位賽寶物之星調整

  • 排位賽寶物之星的獎勵中，新增6款重新換色後的造型，對應之前星光聯賽中最先推出的6款造型：

  • 白袍法師

  • 祥瑞之獸

  • 水上特技

  • 製片人

  • 癲狂之徒

  • 酒館鋼琴

極限威能激戰調整

  • 「極限威能激戰」活動取消。

  • 商店中，全新極限威能僅可使用寶石獲取的時間從14天縮短至7天，大家可以更快使用金幣獲取極限威能了。

  • 總獎盃數第一次達到1000盃的新玩家，將可免費獲得雪莉的極限威能。

問題修復

  • 修復大師RANK排行榜的相關問題。現在，排行榜可以正確按RANK顯示各玩家的排名了。

  • 修復排位賽中震動回饋出錯的問題。

  • 修復啟用從Supercell商店購買的高級亂鬥通行券後，對應的獎勵之路未正常解鎖的問題。

  • 修復部分語言中極限威能的大小寫問題。

  • 修復賴瑞和羅瑞的武裝配件「指令：交換」會導致傷害降低的問題。

  • 修復關閉組隊介面時遊戲會閃退的問題。

  • 修復狂牛在極限威能狀態下，超級技能沒有擊退效果的問題。

  • 修復排位賽中可選擇戰力等級不足英雄的問題。

其他

  • 主介面「對戰」按鈕上方的每日勝場進度，會在對戰結束、返回主介面後更快出現。

  • 優化隨機事件「雜草叢生」的草叢生成邏輯，現在草叢會以可預測的方式生長。