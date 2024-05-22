5月22日維護內容

問題修復

修復亂鬥擂台友誼賽中，邀請好友加入會與自身選擇第2位英雄畫面重疊的問題

修復機械哥吉拉和哥吉拉、紅蓮哥吉拉與暗黑哥吉拉的音效問題

修復寶石大王和黑潮船長的超級技能視覺效果

排位賽重新換色造型、哥吉拉系列噴漆、表情和玩家頭像現已加入亂鬥圖鑑

5月3日維護內容

問題修復

修復未達聲望，卻能解鎖對應聲望個人頭像的問題

芽芽的超級技能將不再能阻止怪獸（哥吉拉/機械哥吉拉）的移動

蓋瑞的武裝配件「神奇手杖」將不能再用來拉扯怪獸

新活動開始時，變異圖示未正常顯示的問題

歐提斯不能再使用其武裝配件變身哥吉拉

怪獸（哥吉拉/機械哥吉拉）將不再卡在建築上

修復友誼賽在達成勝利條件前，提前結束的問題

怪獸（哥吉拉/機械哥吉拉）額外增加移動速度和生命值

哥吉拉城市大暴走的建築物額外增加生命值

變異調整

駛徒變異時，其能力之星「燃料補給」恢復生命值減少50%

彈射和拉夫降低子彈反彈

排位賽修復與調整

修復排位賽多次達到同RANK，但個人資料中名片背景異常的問題

排位賽隨機事件「春回大地」出現機率調整為1%

4月26日Android可選更新

可選更新現已上線，修復Android裝置上一些閃退問題

4月25日維護內容

修復莉莉導致的遊戲閃退問題

修復城市大暴走中一張無法完成的地圖

修復凱特武裝配件的描述

修復個人資料無法儲存資訊的問題

修復P古拉伯爵攻擊的子彈紋理問題

修復友誼賽亂鬥擂台中可使用英雄變異效果的問題

修復排位賽RANK加成在離重回前一賽季最高RANK還差一個RANK時就提前失效的問題

排位賽RANK加成調整：青銅（無加成）、白銀（10%）、黃金（20%）、鑽石（30%）、神話（50%）、傳奇（75%）、大師（100%）

Android裝置閃退和其他問題修復，預計將在下週初推出！

全新英雄：莉莉（神話）

類型：刺客型

天賦： 靠近敵方時超級技能自動蓄能，移動時沒有腳印。

普通攻擊： 棘刺突襲

莉莉向前刺擊。普通攻擊彈藥量為1發。

超級技能： 移花接木

丟出一粒直線飛行的種子，若命中敵人可造成少量傷害，並將莉莉傳送到目標身後。

武裝配件： 藏木於林

莉莉進入暗影世界3秒。

武裝配件： 落地生根

莉莉下次超級技能丟出的種子會沿拋物線飛行，無論是否命中目標，都會將莉莉傳送到種子的落點。

能力之星： 芒刺在背

如果成功傳送到敵人身後，莉莉的下次普通攻擊可造成50%的額外傷害

能力之星： 一葉知秋

如果莉莉的超級技能自動蓄能範圍內有敵人，她的移動速度會提升15%。

全新英雄：德拉古（傳奇）

類型：坦克型

天賦： 受到傷害時會為超級技能蓄能

普通攻擊： 驚龍刺

德拉古舉起長槍向前猛刺，槍尖可對目標造成額外傷害。

超級技能： 馭龍獨奏

德拉古為他的充氣火龍打滿氣，提升移動速度並獲得傷害減免效果。超級技能持續期間，他的普通攻擊變為向前方扇形範圍噴吐火焰。

武裝配件： 升龍擊

下一次驚龍刺會短暫擊飛敵人。

武裝配件： 最後一搏

德拉古的生命值不會掉到1點以下，效果持續2秒（在亂鬥足球模式啟用該武裝配件時，德拉古無法帶球）

能力之星： 龍破斬

每過5秒，德拉古的下一次驚龍刺都會暴露命中的敵人。被暴露的敵人受到的傷害會提升35%，持續5秒。

能力之星： 華麗速彈

馭龍獨奏啟用期間，德拉古會恢復生命值。

全新極限威能

布洛克： 密集轟炸

布洛克對目標區域同時發射4波火箭彈幕，使敵人沐浴在火箭雨當中。

沙迪： 疾速風沙

沙迪和友軍處在沙塵迷蹤範圍內時，移動速度提升20%。沙塵迷蹤出現時，還會使敵人沉默0.5秒。

妮塔： 極限熊靈

妮塔使熊靈布魯斯也進入極限威能狀態，使牠的體型變大、移動速度提升15%、生命值提升20%。

麥克絲： 無限能量

麥克絲向每位隊友丟出能量飲料，提升隊友的移動速度，並為他們提供25%的超級技能蓄能。

吉恩： 極限魔手

吉恩的超級技能會分裂出三隻魔手。每隻魔手都能抓住一個敵人。

滴答： 熱血過頭

滴答迅速投擲出自己的頭，使其更快衝向敵人，爆炸後還會留下6顆感應地雷。

極限威能造型

我們帶來了全新的極限威能造型，使用這種造型的英雄啟用極限威能時，其外觀會有明顯變化！

第一款極限威能造型是霸子的「哥吉拉」，大家可在即將上線的荒野亂鬥X哥吉拉聯名活動中免費解鎖！

全新造型

荒野亂鬥X哥吉拉聯名活動

哥吉拉（霸子） | 活動獎勵和變異蛋

異色造型：紅蓮哥吉拉 & 暗黑哥吉拉 | 變異蛋

紅衣戰士（布洛克） | 149寶石（變異蛋）

藍衣戰士（布洛克） | 149寶石（變異蛋）

黃衣戰士（布洛克） | 149寶石（變異蛋）

粉紅戰士（布洛克） | 149寶石（變異蛋）

黑衣戰士（布洛克） | 149寶石（變異蛋）

5月亂鬥主題季：哥吉拉

機械基多拉（滴答） | 亂鬥通行券

異色造型：暗之機械基多拉 & 光之機械基多拉 | 高級亂鬥通行券

魔斯拉（異芙） | 149寶石（排位賽）

機械哥吉拉（妮塔） | 199寶石

6月亂鬥主題季：賽博亂鬥

電馭駭客（布洛克） | 亂鬥通行券

異色造型：天才駭客 & RGB駭客 | 高級亂鬥通行券

機體異常（賴瑞和羅瑞） | 149寶石（排位賽）

數位頑童（碧兒） | 79寶石

網路怪客（范） | 199寶石

超級病毒（查莉） | 299寶石

造型重製

未來忍者（塔拉） | 149寶石

電競玩家（嗶嗶） | 199寶石

重新換色

血色聖騎（奔騰） | 149寶石

白袍法師（拜倫） | 149寶石（排位賽）

祥瑞之獸（妮塔） | 149寶石（排位賽）

水上特技（賈姬） | 149寶石（排位賽）

製片人（霸子） | 149寶石（排位賽）

癲狂之徒（佩妮） | 149寶石（排位賽）

酒館鋼琴（比特8號） | 149寶石（排位賽）

造型微調

搖滾巨星（柯爾特） | 29寶石

街貓教父（狂牛） | 149寶石

上述經過調整的造型，將在更新上線時推出。

其他

沙灘型男（拜倫） | 29寶石

神偷怪盜（莫提斯） | 29寶石

陽光巨漢（法蘭克） | 29寶石

破壞突擊隊雪莉（雪莉） | 199寶石

暗黑武士（吉恩） | 149寶石（Supercell MAKE）

永恆夢魘（沙迪） | 149寶石（Supercell MAKE）

異變草莓（莉莉） | 29寶石

闇騎士（德拉古） | 29寶石

閃耀銀和璀璨金造型

查克

查莉

葳洛

凱特

米可

以上閃耀銀和璀璨金造型將在更新上線時推出。

造型更新

原型機甲爆（鷹獵人爆）：全新配音 + 全套表情組合

冰霜女皇安珀（安珀）：造型稀有度升級為傳奇，具有所有傳奇造型元素（包括特殊語音）

稱號

「怪獸之王」 ：哥吉拉主題季高級亂鬥通行券稱號

「我是電腦」 ：賽博亂鬥主題季高級亂鬥通行券稱號

「背刺狂魔」 ：莉莉專精稱號

「地下城主」：德拉古專精稱號

平衡性調整

加強

格斯

現在護盾可對敵人造成擊退效果

Mr. P

機器助手的移動速度提升25%

機器助手基地的基礎生命值從2200提升至2500（提升13%）

莫提斯

普通攻擊：傷害從940提升至1000

武裝配件「連擊轉輪」：傷害從940提升至1000

葳洛

能力之星「痴心絕對」：移動速度提升效果從25%增加至33%

能力之星「盲目狂戀」：裝彈速度減慢效果從25%增加至30%

保力

普通攻擊：傷害從760提升至800

超級技能：傷害從760提升至800

羅莎

極限威能：蓄能倍率從40%提升至50%

珍娜

超級技能：傷害從600提升至800

削弱

安傑洛

處在毒氣區域內射出的飛刺，其持續傷害降低50%

查莉

超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從6次增加至7次

普通攻擊 - 射程從27降低至25

小辣椒

普通攻擊：最短距離傷害從23%降低至20%

納妮

普通攻擊：傷害從800降低至740

康迪留斯

普通攻擊：傷害從730降低至700

普攻攻擊命中提供的超級技能蓄能從105降低至90（降低14%）

史派克

普通攻擊：傷害從560降低至540

武裝配件「尖刺針包」：傷害從1120降低至1080

蓓爾

極限威能：蓄能倍率從50%降低至40%

美樂蒂

武裝配件「舒緩間奏」：每個音符提供的減傷效果從15%降低至10%

能力之星「動感節拍」：每個音符提供的移速加成從8%降低至6%

其他調整

鴉

鴉在極限威能狀態下射出的飛刀，碰到牆壁時會正常飛回

凱特

武裝配件「紙箱躲貓貓」：潛行持續時間從5秒降低至3秒

普通攻擊 - 傷害從800提升至1000

超級技能 - 傷害從800提升至1000

R-T

武裝配件「線性傳輸」：調整為「緊急訊號」，使用後超級技能會立即完成蓄能

漢克

漢克使用超級技能時，還會恢復自身已損失生命值的50%

生命值從5800降低至5400

查克

調整後，查克在已有路標的範圍內，也能放置新路標了。點擊按鈕可衝鋒，長按瞄準可丟出新路標。

地圖、遊戲模式和活動循環調整

場景

移除

電玩街

電玩街：荒野生死鬥

美好星卡通工作室

市集

島嶼市集：荒野生死鬥

新增

瘋狂莊園（New）

哥吉拉（New）

魔法森林

水上樂園

地圖

搶星大作戰

好奇心靈（New）

運河水道

草叢迷蹤

神秘流星

亂鬥足球

後院球場

守門員之夢（修改）

視網膜

陽光球場

超級海灘

沙灘足球

中心舞台

綠蔭球場

寶石爭奪戰

堅石礦井

鋒利銳角

戈壁陷阱

鄉趣遊樂場

寶石要塞

開闊地帶

地下礦坑

終點站

金庫攻防戰

燙手山芋

轟隆峽谷

安全區域

荒涼工坊

據點搶奪戰

灼熱火圈

甲蟲決鬥

開門大吉

平行遊戲

極限淘汰賽

搖滾蓓爾

深水區

烈焰鳳凰

金臂峽谷

新地平線

空曠荒野

川流不息（New）

四重關卡（New）

積分爭奪戰

死亡輪迴

四重傷害

獵殺天堂

巨大裂口

荒野生死鬥

洞穴迷宮

幽暗通道

雙重麻煩

饑荒盛宴

石牆亂鬥

幽暗溪流

風暴平原

五十五號（New）

排位賽（和荒野亂鬥全球錦標賽）

搶星大作戰

運河水道

草叢迷蹤

神秘流星

亂鬥足球

沙灘足球

中心舞台

綠蔭球場

寶石爭奪戰

寶石要塞

堅石礦井

終點站

金庫攻防戰

燙手山芋

轟隆峽谷

安全區域

據點搶奪戰

甲蟲決鬥

開門大吉

平行遊戲

極限淘汰賽

烈焰鳳凰

金臂峽谷

新地平線

社群遊戲模式

在最近一次社群遊戲模式投票中， 亂鬥擂台 大獲全勝，它將代替亂鬥籃球，出現在社群遊戲模式欄位當中！

地圖池：

仙鶴草坪

猿猴迷陣

毫無藉口

耀眼火焰（New）

全新排位賽隨機事件

5月 ：春回大地（New）

6月：雜草叢生（重製）

全新！荒野亂鬥x哥吉拉聯名活動！

我們與哥吉拉合作，將在遊戲內舉辦一場超讚活動，活動時間為4月29日至5月20日！

本次活動的主要目標是：盡量收集變異蛋，以獲取豐富的獎勵，還有機會免費解鎖全新極限威能造型：哥吉拉（霸子）！

更棒的是，在本次活動中，你可以變身強大的哥吉拉和機械哥吉拉，摧毀眼前的一切！

變異蛋！

變異蛋可以開出英雄的變異效果、金幣、能量點數、英雄積分、閃光幣、主題造型和全新極限威能造型！

變異蛋可透過每日對戰勝利、城市大暴走對戰勝利和商店特惠獲取！

商店也會上架限量的變異蛋供玩家購買。

變異蛋僅限活動期間獲取，活動結束後將消失。

戰隊超級巨蛋！

和戰隊其他成員一起努力，盡量打破更多的變異蛋，一起填滿這個神秘的超級巨蛋吧！

巨蛋有多個里程碑，完成可獲得寶石獎勵。

如果戰隊總共收集了1250顆變異蛋，即可填滿超級巨蛋，戰隊中的每個成員都能免費獲得終極大獎：霸子的極限威能造型「哥吉拉」！

加入活躍度高的滿員戰隊，可大幅提高贏取「哥吉拉」霸子造型的機率。

為了預防惡意行為，活動開始後，戰隊成員為填滿超級巨蛋做出一定貢獻後，就會被鎖定在該戰隊中。

如果尚未做出貢獻，該成員則可以自行離開戰隊，或被踢出戰隊。

如果你還沒有霸子，也不用擔心！霸子可在商店裡免費獲取！

全新模式：哥吉拉城市大暴走

與對手一較高下，對城市造成的破壞程度更高的一方獲勝。

雙方隊伍各有一名玩家可變身強大的哥吉拉或機械哥吉拉，提升破壞力！

參加城市大暴走對戰，可填充變異蛋盒。每一盒裡最多可容納6樣獎勵，每4天會有新的盒子出現。

獲勝可獲得一顆變異蛋，戰敗則可獲得一個稀有寶物之星。

全新變異英雄（臨時）

在哥吉拉活動期間，大家可透過變異蛋解鎖40個英雄的臨時變異效果。

變異的效果出人意料，能為英雄帶來更強、更不可思議的能力，大幅改變這些英雄的玩法！

哥吉拉城市大暴走對戰中，將持續啟用變異事件。此外，活動期間，還會隨機為其他獎盃模式啟用變異事件。

玩家可在活動介面查看具有變異事件的遊戲模式。

變異效果僅在活動期間可用。

變異效果一覽

雪莉 ：散彈槍會射擊2次

妮塔 ：超級技能會召喚出2個熊靈

柯爾特 ：普通攻擊射程更遠，且可摧毀障礙物

布洛克 ：普通攻擊會發射2枚火箭

艾爾普里莫 ：超級技能的飛行速度變得更快，且超級技能蓄能速度和生命值提升

波可 ：受到攻擊後，為自己和身邊的友軍提供持續治療效果

羅莎 ：使用超級技能時，會在身邊生成草叢。

滴答 ：超級技能會額外丟出2顆爆炸頭

彈射 ：彈射發射的所有子彈都可以彈射更多次

佩妮 ：使用超級技能時，會額外擺出一門艦炮

卡爾 ：普通攻擊飛行速度提升，使用超級技能期間提升移動速度

鷹獵人爆 ：可以在場上放置不限數量的狩獵陷阱

駛徒 ：超級技能一直處於可使用狀態

小辣椒 ：小辣椒的狙擊陽傘會射擊2次

帕姆 ：彈藥量變為無限

法蘭克 ：速度更快、生命值更高，普攻還可摧毀牆壁

碧兒 ：普通攻擊也會發射一隻超級技能的憤怒蜜蜂

葛羅姆 ：使用超級技能時，會呈X字形額外再分裂4枚炸彈

邦妮 ：最佳拍檔形態下，普攻會額外發射兩顆牙齒；超級技能落地時可擊暈目標

格爾 ：普攻範圍變得更寬

蓓爾 ：普通攻擊命中時會分裂成5道

阿信 ：使用小小幫鼠後，會召喚更多機器老鼠。

蘿拉 ：使用超級技能時，會額外生成一個魅影分身

曼蒂 ：超級技能的糖果射線額外增加2道

漢克 ：每次受到攻擊都會觸發超級技能

安傑洛 ：普通攻擊會額外發射2發飛刺

麥克絲 ：彈藥量變為無限

芽芽 ：普通攻擊會額外丟出一枚種子炸彈

斯威克 ：使用團團爆炸時還會生成黏黏炸彈，且超級技能蓄能速度提升

拉夫 ：普通攻擊可以彈射更多次

霸子 ：超級技能的距離更遠

異芙 ：每次受到攻擊都會孵化2隻幼體

珍娜 ：使用超級技能時，丟出炸彈的數量提升

蓋瑞 ：蓋瑞在場上最多可同時放置3組次元之門

美樂蒂 ：身邊可環繞的音符數量上限增加2個，且持續時間變長

史派克 ：普通攻擊會分裂出更多尖刺

鴉 ：超級技能的淬毒飛刀會飛回來

里昂 ：使用忍法煙玉後會製造2個幻影

梅格 ：普通攻擊會額外發射2枚子彈

奔騰：只需使用一次超級技能即可升至最高強化階段

排位賽優化

調整後，配對系統將優先為組隊玩家配對其他組隊玩家。因此，單排玩家配對到組隊玩家的機率應該會顯著下降。

針對單排玩家，其排位賽RANK積分的加減會考慮隊伍的平均RANK積分，以及對手的RANK積分。

傳奇II到大師的RANK積分獲取數量有所調整，達到大師RANK會變得更具挑戰性。

調整後，排位加成效果將根據之前排位賽賽季達到的RANK，提供更高的加成。

針對青銅至黃金的對戰，提高出現隨機事件的機率。

同時，大師對戰出現隨機事件的機率會下降。

排位賽寶物之星調整

排位賽寶物之星的獎勵中，新增6款重新換色後的造型，對應之前星光聯賽中最先推出的6款造型：

白袍法師

祥瑞之獸

水上特技

製片人

癲狂之徒

酒館鋼琴

極限威能激戰調整

「極限威能激戰」活動取消。

商店中，全新極限威能僅可使用寶石獲取的時間從14天縮短至7天，大家可以更快使用金幣獲取極限威能了。

總獎盃數第一次達到1000盃的新玩家，將可免費獲得雪莉的極限威能。

問題修復

修復大師RANK排行榜的相關問題。現在，排行榜可以正確按RANK顯示各玩家的排名了。

修復排位賽中震動回饋出錯的問題。

修復啟用從Supercell商店購買的高級亂鬥通行券後，對應的獎勵之路未正常解鎖的問題。

修復部分語言中極限威能的大小寫問題。

修復賴瑞和羅瑞的武裝配件「指令：交換」會導致傷害降低的問題。

修復關閉組隊介面時遊戲會閃退的問題。

修復狂牛在極限威能狀態下，超級技能沒有擊退效果的問題。

修復排位賽中可選擇戰力等級不足英雄的問題。

其他