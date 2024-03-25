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2024年3月25日
Blog – Brawl Stars

更新詳情：時之沙&諸神黃昏

3月25日維護內容

平衡性調整

加強

  • 山姆

    • 超級技能「碎骨指虎」傷害從1200提升至1400

    • 略微增加透過碎骨指虎獲得的超級技能蓄能

  • 碧兒

    • 生命值從2400提升至2500

  • 麥克絲

    • 生命值從3000提升至3300

  • 卡爾

    • 普通攻擊單次命中傷害從660提升至740

  • 波可

    • 武裝配件「療癒音叉」為自己和隊友每秒恢復生命值從8%提升至10％

    • 武裝配件「守護進行曲」持續時間從2秒提升至4秒

  • 邦妮

    • 普通攻擊傷害從1000提升至1120

    • 略微增加超級技能蓄能

  • 拜倫

    • 普通攻擊傷害/治療恢復從340提升至380

削弱

  • 賴瑞和羅瑞

    • 裝彈速度從150提升至300

    • 武裝配件「指令：撤離」恢復最大生命值從33％降低至25％

    • 羅瑞傷害從300降低至150

    • 透過羅瑞攻擊獲得的超級技能蓄能減少50％

  • 珀爾

    • 武裝配件「烤焦如焚」造成的額外傷害從33％降低至25％

  • 小辣椒

    • 生命值從2400降低至2300

  • 葛蕾特

    • 極限威能蓄能從40％降低至30％

  • 里昂

    • 最遠射程傷害從40％減少至30％

排位賽調整

  • 單排玩家配對到比自己低RANK的隊伍可獲得的RANK積分，將和配對到同RANK單排玩家時相同

  • 對戰勝利時至少會獲得最低RANK積分，並降低對戰失敗時獲得的最高RANK積分

  • 調整整體RANK積分分配，減少通膨的問題

問題修復

  • 修復獎盃大逃亡中，當玩家同時擊倒對方後獲得最終獎盃數量的問題

  • 修復獎盃大逃亡中，最後存活的玩家在對戰結算畫面中顯示不同數量獎盃的問題

  • 修復部分戰隊在本地排名中顯示錯誤排名的問題

可選更新版本

iOS和Android系統已推出可選更新版本，相關修復內容如下：

  • 修復友誼賽對戰採用排位賽模式導致閃退的問題

  • 修復影響一些表情的視覺效果問題

  • 修復亂鬥圖鑑中導致遊戲閃退的問題

  • 修復一些英雄的物理效果問題

要實裝上述修復內容，請大家務必至應用商店更新版本！

3月6日維護內容

  • 優化配對伺服器，使其運作順暢

  • 排位賽隨機事件「急速開火」英雄命中目標時，重新裝填的彈藥減少50%

  • 排位賽中可以再次選擇雙排

  • 維護後，將會觀察排位賽配對穩定性，若穩定性數據較好，則信譽積分和檢舉系統會再次啟用。

  • 此外，我們收到許多關於聲望的亂鬥名片背景問題

    • 聲望的表情、玩家頭像會透過遊戲內收件匣發送

    • 聲望的亂鬥名片背景會直接加在亂鬥名片介面中（在預設選項內）

3月4日維護內容

  • 伺服器調整以改善排位賽配對

  • 修正道格普通攻擊的治療是設定數值2倍的問題

2月29日維護內容

  • 修復極限威能激戰配對異常，導致玩家無法進入對戰的問題

  • 修復玩家在星光之路無法切換並解鎖凱特的問題

  • 修復在排位賽賽季開始前，玩家被放在錯誤RANK的問題

  • 修復葳洛使用鬼迷心竅操控，但米可卻無法移動的問題

  • 修復道格治療效果異常問題

極限威能激戰將在維護後回歸，活動和任務的持續時間也將延長數天！

全新英雄： 安傑洛 （史詩）

類型：射手型

  • 天賦：可在水上移動

  • 普通攻擊：蓄力一擊

    • 安傑洛拉弓蓄力，鬆開時會射出一支飛刺箭矢。蓄力的時間越長，造成的傷害就越高。

  • 超級技能：得天毒厚

    • 安傑洛製造一片毒氣區域，可對踏入其中的敵人造成傷害。安傑洛處在毒氣區域時，射出的飛刺附帶毒性，可造成持續傷害。

  • 武裝配件：叮人飛蟲

    • 安傑洛騰空而起，起飛時還會從附近的敵人身上吸取660生命值。

  • 武裝配件：銳利飛刺

    • 安傑洛的下一次普通攻擊可以穿透牆壁和敵人。

  • 能力之星：毒來毒往

    • 安傑洛位於毒氣區域當中時，還會獲得治療效果。

  • 能力之星：熟稔水性

    • 進入水域後，安傑洛的移動速度提升25%。

全新英雄： 美樂蒂 （神話）

類型：刺客型

  • 普通攻擊：怪獸音符

    • 美樂蒂用她的麥克風向敵人發射音符。如果音符命中敵人，美樂蒂會召喚新的音符環繞自己，持續一段時間。美樂蒂身邊最多可同時環繞3個音符。

  • 超級技能：勁爆主打

    • 美樂蒂進行直線衝鋒。每次蓄滿超級技能後，可衝鋒三次。

  • 武裝配件：舒緩間奏

    • 每個環繞在美樂蒂身邊的音符，都會為她提供相當於15%最大生命值的護盾。

  • 武裝配件： 絕對美聲

    • 音符的移動速度提升25%，環繞範圍擴大60%，持續5秒。

  • 能力之星： 動感節拍

    • 每有一個音符環繞美樂蒂，她的移動速度就會提升8%。

  • 能力之星： 混音加長版

    • 音符消失前的持續時間延長25%。

全新極限威能

  • 康迪留斯：深邃暗影

    • 康迪留斯將敵人遷移暗影世界後，還會減慢其移動速度。

  • 霸子：霸氣救援

    • 極限威能啟用期間，霸子的超級技能可在擊中場景物體後重置。

  • 艾爾普里莫：重力之躍

    • 超級技能的作用範圍大幅擴大，且可將敵人拉向落點，而不是震開他們。

  • 蓓爾：電磁引力

    • 蓓爾的超級技能會自動飛向目標。

  • 芽芽：鋒利荊棘

    • 芽芽培育的荊棘叢會對附近的敵人造成傷害。

  • 嗶嗶：雙響炮

    • 嗶嗶打出的彈力球命中敵人時會分裂成兩個。

全新造型

3月亂鬥主題季：時之沙

  • 神燈舞娘（雪莉）| 史詩（亂鬥通行券）

  • 異色造型：藍鳶神燈舞娘 & 大麗神燈舞娘（雪莉） | 史詩（高級亂鬥通行券）

  • 寶石大王（麥克） | 史詩（排位賽）

  • 沙漠蠍王（查克） | 傳奇

  • 新月盜賊（艾德加） | 神話

  • 神燈精靈（奔騰） | 史詩

4月亂鬥主題季：諸神黃昏

  • 魔狼芬里爾（霸子） | 史詩（亂鬥通行券）

  • 異色造型：魔狼芬里爾—闇 & 魔狼芬里爾—焱 | 史詩（高級亂鬥通行券）

  • 雷神索爾（嗶嗶） | 傳奇

  • 天神奧丁（康迪留斯） | 史詩

  • 詭計之神洛基（查斯特） | 史詩（排位賽）

  • 寒冬女神絲卡蒂（潔西） | 神話

  • 豐收女神希芙（美樂蒂） | 稀有

迷你主題：LINE FRIENDS

  • 追星兔兔 | 超稀有

  • 氣球莎莉 | 超稀有

  • 火箭熊大 | 史詩

Line Friends系列造型將在3月初上線。

迷你主題：機甲小隊挑戰

  • 機甲柯爾特 | 傳奇

  • 異色造型：正義機甲柯爾特 & 叛變機甲柯爾特 | 傳奇

  • 機甲里昂 | 傳奇

  • 異色造型：幽影機甲里昂 & 輻光機甲里昂 | 傳奇

機甲小隊挑戰系列造型將在4月中旬上線。

其他造型

  • 屎派克（史派克） | 神話

  • 鯊魚寶寶（艾爾普里莫） | 史詩

  • 黃色小威（斯威克） | 稀有

  • 紅隊投手 & 藍隊投手（范） | 史詩

  • 綠葉精靈（安傑洛） | 稀有

閃耀銀和璀璨金造型

  • 麥希

  • R-T

  • 康迪留斯

  • 道格

  • 珀爾

稱號

  • 「一針見血」：安傑洛專精稱號

  • 「卡拉永遠OK」：美樂蒂專精稱號

  • 「永恆不滅」 ：時之沙主題季高級亂鬥通行券稱號

  • 「神乎其技」 ：諸神黃昏主題季高級亂鬥通行券稱號

平衡性調整

加強

  • 道格

    • 移除了傷害/治療量會隨距離而變的機制

  • 格里夫

    • 普通攻擊傷害從260提升至280

    • 超級技能蓄能速率略微提升

    • 武裝配件「豬公撲滿」：傷害從1300提升至1400

  • 妮塔

    • 熊靈布魯斯的生命值從4000提升至4300

  • 歐提斯

    • 普通攻擊傷害從440提升至460

    • 武裝配件「超量墨球」：傷害從1100提升至1150

  • 阿信

    • 普通攻擊命中獲得的怒氣值從130提升至150

  • 拉夫

    • 普通攻擊傷害從560提升至600

    • 武裝配件「空中支援」：傷害從1120提升至1200

  • 艾爾普里莫

    • 普通攻擊傷害從360提升至380

    • 武裝配件「流星腰帶」：傷害從2880提升至3040

    • 能力之星「燃燒摔角魂」：傷害1692提高至1786

  • 格爾

    • 超級技能傷害從420提升至500

    • 略微提升由超級技能命中產生的蓄能效果

  • 保力

    • 超級技能傷害從680提升至760

    • 略微提升由超級技能命中產生的蓄能效果

  • 吉恩

    • 普通攻擊傷害從960提升至1000

    • 武裝配件「惡作劇之靈」：傷害從1536提升至1600

  • 佩妮

    • 普通攻擊傷害從940提升至980

    • 能力之星「炸裂炮彈」：傷害從1316提升至1372

削弱

  • 極限威能

    • 極限威能啟用期間為超級技能蓄能，將無法再延長極限威能的持續時間

    • 能力之星「電光追擊」無法在擊殺對手後為極限威能提供蓄能

    • 極限威能留下的爆米花無法再為超級技能提供蓄能

    • 極限威能留下的爆米花傷害下調為相當於超級技能傷害的50%

    • 極限威能提供的傷害加成從20%降低至15%

  • 珀爾

    • 生命值從4200降低至3900

    • 極限威能提供的傷害加成從20%提升至25%

    • 極限威能提供的速度加成從30%降低至26%

    • 極限威能提供的減傷效果從20%降低至5%

  • 賴瑞和羅瑞

    • 普通攻擊傷害從840降低至700

    • 投彈攻擊的射程從24降低至22

  • 安珀

    • 普通攻擊傷害從220降低至210

    • 武裝配件「躍動火舞」：造成的傷害從2200降低至2100

  • 巴斯特

    • 普通攻擊傷害從1400降低至1380

  • 康迪留斯

    • 康迪留斯在暗影世界無法使用武裝配件「快速移植」

  • 葛蕾特

    • 極限威能提供的速度加成從30%降低至26%

    • 極限威能提供的減傷效果從15%降低至5%

  • 麥希

    • 極限威能提供的速度加成從30%降低至26%

    • 極限威能提供的減傷效果從15%降低至5%

  • 阿魯

    • 極限威能提供的速度加成從30%降低至26%

    • 極限威能提供的減傷效果從15%降低至5%

  • 柯爾特

    • 極限威能蓄能倍率從40%降低至35%

    • 極限威能提供的傷害加成從30%降低至25%

    • 極限威能提供的速度加成從30%降低至26%

    • 極限威能提供的減傷效果從10%降低至5%

  • 狂牛

    • 極限威能蓄能倍率從40%降低至35%

    • 極限威能提供的傷害加成從10%降低至5%

    • 極限威能提供的減傷效果從30%降低至25%

  • 爆破麥克

    • 極限威能蓄能倍率從40%降低至30%

    • 極限威能提供的傷害加成從30%降低至25%

    • 極限威能提供的減傷效果從15%降低至5%

其他調整

  • 查莉

    • 超級技能的飛行速度從4200降低至3300

    • 極限威能蓄能倍率從40%提升至60%

    • 極限威能提供的傷害加成從30%降低至25%

    • 極限威能提供的速度加成從30%降低至26%

    • 極限威能提供的減傷效果從10%降低至5%

  • 艾德加

    • 武裝配件「跑酷徽章」無法再為極限威能提供蓄能

    • 極限威能回調先前的蓄能速度削弱（從25%回調至40%）

    • 極限威能提供的速度加成從20%提升至24%

    • 極限威能提供的傷害加成從25%降低至15%

    • 極限威能提供的減傷效果從25%降低至15%

  • 雪莉

    • 極限威能蓄能倍率從40%降低至30%

    • 極限威能提供的傷害加成從25%降低至5%

    • 極限威能提供的減傷效果從15%提升至25%

  • 史派克

    • 極限威能蓄能倍率從40%降低至35%

    • 極限威能提供的傷害加成從20%提升至25%

    • 極限威能提供的速度加成從30%降低至26%

    • 極限威能提供的減傷效果從20%降低至5%

  • 潔西

    • 極限威能蓄能倍率從40%提升至60%

    • 極限威能提供的傷害加成從20%提升至25%

    • 極限威能提供的速度加成從30%降低至26%

    • 極限威能提供的減傷效果從20%降低至5%

  • 米可

    • 極限威能提供的速度加成從20%提升至24%

    • 極限威能提供的減傷效果從25%降低至5%

    • 極限威能蓄能倍率從40%提升至60%

    • 極限威能提供的傷害加成從30%降低至25%

    • 極限威能提供的速度加成從20%提升至24%

    • 極限威能提供的減傷效果從25%降低至5%

  • 賈姬

    • 極限威能提供的傷害加成從25%降低至5%

    • 極限威能提供的減傷效果從15%提升至25%

  • 羅莎

    • 極限威能提供的傷害加成從20%降低至5%

    • 極限威能提供的速度加成從20%提升至25%

地圖、遊戲模式和活動循環調整

全新限時遊戲模式

  • 獎盃大逃亡

極限威能激戰

  • 本次活動將以單人荒野生死鬥的形式展開，活動中使用的英雄都可獲得極限威能。

社群活動欄位

  • 根據人氣投票的結果，積分狩獵戰已從此欄位中移除，亂鬥籃球模式回歸！

場景

  • 移除

    • 機器人工廠（包括荒野生死鬥）

    • Mr.P的冰雪大飯店

    • 格鬥遊戲

  • 新增

    • 美好星遊戲場（包括亂鬥籃球模式的天台球場）

    • 美好星遊戲場 ：荒野生死鬥(New)

    • 塔拉的市集

    • 塔拉的市集 ：荒野生死鬥(New)

    • 愛神沼澤

地圖

  • 亂鬥籃球（4）

    • 閃亮舞台

    • 籃球堡壘

    • 擋拆戰術

    • 綠色草地

  • 搶星大作戰（4） | 未在活動循環中，僅限友誼戰和排位賽模式

    • 格格不入

    • 草叢迷蹤

    • 神秘流星

    • 夾心蛋糕

  • 亂鬥足球（8）

    • 沙灘足球

    • 中心舞台

    • 夢幻彈珠

    • 團團包圍

    • 銀河球場

    • 超出邊界

    • 視網膜

    • 守門員之夢(New)

  • 寶石爭奪戰（8）

    • 水淹礦場

    • 地下礦坑

    • 鄉趣遊樂場

    • 鋒利銳角

    • 咻咻作響

    • 堅石礦井

    • 礦車狂奔

    • 開闊地帶

  • 金庫攻防戰（4）

    • 遙遠的橋

    • 安全區域

    • 維修站

    • 荒漠工坊

  • 據點搶奪戰（4）

    • 灼熱火圈

    • 開放空間

    • 一分為二

    • 甲蟲決鬥

  • 極限淘汰賽（8）

    • 深水區

    • 潺潺流水

    • 搖滾蓓爾（有修改）

    • 烈焰鳳凰

    • 金臂峽谷

    • 治癒中場

    • 空曠荒野

    • 新地平線(New)

  • 荒野生死鬥（8）

    • 焦黑大地

    • 饑荒盛宴

    • 孤島入侵

    • 雙重麻煩

    • 安全中心

    • 幽暗溪流

    • 風暴平原

    • 神射手主場(New)

  • 積分爭奪戰（4）

    • 死亡輪迴

    • 獵殺天堂

    • 神秘流星

    • 蝮蛇大草原

排位賽 & 荒野亂鬥全球錦標賽

  • 搶星大作戰

    • 神秘流星

    • 草叢迷蹤

    • 格格不入

  • 亂鬥足球

    • 中心舞台

    • 夢幻彈珠

    • 守門員之夢

  • 寶石爭奪戰

    • 礦車狂奔

    • 咻咻作響

    • 鄉趣遊樂場

  • 金庫攻防戰

    • 安全區域

    • 遙遠的橋

    • 維修站

  • 據點搶奪戰

    • 甲蟲決鬥

    • 灼熱火圈

    • 一分為二

  • 極限淘汰賽

    • 搖滾蓓爾

    • 空曠荒野

    • 新地平線

超級豬豬

  • 亂鬥足球

    • 團團包圍

    • 守門員之夢

    • 沙灘足球

  • 寶石爭奪戰

    • 堅石礦井

    • 開闊地帶

    • 水淹礦場

  • 極限淘汰賽

    • 新地平線

    • 空曠荒野

    • 搖滾蓓爾

  • 據點搶奪戰

    • 灼熱火圈

    • 甲蟲決鬥

    • 開放空間

聲望獎勵

  • 升至新的聲望等級可獲得特別獎勵，包括表情、玩家頭像，以及獨特的亂鬥名片背景，每個聲望等級的背景樣式都有所不同！

  • 該背景樣式會一直是你達到的最高聲望等級。如果不想使用該背景，可在亂鬥名片介面將其關閉。

全新模式：排位賽！

告別星光聯賽，迎接排位賽

  • 排位賽僅可使用戰力等級9級以上的英雄！

  • 在青銅至黃金III區間時，排位賽將採用一戰定勝負的賽制，無禁用英雄階段。

  • 鑽石I以上的賽制仍為三戰兩勝制，有禁用英雄階段。

  • 要參加鑽石I以上的排位賽，你需要至少有12位戰力等級達到9級的英雄。

  • 達到鑽石I以上的玩家，無法與黃金III以下的玩家組隊參加排位賽，兩者也不會互相配對。

  • 賽季長度改為約1個月，與亂鬥主題季同步。

    • 每個排位賽賽季開始時，所有玩家都會重置回青銅I。

    • 所有玩家都會獲得RANK加成，直到重新回到上一賽季達到的RANK。

  • 新增了排位賽的專屬任務！

排位賽：RANK積分和分段

新版排位賽中，RANK系統的設定與以前的星光聯賽保持一致，但現在大家可以在每場比賽後，查看勝利/失敗後分數增減的具體情況。獲勝後分數增加，同時會使玩家的RANK積分上升。玩家的RANK積分會決定其所在的RANK。

  • 每場比賽後分數的增減，與該場比賽對手的RANK積分相關。

    • 也就是說，如果你的對手RANK積分較高，贏下這場比賽，你可以獲得的分數就比較多（如果失敗，失去的分數也會比較少）。如果對手RANK積分較低，你獲勝後贏得的分數就較少。

    • 平局不會再導致重賽。新版排位賽中出現平局，則所有玩家都會獲得一定分數，各玩家具體能獲得的分數視其RANK積分而有所不同。

  • 玩家成功升到某一排位賽RANK後，其RANK就不會再降到此分段以下。

    • 例如，你達到神話I RANK後，就不會再降級回鑽石III。但是，你可能會從神話II降級到神話I。

  • 你升到大師RANK後，系統會根據你的RANK積分，為你分配一個的排位賽排名。你的名稱會出現在該賽季的全球排行榜上，與其他大師RANK玩家在排行榜上一爭高下！

排位賽：配對機制

  • 如果兩名玩家想要組隊參加排位賽，則雙方的RANK差距不能超過3個小RANK。

    • 例如，神話I的玩家只能與鑽石I至傳奇I這個範圍內的玩家組隊。

  • 此外，3人小隊的最大RANK差距為2個小RANK。

  • 我們移除了單人和小隊模式的配對佇列，大家現在可以自由選擇單排、雙排或是三排囉！

    • 不過，如果你單排遇到的對手是組隊玩家，配對系統會做出對應的措施，以確保這場比賽更平衡。

排位賽寶物之星

和排位賽一同上線的，還有全新的獎勵種類：排位賽寶物之星！

排位賽寶物之星當中包含閃光幣、外觀、先前星光聯賽的賽季造型，以及以後排位賽的賽季造型！

  • 每個新賽季，排位賽寶物之星的獎勵池中都會新增新造型和外觀。

  • 排位賽寶物之星最初的造型池包含去年的星光聯賽造型（從黑蝶千金開始）。

  • 排位賽寶物之星可透過排位賽的獎勵之路獲得。排位賽的獎勵之路上的獎勵還包括史詩寶物之星、神話寶物之星和傳奇寶物之星。

全新排位賽背景外觀！

帶上全新排位賽背景，秀出你的RANK！

  • 排位賽背景會顯示在你的亂鬥名片上，這個背景會根據你目前的RANK而變化。

  • 排位賽背景可以在新賽季繼續使用，但僅可延續一個賽季。

    • 因此，想要讓排位賽背景保持高RANK的酷炫樣式，你需要每個賽季都努力提升排位賽RANK。

  • 如果你在後續賽季再次達到了先前排位賽背景對應的RANK，則該背景可獲得升級，最高7次！

  • 如果你不希望顯示自己的RANK背景，也可以在亂鬥名片介面將其關閉。

排位賽：隨機事件

排位賽中也會出現隨機事件！

設計排位賽隨機事件時，我們希望它能讓對戰變得更激烈，同時不影響對戰雙方的平衡性。因此，排位賽隨機事件其實並沒有「隨機」的成分，這些事件帶來的玩法變動，會公平地對雙方隊伍產生影響。

每個排位賽賽季會有4種隨機事件，各賽季的具體事件會有所輪替，接下來將要推出的是：

  • 3月賽季

    • 急速開火：英雄命中目標時，會重新裝填10%的彈藥。

    • 強健夥伴：我方所有英雄的生命值，與隊伍中生命值最高的英雄相同。

    • 定時爆破：地圖上的物體會逐步被摧毀。

  • 4月賽季

    • 尖刺彈藥：造成的所有傷害都會附帶持續傷害效果，數值為該次傷害的10%。

    • 我行我素：所有英雄均免疫群體控制類技能。

    • 另一隨機事件將沿用3月賽季的隨機事件其中之一。

  • 一直存在的隨機事件

    • 經典對戰：傳統的對戰模式，無任何隨機事件。

排位賽：檢舉系統和處罰措施

我們將為排位賽推出全新的檢舉系統！每場比賽結束後，你可以檢舉在對戰中有不當行為的玩家。

  • 檢舉時可以選擇3種不同類型：放棄比賽、作弊、雷爆兄弟。

  • 為了避免檢舉系統被濫用，每位玩家每天最多可以檢舉10次。

  • 如果被你檢舉的玩家受到處罰，你將會在遊戲內收到信件通知。

檢舉系統有什麼實際作用？更新後，每位玩家都會有一個「信譽積分」：

  • 被檢舉會使你的信譽積分下降。

  • 你的信譽積分降低到一定程度後，會收到黃牌警告，提示你再受到處罰會被暫時禁止參加排位賽。

  • 信譽積分過低，則會被紅牌禁賽，使你在一段時間內無法參加排位賽。

  • 恢復信譽積分的方法是，參加排位賽、完成對戰且不被檢舉。

  • 信譽積分可在個人資料介面查看。每位玩家的信譽積分只有自己可以看到，其他玩家無法看到。

其他調整

  • 主介面顯示的英雄新增物理效果——來轉一轉他們，看看是什麼樣子吧！

  • 1000經驗值的雙倍經驗加成價格下調，從40寶石降低至25寶石。

  • 新增對戰結束後，為本場對戰按讚/倒讚的功能。

  • 榮耀之路從50000盃延長至70000盃。

問題修復

  • 修復玩家無法在星光之路上更換所選英雄的問題。

  • 里昂的分身不再會顯示極限威能圖示了。

  • 修復地圖編輯器不顯示重生點位置的問題。

  • 修復米可在空中時也可能會受到傷害的問題。

  • 修復賴瑞和羅瑞的造型在亂鬥圖鑑中的畫面重疊問題。

  • 更新後，大家將可跳過獲得能量點數的動畫——終於調整了！

  • 修復部分語言中，凱特的普通攻擊數值顯示錯誤的問題。

  • 修復金庫攻防戰介紹有誤的問題。

  • 修復歐提斯的冠軍歐提斯造型導致武裝配件「海星伏擊」無法沉默敵人的問題。