3月25日維護內容

平衡性調整

加強

山姆 超級技能「碎骨指虎」傷害從1200提升至1400 略微增加透過碎骨指虎獲得的超級技能蓄能

碧兒 生命值從2400提升至2500

麥克絲 生命值從3000提升至3300

卡爾 普通攻擊單次命中傷害從660提升至740

波可 武裝配件「療癒音叉」為自己和隊友每秒恢復生命值從8%提升至10％ 武裝配件「守護進行曲」持續時間從2秒提升至4秒

邦妮 普通攻擊傷害從1000提升至1120 略微增加超級技能蓄能

拜倫 普通攻擊傷害/治療恢復從340提升至380



削弱

賴瑞和羅瑞 裝彈速度從150提升至300 武裝配件「指令：撤離」恢復最大生命值從33％降低至25％ 羅瑞傷害從300降低至150 透過羅瑞攻擊獲得的超級技能蓄能減少50％

珀爾 武裝配件「烤焦如焚」造成的額外傷害從33％降低至25％

小辣椒 生命值從2400降低至2300

葛蕾特 極限威能蓄能從40％降低至30％

里昂 最遠射程傷害從40％減少至30％



排位賽調整

單排玩家配對到比自己低RANK的隊伍可獲得的RANK積分，將和配對到同RANK單排玩家時相同

對戰勝利時至少會獲得最低RANK積分，並降低對戰失敗時獲得的最高RANK積分

調整整體RANK積分分配，減少通膨的問題



問題修復

修復獎盃大逃亡中，當玩家同時擊倒對方後獲得最終獎盃數量的問題

修復獎盃大逃亡中，最後存活的玩家在對戰結算畫面中顯示不同數量獎盃的問題

修復部分戰隊在本地排名中顯示錯誤排名的問題

可選更新版本

iOS和Android系統已推出可選更新版本，相關修復內容如下：

修復友誼賽對戰採用排位賽模式導致閃退的問題

修復影響一些表情的視覺效果問題

修復亂鬥圖鑑中導致遊戲閃退的問題

修復一些英雄的物理效果問題

要實裝上述修復內容，請大家務必至應用商店更新版本！

3月6日維護內容

優化配對伺服器，使其運作順暢

排位賽隨機事件「急速開火」英雄命中目標時，重新裝填的彈藥減少50%

排位賽中可以再次選擇雙排

維護後，將會觀察排位賽配對穩定性，若穩定性數據較好，則信譽積分和檢舉系統會再次啟用。

此外，我們收到許多關於聲望的亂鬥名片背景問題 聲望的表情、玩家頭像會透過遊戲內收件匣發送 聲望的亂鬥名片背景會直接加在亂鬥名片介面中（在預設選項內）



3月4日維護內容

伺服器調整以改善排位賽配對

修正道格普通攻擊的治療是設定數值2倍的問題

2月29日維護內容

修復極限威能激戰配對異常，導致玩家無法進入對戰的問題

修復玩家在星光之路無法切換並解鎖凱特的問題

修復在排位賽賽季開始前，玩家被放在錯誤RANK的問題

修復葳洛使用鬼迷心竅操控，但米可卻無法移動的問題

修復道格治療效果異常問題

極限威能激戰將在維護後回歸，活動和任務的持續時間也將延長數天！

全新英雄： 安傑洛 （史詩）

類型：射手型

天賦： 可在水上移動

普通攻擊： 蓄力一擊 安傑洛拉弓蓄力，鬆開時會射出一支飛刺箭矢。蓄力的時間越長，造成的傷害就越高。

超級技能： 得天毒厚 安傑洛製造一片毒氣區域，可對踏入其中的敵人造成傷害。安傑洛處在毒氣區域時，射出的飛刺附帶毒性，可造成持續傷害。

武裝配件： 叮人飛蟲 安傑洛騰空而起，起飛時還會從附近的敵人身上吸取660生命值。

武裝配件： 銳利飛刺 安傑洛的下一次普通攻擊可以穿透牆壁和敵人。

能力之星： 毒來毒往 安傑洛位於毒氣區域當中時，還會獲得治療效果。

能力之星： 熟稔水性 進入水域後，安傑洛的移動速度提升25%。



全新英雄： 美樂蒂 （神話）

類型：刺客型

普通攻擊：怪獸音符 美樂蒂用她的麥克風向敵人發射音符。如果音符命中敵人，美樂蒂會召喚新的音符環繞自己，持續一段時間。美樂蒂身邊最多可同時環繞3個音符。

超級技能：勁爆主打 美樂蒂進行直線衝鋒。每次蓄滿超級技能後，可衝鋒三次。

武裝配件：舒緩間奏 每個環繞在美樂蒂身邊的音符，都會為她提供相當於15%最大生命值的護盾。

武裝配件： 絕對美聲 音符的移動速度提升25%，環繞範圍擴大60%，持續5秒。

能力之星： 動感節拍 每有一個音符環繞美樂蒂，她的移動速度就會提升8%。

能力之星： 混音加長版 音符消失前的持續時間延長25%。



全新極限威能

康迪留斯： 深邃暗影 康迪留斯將敵人遷移暗影世界後，還會減慢其移動速度。

霸子： 霸氣救援 極限威能啟用期間，霸子的超級技能可在擊中場景物體後重置。

艾爾普里莫： 重力之躍 超級技能的作用範圍大幅擴大，且可將敵人拉向落點，而不是震開他們。

蓓爾： 電磁引力 蓓爾的超級技能會自動飛向目標。

芽芽： 鋒利荊棘 芽芽培育的荊棘叢會對附近的敵人造成傷害。

嗶嗶： 雙響炮 嗶嗶打出的彈力球命中敵人時會分裂成兩個。



全新造型

3月亂鬥主題季：時之沙

神燈舞娘（雪莉）| 史詩（亂鬥通行券）

異色造型：藍鳶神燈舞娘 & 大麗神燈舞娘（雪莉） | 史詩（高級亂鬥通行券）

寶石大王（麥克） | 史詩（排位賽）

沙漠蠍王（查克） | 傳奇

新月盜賊（艾德加） | 神話

神燈精靈（奔騰） | 史詩

4月亂鬥主題季：諸神黃昏

魔狼芬里爾（霸子） | 史詩（亂鬥通行券）

異色造型：魔狼芬里爾—闇 & 魔狼芬里爾—焱 | 史詩（高級亂鬥通行券）

雷神索爾（嗶嗶） | 傳奇

天神奧丁（康迪留斯） | 史詩

詭計之神洛基（查斯特） | 史詩（排位賽）

寒冬女神絲卡蒂（潔西） | 神話

豐收女神希芙（美樂蒂） | 稀有

迷你主題：LINE FRIENDS

追星兔兔 | 超稀有

氣球莎莉 | 超稀有

火箭熊大 | 史詩

Line Friends系列造型將在3月初上線。

迷你主題：機甲小隊挑戰

機甲柯爾特 | 傳奇

異色造型：正義機甲柯爾特 & 叛變機甲柯爾特 | 傳奇

機甲里昂 | 傳奇

異色造型：幽影機甲里昂 & 輻光機甲里昂 | 傳奇

機甲小隊挑戰系列造型將在4月中旬上線。

其他造型

屎派克（史派克） | 神話

鯊魚寶寶（艾爾普里莫） | 史詩

黃色小威（斯威克） | 稀有

紅隊投手 & 藍隊投手（范） | 史詩

綠葉精靈（安傑洛） | 稀有

閃耀銀和璀璨金造型

麥希

R-T

康迪留斯

道格

珀爾

稱號

「一針見血」：安傑洛專精稱號

「卡拉永遠OK」：美樂蒂專精稱號

「永恆不滅」 ：時之沙主題季高級亂鬥通行券稱號

「神乎其技」 ：諸神黃昏主題季高級亂鬥通行券稱號

平衡性調整

加強

道格 移除了傷害/治療量會隨距離而變的機制

格里夫 普通攻擊傷害從260提升至280 超級技能蓄能速率略微提升 武裝配件「豬公撲滿」：傷害從1300提升至1400

妮塔 熊靈布魯斯的生命值從4000提升至4300

歐提斯 普通攻擊傷害從440提升至460 武裝配件「超量墨球」：傷害從1100提升至1150

阿信 普通攻擊命中獲得的怒氣值從130提升至150

拉夫 普通攻擊傷害從560提升至600 武裝配件「空中支援」：傷害從1120提升至1200

艾爾普里莫 普通攻擊傷害從360提升至380 武裝配件「流星腰帶」：傷害從2880提升至3040 能力之星「燃燒摔角魂」：傷害1692提高至1786

格爾 超級技能傷害從420提升至500 略微提升由超級技能命中產生的蓄能效果

保力 超級技能傷害從680提升至760 略微提升由超級技能命中產生的蓄能效果

吉恩 普通攻擊傷害從960提升至1000 武裝配件「惡作劇之靈」：傷害從1536提升至1600

佩妮 普通攻擊傷害從940提升至980 能力之星「炸裂炮彈」：傷害從1316提升至1372



削弱

極限威能 極限威能啟用期間為超級技能蓄能，將無法再延長極限威能的持續時間

范 能力之星「電光追擊」無法在擊殺對手後為極限威能提供蓄能 極限威能留下的爆米花無法再為超級技能提供蓄能 極限威能留下的爆米花傷害下調為相當於超級技能傷害的50% 極限威能提供的傷害加成從20%降低至15%

珀爾 生命值從4200降低至3900 極限威能提供的傷害加成從20%提升至25% 極限威能提供的速度加成從30%降低至26% 極限威能提供的減傷效果從20%降低至5%

賴瑞和羅瑞 普通攻擊傷害從840降低至700 投彈攻擊的射程從24降低至22

安珀 普通攻擊傷害從220降低至210 武裝配件「躍動火舞」：造成的傷害從2200降低至2100

巴斯特 普通攻擊傷害從1400降低至1380

康迪留斯 康迪留斯在暗影世界無法使用武裝配件「快速移植」

葛蕾特 極限威能提供的速度加成從30%降低至26% 極限威能提供的減傷效果從15%降低至5%

麥希 極限威能提供的速度加成從30%降低至26% 極限威能提供的減傷效果從15%降低至5%

阿魯 極限威能提供的速度加成從30%降低至26% 極限威能提供的減傷效果從15%降低至5%

柯爾特 極限威能蓄能倍率從40%降低至35% 極限威能提供的傷害加成從30%降低至25% 極限威能提供的速度加成從30%降低至26% 極限威能提供的減傷效果從10%降低至5%

狂牛 極限威能蓄能倍率從40%降低至35% 極限威能提供的傷害加成從10%降低至5% 極限威能提供的減傷效果從30%降低至25%

爆破麥克 極限威能蓄能倍率從40%降低至30% 極限威能提供的傷害加成從30%降低至25% 極限威能提供的減傷效果從15%降低至5%



其他調整

查莉 超級技能的飛行速度從4200降低至3300 極限威能蓄能倍率從40%提升至60% 極限威能提供的傷害加成從30%降低至25% 極限威能提供的速度加成從30%降低至26% 極限威能提供的減傷效果從10%降低至5%

艾德加 武裝配件「跑酷徽章」無法再為極限威能提供蓄能 極限威能回調先前的蓄能速度削弱（從25%回調至40%） 極限威能提供的速度加成從20%提升至24% 極限威能提供的傷害加成從25%降低至15% 極限威能提供的減傷效果從25%降低至15%

雪莉 極限威能蓄能倍率從40%降低至30% 極限威能提供的傷害加成從25%降低至5% 極限威能提供的減傷效果從15%提升至25%

史派克 極限威能蓄能倍率從40%降低至35% 極限威能提供的傷害加成從20%提升至25% 極限威能提供的速度加成從30%降低至26% 極限威能提供的減傷效果從20%降低至5%

潔西 極限威能蓄能倍率從40%提升至60% 極限威能提供的傷害加成從20%提升至25% 極限威能提供的速度加成從30%降低至26% 極限威能提供的減傷效果從20%降低至5%

米可 極限威能提供的速度加成從20%提升至24% 極限威能提供的減傷效果從25%降低至5%

鴉 極限威能蓄能倍率從40%提升至60% 極限威能提供的傷害加成從30%降低至25% 極限威能提供的速度加成從20%提升至24% 極限威能提供的減傷效果從25%降低至5%

賈姬 極限威能提供的傷害加成從25%降低至5% 極限威能提供的減傷效果從15%提升至25%

羅莎 極限威能提供的傷害加成從20%降低至5% 極限威能提供的速度加成從20%提升至25%



地圖、遊戲模式和活動循環調整

全新限時遊戲模式

獎盃大逃亡

極限威能激戰

本次活動將以單人荒野生死鬥的形式展開，活動中使用的英雄都可獲得極限威能。

社群活動欄位

根據人氣投票的結果，積分狩獵戰已從此欄位中移除，亂鬥籃球模式回歸！

場景

移除 機器人工廠（包括荒野生死鬥） Mr.P的冰雪大飯店 格鬥遊戲

新增 美好星遊戲場（包括亂鬥籃球模式的天台球場） 美好星遊戲場 ：荒野生死鬥(New) 塔拉的市集 塔拉的市集 ：荒野生死鬥(New) 愛神沼澤



地圖

亂鬥籃球 （4） 閃亮舞台 籃球堡壘 擋拆戰術 綠色草地

搶星大作戰 （4） | 未在活動循環中，僅限友誼戰和排位賽模式 格格不入 草叢迷蹤 神秘流星 夾心蛋糕

亂鬥足球 （8） 沙灘足球 中心舞台 夢幻彈珠 團團包圍 銀河球場 超出邊界 視網膜 守門員之夢(New)

寶石爭奪戰 （8） 水淹礦場 地下礦坑 鄉趣遊樂場 鋒利銳角 咻咻作響 堅石礦井 礦車狂奔 開闊地帶

金庫攻防戰 （4） 遙遠的橋 安全區域 維修站 荒漠工坊

據點搶奪戰 （4） 灼熱火圈 開放空間 一分為二 甲蟲決鬥

極限淘汰賽 （8） 深水區 潺潺流水 搖滾蓓爾（有修改） 烈焰鳳凰 金臂峽谷 治癒中場 空曠荒野 新地平線(New)

荒野生死鬥 （8） 焦黑大地 饑荒盛宴 孤島入侵 雙重麻煩 安全中心 幽暗溪流 風暴平原 神射手主場(New)

積分爭奪戰 （4） 死亡輪迴 獵殺天堂 神秘流星 蝮蛇大草原



排位賽 & 荒野亂鬥全球錦標賽

搶星大作戰 神秘流星 草叢迷蹤 格格不入

亂鬥足球 中心舞台 夢幻彈珠 守門員之夢

寶石爭奪戰 礦車狂奔 咻咻作響 鄉趣遊樂場

金庫攻防戰 安全區域 遙遠的橋 維修站

據點搶奪戰 甲蟲決鬥 灼熱火圈 一分為二

極限淘汰賽 搖滾蓓爾 空曠荒野 新地平線



超級豬豬

亂鬥足球 團團包圍 守門員之夢 沙灘足球

寶石爭奪戰 堅石礦井 開闊地帶 水淹礦場

極限淘汰賽 新地平線 空曠荒野 搖滾蓓爾

據點搶奪戰 灼熱火圈 甲蟲決鬥 開放空間



聲望獎勵

升至新的聲望等級可獲得特別獎勵，包括表情、玩家頭像，以及獨特的亂鬥名片背景，每個聲望等級的背景樣式都有所不同！

該背景樣式會一直是你達到的最高聲望等級。如果不想使用該背景，可在亂鬥名片介面將其關閉。

全新模式：排位賽！

告別星光聯賽，迎接排位賽！

排位賽僅可使用戰力等級9級以上的英雄！

在青銅至黃金III區間時，排位賽將採用一戰定勝負的賽制，無禁用英雄階段。

鑽石I以上的賽制仍為三戰兩勝制，有禁用英雄階段。

要參加鑽石I以上的排位賽，你需要至少有12位戰力等級達到9級的英雄。

達到鑽石I以上的玩家，無法與黃金III以下的玩家組隊參加排位賽，兩者也不會互相配對。

賽季長度改為約1個月，與亂鬥主題季同步。 每個排位賽賽季開始時，所有玩家都會重置回青銅I。 所有玩家都會獲得RANK加成，直到重新回到上一賽季達到的RANK。

新增了排位賽的專屬任務！

排位賽：RANK積分和分段

新版排位賽中，RANK系統的設定與以前的星光聯賽保持一致，但現在大家可以在每場比賽後，查看勝利/失敗後分數增減的具體情況。獲勝後分數增加，同時會使玩家的RANK積分上升。玩家的RANK積分會決定其所在的RANK。

每場比賽後分數的增減，與該場比賽對手的RANK積分相關。 也就是說，如果你的對手RANK積分較高，贏下這場比賽，你可以獲得的分數就比較多（如果失敗，失去的分數也會比較少）。如果對手RANK積分較低，你獲勝後贏得的分數就較少。 平局不會再導致重賽。新版排位賽中出現平局，則所有玩家都會獲得一定分數，各玩家具體能獲得的分數視其RANK積分而有所不同。

玩家成功升到某一排位賽RANK後，其RANK就不會再降到此分段以下。 例如，你達到神話I RANK後，就不會再降級回鑽石III。但是，你可能會從神話II降級到神話I。

你升到大師RANK後，系統會根據你的RANK積分，為你分配一個的排位賽排名。你的名稱會出現在該賽季的全球排行榜上，與其他大師RANK玩家在排行榜上一爭高下！

排位賽：配對機制

如果兩名玩家想要組隊參加排位賽，則雙方的RANK差距不能超過3個小RANK。 例如，神話I的玩家只能與鑽石I至傳奇I這個範圍內的玩家組隊。

此外，3人小隊的最大RANK差距為2個小RANK。

我們移除了單人和小隊模式的配對佇列，大家現在可以自由選擇單排、雙排或是三排囉！ 不過，如果你單排遇到的對手是組隊玩家，配對系統會做出對應的措施，以確保這場比賽更平衡。



排位賽寶物之星！

和排位賽一同上線的，還有全新的獎勵種類：排位賽寶物之星！

排位賽寶物之星當中包含閃光幣、外觀、先前星光聯賽的賽季造型，以及以後排位賽的賽季造型！

每個新賽季，排位賽寶物之星的獎勵池中都會新增新造型和外觀。

排位賽寶物之星最初的造型池包含去年的星光聯賽造型（從黑蝶千金開始）。

排位賽寶物之星可透過排位賽的獎勵之路獲得。排位賽的獎勵之路上的獎勵還包括史詩寶物之星、神話寶物之星和傳奇寶物之星。

全新排位賽背景外觀！

帶上全新排位賽背景，秀出你的RANK！

排位賽背景會顯示在你的亂鬥名片上，這個背景會根據你目前的RANK而變化。

排位賽背景可以在新賽季繼續使用，但僅可延續一個賽季。 因此，想要讓排位賽背景保持高RANK的酷炫樣式，你需要每個賽季都努力提升排位賽RANK。

如果你在後續賽季再次達到了先前排位賽背景對應的RANK，則該背景可獲得升級，最高7次！

如果你不希望顯示自己的RANK背景，也可以在亂鬥名片介面將其關閉。

排位賽：隨機事件

排位賽中也會出現隨機事件！

設計排位賽隨機事件時，我們希望它能讓對戰變得更激烈，同時不影響對戰雙方的平衡性。因此，排位賽隨機事件其實並沒有「隨機」的成分，這些事件帶來的玩法變動，會公平地對雙方隊伍產生影響。

每個排位賽賽季會有4種隨機事件，各賽季的具體事件會有所輪替，接下來將要推出的是：

3月賽季 急速開火 ：英雄命中目標時，會重新裝填10%的彈藥。 強健夥伴 ：我方所有英雄的生命值，與隊伍中生命值最高的英雄相同。 定時爆破 ：地圖上的物體會逐步被摧毀。

4月賽季 尖刺彈藥 ：造成的所有傷害都會附帶持續傷害效果，數值為該次傷害的10%。 我行我素 ：所有英雄均免疫群體控制類技能。 另一隨機事件 將沿用3月賽季的隨機事件其中之一。

一直存在的隨機事件 經典對戰 ：傳統的對戰模式，無任何隨機事件。



排位賽：檢舉系統和處罰措施

我們將為排位賽推出全新的檢舉系統！每場比賽結束後，你可以檢舉在對戰中有不當行為的玩家。

檢舉時可以選擇3種不同類型：放棄比賽、作弊、雷爆兄弟。

為了避免檢舉系統被濫用，每位玩家每天最多可以檢舉10次。

如果被你檢舉的玩家受到處罰，你將會在遊戲內收到信件通知。

檢舉系統有什麼實際作用？更新後，每位玩家都會有一個「信譽積分」：

被檢舉會使你的信譽積分下降。

你的信譽積分降低到一定程度後，會收到黃牌警告，提示你再受到處罰會被暫時禁止參加排位賽。

信譽積分過低，則會被紅牌禁賽，使你在一段時間內無法參加排位賽。

恢復信譽積分的方法是，參加排位賽、完成對戰且不被檢舉。

信譽積分可在個人資料介面查看。每位玩家的信譽積分只有自己可以看到，其他玩家無法看到。

其他調整

主介面顯示的英雄新增物理效果——來轉一轉他們，看看是什麼樣子吧！

1000經驗值的雙倍經驗加成價格下調，從40寶石降低至25寶石。

新增對戰結束後，為本場對戰按讚/倒讚的功能。

榮耀之路從50000盃延長至70000盃。

問題修復